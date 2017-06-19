Порошенко "реинтегрирует" Донбасс: на Украине введут военное положение

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Администрация Порошенко внесла в Раду закон о реинтеграции Донбасса, предусматривающий замену так называемой "АТО" (военной операции ВСУ в Донбассе) военным положением. Собственно, это и все. Формально контроль над операцией переходит от СБУ в руки военных. Но все котлы, в которых "побеждала" украинская армия, и так планировал Генштаб. Без личного приказа господина Муженко (начальник Генштаба — главнокомандующий Вооруженными силами Украины) ни один солдат не может покинуть казарму, ни одна часть переместиться хотя бы на километр.
С первых же столкновений, начавшихся весной 2014 года, киевский режим далеко вышел как за рамки спецоперации, так и за рамки правового режима военного положения. Ни то, ни другое не предусматривало возможность нанесения ракетных, авиационных и артиллерийских ударов по жилым кварталам городов. Ни то, ни другое не предусматривало блокады существенной части двух областей (включая областные центры). При этом даже предусмотренные законодательством ограничения в правах в случае введения военного положения (запрет на проведение выборов) не действовали, зато были введены непредусмотренные — в виде произвольных обысков, задержаний и убийств.
Тем не менее сторонники Порошенко попытались найти глубокий смысл в переименовании войсковой операции в военное положение. Во-первых, по их мнению, это даст возможность Петру Алексеевичу лично возглавить штаб операции. Безусловно, Украина до сих пор не вернула Донбасс только потому, что не был в полной мере задействован полководческий талант Порошенко.
Второй аргумент — Порошенко теперь будет о чем поговорить с Трампом. Конечно, ведь до сих пор все просто не понимали, что главное — не достичь взаимопонимания с ДНР/ЛНР относительно формата общего будущего или цивилизованного развода, а просто придумать новое название карательной операции. То-то Трамп будет рад, что у Порошенко настоящая война.
Наконец, третий аргумент по своей мощи далеко превышает все, что нам могли предложить первые два. Ведь, действительно, теперь Порошенко лично сможет рассказать жителям Донбасса, что, стоит им только капитулировать, и тут же вместо паспортов народных республик начнется раздача украинских биометрических паспортов, с которыми они немедленно смогут отправиться хоть на Ривьеру, хоть в Биарриц, хоть на Корсику.
Ключевым моментом здесь является вынужденность принятия законопроекта и невозможность отложить его внесение в Раду до возвращения Порошенко. Хотя, казалось бы, чего проще было сказать: "Вот посоветуюсь с Трампом, а там и решать будем". Пара-тройка дней ничего не меняют.
Впрочем, все станет на свои места, если мы вспомним, что первым требование заменить название операции чем-то более адекватным выдвинул известный киевский "ястреб", секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Этот человек известен не только тем, что сразу после переворота совмещал должности исполняющего обязанности президента и спикера Рады, и не только тем, что он отдал приказ о начале войсковой операции и добился пролития первой крови.
Наибольшую известность Турчинову принесла так и не состоявшаяся война с Россией. Вот уже три года он с завидной регулярностью вспоминает, как отдавал приказы открывать огонь на поражение по российским войскам в Крыму. И как не желающие героически умереть за Украину военнослужащие ВСУ их игнорировали. В результате чего война в 2014 году так и не началась.
Но Александр Валентинович не оставил надежды все-таки ее развязать. Высказанная им идея заменить название операции чем-то более адекватным как раз и должна была приблизить Турчинова к реализации его мечты о полномасштабной российско-украинской войне. Турчинов желал официально признать ДНР/ЛНР оккупированными территориями. Местное население само себя оккупировать не может, а граница у них есть только с Россией, так что официально оккупанта можно и не называть — и так все понятно. Далее, по его мнению, должно было быть введено военное положение (возможно, даже на всей территории Украины — этот вопрос оставался за скобками). А затем надо было начать новую активную операцию по захвату ДНР/ЛНР, попутно обвинив Россию в агрессии и придав операции статус не гражданской войны, а международного конфликта.
В турчиновском виде идея выглядит значительно стройнее и логичнее. Это очередная попытка вернуть Украине международное внимание и поддержку путем создания условий для трансформации конфликта в Донбассе из гражданского в международный.
Только вот для Петра Алексеевича здесь место не предусмотрено. Независимо от того, удалось бы украинской армии занять руины Донбасса или она погибла бы на руинах Украины, выгодоприобретателями оказываются "ястребы" из окружения Турчинова, в то время как вся ответственность падает на Порошенко.
Он оказывается врагом для всех: для русских и украинцев, для жителей Донбасса и национал-радикалов, для армии и бюрократии, для либералов-западников и для русофилов. У каждого он что-то отнял, каждому испортил жизнь. Ну а беспомощный и всеми ненавидимый, он и Западу не нужен.
Как известно, если ты не можешь предотвратить процесс, то его надо возглавить. Отказаться от исполнения воли Турчинова по переформатированию спецоперации в преддверие настоящей войны Порошенко не мог — это было требование не только секретаря СНБО, но и десятков тысяч до зубов вооруженных и прекрасно организованных радикалов. Они бы сами внесли соответствующий законопроект.
Ну а две недели для нынешней киевской власти — очень большой срок, практически вечность.