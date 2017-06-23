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Путь Порошенко: из Европы — в импичмент

16:3623.06.2017
(обновлено: 16:37 23.06.2017)
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© РИА Новости / Николай ЛазаренкоПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Оценка европейской части международного турне Порошенко была дана еще до его начала. И дали ее украинские политики. Подконтрольные партии Тимошенко "Батькивщина" облсоветы начали принимать обращения к Верховной раде с требованием начать процедуру импичмента президента. Одновременно в Раду был внесен законопроект, регламентирующий процедуру импичмента.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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"Типичная пиар-акция": Азаров оценил возможность импичмента Порошенко

До сих пор всем украинским президентам удавалось блокировать прохождение аналогичных законопроектов через парламент. В результате чего, хоть в Конституции Украины и была предусмотрена возможность импичмента, ее реализация блокировалась отсутствием процедуры (кто, как и в какие сроки отстраняет действующего президента от власти).

Добиваться досрочного ухода Порошенко с президентского поста Тимошенко начала еще весной 2016 года. Однако единственным механизмом давления на Петра Алексеевича была только угроза силового переворота. Украинские политики могли и могут реализовать ее в качестве крайней меры, но добровольная отставка и досрочные выборы для них предпочтительнее, поскольку не ставят под сомнение легитимность смены украинской власти.

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве, 15 ноября 2016 года
© РИА Новости / Стрингер
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Как политики Украины не поделили импичмент президенту
Реализация силового варианта чревата отказом еще какого-то числа регионов повиноваться узурпаторам. Причем "сепаратисты" могут появиться не только на юго-востоке. А это уже похоронит тезис Киева, упорно именующего украинскую гражданскую войну "российской агрессией". Да и явно уставшая от Украины Европа способна воспользоваться очередным переворотом, чтобы снять с себя ответственность за Украину. Майдан-то они поддерживали и Порошенко гарантии в рамках "нормандского формата" и минских договоренностей давали, но если Порошенко свергли, то начинать можно с чистого листа.

Добровольный уход или законная процедура отстранения Порошенко такой возможности ЕС не дадут, поскольку сохранится преемственность власти, а значит, и преемственность обязательств.

Президент Украины Петр Порошенко дает пресс-конференцию в Брюсселе. 22 июня 2017
© AFP 2017 / John Thys
Порошенко заявил, что обсуждал позицию по "Северному потоку — 2" с США и ЕС

Поездка Порошенко в США и ЕС задумывалась и реализовывалась с целью демонстрации внутриполитическим оппонентам, добивающимся его ухода, что Запад продолжает поддерживать украинского президента. Возможно, ограничься Петр Алексеевич только Европой, ему и удалось создать нужную иллюзию. Европейцы, хоть и устали от его органической неспособности к внятным целенаправленным действиям, все же не заинтересованы в резкой дестабилизации Украины (по крайней мере, пока не построены обходящие ее территорию газопроводы, способные на 100% обеспечить необходимые ЕС поставки российского газа).

Но Порошенко решил проделать с Трампом то, что неоднократно выгорало у украинских политиков с его предшественниками. Использовать американского президента втемную, навязав ему короткую встречу, которую на родине выдать за выдающуюся поддержку. Европейская часть визита должна была лишь подкрепить данную иллюзию. Но в оценке Трампа Порошенко ошибся.

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/ Николай ЛазаренкоПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи. 20 июня 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/ Николай Лазаренко
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Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи. 20 июня 2017

Мстительный американец принял навязанное ему фотографирование с украинским визитером, но позаботился о том, чтобы Порошенко был оказан демонстративно унизительный прием, и чтобы этот факт был широко освещен прессой. Неизвестно, задумывался ли американский президент о возможных политических последствиях этой акции или просто желал получить моральное удовлетворение. Но в Киеве действия администрации США восприняли однозначно — Порошенко можно валить, США вмешиваться не будут.

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи. 20 июня 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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"Полный позор для страны": Порошенко разрешили сфотографироваться с Трампом
После этого переговоры с европейскими партнерами уже ничего не могли изменить для Порошенко. Киевские политики не сомневаются, что ЕС без однозначной поддержки США не станет вступаться за Порошенко. Даже если выразит недовольство, то до конкретных санкций дело не дойдет. Не исключено, что они ошибаются, и Европа будет не так благодушна. Но оппоненты Порошенко, так же как и сам Порошенко, уверены, что европейские лидеры (как и они сами) стремятся уловить волю США по едва заметным признакам, смысл которых ясен только "посвященным". Поэтому, как только сигнал от Трампа был получен, давно готовая процедура принуждения Порошенко к отставке под угрозой импичмента была запущена.

То ли пытаясь в отчаянии еще раз, уже через Европу, получить сигнал о поддержке США, то ли от глупости Порошенко усугубил свое положение. На переговорах с председателем Евросовета Дональдом Туском Петр Алексеевич увлеченно обсуждал срыв строительства "Северного потока — 2".

