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Почему "железные волки" из США оскверняют здание МВД Литвы и давят девушек

20:0721.06.2017
(обновлено: 20:08 21.06.2017)
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© AP Photo / Mindaugas KulbisВоеннослужащие армии США во время учений в ЛитвеВоеннослужащие армии США во время учений в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Полицейский патруль задержал военнослужащего армии США после того, как американец помочился на здание МВД Литвы в центре Вильнюса.  Правонарушителю выписали штраф в 15 евро и отпустили, ведь кому-то же надо защищать Балтию от "российской агрессии".

Если считать, что на здание МВД попали "брызги" масштабных международных маневров НАТО "Железный волк 2017", которые проходят в Литве 12—24 июля с участием 5300 военнослужащих из десяти стран альянса, то местные полицейские проявили, пожалуй, излишнюю суровость.

Силы обороны Эстонии совместно с союзниками НАТО. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Степанов
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Эстонец с ружьем прогнал зашедших на его участок солдат НАТО
Военнослужащие, привыкшие к собственной исключительности, полагают, что аборигены потенциального театра военных действий — люди третьего сорта, мнение и жизнь которых мало значат. Разумеется, местные правила приличий и дорожного движения  на войска НАТО не распространяются: накануне внедорожник Hummer с американскими военнослужащими, на большой скорости ехавший по второстепенной дороге, протаранил автомобиль с четырьмя девушками в литовском городе Мариямполе, а несколько недель назад четверо пьяных военнослужащих НАТО устроили драку в Йонава. Неслучайно мирные жители Балтии уже берутся за оружие, чтобы прогнать натовцев со своей земли.
Очаг сопротивления
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Очаг сопротивления

Как оккупанты

Создается впечатление, будто страны Балтии лихорадочно готовятся к третьей мировой — к 2020 году их общий оборонный бюджет планируют увеличить до 2,1 миллиарда долларов. Только в Литве расходы на оборону в 2017 году составят 1,8% ВВП, а в следующем — возрастут до 2,1% ВВП. Маневры альянса на территории стран Балтии идут практически постоянно, только в 2017 году здесь запланировано 16 международных и национальных учений. И это не безобидные штабные "игры на картах" — Россию учат "понимать язык устрашения НАТО". Попутно местных жителей учат терпимости.

Военнослужащие британской армии участвуют в учениях НАТО на границе между Польшей и Литвой. 17 июня 2017
© REUTERS / Ints Kalnins
Польский эксперт: никакой "российской угрозы" не существует
Так, в феврале в литовском городе Клайпеда полиция задержала за пьяную драку пятерых военнослужащих НАТО (их пришлось успокаивать электрошокерами). Ранее солдаты США сорвали флаг со здания прокуратуры в Каунасе и надругались над ним. А мэр латвийского города Вентспилса Айвар Лембергс даже направил генеральному секретарю альянса гневное письмо: "Моряки НАТО в Вентспилсе ведут себя по-свински, игнорируя законы Латвии и обязательные правила Вентспилсского самоуправления. Они в пьяном виде мочились в общественных местах и на витрины, их тошнило, они употребляли алкоголь в общественных местах, что у нас не разрешено.

Также они рвали цветы с клумб, чтобы подарить проституткам. Они вели себя как оккупанты, которые не признают суверенитета Латвии и ее законов". Ничего не поменялось.

Потерянные берега

В странах Балтии неуклонно растет степень милитаризации, и местным чиновникам даже приходится извиняться перед согражданами за интенсивность движения военной техники на дорогах. Очевидные опасности военных учений на компактной территории (к примеру, площадь Литвы — немногим более 65 тысяч кв. км) трактуются как необходимые меры безопасности.

По мнению организаторов, маневры "Железный волк 2017" позволят оценить степень готовности военнослужащих ранее сформированного международного батальона НАТО в Литве и их способность совместно работать с прибывшими в республику войсками альянса из Польши в "Сувалкском коридоре", на который якобы нацелилась агрессивная Россия. В районы учений перебрасываются подразделения морской пехоты США с танками, гаубицами и армейскими Humvee (всего 156 единиц) "для поддержки этой и других балтийских стран".

© AFP 2017 / Petras MalukasМеждународные маневры НАТО "Железный волк 2017" в Литве
© AFP 2017 / Petras Malukas
Международные маневры НАТО "Железный волк 2017" в Литве

Послание адресовано России, но американские танки утюжат литовскую землю (разрушают дорожное покрытие), пять тысяч натовских солдат лишают покоя местное население. А целью для "Искандеров" в случае обострения международной обстановки станет вся Прибалтика.

Неравноправный союз США и депрессивных государств Восточной Европы, направленный явно против России, никого не смущает. Все средства хороши "для обеспечения сильной Америки". Именно поэтому НАТО "теряет берега" в странах Балтии, интересами которых можно просто пренебречь.

Военнослужащие стран НАТО. Архивное фото
© Flickr / DoD photo by Spc. Lorenzo Ware, U.S. Army
В учениях в Литве примут участие более пяти тысяч военных из стран НАТО

На этом апокалиптическом фоне региональные власти стараются мобилизовать население на борьбу с "внешним врагом", но добиваются обратного эффекта — народ устает от постоянной пропаганды войны и безобразий "защитников" из альянса.

Коридоры кончаются стенками

На фоне учений в непосредственной близости от российской границы в небе над Балтикой натовский истребитель F-16 сегодня попытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу, но его "отогнал" российский Су-27.  Очевидная провокация альянса. Между тем министры обороны стран Балтии, побывавшие недавно в Вашингтоне, убеждены, что угроза нарастает со стороны России.

Истребитель НАТО F-16 и российский истребитель Су-27, снятые на видео с борта самолета министра обороны Сергея Шойгу
Мнение: сблизившись с самолетом Шойгу, F-16 не просто демонстрировал силу
Создается впечатление, будто Прибалтика лихорадочно готовится к третьей мировой — к 2020 году общий оборонный бюджет стран региона планируют увеличить до 2,1 миллиарда долларов. Только в Литве расходы на оборону в 2017 году составят 1,8% ВВП, а в следующем — возрастут до 2,1% ВВП.

Маневры альянса на территории стран Балтии идут практически постоянно, только в 2017 году здесь запланировано 16 международных и национальных учений. И это не безобидные штабные "игры на картах". Россию учат "понимать язык устрашения".

Предполагается, что маневры "Железный волк 2017" позволят оценить степень готовности военнослужащих ранее сформированного международного батальона НАТО в Литве и совместную работу с прибывшими в республику войсками альянса из Польши в "Сувалкском коридоре", на который якобы нацелилась Россия.

© REUTERS / Ints KalninsПольский военнослужащий во время международных маневров НАТО "Железный волк 2017" в Литве
© REUTERS / Ints Kalnins
Польский военнослужащий во время международных маневров НАТО "Железный волк 2017" в Литве

Саммит НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мнение: европейцы понимают, что рост затрат на НАТО не сделает их сильнее
В Прибалтику перебрасываются подразделения морской пехоты США с танками, гаубицами и армейскими Humvee (всего 156 единиц). И не надо объяснять, кому адресована эта "проекция силы" и кто автоматически станет целью для "Искандеров" в случае обострения международной обстановки. И разве не провокация — военно-морские десанты вблизи российских границ, в природных условиях, приближенных к калининградскому побережью?

При этом НАТО призывает Россию и Белоруссию соблюдать нормы Венского документа ОБСЕ при подготовке и проведении учений "Запад-2017", которые пройдут в сентябре, и намерена пристально наблюдать за российско-белорусскими маневрами.

Потерянные берега

Батальон НАТО в Польше. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Организация Североатлантического договора (НАТО)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 июня, выступая перед студентами Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта, заявил, что Североатлантический альянс наращивает военное присутствие у российских границ в нарушение акта 1997 года о том, что "НАТО осталось институтом холодной войны, который оказался неспособным адекватно реагировать на вызовы нового тысячелетия".

В этот же день вице-президент США Майк Пенс назвал Россию, Иран и терроризм одними из главных угроз в мире, в борьбе с которыми США готовы помочь союзниками по НАТО.

Парадоксальный союз США и депрессивных государств Восточной Европы, направленный явно против России, никого не смущает. Россия — враг, всем надо готовиться к войне. А почему?

Foreign Policy прямо отвечает: "Для обеспечения сильной Америки мы должны иметь сильную Организацию Североатлантического договора". Если цель НАТО это, а не коллективная оборона, как изложено на официальном сайте альянса, то становится понятнее, почему НАТО "теряет берега".

Президент США Дональд Трамп и генерал-лейтенант армии США Герберт Рэймонд Макмастер. 20 ферваля 2017 года
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
Генерал Макмастер — тревожный сигнал России и миру
Ранее в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне представитель Командования сухопутных сил США генерал Герберт Макмастер так оценил действия России на Украине: "Посмотрите на предпринимаемые врагом контрмеры… Они способны нарушить наши возможности сетевого удара, точной навигации и временной координации". Генерал прямо называет Россию врагом, а если опустить специальные термины и пространные рассуждения, Макмастер излагает подробный план подготовки американской армии к войне с Россией в Европе. И вскоре получает должность советника президента США по национальной безопасности.

Наращивание военной активности у российских границ, создание оперативных возможностей для сил реагирования НАТО вынуждают Россию реагировать. Американское аналитическое издание The National Interest пишет: "Благодаря реформам, начатым в октябре 2008 года, и программе модернизации, оцененной в 670 млрд долларов, вооруженные силы стали одним из наиболее надежных орудий российской национальной мощи… Россия не угрожает существованию европейских стран или даже Украины, но может силой навязать свою волю соседним странам. Если бы Россия захотела захватить Балтию, НАТО не слишком подготовлено, чтобы это предотвратить".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Шойгу: Россия укрепляет войска на западном направлении из-за действий НАТО
Западу стоит внимательнее следить за реакцией Кремля, чтобы вовремя сделать шаг назад. Всякое напоминание о ядерном оружии считается дурным тоном, и все же в случае применения Россией тактических ядерных боеприпасов войска быстрого реагирования НАТО в Европе окажутся бессильными, а жертвы Прибалтики — напрасными.

Неадекватная реакция Запада на взвешенную позицию и независимую политику России выглядит массовым безумием, и все же сила альянса больше не является доминирующим источником политической легитимности.

Лидерам США и Европы необходимо учиться восприятию новой реальности многополярного мира.

 

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