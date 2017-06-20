Киев виляет Западом: секрет успеха

Нюра Н. Берг
Павел Климкин, курский нахтигаль, в интервью австрийскому изданию Profil заявил, что Киев может принести пользу НАТО. То есть, мол, вам жить, мы-то никуда не рвемся, но могли бы вас кое-чему научить, салаги. "Имею в виду тактику, выносливость и боеготовность. Без них даже самое современное вооружение не поможет", — дал мастер-класс Климкин, упорно именуемый остряками Чугункиным.
Как бы ни смешна была фриковатая фигура украинского министра, тренд он обозначил правильно. Многие по инерции продолжают считать, что Украина в полной мере зависима от кураторов и без их высочайшего соизволения не может сделать ни шагу. Что она послушный старательный вассал генеральных операторов Запада и берет под козырек мгновенно, как только кто-то из них поведет бровью. А вот фигушки.
Для того чтобы увидеть, как изменился тон в общении между украинской властью и обожающей ее мировой политической элитой, достаточно просто привести несколько примеров реагирования президента Порошенко и Верховной рады, окрашенной во все 50 оттенков коричневого, на разнообразные глубокие озабоченности, встревоженности и обеспокоенности Запада. Да что там — на прямые директивы.
То есть украинская власть посылает западных кураторов по известному адресу, и они согласными рядами туда идут.
На прошлой неделе ООН снова затянула ту же песню, и на этот раз с подачи президента-надежи кабмин все же создал комиссию для разработки закона о начислении таких пенсий, но будьте уверены — она быстро утонет, не успев даже булькнуть.
Но простое игнорирование кураторских указаний перестало забавлять украинскую власть, которая спинным мозгом почуяла, что ей можно все и за это ничего не будет, а картинными постановочными вскриками чувствительного Запада можно и нужно пренебречь. Поэтому президент и Рада смело идут дальше, поплевывая прямо в глазенки кураторам нашей незалежности и блюстителям демократических ценностей. По умолчанию Украина — неприкасаемый анфан террибль, заточенный под вполне определенные цели, а значит, ей прощается все, абсолютно все.
Вот, скажем, тайные тюрьмы СБУ. Четырнадцать лет назад они якобы были закрыты. Если верить отчетам украинской власти. Верите? Правильно делаете, что нет. Ибо все эти годы тюрьмы полным ходом функционировали, практиковали пытки и другие насильственные действия по отношению к заключенным, а кое-кого даже забили до смерти.
Ах, нет, на этот раз кое-что. Надоевшим своим нытьем международным правозащитникам велено заткнуться и утереться: теперь украинское правительство не желает более выносить это заполошное кудахтанье критиков, не будет терпеть упреки и оправдываться. Оно, наоборот, намерено узаконить эти спецтюрьмы.
Украинские же правозащитники, особый и очень специальный отряд хордовых, для порядка пошелестев озабоченностями в рамках грантовых заданий, быстро нашли в этой теме прекрасное и теперь утешают граждан тем, что зато тюрьмы СБУ станут прозрачнее для гражданского общества. Адвокаты, медпомощь и прочие прелести загадочных демократических ценностей. Ну, умора.
Интересно складывается взаимодействие с кураторами в такой сфере, как идеологическое переформатирование Украины. Здесь всего навалом: принудительная ассимиляция русскоязычных, прямо запрещенная международными документами; унижение и репрессии граждан по признакам национальности, религии и политических убеждений. А также эстетизация нацистской символики; возвеличивание гитлеровских коллаборационистов; открытые призывы к внесудебным расправам над любым критиком режима, которого достаточно просто поименовать сепаратистом. Стимулирование доносов. Нападения нацистов-радикалов на мирные собрания граждан, запугивание и избиения оппозиционеров, угрозы, давление и травля инакомыслящих. Запад монументально молчит, хотя за сотую часть перечисленного в так называемой цивилизованной Европе, безусловно, потащили бы на цугундер.
Изредка лишь раненой чайкой вскрикивают поляки, которым Бандера с Шухевичем — натурально серпом по причинному месту, ведь они палачи польского народа. Нервничают ляхи, что-то там клекочут, потрясают кулаками — мол, не позволим, не простим. Но украинцы точно знают: позволят, простят и будут дальше нежить и ласкать любимых украинцев. Для Польши Украина критически важна — дешевая рабочая сила и вечная гниющая язва в российском подбрюшье. Поэтому и на польского консула с его неуместной гневливостью цыкнули, он и увял.
Или вот эти комические куплеты про Анну, королеву Франции. Наклонили же "Википедию" переписать страницу. И теперь это Анна Украинская, вуаля. Французы уже приступили к созданию соответствующего кино — совместно с украинцами и в свете последних революционных решений об этническом происхождении Ганны.
Стоячее болото западной терпимости к капризам украинской демократии потревожило было блокирование российских социальных сетей, почтовых программ и поисковика. Ой, как возбудились кураторы, м-м-м. Причислили Украину к клубу тираний вроде КНДР и Ирана, потребовали немедленно отменить запрет, вернуть взад доступ и обеспечить свободу слова, ну вы подумайте, какая наглость. И что? И ничего. Порошенко объяснил глупым возбудимым сюзеренам, что без этой блокировки Украине не выжить — враг пойдет на Киев по картам Яндекса. Нежеваным проглотили. Снова тишь и благодать.
Так кто в знаменитой связке "галантерейщик и кардинал" теперь галантерейщик? То-то.