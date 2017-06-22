Российский ответ на гомосексуальный приговор Европы

Анатолий Вассерман, для РИА Новости
Европейский суд по правам человека, рассматривавший иски российских "ЛГБТ-активистов" к Российской Федерации, постановил, что российский закон о запрете гомосексуальной пропаганды среди несовершеннолетних нарушает сразу две статьи Европейской конвенции о защите прав человека. Более того: каждому из истцов ЕСПЧ присудил выплатить по несколько тысяч евро компенсации.
Компенсации истцы не получили и, надеюсь, никогда не получат, и вот почему.
То, что Европейский суд по правам человека посчитал гонениями на гомосексуалистов, на мой взгляд, квалифицировать как гонения невозможно никоим образом. Более того: невозможно это рассматривать и как гонения на свободу слова (а такие попытки тоже были). Потому что если квалифицировать запрет рекламы гомосексуального образа жизни среди несовершеннолетних как ущемление свободы слова, то вполне очевидным образом такими же гонениями следует признать запрет на рекламу в школах эксгибиционизма или пьянства.
Так вот: в любом случае известно, что несовершеннолетние во всем мире составляют в некотором смысле изъятие из общеправовых норм. Напомню, что и сожительство с несовершеннолетним карается — и достаточно строго, хотя рассматривается как норма поведения. На несовершеннолетних не распространяются обычные требования свободы слова. Поэтому вердикт ЕСПЧ не основан на каких-либо общепринятых нормах.
Я, правда, полагаю, что, скорее всего, этот вердикт основан на элементарном незнании, ибо, насколько могу судить, иск, рассмотренный судом, не включал в себя точный текст оспариваемой нормы российского законодательства. Он включал только пересказ, живо напоминающий известный анекдот о перепетом Карузо.
Собственно, единственное отличие ратификации от принятия внутреннего закона состоит в том, что внутренний закон в ходе рассмотрения может включать поправки, тогда как международное соглашение утверждается целиком в том виде, в котором оно согласовано надлежаще уполномоченными лицами. Либо не принимается вовсе.
Поправки в международные соглашения вносить нельзя. Кстати, в свое время законодательная власть, если не ошибаюсь, Эстонии попыталась внести поправки в уже согласованный российско-эстонский пограничный договор, и это привело к тому, что договор оказался аннулирован и пришлось начинать новые переговоры.
Если же Европейский суд по правам человека продолжит принимать решения, прямо противоречащие российскому законодательству, — он добьется только того, что Российская Федерация выйдет из международных соглашений, обеспечивающих деятельность этого суда. Не уверен, что сам суд в этом заинтересован, но его деятельность объективно ведет именно к такому результату.