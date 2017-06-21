Власть — "совету блогеров". Как я в Госдуме побывал

Сергей Колясников, для РИА Новости
Первое заседание "совета блогеров" в Москве не прошло незамеченным, причем это в равной степени относится и к СМИ, и к интернет-сообществу. На сленге такое обозначают словом "бомбануло".
Если делать вывод о результативности мероприятия по заголовкам СМИ, то выглядит это следующим образом: "На "совет блогеров" пришла Елизавета Пескова", "Она заявила, что за последние полгода сделала всего одно селфи".
Что и говорить — серьезный повод, весомое заявление, бескрайние перспективы.
Впрочем, есть моменты, от которых не отмахнуться. Так называемый совет — это как минимум признание со стороны высшей власти возможностей и сил интернет-аудитории, готовность выстраивать с ней диалог. Желание контролировать информационное поле, безусловно, тоже имеется, но глупо упрекать в этом вообще каких-либо чиновников, не говоря уже о российских, ибо этого все хотят.
Давайте попробуем разобраться, чем конкретно подобная структура (если она, конечно, продолжит свое существование и начнет рассматривать более широкие вопросы, нежели селфи или замеры артериального давления у пингвинов), может быть полезна конкретно нам с вами. Учитывая широкую работу в Сети по многим направлениям.
В первую очередь, безусловно, это возможность донесения проблем на самый верх. Многие забывают, какая это могучая сила — запрос депутата Государственной думы. Как много проблем можно решить посредством таких процедур, не раздувая скандалов и истерии.
Вот как бы и два потенциальных преимущества зарождающейся структуры для ее участников, являющихся "блогерами". Понятно, что для эффективной работы нужна польза и для другой стороны, тут также вариантов немало.
Хотите знать, что волнует людей по-настоящему? Какова истинная реакция на те или иные события — вроде очередных карьерных побед Сердюкова? Никаких проблем — все будет из первых рук и без прикрас. Другое дело, что вы потом будете со всем этим делать.
Возвращаясь непосредственно к "совету" и реакции СМИ на него. Поскольку ваш покорный слуга удачно поговорил с представителями таких структур, как "Радио Свобода" и "Дождь", в них событие освещалось скудно. Не писать же, что тебе порекомендовали, критикуя законодательные ограничения России в плане массовых акций и сопоставляя с оными же в США и Европе, или что творящееся в российском сегменте Сети сейчас — это не цензура и ограничения, а, напротив, обычная вакханалия. Плюс Владимир Жириновский бесплатным бонусом ткнул оба СМИ в ситуацию на Украине.
Тем не менее оригинальные заголовки и заметки были. Например, у "Эхо Москвы":
Яркие публикации, с точки зрения "Эха", это решение региональных проблем путем раздувания федеральных скандалов и истерии с попаданием в западные СМИ, откуда уже потом "прилетает" в целом по России. Тут наши взгляды диаметрально противоположны, поскольку, по моему мнению, замечательно, если будет возможность помочь свердловскому предпринимателю Васильеву или сотням лишенных жилья семей в Карелии без скандалов. То же самое и с привлечением к ответственности разного рода чиновников-беспредельщиков. Что же касается "близости" — не уверен, можно ли быть ближе, чем принадлежащее, по сути, госструктуре "Эхо".
Очень резко отреагировал Анатолий Шарий. Причем не совсем понятно, что возмутило его больше всего. То ли не понравилась неуклюжесть чиновников в формулировках, то ли он счел мероприятие некоей провокацией, направленной на раздувание блогерами критики властей ради приглашения на подобные мероприятия. Понятно, что вопросов много, но все равно надо с чего-то начинать.
Примечательно, что примерно в это же время проходил подобный "съезд блогеров", но уже в Молодежном парламенте. Для него также нашлось несколько весомых "звезд" — например, пранкеры Вован и Лексус.
По итогу все происходящее — это еще одна попытка выстраивания диалога "власть — общество". Более того: попытка куда более удачная, нежели предыдущие (встреча с блогерами Мединского или выступление Саши Спилберг в ГД с призывами становиться "прозрачными"). Пока не вполне ясно, чем все обернется в итоге, так как задача весьма нетривиальная и остановиться от скатывания в популизм или манипуляции тут весьма непросто.
Но поживем — увидим.