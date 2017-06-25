Умереть красиво. Почему Украина мечтает о катастрофе по-прибалтийски

Виктор Мараховский, для РИА Новости

Уважаемые читатели!

Вначале — триумфальная украинская новость. Вчера в Польше прошло совещание глав штабов нескольких региональных держав в грозном составе: Вышеградская четверка (Польша-Венгрия-Чехия-Словакия), Прибалтика (Литва-Украина-Эстония) плюс Украина.

Эту встречу украинские СМИ поспешили назвать "новым военным альянсом" — хотя никаким альянсом тут, разумеется, не пахнет. Просто силовиков Украины, пиарящих себя как щит Европы от России, пустили на собрание младших членов НАТО, тоже бывших "красных" и тоже пиарящих себя как щит. Из конкретики мне удалось найти только новость о том, что эстонские специалисты будут тренировать украинских военных медиков, наставляя их в стандартах НАТО (ранее сообщалось, что латвийские военспецы будут обучать украинский спецназ).

Таким образом, роль Прибалтики как "старшего брата Украины", начатая ещё на заре гидности неудачным заходом литовско-эстонского банкира Абромавичуса на министерский пост, продолжает исполняться.

Вообще почему маленькая Прибалтика стала старшим братом большой Украины, примерно понятно. Прибалты лет на двадцать раньше Украины твердо встали на путь свободы и европейского выбора. И более того — они уже приехали, причем достаточно давно.

Поэтому для Украины естественно восприятие сегодняшней Прибалтики как своего рода рекламного тизера Пути На Запад.

…Конечно, на этом месте можно порассуждать о некоей "свидомой слепоте", которая мешает украинским евро-патриотам видеть прибалтийскую реальность. Но есть один нюанс.

Штука вся в том, что это ведь не только украинская слепота. В России фанатов "прибалтийского варианта" тоже хватает. Более того: в самой Прибалтике имеется небольшая, но медийно активная прослойка российских экспатов, живущих на российские активы в дюнно-сосновой тишине. И данная прослойка этот "прибалтийский вариант" тоже совершенно искренне пиарит.

Например, на днях на одном из крупнейших российских ресурсов был опубликован монолог "русского программиста Романа, переехавшего в Ригу". Рассказ вызвал вал смешков в самой Латвии и до сих пор там активно обсуждается. Он заслуживает и нашего внимания — очень уж показательный.

Вот некоторые яркие цитаты из программиста:

"Уже четыре года я работаю в международной компании. Пару лет назад у нас открылся офис в Риге, и мне предложили переехать туда…

Латвия — довольно русифицированная страна. Ощущение, что здесь 99 процентов жителей говорят на русском языке. Рига — спокойная, с приятными парками. По характеру местные жители спокойные и дружелюбные. Отношение к русским очень хорошее…

В местных пробках у меня нет ощущения, что я куда-то опоздаю, потому что знаю — это продлится не более 7-10 минут…

Я заметил такую особенность: здесь мало полицейских, ну или их присутствия не видно…

Социальное расслоение не такое явное — в России четко выделяются миллионеры и бедные. Здесь почти все на равных. Проблемы из разряда бедных учителей и врачей нет, в этих сферах сотрудники получают нормальный доход…

Первый год я снимал квартиру в центре Риги, возле работы. Трехкомнатные апартаменты в старом городе обходились мне в 600 евро. Сейчас я решил переехать за город, ближе к природе. За двухэтажный дом с большим участком плачу 750 евро в месяц. Здесь очень развита загородная жизнь. Наш поселок невероятно спокойный…"

Ну и так далее.

Что в данном случае хотелось бы отметить (и над чем горько хихикают местные).

Во-первых, конечно, ни в какую реальную Латвию программист не переехал: он работает в международной (российской, скорее всего) компании, и его просто географически пересадили туда, где продукт можно именовать "произведенным в ЕС".

Во-вторых, иностранный программист, снимавший трехкомнатные апартаменты в центре столицы за 600 евро (то есть тысяч за 40 рублей) — едва ли в курсе, что платил за свою трешку как раз пару зарплат латвийской медсестры (в его Латвии "Проблемы из разряда бедных учителей и врачей нет").

Он также вряд ли связал в логическое целое отсутствие пробок, малое число полицейских и спокойствие "Риги с приятными парками".

В реале отсутствие пробок, малое число полицейских и тихое спокойствие прибалтийской столицы объясняется тем, что за последние четверть века население страны уменьшилось на треть (даже по официальным данным). И тем, что в стране больше нет шумных заводов. И тем, что примерно две трети экономически активного населения живут и трудятся за пределами страны — главным образом в Западной Европе. Оставив в стране тихих пенсионеров и детей — последних, кстати, все меньше, из-за чего местные демографы бодро сообщают, что "нашей нации осталось еще сто лет до полного исчезновения".

И наконец: белый сагиб среди аборигенов — сам при повышении зарплаты немедленно перебрался подальше от города. В один из тех действительно уютных поселков без происшествий, где как раз и живут местные богатые. И да, он не встречает там ни бедняков из других городов Латвии, ни гастарбайтеров, работающих на стройках и конвейерах Ирландии.

…Иными словами — перед нами наглядный урок: даже дичайшая социально-демографическая катастрофа, будучи нарезанной грамотно и сервированной красиво, в состояние произвести на постороннего иностранца с иностранной же зарплатой наилучшее впечатление. И он может так и жить несколько лет на "витрине Европы", не понимая, куда реально попал.

Не говоря уже о туристах, проскакивающих прибалтийские "витрины" за пару дней. Или тем более экзальтированных украинских и российских еврофилах.

Эта витринизация катастрофы особенно успешна, если эту катастрофу непрерывно лакировать соответствующим финансированием из европейских фондов. Объем — несколько миллиардов евро на шесть лет и на несколько сотен тысяч оставшихся "экономически активных".

Кстати — это финансирование закончится в 2020 году. И этот факт сильно нервирует всех, кто в теме. Кое-кто даже называет текущее состояние "три года до катастрофы".

А теперь, уважаемые читатели — самое важное.

Все это — действительно лишь крошечная витрина Европы. Вся Прибалтика на сегодня — это маскимум миллионов пять человек, что соответствует паре украинских областей.

Так вот: для поддержания даже этой крошечной витрины в вертикальном и вымытом положении сегодня, спустя полтора десятка лет после вступления в ЕС, Брюссель тратит в год примерно по миллиарду евро на каждое витринное мини-государство. И уже немного утомился, и планирует скоро перестать.

По понятным причинам денег на то, чтобы так же десятилетиями овитринивать Украину (примерно по 40 миллиардов евро в год) — у Европы нет и не предвидится, и сама Европа не устает об этом повторять самыми своими официальными ртами.

Более того: Европе даже не всосать в себя лишнее украинское население, что она играючи сделала с Прибалтикой (сейчас и время не то, и цифры на порядок больше).

И это значит, что даже "вымереть по-прибалтийски красиво" — несбыточная мечта. Как для евроориентированных украинцев, так и для наших евроориентированных сограждан.

