Что же случилось на встрече Трампа с Порошенко. Фельетон-репортаж

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи. 20 июня 2017

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи. 20 июня 2017

Игорь Романович, автор блога Green Tea

Когда представительную украинскую делегацию ввели, Трамп поднялся с места и крепко пожал руку Климкину, не обращая внимания на остальных:

— Очень-очень рад вас видеть, мистер президент! Как добрались?

Климкин понял, что его только что назначили главой Украины и уже собирался было пинком вышвырнуть оторопевшего Порошенко из кабинета, но помощник Трампа что-то зашептал шефу на ухо.

— Да какая разница?— поморщился Трамп, однако руку от счастливого Климкина отдернул, протянув ее Петру Алексеевичу.

Тот нежно пожал руку, с трудом удержавшись, чтобы ее не поцеловать, и дрожащим голосом сказал:

— Я очень горд, господин прези…

© Пресс-служба президента Украины Перейти в фотобанк Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи. 20 июня 2017 © Пресс-служба президента Украины Перейти в фотобанк Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи. 20 июня 2017

— Это очень-очень хорошо, мистер… э-э-э… the Порошенко, — перебил его Трамп, нетерпеливо взглянув на часы. — Сразу скажу: денег не дам, но селфи — всегда пожалуйста. Как там, кстати, у вас на…э-э-э… the Украине? Всё нормально? Крокодил ловится, кокос растет? Это очень-очень хорошо.

После совместного фото Трамп попросил организовать Петру Алексеевичу брифинг, поблагодарил его за очень-очень хорошую встречу и вышел из кабинета.

…The Петр Алексеевич одиноко стоял у столика за оградой Белого дома и произносил речь, периодически показывая рукой влево и говоря: "Вот и мой друг, господин президент США, в курсе", хотя ни слева, ни справа никого не было.

Трое полицейских, группа японских туристов и какой-то растаман с Ямайки, собравшиеся у ограды Белого дома, с интересом слушали Петра Алексеевича и периодически одобрительно хлопали, видимо, полагая, что это такой стендап с пантомимой.

Очень хотелось есть. "А Си в это время уплетал уже вторую порцию камбалы, тушенной в шампанском…" — тоскливо подумал Пётр Алексеевич, украдкой взглянув на часы и глотая предательскую слюну. В расчете на обильный торжественный обед он не поужинал и даже не позавтракал.

Закончив выступление, он обернулся на Белый дом, крикнул в его сторону: "Нет, нет! Не провожайте меня, я не люблю прощаний и слез!", после чего сел в арендованный лимузин и отбыл в аэропорт.

…Монтажеры Пятого канала оперативно пририсовали к стоящему у столика Петру Алексеевичу президента США, и репортаж выпустили в украинский эфир.

Получилось очень солидно и внушительно: Петр Алексеевич торжественно читал речь на фоне Белого дома, а рядом с ним стоял Бенджамин Франклин и одобрительно кивал каждому его слову, приговаривая: "Це так. Вірно кажеш, Петро Олексійович!"

Монтажеры Пятого канала искренне полагали, что президент США — это тот, кто сейчас нарисован на стодолларовой купюре. За это все они были позже люстрированы и отправлены отбивать Донецкий аэропорт.

…А в целом историческая встреча двух великих лидеров прошла очень-очень успешно, о чем и поспешили сообщить все ведущие украинские СМИ.