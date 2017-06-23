Путь Порошенко: из Европы — в импичмент

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Оценка европейской части международного турне Порошенко была дана еще до его начала. И дали ее украинские политики. Подконтрольные партии Тимошенко "Батькивщина" облсоветы начали принимать обращения к Верховной раде с требованием начать процедуру импичмента президента. Одновременно в Раду был внесен законопроект, регламентирующий процедуру импичмента.
До сих пор всем украинским президентам удавалось блокировать прохождение аналогичных законопроектов через парламент. В результате чего, хоть в Конституции Украины и была предусмотрена возможность импичмента, ее реализация блокировалась отсутствием процедуры (кто, как и в какие сроки отстраняет действующего президента от власти).
Добиваться досрочного ухода Порошенко с президентского поста Тимошенко начала еще весной 2016 года. Однако единственным механизмом давления на Петра Алексеевича была только угроза силового переворота. Украинские политики могли и могут реализовать ее в качестве крайней меры, но добровольная отставка и досрочные выборы для них предпочтительнее, поскольку не ставят под сомнение легитимность смены украинской власти.
Добровольный уход или законная процедура отстранения Порошенко такой возможности ЕС не дадут, поскольку сохранится преемственность власти, а значит, и преемственность обязательств.
Поездка Порошенко в США и ЕС задумывалась и реализовывалась с целью демонстрации внутриполитическим оппонентам, добивающимся его ухода, что Запад продолжает поддерживать украинского президента. Возможно, ограничься Петр Алексеевич только Европой, ему и удалось создать нужную иллюзию. Европейцы, хоть и устали от его органической неспособности к внятным целенаправленным действиям, все же не заинтересованы в резкой дестабилизации Украины (по крайней мере, пока не построены обходящие ее территорию газопроводы, способные на 100% обеспечить необходимые ЕС поставки российского газа).
Но Порошенко решил проделать с Трампом то, что неоднократно выгорало у украинских политиков с его предшественниками. Использовать американского президента втемную, навязав ему короткую встречу, которую на родине выдать за выдающуюся поддержку. Европейская часть визита должна была лишь подкрепить данную иллюзию. Но в оценке Трампа Порошенко ошибся.
Мстительный американец принял навязанное ему фотографирование с украинским визитером, но позаботился о том, чтобы Порошенко был оказан демонстративно унизительный прием, и чтобы этот факт был широко освещен прессой. Неизвестно, задумывался ли американский президент о возможных политических последствиях этой акции или просто желал получить моральное удовлетворение. Но в Киеве действия администрации США восприняли однозначно — Порошенко можно валить, США вмешиваться не будут.
То ли пытаясь в отчаянии еще раз, уже через Европу, получить сигнал о поддержке США, то ли от глупости Порошенко усугубил свое положение. На переговорах с председателем Евросовета Дональдом Туском Петр Алексеевич увлеченно обсуждал срыв строительства "Северного потока — 2".
Теоретически расчет был верен. Туск представляет евробюрократию и Польшу. Это как раз та часть европейского истеблишмента, которая до сих пор ведет упорную борьбу против российско-германского газового сотрудничества.
Порошенко явно рассчитывал, что Туск доложит в Вашингтон о его конструктивном подходе к американским интересам и там сменят гнев на милость. Но не учел двух моментов.
Во-первых, действующая администрация не имеет единой позиции по борьбе с "Северным потоком — 2". Есть группа, поддерживающая американских газовиков (надо же помогать национальному производителю). Есть другая группа, утверждающая, что резких движений пока делать не надо, поскольку важнее договориться с Россией по сирийскому и (шире) ближневосточному урегулированию с учетом американских интересов. Тем более что европейские союзники совсем не в восторге от того, что, едва потребовав от них резко увеличить взносы в бюджет НАТО, США пытаются заставить их отказаться от выбора в пользу более дешевого газа.
Таким образом, ожидать, что Трамп начнет спасать Порошенко только потому, что тот тоже желает провала проекту "Северного потока — 2", было несусветной глупостью. И не только потому, что команда Трампа не уверена в приоритетности этой проблемы, но из-за того, что в этом вопросе от украинских властей ничего не зависит. Более того, если в результате дестабилизации Украины газовый транзит через ее территорию прервется прямо сейчас (когда до ввода в строй обходных газопроводов остается не менее двух лет) американцы получат возможность восполнить недостающие объемы своим сжиженным газом и попытаться закрепить за собой эту нишу на европейском рынке при помощи заключения долгосрочных контрактов. В форс-мажорных обстоятельствах ЕС может оказаться податливее.
Вторая ошибка Порошенко заключалась в том, что Меркель, от которой он также планировал услышать слова поддержки, как раз вынуждена активно продвигать проект "Северного потока — 2". Может, это и противоречит ее политическим предпочтениям, но германскому бизнесу дешевый энергоноситель нужен. И германским политикам важно сделать из своей страны главный европейский газовый хаб (как аргумент в пользу германской концепции европейского будущего).
У Меркель в сентябре парламентские выборы, по итогам которых она пока что имеет неплохие шансы сохранить пост канцлера. Германский бизнес готов закрыть глаза на потери от антироссийских санкций и контрсанкций в предвкушении прибылей от расширения газового сотрудничества. Но если Меркель провалит проект "Северного потока — 2", ее акции в германской политике могут резко упасть.
И тут-то появляется Порошенко со своей поддержкой идеи срыва проекта, с которой носятся поляки и евробюрократы. Понятно, что от него ничего не зависит, но неприятно.
Поэтому и от Меркель Порошенко тоже не дождался ничего кроме общих слов, которые в Киеве уже успели набить оскомину.
Запад оставил его с глазу на глаз с его внутриполитическими проблемами и оппонентами. Единственное, на что Порошенко теперь может рассчитывать, — на разброд и шатание в лагере оппозиции по вопросу о том, кто же должен стать его счастливым сменщиком. Это дает шанс хоть на какую-то контригру. Но будет ли кто-то из украинских политиков делать ставку на Порошенко, который обманул и предал всех кого только мог, включая свое ближайшее окружение, который жаден и ни с кем не делится, поддержка которого в обществе находится на нуле, а ненависть к которому зашкаливает. В конце концов бороться за власть в "стае товарищей" можно без Порошенко и после Порошенко. Одним претендентом меньше — ситуация проще.
В общем, своими визитами Порошенко добился одного — противостояние на Украине окончательно перешло в открытую фазу, и теперь многое будет зависеть от того, как далеко стороны готовы зайти в радикализации процесса. До сих пор на Украине всегда побеждал тот, кто не боялся пролить кровь и первым шел на обострение.