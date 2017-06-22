Россия принуждает Землю к миру: если война начнется прямо сейчас

Участница патриотической акции Линия памяти зажигает свечу на Крымской набережной вдоль Москвы-реки в память о погибших в Великой Отечественной войне

Участница патриотической акции Линия памяти зажигает свечу на Крымской набережной вдоль Москвы-реки в память о погибших в Великой Отечественной войне

Андрей Сорокин, советник министра культуры России

Сегодня такой день, когда гуманистическая клятва "Лишь бы не было войны" звучит обоснованно и убедительно. Особенно на русском языке. Убеждение, что мир между государствами и есть норма, — для нас не "абстрактный пацифизм", а вбитое в генетическую память жестокое знание предмета.

Правда, это знание у нескольких поколений советских людей переросло в привычку. Мы привыкли считать, что мир — это естественное состояние Европы и планеты вообще. И что главное — не рушить его, этот мир.

Однако существует мнение, что в этой привычке перепутаны причины и следствия.

Давайте сегодня, 22 июня, вспомним, каково единственное обоснование нашей убежденности в том, что мир — это норма? Какова причина смирения остальных держав с этой нашей уверенностью?

Вот оно, единственное обоснование — Знамя Победы:

Оно же, кстати, и единственное доказательство негодности нацизма/фашизма как идеологии и логики политических действий. Именно к этому единственному доказательству мы апеллируем, когда осуждаем "фальсификации истории", "глорификацию нацистских преступников" и — конкретно — идеологию и политику нынешних украинских властей.

Ведь прикладная негодность нацизма/фашизма никакой практикой больше не доказана. Даже наоборот: Рейх процветал, прирастал жизненным пространством за счет истребления (то есть "оптимизации численности") или колонизации всяких недочеловеков, благосостояние арийских трудящихся росло, инвестиционный климат благоприятствовал — что не так-то? Нет, негодность нацизма/фашизма была доказана в ходе масштабного диспута, в котором одна из сторон выкатила такие неопровержимые аргументы, как Т-34, Ил-2, "Катюша", состоятельность своего государства и героизм своего народа.

Так вот, последующие десятилетия мира были обеспечены теми же аргументами. Убежденность в том, что мир — это норма, на самом деле является предметно доказанной уверенностью, что за войну последует неотвратимое возмездие.

Потому что вот такие русские миролюбивые, и лучше с ними об этом не спорить.

Так беспечная привычка и сложилась.

Однако ничто не вечно. Особенно историческая память. Ведь человек так устроен, что любит помнить о хорошем, а о плохом старается забыть. Девятое Мая — это для нас хорошо, но для побежденных и принужденных к миру — совсем нет.

А 22 июня — соответственно, наоборот.

Поэтому пресловутый "пересмотр итогов Второй мировой" и снос советских военных памятников как зримое проявление подобного "пересмотра" — это в конечном итоге зачистка культурного пространства от свидетельств неминуемого наказания за воинственность, самовнушение, что, мол, "на этот раз за это ничего не будет". И на той же конкретной Украине последствия такой культурной зачистки исторической памяти очень наглядны.

Это я не к тому, чтобы спекулятивно обличить наших западных партнеров в каких-то агрессивных помыслах. А к тому, чтобы указать на причинно-следственную связь в вопросах войны и мира. Наш исторический опыт учит нас, что мир во всем мире — это, конечно, норма. Но такая норма становится явью лишь тогда, когда 22 июня со всей неумолимостью заканчивается 9 Мая, когда в лоб противнику этой нормы убедительно и миролюбиво упирается башенное орудие "тридцатьчетверки". Увы, именно в такой последовательности.

Значит, к миру надо быть готовым.

И это еще один ответ на вопрос — "Что мы делаем в Сирии?". Готовимся к миру. Больше ведь некому.

…Кстати, на некоторых русских землях, временно подвергнутых ценностям европейской цивилизации, в 1942-1943 годах день 22 июня отмечался как праздник — "День свободной России" или что-то в этом роде. По известным причинам традиция не прижилась.