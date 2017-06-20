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Киев виляет Западом: секрет успеха

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Июнь 2017 (43)
11:3920.06.2017
04200
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВ центре КиеваВ центре Киева
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Нюра Н. Берг

Павел Климкин, курский нахтигаль, в интервью австрийскому изданию Profil заявил, что Киев может принести пользу НАТО. То есть, мол, вам жить, мы-то никуда не рвемся, но могли бы вас кое-чему научить, салаги. "Имею в виду тактику, выносливость и боеготовность. Без них даже самое современное вооружение не поможет", — дал мастер-класс Климкин, упорно именуемый остряками Чугункиным.

Глава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фото
© AP Photo / Mary Altaffer
Климкин заявил, что НАТО есть чему поучиться у Украины
Глава МИД также заявил, что вступление его страны в Евросоюз произойдет, когда к этому будет готов сам ЕС, "но Киев не спешит с этим". То есть в связке Киев — Брюссель именно столица Украины выступает терпеливым и снисходительным женихом, дающим робкой невесте время привыкнуть к мысли о неминуемой дефлорации.

Как бы ни смешна была фриковатая фигура украинского министра, тренд он обозначил правильно. Многие по инерции продолжают считать, что Украина в полной мере зависима от кураторов и без их высочайшего соизволения не может сделать ни шагу. Что она послушный старательный вассал генеральных операторов Запада и берет под козырек мгновенно, как только кто-то из них поведет бровью. А вот фигушки.

Для того чтобы увидеть, как изменился тон в общении между украинской властью и обожающей ее мировой политической элитой, достаточно просто привести несколько примеров реагирования президента Порошенко и Верховной рады, окрашенной во все 50 оттенков коричневого, на разнообразные глубокие озабоченности, встревоженности и обеспокоенности Запада. Да что там — на прямые директивы.

Не играй с огнем
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Не играй с огнем

Вид на Киев
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
Необитаемая Украина завтрашнего дня
Вот, скажем, ситуация с пенсионерами Донбасса. Каждый год мониторинговые группы ООН, ОБСЕ и правозащитных организаций пеняют Украине на то, что порядка четырехсот тысяч жителей региона лишены возможности получать заработанные ими пенсии, и украинское правительство обязано эту ситуацию исправить. Каждый год в СМИ и соцсетях в ответ поднимается волна патриотического гнева и специально обученные блогеры разражаются задиристыми текстами о том, что, мол, сепаратистам не видать украинской пенсии как своих ушей, ибо нефиг. Нефиг было соглашаться, чтобы их оккупировали сказочные бронетанковые буряты, нефиг было предавать "Батькивщину". Робкие аргументы вроде тех, что пенсионеры свою пенсию уже заработали честными многолетними отчислениями в ПФ Украины, влегкую разбиваются обвинениями в сепаратизме. Негодование мониторинговых комиссий, таким образом, остается ритуальными плясками с бубном, и до следующего правозащитного пароксизма никто о несчастных пенсионерах не вспоминает.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЖительница Горловки в квартире многоквартирного жилого дома в центре города, пострадавшей при артиллерийском обстреле украинской армией
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Жительница Горловки в квартире многоквартирного жилого дома в центре города, пострадавшей при артиллерийском обстреле украинской армией

То есть украинская власть посылает западных кураторов по известному адресу, и они согласными рядами туда идут.

На прошлой неделе ООН снова затянула ту же песню, и на этот раз с подачи президента-надежи кабмин все же создал комиссию для разработки закона о начислении таких пенсий, но будьте уверены — она быстро утонет, не успев даже булькнуть.

Президент Украины Петр Порошенко
© AFP 2017 / Vladimir Simicek
Запретите Россию. О чем просят Порошенко неравнодушные украинцы
В докладе сказано и про то, что Украина продолжает нарушать права человека, требуя от граждан проходить обязательную регистрацию в качестве внутренних переселенцев. И даже хуже — жители Донбасса, желающие получать пенсию, обязаны не просто регистрироваться, но и всякий раз, как только того пожелают власти, представать пред светлы очи строгих чиновников-контролеров. А буде не предстанут по причине отлучки, так сразу с них все выплаты и снимают. На это указывается не впервые, но Украина лишь неуклонно усиливает меры контроля и усугубляет унизительные процедуры. И что? И ничего.

Но простое игнорирование кураторских указаний перестало забавлять украинскую власть, которая спинным мозгом почуяла, что ей можно все и за это ничего не будет, а картинными постановочными вскриками чувствительного Запада можно и нужно пренебречь. Поэтому президент и Рада смело идут дальше, поплевывая прямо в глазенки кураторам нашей незалежности и блюстителям демократических ценностей. По умолчанию Украина — неприкасаемый анфан террибль, заточенный под вполне определенные цели, а значит, ей прощается все, абсолютно все.

Вот, скажем, тайные тюрьмы СБУ. Четырнадцать лет назад они якобы были закрыты. Если верить отчетам украинской власти. Верите? Правильно делаете, что нет. Ибо все эти годы тюрьмы полным ходом функционировали, практиковали пытки и другие насильственные действия по отношению к заключенным, а кое-кого даже забили до смерти.

Сотрудник охраны у входа в Лукьяновский следственный изолятор № 13 в Киеве
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
Ну наконец-то. Киев намерен "тайные тюрьмы" СБУ сделать явными
Все постмайданные годы западные правозащитники и местные грантоеды строго в рамках грантовых заданий уныло тянули озабоченности, обеспокоенности и встревоженности на этот счет. Ведь нагрузка на эти незаконные изоляторы резко усилилась в связи с тем, что новая демократическая власть побросала туда противников режима, антимайдановцев, экс-депутатов парламента, членов прежнего кабмина и прочих. Годами там незаконно удерживаются схваченные в зоне АТО жители Донбасса, из которых создан "обменный фонд" для торга по выдаче украинских военнопленных. Зачастую это вообще случайные прохожие, годные для размена. Пытки, издевательства, побои, унижения — рутинный формат работы изоляторов. Украинская власть вяло отрицала наличие таких тюрем, хотя скрывать их бесперебойное функционирование было невозможно. Год назад мониторинговый комитет ООН вынужден был даже прервать свой визит на Украину, потому что ему просто отказались предъявить для осмотра тюрьмы СБУ. И что? И ничего.

Ах, нет, на этот раз кое-что. Надоевшим своим нытьем международным правозащитникам велено заткнуться и утереться: теперь украинское правительство не желает более выносить это заполошное кудахтанье критиков, не будет терпеть упреки и оправдываться. Оно, наоборот, намерено узаконить эти спецтюрьмы.

Украинские же правозащитники, особый и очень специальный отряд хордовых, для порядка пошелестев озабоченностями в рамках грантовых заданий, быстро нашли в этой теме прекрасное и теперь утешают граждан тем, что зато тюрьмы СБУ станут прозрачнее для гражданского общества. Адвокаты, медпомощь и прочие прелести загадочных демократических ценностей. Ну, умора.

© AFP 2017 / Yuri DyachyshynКонтрольно-пропускной пункт на границы Украины с Польшей в 100 км от Львова
© AFP 2017 / Yuri Dyachyshyn
Контрольно-пропускной пункт на границы Украины с Польшей в 100 км от Львова

Здание следственного изолятора в Киеве
© РИА Новости / Андрей Волошин
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Голуб: легализация Киевом "тайных тюрем" СБУ – хорошая мина при плохой игре
Или вот. В угаре безвизовой перемоги осталась почти незамеченной традиционная подлость власти по отношению к Донбассу. Порошенко заявил: мол, жителям "оккупированных территорий" мы, конечно, тоже будем выдавать загранпаспорта, но… старого образца. А ведь Евросоюз четко указал условия въезда — наличие биометрического паспорта — и пожурил украинского президента за попытку передернуть карты. Но украинский президент не испугался: он давно привык посылать европейцев с их требованиями в пеший эротический поход, и что характерно — они в него идут! Вот и в данном случае — поплачут и забудут, не сомневайтесь.

Интересно складывается взаимодействие с кураторами в такой сфере, как идеологическое переформатирование Украины. Здесь всего навалом: принудительная ассимиляция русскоязычных, прямо запрещенная международными документами; унижение и репрессии граждан по признакам национальности, религии и политических убеждений. А также эстетизация нацистской символики; возвеличивание гитлеровских коллаборационистов; открытые призывы к внесудебным расправам над любым критиком режима, которого достаточно просто поименовать сепаратистом. Стимулирование доносов. Нападения нацистов-радикалов на мирные собрания граждан, запугивание и избиения оппозиционеров, угрозы, давление и травля инакомыслящих. Запад монументально молчит, хотя за сотую часть перечисленного в так называемой цивилизованной Европе, безусловно, потащили бы на цугундер.

Изредка лишь раненой чайкой вскрикивают поляки, которым Бандера с Шухевичем — натурально серпом по причинному месту, ведь они палачи польского народа. Нервничают ляхи, что-то там клекочут, потрясают кулаками — мол, не позволим, не простим. Но украинцы точно знают: позволят, простят и будут дальше нежить и ласкать любимых украинцев. Для Польши Украина критически важна — дешевая рабочая сила и вечная гниющая язва в российском подбрюшье. Поэтому и на польского консула с его неуместной гневливостью цыкнули, он и увял.

Вице-председатель партии Альтернатива для Германии Александр Гауланд. Архивное фото
© AFP 2017 / John McDougall
Немецкий политик назвал Крым исконно российской территорией
Да что там поляки — самих британцев урезонили. Daily Mail опубликовала было статью, в которой Крым был назван российским. Но только тут же получили по мордасам от украинского посла и выступили с заявлением — мол, простите, мы передумали (так и сказано), ведь Крым украинский.

Или вот эти комические куплеты про Анну, королеву Франции. Наклонили же "Википедию" переписать страницу. И теперь это Анна Украинская, вуаля. Французы уже приступили к созданию соответствующего кино — совместно с украинцами и в свете последних революционных решений об этническом происхождении Ганны.

Стоячее болото западной терпимости к капризам украинской демократии потревожило было блокирование российских социальных сетей, почтовых программ и поисковика. Ой, как возбудились кураторы, м-м-м. Причислили Украину к клубу тираний вроде КНДР и Ирана, потребовали немедленно отменить запрет, вернуть взад доступ и обеспечить свободу слова, ну вы подумайте, какая наглость. И что? И ничего. Порошенко объяснил глупым возбудимым сюзеренам, что без этой блокировки Украине не выжить — враг пойдет на Киев по картам Яндекса. Нежеваным проглотили. Снова тишь и благодать.

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
На высшем уровне: Белый дом подтвердил встречу Трампа и Порошенко
И вот вам вишенка огромного размера напоследок. Один украинский политолог из секты так называемых порохоботов написал у себя на "Фейсбуке": "Поскольку администрация Трампа пребывает в центре расследования связей с Россией и находится под пристальным вниманием конгресса, визит Петра Порошенко также нужен для отбеливания имиджа президента США. Поэтому для Белого дома он не менее важен, чем для Киева".

Так кто в знаменитой связке "галантерейщик и кардинал" теперь галантерейщик? То-то.

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