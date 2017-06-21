США
21.0621 июня13:48МСК
USD58.58+0.62
EUR65.32+0.46
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Что же случилось на встрече Трампа с Порошенко. Фельетон-репортаж

13:2021.06.2017
(обновлено: 13:45 21.06.2017)
039013
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/Николай ЛазаренкоПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи. 20 июня 2017Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи. 20 июня 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/Николай Лазаренко
Перейти в фотобанк

Игорь Романович, автор блога Green Tea

Когда представительную украинскую делегацию ввели, Трамп поднялся с места и крепко пожал руку Климкину, не обращая внимания на остальных:

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с Государственным секретарем США Джоном Керри в Киеве
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Политолог: Киев придумал "бонус" к встрече Порошенко и Трампа

— Очень-очень рад вас видеть, мистер президент! Как добрались?

Климкин понял, что его только что назначили главой Украины и уже собирался было пинком вышвырнуть оторопевшего Порошенко из кабинета, но помощник Трампа что-то зашептал шефу на ухо.

— Да какая разница?— поморщился Трамп, однако руку от счастливого Климкина отдернул, протянув ее Петру Алексеевичу.

Тот нежно пожал руку, с трудом удержавшись, чтобы ее не поцеловать, и дрожащим голосом сказал:
— Я очень горд, господин прези… 

© Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи. 20 июня 2017
© Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи. 20 июня 2017

— Это очень-очень хорошо, мистер… э-э-э… the Порошенко, — перебил его Трамп, нетерпеливо взглянув на часы. — Сразу скажу: денег не дам, но селфи — всегда пожалуйста. Как там, кстати, у вас на…э-э-э… the Украине? Всё нормально? Крокодил ловится, кокос растет? Это очень-очень хорошо.

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи. 20 июня 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Порошенко заявил, что получил от Трампа гарантии по антироссийским санкциям

После совместного фото Трамп попросил организовать Петру Алексеевичу брифинг, поблагодарил его за очень-очень хорошую встречу и вышел из кабинета. 

…The Петр Алексеевич одиноко стоял у столика за оградой Белого дома и произносил речь, периодически показывая рукой влево и говоря: "Вот и мой друг, господин президент США, в курсе", хотя ни слева, ни справа никого не было.

Трое полицейских, группа японских туристов и какой-то растаман с Ямайки, собравшиеся у ограды Белого дома, с интересом слушали Петра Алексеевича и периодически одобрительно хлопали, видимо, полагая, что это такой стендап с пантомимой. 

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/Николай ЛазаренкоПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко выступает перед журналистами после встречи с президентом США Дональдом Трампом. 20 июня 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/Николай Лазаренко
Перейти в фотобанк
Президент Украины Петр Порошенко выступает перед журналистами после встречи с президентом США Дональдом Трампом. 20 июня 2017

Очень хотелось есть. "А Си в это время уплетал уже вторую порцию камбалы, тушенной в шампанском…" — тоскливо подумал Пётр Алексеевич, украдкой взглянув на часы и глотая предательскую слюну. В расчете на обильный торжественный обед он не поужинал и даже не позавтракал.

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи. 20 июня 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/ Николай Лазаренко
Перейти в фотобанк
Порошенко увидел в Трампе "замечательного лидера с большой харизмой"

Закончив выступление, он обернулся на Белый дом, крикнул в его сторону: "Нет, нет! Не провожайте меня, я не люблю прощаний и слез!", после чего сел в арендованный лимузин и отбыл в аэропорт.

…Монтажеры Пятого канала оперативно пририсовали к стоящему у столика Петру Алексеевичу президента США, и репортаж выпустили в украинский эфир.

Получилось очень солидно и внушительно: Петр Алексеевич торжественно читал речь на фоне Белого дома, а рядом с ним стоял Бенджамин Франклин и одобрительно кивал каждому его слову, приговаривая: "Це так. Вірно кажеш, Петро Олексійович!"

Монтажеры Пятого канала искренне полагали, что президент США — это тот, кто сейчас нарисован на стодолларовой купюре. За это все они были позже люстрированы и отправлены отбивать Донецкий аэропорт.

…А в целом историческая встреча двух великих лидеров прошла очень-очень успешно, о чем и поспешили сообщить все ведущие украинские СМИ.

Комментировать
+
Мнение
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена