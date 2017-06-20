В пещере горного короля: что прячут американские морпехи в Норвегии

Илья Плеханов, для РИА Новости
В ходе недавней "прямой линии" президент России Владимир Путин упомянул о подводных лодках США у берегов Норвегии: "Не хочется здесь ничего нагнетать, но специалисты знают, что, допустим, американские атомные подводные лодки дежурят на севере Норвегии. Подлетное время ракет — 15 минут до Москвы. И мы должны понимать, что там происходит, видеть, что там происходит".
Пещеры викингов и американские танки
Буквально на днях стало известно, что Корпус морской пехоты США и Норвегия могут удвоить или даже утроить запасы военной техники и боеприпасов, складируемых в Норвегии, в том числе и на случай войны с Россией. По договорам еще времен холодной войны, у морпехов США в распоряжении есть шесть пещер в горах в районе Тронхейма. Три отведены под складирование военной техники, другие три — под боеприпасы. Также американцам предоставлены два аэродрома в центральной части страны. Техника не просто простаивает на складах, но выводится и затем активно используется либо во время учений НАТО в Европе, либо в ходе операций на Ближнем Востоке и в Афганистане.
Для отработки этого сценария в мае прошли учения Stratmobex (Strategic Mobility Exercise), в ходе которых морпехи и их норвежские коллеги в ускоренном режиме вывели из складов около 500 единиц тяжелой техники, включая танки.
И такие учения участились. С января этого года Корпус морской пехоты США впервые на ротационной основе постоянно держит на норвежских складах 300 морпехов, которые следят за техникой, готовят ее к операциям, выводят для полевой обкатки и обучают норвежских военных.
Хотя официальные лица Норвегии не дают комментариев, общее понимание у зарубежных экспертов есть: Европа привлекает все больше внимания, Пентагон хочет показать, что поддерживает своих союзников в регионе и что альянс НАТО таким образом сдерживает Россию "от агрессивных действий".
Радары, ракеты, подлодки
Норвегия резко увеличила свое военное сотрудничество с США после 2014 года. До этого года ВМС Норвегии и России проводили совместные учения, и отношения после катастрофы на российской подлодке "Курск" носили скорее дружелюбно-прагматический характер. С 2014-го все изменилось.
Как на прошлой неделе писала газета The New York Times, на острове давно работают уже существующие радары, а сейчас активно ведутся работы по прокладке кабелей по доставке электроэнергии для нового строящегося американского радара Globus 3. Он позволит следить за пусками ракет с российских подводных лодок.
Норвежцы заявляют, что новый радар — это всего лишь модернизация существующей системы, призванной следить за космическим мусором и обломками выходящих из строя спутников, а также "мониторить зону национальных интересов на севере". По словам же американцев, общая европейская система противоракетной обороны развертывается для перехвата иранских ракет дальнего радиуса действия.
Лассе Хаугхем, бывший мэр Вардё и ветеран норвежской военной разведки, более прямолинеен: "Это место очень и очень важно для Америки и для западного мира, так как отсюда можно следить за тем, что делают русские".
Помимо американского радара, Норвегия модернизирует системы ПРО на своих военных базах Эрланн и Эвенес, где будут размещены 52 самолета F-35. Системы ПРО на этих базах получат ракеты увеличенного радиуса действия. В Осло заявляют, что эти ракеты не являются частью ЕвроПРО, а призваны защитить лишь норвежские объекты и объекты инфраструктуры союзников на севере страны.
На базе Эвенес, кстати, также разместят пять новых морских патрульных противолодочных самолетов P-8 Poseidon, которые будут осуществлять разведку в северных водах и следить за российскими подводными лодками.
К 2025-2030 годам Норвегия планирует модернизировать свой подводный флот и ввести в строй четыре новые подводные субмарины проекта 212А, их будет строить немецкая ThyssenKrupp Marine Systems.
"Если у тебя есть сосед, который ходит вдоль забора с ружьем в руке, он может сказать, что ружье у него не заряжено; однако у тебя все равно возникнет масса вопросов о его намерениях, — говорит эксперт по радарам из Массачусетского технологического института Теодор Постол. — Похоже, что США делают все возможное для сбора разведывательных данных о новых российских ракетах и разрабатывают меры борьбы с ними".