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко и председатель Европейского совета Дональд Туск во время встречи в Брюсселе. 22 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Украины Петр Порошенко и председатель Европейского совета Дональд Туск во время встречи в Брюсселе. 22 июня 2017

Теоретически расчет был верен. Туск представляет евробюрократию и Польшу. Это как раз та часть европейского истеблишмента, которая до сих пор ведет упорную борьбу против российско-германского газового сотрудничества.

Президент Украины Петр Порошенко запустил таймер обратного отсчета до отмены визового режима с ЕС. 10 июня 2017
© Фото : Администрация Президента Украины
Порошенко рассказал о перспективах вступления Украины в ЕС
С другой стороны, США в последние месяцы усилили давление на Европу, пытаясь принудить ее отказаться от российского газа в пользу более дорогого американского сжиженного. Для этого Америке надо сорвать строительство "Северного потока — 2".

Порошенко явно рассчитывал, что Туск доложит в Вашингтон о его конструктивном подходе к американским интересам и там сменят гнев на милость. Но не учел двух моментов.

Во-первых, действующая администрация не имеет единой позиции по борьбе с "Северным потоком — 2". Есть группа, поддерживающая американских газовиков (надо же помогать национальному производителю). Есть другая группа, утверждающая, что резких движений пока делать не надо, поскольку важнее договориться с Россией по сирийскому и (шире) ближневосточному урегулированию с учетом американских интересов. Тем более что европейские союзники совсем не в восторге от того, что, едва потребовав от них резко увеличить взносы в бюджет НАТО, США пытаются заставить их отказаться от выбора в пользу более дешевого газа.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Депутаты "Батькивщины" считают, что для импичмента Порошенко есть основания

Таким образом, ожидать, что Трамп начнет спасать Порошенко только потому, что тот тоже желает провала проекту "Северного потока — 2", было несусветной глупостью. И не только потому, что команда Трампа не уверена в приоритетности этой проблемы, но из-за того, что в этом вопросе от украинских властей ничего не зависит. Более того, если в результате дестабилизации Украины газовый транзит через ее территорию прервется прямо сейчас (когда до ввода в строй обходных газопроводов остается не менее двух лет) американцы получат возможность восполнить недостающие объемы своим сжиженным газом и попытаться закрепить за собой эту нишу на европейском рынке при помощи заключения долгосрочных контрактов. В форс-мажорных обстоятельствах ЕС может оказаться податливее.

Вторая ошибка Порошенко заключалась в том, что Меркель, от которой он также планировал услышать слова поддержки, как раз вынуждена активно продвигать проект "Северного потока — 2". Может, это и противоречит ее политическим предпочтениям, но германскому бизнесу дешевый энергоноситель нужен. И германским политикам важно сделать из своей страны главный европейский газовый хаб (как аргумент в пользу германской концепции европейского будущего).

© Фото : официальный сайт президента УкраиныКанцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко. 22 июня 2017
© Фото : официальный сайт президента Украины
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко. 22 июня 2017

У Меркель в сентябре парламентские выборы, по итогам которых она пока что имеет неплохие шансы сохранить пост канцлера. Германский бизнес готов закрыть глаза на потери от антироссийских санкций и контрсанкций в предвкушении прибылей от расширения газового сотрудничества. Но если Меркель провалит проект "Северного потока — 2", ее акции в германской политике могут резко упасть.

И тут-то появляется Порошенко со своей поддержкой идеи срыва проекта, с которой носятся поляки и евробюрократы. Понятно, что от него ничего не зависит, но неприятно.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© AFP 2017 / Vladimir Simicek
Идею импичмента Порошенко вряд ли вынесут на голосование, считает эксперт

Поэтому и от Меркель Порошенко тоже не дождался ничего кроме общих слов, которые в Киеве уже успели набить оскомину.

Запад оставил его с глазу на глаз с его внутриполитическими проблемами и оппонентами. Единственное, на что Порошенко теперь может рассчитывать, — на разброд и шатание в лагере оппозиции по вопросу о том, кто же должен стать его счастливым сменщиком. Это дает шанс хоть на какую-то контригру. Но будет ли кто-то из украинских политиков делать ставку на Порошенко, который обманул и предал всех кого только мог, включая свое ближайшее окружение, который жаден и ни с кем не делится, поддержка которого в обществе находится на нуле, а ненависть к которому зашкаливает. В конце концов бороться за власть в "стае товарищей" можно без Порошенко и после Порошенко. Одним претендентом меньше — ситуация проще.

В общем, своими визитами Порошенко добился одного — противостояние на Украине окончательно перешло в открытую фазу, и теперь многое будет зависеть от того, как далеко стороны готовы зайти в радикализации процесса. До сих пор на Украине всегда побеждал тот, кто не боялся пролить кровь и первым шел на обострение.

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