"Диктаторы", "террористы" и "сумасшедшие": Трамп строит новую "ось зла"

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации
У каждого из последних американских президентов была своя "ось зла", каждый использовал свои методы борьбы с ней, и у каждого они ни к чему хорошему не приводили. У Джорджа Буша младшего в списке значились Иран, Ирак и Северная Корея, и его методы борьбы с "осью" в итоге привели к снятию сдержек для экспансии Ирана на Ближнем Востоке, а также ядерным испытаниям в Северной Корее. "Осью" Обамы стала террористическая группировка ИГ*, Россия, а также болезнь эболы. Болезнь ушла сама собой, исламисты захватили и успешно контролировало часть Сирии и Ирака, а давление на Россию привело к ослаблению позиций США на Ближнем Востоке и Восточной Азии, а также к опасному для американских интересов усилению Китая.
Остров несвободы?
Еще недавно казалось, что вопрос американо-кубинского противостояния ушел в прошлое. Блокада острова, введенная еще президентом Кеннеди, оказалась не только бессмысленной (особенно после холодной войны), но и серьезно вредила американскому имиджу. В результате предыдущая администрация США взяла курс на нормализацию отношений с Кубой, и добилась на этом курсе очень серьезных успехов. И не только в рамках двусторонних американо-кубинских отношений — отказавшись от линии на блокаду острова, Обама улучшил имидж США в глазах многих латиноамериканцев, и сделал тем самым важный шаг по восстановлению контроля Вашингтона за американским "задним двором".
Разрывать отношения Трамп, конечно, не стал, да и отзывать посольство тоже, однако американских туристов попридержал. По всей видимости, им будет запрещено отправляться в частные туры на остров (то есть не через турагентства), а кроме того иметь любые финансовые отношения с организациями, аффилированными с кубинскими военными (а армейские концерны, как известно, контролируют значительную часть отельного бизнеса на острове). Наконец, в качестве вишенки на торте американский президент поставил дальнейшее снятие санкций с острова в зависимость от соблюдения прав человека и освобождения политзаключенных. "Теперь, когда я стал президентом, мы разоблачим преступления режима Кастро", — заявил он. Которые, как выясняется, касаются не только внутриполитической ситуации на острове. Трамп в придачу обвинил кубинцев в "хаосе в Венесуэле" и в "поставках оружия Северной Корее".
С чем связано включение Кубы (в общем-то, абсолютно незаслуженное) в трамповскую "ось зла"? С тем, что Куба перестала быть внешнеполитическим фактором, и стала скорее внутриполитическим. Республиканский электорат и истеблишмент требует ужесточения политики в отношение острова, и Трамп бросает своим однопартийцам (в частности, влиятельному республиканцу Марко Рубио) этот кусок.
Эксперты (даже правозащитники), уже предупреждают о том, что возврат к старой бессмысленной политике блокады ничего не даст, и что американцам рано или поздно придется возвращаться назад к политике вовлечения.
Именно поэтому Гавана, скорее всего, ответит отказом на предложение Трампа "заключить более хорошую сделку для кубинцев и американцев, которая справедлива и в которой есть смысл". По словам министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса, у его страны "достаточно терпения" для того, чтобы пересидеть Трампа.
Иранские щупальца
Вторым элементом "оси зла" является Иран. И здесь Трамп пытается похоронить достижения администрации Обамы (ядерную сделку), и здесь он оказывает услугу Москве.
Как и в случае с Кубой, отчасти в этом внешнеполитическом назначении есть внутриполитическая логика. Америке нужен враг, и для абсолютного большинства представителей американского истеблишмента Иран (с его риторикой и связями на Ближнем Востоке) является достойной кандидатурой на эту роль. И именно в битве с иранским драконом президент Трамп может доказать всем свою силу, решимость, и последовательность. Тем более что, как выяснилось после поездки Трампа в Саудовскую Аравию, эта битва будет оплачена саудовскими миллиардами.
Да, Обаме зачастую не хватало решимости и последовательности для того, чтобы эффективно сдерживать Иран. В результате на сегодняшний день именно Тегеран является доминирующей силой на Ближнем Востоке. Ведомый улыбающимся, скромным, "модернистским" президентом Роухани (которого бомбить и давить гораздо сложнее, чем регулярно дававшего поводы Ахмадинежада), Тегеран выбил из-под американцев Ирак, победил саудовцев в Йемене, а также отвоевывает назад "свою" Сирию, на территории которой собирается разместить свои военные базы и уже продолжить банкет на территории Голанских высот. Ситуацию усугубляет серьезный кризис внутри сдерживающей Иран саудовской коалиции. Даже в США понимают, что они уже не могут исправить ошибки прошлого и восстановить свое доминирование на Ближнем Востоке, однако им по силам хотя бы восстановить баланс сил, для чего и надо сдержать Иран. Именно поэтому Тегеран (а не спонсор терроризма и главный региональный нарушитель прав человека — Саудовская Аравия) и объявлен "местным злом".
Методы сдерживания Ирана могут и будут разными. Скорее всего, американцы не будут вступать в прямые боестолкновения с иранской армией, а станут резать иранские "щупальца" — региональных союзников Тегерана. "Иранские региональные клиенты — особенно в Ираке, а также в Сирии и Йемене — являются ключевым элементом иранской стратегии по вытеснению американского военного влияния в Персидском заливе, а также в борьбе с арабскими соседями за власть в регионе", — пишет журнал Foreign Policy. Еще одним инструментом может стать поддержка независимости Иракского Курдистана, из которого можно сделать как барьер для иранской экспансии в Левант, так и тыловую базу для операций иранских курдов на территории самого Ирана. А возможное размещение в Иракском Курдистане американских баз серьезной угрозой для безопасности самого Ирана.
Полезный маньяк
Наконец, третьим элементом "оси"ла является традиционный враг — Северная Корея. В Америке северокорейцев считают маньяками с ядерной гранатой в руках. Кич Чен Ын де-факто угрожает ядерным распространением (Северная Корея активно торгует своими ракетами, и нет никаких гарантий, что она не станет продавать ядерные боеголовки, когда они у нее будут в достаточном количестве). Поэтому, на первый взгляд, агрессивная позиция Трампа в отношении Ким Чен Ына абсолютно оправданны.
Единственный вариант решение проблемы — это постепенная эволюция режима в Пхеньяне. Понимают ли это в Белом доме? Безусловно. Но в покое не оставляют, ведь целью сдерживания КНДР является не сама Северная Корея, а Китай. Вся агрессивная риторика, все действия против Ким Чен Ына нацелены на получение необходимых оснований для сдерживания китайской экспансии в Восточной Азии. Система ПРО в Южной Корее разворачивается не против КНДР, а против Китая. Американские военные базы в Южной Корее и Японии предназначены не для защиты этих стран от северокорейской угрозы, а для давления на Китай. Система коллективной безопасности в Восточной Азии собирается против Китая. Трамп уже объявил Восточную Азию важнейшим для США регионом, и благодаря северокорейским "полезным идиотам" намерен противостоять экспансии Пекина. Как политической и экономической, так и военной.
*Террористическая организация, запрещенная в России