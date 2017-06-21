США
21.0621 июня14:07МСК
USD58.58+0.62
EUR65.32+0.46
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

"Полный позор для страны": Порошенко разрешили сфотографироваться с Трампом

13:5721.06.2017
(обновлено: 14:00 21.06.2017)
05160
© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи. 20 июня 2017Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи. 20 июня 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Президент Украины Петр Порошенко завершил свой визит в Соединенные Штаты. Его путь домой, в Киев, столь же таинственен и загадочен, как отбытие в Вашингтон два дня назад. Напомню, о том, что президент куда-то улетел, в Киеве узнали, когда самолет был уже в воздухе, а программа визита составлялась во время полета через Атлантику.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
В Кремле считают неуместными "гонки" с Порошенко за встречу с Трампом
Теперь говорят, что Порошенко собирается на обратном пути заехать в Брюссель. Вообще-то эта информация появилась со ссылкой на запись в "Фейсбуке" представительства ЕС на Украине. Там написали, что в Брюсселе Порошенко ждут. Кто ждет, когда ждет и зачем ждет, неясно.

Раньше бы на подобный источник информации никто не обратил внимания. Мало ли что сообщают анонимные записи в социальных сетях. Но после того как Украина в ходе организации последнего визита Порошенко в США в корне изменила традиционные представления о дипломатическом протоколе, ждать можно чего угодно. Тем более что некие источники в окружении украинского президента выдали информацию, что из Брюсселя он тоже домой не полетит. Желает еще и к Макрону на огонек заглянуть. "В Париж, по делу, срочно".

© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко у Мемориала жертвам украинского Голодомора в Вашингтоне. 20 июня 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Президент Украины Петр Порошенко у Мемориала жертвам украинского Голодомора в Вашингтоне. 20 июня 2017

На месте Ангелы Меркель и Анжея Дуды я бы, на всякий случай, приготовился. Мало ли где еще решит сделать остановку загулявший украинский гость, которому явно очень не хочется домой. Порошенко необходимо снять с фотосессии с Трампом все сливки. Не факт, что в Европе его кто-нибудь еще хоть раз примет. А так можно набиваться в гости, утверждая, что только что согласовал с президентом США общую стратегию на ближайшие десять лет и Трамп просил тебя ознакомить европейских партнеров с некоторыми ее частностями. И как не встретиться с таким важным и информированным о последних вашингтонских веяниях гостем?

В центре Киева
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Киев виляет Западом: секрет успеха
Скорость, с которой Порошенко умчался в США, не успев уведомить о предстоящей радости общения с Трампом даже собственных придворных, свидетельствует о том, что визит организовывался по той же схеме, что и встреча Трампа с Климкиным. Отчаявшись уговорить американцев традиционным способом, МИД Украины нанял лоббистскую структуру.

Судя по утечкам информации из Белого дома, Трампа буквально заставили согласиться на фотосессию с Порошенко. Для начала лоббисты согласовали встречу президента Украины с представителями американского бизнеса — поговорить ни о чем. Отчетов о ней нет. Даже неизвестно, состоялась ли она в конечном итоге. Что, собственно, и свидетельствует о том, что "инвестиционный форум" был лишь поводом оказаться в США.

Затем на встречу уговорили пару министров, в том числе министра энергетики. Этому бедняге Порошенко пообещал сотрудничество в ядерной отрасли на основе высоких украинских технологий, а также потребовал американских санкций против всех газовых компаний, которые пытаются работать над обходящими Украину маршрутами поставки газа в Европу. В обмен Украина проявила интерес к американскому сжиженному газу.

© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко и министр энергетики США Рик Перри во время встречи. 20 июня 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Президент Украины Петр Порошенко и министр энергетики США Рик Перри во время встречи. 20 июня 2017

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи. 20 июня 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/ Николай Лазаренко
Перейти в фотобанк
Порошенко увидел в Трампе "замечательного лидера с большой харизмой"
В принципе, с тем же успехом Порошенко мог бы обсуждать с американскими партнерами совместный полет на Луну или Марс, но с представителями НАСА он не встречался. Министры были очередной ступенькой, переводившей визит в официальную плоскость. После этого лоббисты уже могли идти в Белый дом и прозрачно намекать, что если Трамп не уделит минутку Петру Алексеевичу, то его оппоненты вновь начнут писать, что украинский президент был проигнорирован в угоду Путину.

