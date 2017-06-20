В пещере горного короля: что прячут американские морпехи в Норвегии

Илья Плеханов, для РИА Новости

В ходе недавней "прямой линии" президент России Владимир Путин упомянул о подводных лодках США у берегов Норвегии: "Не хочется здесь ничего нагнетать, но специалисты знают, что, допустим, американские атомные подводные лодки дежурят на севере Норвегии. Подлетное время ракет — 15 минут до Москвы. И мы должны понимать, что там происходит, видеть, что там происходит".

Пещеры викингов и американские танки

Сегодня Норвегия приковывает пристальное внимание российских военных не только подводными лодками США, но и своей повышенной активностью в рамках Североатлантического альянса. Скандинавская страна является одним из самых верных военных партнеров Вашингтона в Европе.

Буквально на днях стало известно, что Корпус морской пехоты США и Норвегия могут удвоить или даже утроить запасы военной техники и боеприпасов, складируемых в Норвегии, в том числе и на случай войны с Россией. По договорам еще времен холодной войны, у морпехов США в распоряжении есть шесть пещер в горах в районе Тронхейма. Три отведены под складирование военной техники, другие три — под боеприпасы. Также американцам предоставлены два аэродрома в центральной части страны. Техника не просто простаивает на складах, но выводится и затем активно используется либо во время учений НАТО в Европе, либо в ходе операций на Ближнем Востоке и в Афганистане.

Каждые несколько лет с учетом международной обстановки американцы пересматривают перечень того, что находится на складах, и обновляют линейку наименований. До недавнего времени пещеры содержали все необходимое для экипировки 4600 морпехов США. Но Корпус морской пехоты США теперь хочет иметь в Норвегии запасы для развертывания бригады, а это от восьми до 16 тысяч человек. При этом американцы хотели бы вдобавок повысить и готовность техники к быстрому развертыванию, сократив время вывода ее из пещер и ускорив мобильную переброску в заданные точки.

Для отработки этого сценария в мае прошли учения Stratmobex (Strategic Mobility Exercise), в ходе которых морпехи и их норвежские коллеги в ускоренном режиме вывели из складов около 500 единиц тяжелой техники, включая танки.

И такие учения участились. С января этого года Корпус морской пехоты США впервые на ротационной основе постоянно держит на норвежских складах 300 морпехов, которые следят за техникой, готовят ее к операциям, выводят для полевой обкатки и обучают норвежских военных.

К концу года американцы должны определиться, что именно и сколько они будут хранить на складах. Затем правительство Норвегии подумает, дать ли разрешение на такой рост запасов оружия и техники у себя в стране.

Хотя официальные лица Норвегии не дают комментариев, общее понимание у зарубежных экспертов есть: Европа привлекает все больше внимания, Пентагон хочет показать, что поддерживает своих союзников в регионе и что альянс НАТО таким образом сдерживает Россию "от агрессивных действий".

Радары, ракеты, подлодки

Норвегия резко увеличила свое военное сотрудничество с США после 2014 года. До этого года ВМС Норвегии и России проводили совместные учения, и отношения после катастрофы на российской подлодке "Курск" носили скорее дружелюбно-прагматический характер. С 2014-го все изменилось.

В 2015 году премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что страна готова участвовать в создании системы ЕвроПРО и примет решение о размещении на своей территории объектов этой системы, которая может включать и появление нового американского радара на заполярном острове Вардё у границ России. Решение было принято положительное.

Как на прошлой неделе писала газета The New York Times, на острове давно работают уже существующие радары, а сейчас активно ведутся работы по прокладке кабелей по доставке электроэнергии для нового строящегося американского радара Globus 3. Он позволит следить за пусками ракет с российских подводных лодок.

© Public domain Радар Globus II, расположенный на территории норвежского города Вардё © Public domain Радар Globus II, расположенный на территории норвежского города Вардё

Норвежцы заявляют, что новый радар — это всего лишь модернизация существующей системы, призванной следить за космическим мусором и обломками выходящих из строя спутников, а также "мониторить зону национальных интересов на севере". По словам же американцев, общая европейская система противоракетной обороны развертывается для перехвата иранских ракет дальнего радиуса действия.

Лассе Хаугхем, бывший мэр Вардё и ветеран норвежской военной разведки, более прямолинеен: "Это место очень и очень важно для Америки и для западного мира, так как отсюда можно следить за тем, что делают русские".

Российская граница находится всего в 40 милях от острова. Ранее посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили заявил, что "с нашей стороны последует ответ, причем не только ответ Норвегии, но всей НАТО", и предупредил, что последствия ввода в строй такой системы будут катастрофическими.

Помимо американского радара, Норвегия модернизирует системы ПРО на своих военных базах Эрланн и Эвенес, где будут размещены 52 самолета F-35. Системы ПРО на этих базах получат ракеты увеличенного радиуса действия. В Осло заявляют, что эти ракеты не являются частью ЕвроПРО, а призваны защитить лишь норвежские объекты и объекты инфраструктуры союзников на севере страны.

© AFP 2017 / Laura Buckman Генеральный инспектор ВМС Норвегии контр-адмирал Хокон Бруун-Ханссен на презентации американского истребителя Lockheed Martin F-35 © AFP 2017 / Laura Buckman Генеральный инспектор ВМС Норвегии контр-адмирал Хокон Бруун-Ханссен на презентации американского истребителя Lockheed Martin F-35

На базе Эвенес, кстати, также разместят пять новых морских патрульных противолодочных самолетов P-8 Poseidon, которые будут осуществлять разведку в северных водах и следить за российскими подводными лодками.

К 2025-2030 годам Норвегия планирует модернизировать свой подводный флот и ввести в строй четыре новые подводные субмарины проекта 212А, их будет строить немецкая ThyssenKrupp Marine Systems.

Медленно, но уверенно Норвегия и США продолжают наращивать военные возможности в регионе. Россия, со своей стороны, вынуждена отвечать. Никто не хочет называть это "милитаризацией" или "новой холодной войной", но, по сути, страны втягиваются в очередную гонку вооружений.

"Если у тебя есть сосед, который ходит вдоль забора с ружьем в руке, он может сказать, что ружье у него не заряжено; однако у тебя все равно возникнет масса вопросов о его намерениях, — говорит эксперт по радарам из Массачусетского технологического института Теодор Постол. — Похоже, что США делают все возможное для сбора разведывательных данных о новых российских ракетах и разрабатывают меры борьбы с ними".