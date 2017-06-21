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Власть — "совету блогеров". Как я в Госдуме побывал

14:3021.06.2017
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкБлогеры и журналисты на заседании Совета блогеров в Государственной Думе РФБлогеры и журналисты на заседании Совета блогеров в Государственной Думе РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сергей Колясников, для РИА Новости

Первое заседание "совета блогеров" в Москве не прошло незамеченным, причем это в равной степени относится и к СМИ, и к интернет-сообществу. На сленге такое обозначают словом "бомбануло".

Если делать вывод о результативности мероприятия по заголовкам СМИ, то выглядит это следующим образом: "На "совет блогеров" пришла Елизавета Пескова", "Она заявила, что за последние полгода сделала всего одно селфи".

Что и говорить — серьезный повод, весомое заявление, бескрайние перспективы.

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Володин о "совете блогеров": надо общаться с избирателями, а не с соцсетями
Отсутствие на мероприятии наших дорогих (в денежном плане) искусственных звезд вроде Варламова породило вторую волну заголовков вида "Совет блогеров" прошел без блогеров". Правда, впоследствии выяснилось, что многие не пришли потому, что "ну мы как бы за Россию, но аудитория оппозиционная, не поймет, если в Госдуме нас увидят". Эдакая ложь с прожилками голубоглазой наивности, помноженная на показную ярость и непримиримость в борьбе с режимом. Понятно, что взмах пачкой "красненьких" мгновенно изменил бы мнение указанных граждан без оглядки на аудиторию, но сейчас принципы были иными.

Впрочем, есть моменты, от которых не отмахнуться. Так называемый совет — это как минимум признание со стороны высшей власти возможностей и сил интернет-аудитории, готовность выстраивать с ней диалог. Желание контролировать информационное поле, безусловно, тоже имеется, но глупо упрекать в этом вообще каких-либо чиновников, не говоря уже о российских, ибо этого все хотят. 

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкДепутаты Госдумы РФ, блогеры и журналисты на заседании "Совета блогеров" в Государственной Думе РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутаты Госдумы РФ, блогеры и журналисты на заседании "Совета блогеров" в Государственной Думе РФ

Давайте попробуем разобраться, чем конкретно подобная структура (если она, конечно, продолжит свое существование и начнет рассматривать более широкие вопросы, нежели селфи или замеры артериального давления у пингвинов), может быть полезна конкретно нам с вами. Учитывая широкую работу в Сети по многим направлениям.

В первую очередь, безусловно, это возможность донесения проблем на самый верх. Многие забывают, какая это могучая сила — запрос депутата Государственной думы. Как много проблем можно решить посредством таких процедур, не раздувая скандалов и истерии.

Петр Толстой. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вице-спикер ГД предложил сделать регулярными заседания "совета блогеров"
Вторым по очереди, но не по важности, является информационный резонанс. Внимание СМИ к дому из серого камня и его депутатскому населению всегда повышенное, а значит, озвучивание на "совете" региональной или федеральной проблемы автоматически попадает в повестку. Полезно? Если твоя цель — зарабатывать бабло на своей аудитории, то нет. Если же основная функция — социальная, то очень даже да.

Вот как бы и два потенциальных преимущества зарождающейся структуры для ее участников, являющихся "блогерами". Понятно, что для эффективной работы нужна польза и для другой стороны, тут также вариантов немало.

Хотите знать, что волнует людей по-настоящему? Какова истинная реакция на те или иные события — вроде очередных карьерных побед Сердюкова? Никаких проблем — все будет из первых рук и без прикрас. Другое дело, что вы потом будете со всем этим делать.

Возвращаясь непосредственно к "совету" и реакции СМИ на него. Поскольку ваш покорный слуга удачно поговорил с представителями таких структур, как "Радио Свобода" и "Дождь", в них событие освещалось скудно. Не писать же, что тебе порекомендовали, критикуя законодательные ограничения России в плане массовых акций и сопоставляя с оными же в США и Европе, или что творящееся в российском сегменте Сети сейчас — это не цензура и ограничения, а, напротив, обычная вакханалия. Плюс Владимир Жириновский бесплатным бонусом ткнул оба СМИ в ситуацию на Украине. 

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкБлогер ЖЖ Сергей Колясников на заседании "совета блогеров" в Государственной думе
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Блогер ЖЖ Сергей Колясников на заседании "совета блогеров" в Государственной думе

Тем не менее оригинальные заголовки и заметки были. Например, у "Эхо Москвы":

Владимир Лепехин, директор Института ЕврАзЭС, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня. Архивное фото
© РИА Новости
Молодежь ушла в виртуальные сети. Пора возвращаться
"Вот Сергей Колясников, автор блога "Зергулио", наоборот, выступал за развитие подобных форматов — и даже признавался, что готов отказаться от ярких публикаций ради близости к чиновникам".

Яркие публикации, с точки зрения "Эха", это решение региональных проблем путем раздувания федеральных скандалов и истерии с попаданием в западные СМИ, откуда уже потом "прилетает" в целом по России. Тут наши взгляды диаметрально противоположны, поскольку, по моему мнению, замечательно, если будет возможность помочь свердловскому предпринимателю Васильеву или сотням лишенных жилья семей в Карелии без скандалов. То же самое и с привлечением к ответственности разного рода чиновников-беспредельщиков. Что же касается "близости" — не уверен, можно ли быть ближе, чем принадлежащее, по сути, госструктуре "Эхо".

Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молодежный парламент предложил блогерам снять ролик о рабочем дне депутата
Материал в "Новых ведомостях" порадовал формулировкой "начинающий блогер Алишер Усманов". Его, кстати, тоже не было: возможно, занят съемками очередного ролика про Навального.

Очень резко отреагировал Анатолий Шарий. Причем не совсем понятно, что возмутило его больше всего. То ли не понравилась неуклюжесть чиновников в формулировках, то ли он счел мероприятие некоей провокацией, направленной на раздувание блогерами критики властей ради приглашения на подобные мероприятия. Понятно, что вопросов много, но все равно надо с чего-то начинать.

Примечательно, что примерно в это же время проходил подобный "съезд блогеров", но уже в Молодежном парламенте. Для него также нашлось несколько весомых "звезд" — например, пранкеры Вован и Лексус.

Видеоблогер Саша Спилберг во время выступления в Госдуме
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Молодежная политика в стиле бьюти: чему нас учит Саша Спилберг
То есть тренд на приход властей в Сеть очевиден. Так или иначе, без внимания этот сегмент не оставят: другое дело, как будет осуществляться контроль.

По итогу все происходящее — это еще одна попытка выстраивания диалога "власть — общество". Более того: попытка куда более удачная, нежели предыдущие (встреча с блогерами Мединского или выступление Саши Спилберг в ГД с призывами становиться "прозрачными"). Пока не вполне ясно, чем все обернется в итоге, так как задача весьма нетривиальная и остановиться от скатывания в популизм или манипуляции тут весьма непросто.

Но поживем — увидим.

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