Пришлось принять. Насколько был раздражен президент США, свидетельствует уже тот факт, что Белый дом старательно подчеркивал унизительные для Порошенко подробности встречи в формате "заглянуть" — в то время, когда президент будет общаться с советником по национальной безопасности. Эти условия обговаривались изначально. И Порошенко их принял.

"Это уже переходит всякие границы. Полный позор для страны. Так широко представленная встреча Порошенко — Трамп не состоится. На самом деле во время встречи президента Трампа с его советником по вопросам безопасности Макмастером к ним "заскочат" вице-президент Пенс в сопровождении президента Украины Порошенко. Никакой встречи тет-а-тет", — написал в Facebook депутат Верховной рады Сергей Власенко.

Никаких переговоров — только фотосессия. Никаких совместных заявлений. Ничего, что Порошенко мог бы хоть как-то выдать за свой успех.

Президент Украины Петр Порошенко выступает перед журналистами после встречи с президентом США Дональдом Трампом. 20 июня 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/Николай Лазаренко
Перейти в фотобанк
Украинский политик о визите Петра Порошенко в США: это унижение
В последнем американцы, конечно, ошиблись. Для Петра Алексеевича гигантским достижением является уже то, что его пустили в Белый дом. А уж фотография с Трампом на память — и вовсе крупнейший дипломатический прорыв в истории постмайданной Украины.

Впрочем, президент США выжал из своего согласия на встречу с Порошенко значительно больше. В обмен на фотоссесию республиканцы в конгрессе согласились заблокировать уже почти принятый закон, ужесточавший антироссийские санкции и запрещавший президенту смягчать их без согласия конгресса. Правда, пришлось несколько расширить персональные санкции против отдельных лиц и некоторых российских компаний решением Минюста. Но главное Трамп отыграл — в борьбе с неподконтрольным ему парламентом он сохранил свободу рук и отстоял президентские полномочия. За это и с Порошенко сфотографироваться можно.

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/Николай ЛазаренкоПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/Николай Лазаренко
Перейти в фотобанк
Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи

Что же касается самого Петра Алексеевича, то уверенности в том, что ему удалось реализовать задачу визита, нет.

Понятно, что на "мощную поддержку" США, которую Порошенко обещал украинцам, сам он не надеялся. Если уж добрый Обама давно перестал не только давать, но даже обещать деньги и оружие, то что можно ждать от жадного Трампа? Порошенко было необходимо продемонстрировать своим внутриполитическим противникам (а это практически вся украинская правящая элита), что Вашингтон продолжает делать ставку на него лично и, соответственно, его свергать нельзя.

Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны США Джеймс Мэттис во время встречи. 20 июня 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/ Николай Лазаренко
Перейти в фотобанк
В "Блоке Петра Порошенко" считают его визит в США успешным
Судя по украинской прессе, эта цель не была достигнута. СМИ начали потешаться над улетевшим украинским президентом раньше, чем он добрался до США. Фотосессия с Трампом никого не ввела в заблуждение. Более того, унизительный формат визита был, пожалуй, даже преувеличен украинскими комментаторами.

Скорее всего, именно такая реакция киевских политиков и прессы заставляет Порошенко не спешить домой, а попытаться набрать дополнительные очки за счет европейских встреч. В конце концов, евробюрократам ничего не стоит выразить поддержку украинскому руководителю. Тем более что Трампа они тоже не любят. Ну а с миру по нитке — голому рубашка. Пара-тройка европейских встреч, наложенные на фотоссесию в Вашингтоне, действительно могут создать в Киеве впечатление, что Запад не велит менять президента, пусть и не очень его поддерживает.

Пока оппоненты разберутся, что к чему — уже и лето пройдет. А это, при том, что каждый прожитый день для Порошенко — подарок, не так уж и мало.

Комментировать
+
Мнение
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена