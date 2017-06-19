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Внеблоковая Россия и кошмар коалиций

12:2219.06.2017
(обновлено: 13:28 19.06.2017)
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© AP Photo / Ebrahim Noroozi Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. 2017 годСекретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. 2017 год
© AP Photo / Ebrahim Noroozi

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, представитель высшего руководителя Ирана, бывший министр обороны Ирана Али Шамхани побеседовал с представителями Фонда изучения Ирана и Евразии (иранский партнер Российского совета по международным делам). В ходе беседы, характеризуя возможное развитие взаимоотношений Ирана и России в ближайшей перспективе, высокопоставленный иранский политик обронил фразу: "Если исходить из возможностей обеих сторон, то на самом деле можно говорить о создании эффективной региональной коалиции, цель которой — обеспечение безопасности не только в регионе, но и во всем мире".

Военные США занимают позиции возле деревни Дарбасия, Сирия
© AFP 2017 / Delil Souleiman
Вашингтон создает на Ближнем Востоке второе Косово
Это уже второе за год предложение России о создании военного альянса. Предыдущее поступило от Си Цзиньпина, который в июле 2016 года, выступая на торжественном заседании КПК, посвященном ее 95-летию, заявил: "Мы сейчас наблюдаем агрессивные действия со стороны США, как в отношении России, так и Китая. Я считаю, что Россия и Китай могут создать альянс, перед которым НАТО будет бессильно, и это положит конец империалистическим стремлениям Запада".

© AP Photo / Zha Chunming/XinhuaРоссийско-китайские учения "Морское взаимодействие-2016"
© AP Photo / Zha Chunming/Xinhua
Российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2016"

Откуда такая настойчивость и почему Россия не спешит оформлять отношения с государствами, желающими войти с ней в военный альянс?

Когда в 1939 году Чемберлен заявил о предоставлении британских гарантий Польше, он подвергся резкой, но справедливой критике со стороны парламентской оппозиции. Обвинили его в том, что он поставил вступление Британии в войну в зависимость от решения польского правительства.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Путин: расширение НАТО и ПРО в Европе заставляет Россию на это реагировать
Сегодня мы наблюдаем в Европе те же "высокие отношения". Младшие слабые члены НАТО устраивают антироссийские провокации и нагнетают напряженность. Затем, ссылаясь на ими же созданную напряженность, требуют от старших членов НАТО размещения на своей территории войск и оказания им материальной помощи.

Когда Трамп попытался найти выход из этого замкнутого круга, предложив партнерам по НАТО самим платить за свою безопасность, то есть оплачивать содержание американских войск в Европе, скандалить начали уже не только маленькие и слабые, но даже Германия. Меркель прекрасно поняла, что если раньше германские налогоплательщики оплачивали только дежурство в прибалтийском небе своих истребителей (на ротационной основе с другими партнерами по НАТО), то теперь придется платить и за американские бригады в Восточной Европе, и за их учения, и так далее. Румыны и прибалты за это удовольствие заплатить все равно не смогут.

Таким образом, как видим, в любом альянсе всегда есть тот, кто несет основные издержки, и тот, кто получает основные преимущества.

Напомню, что тот же Китай не особенно интересовался возможностью оформить альянс с Россией, когда Москва практически в одиночку выдерживала давление США и НАТО (грузинский конфликт, украинский кризис, начало сирийского кризиса). Пекин занимал по отношению к России благожелательную позицию, но выражалось это в основном в том, что Китай в ООН не голосовал за антироссийские резолюции. Но и не ветировал их, предпочитая воздерживаться. Ни о каком обязывающем военном союзе речь вообще не шла.

Российско-китайские учения Морское взаимодействие-2016
© AP Photo / Zha Chunming/Xinhua
Противовес НАТО: чему научат друг друга российские и китайские военные
Интерес к оформлению отношений у Китая возник в тот момент, когда США решили перенести центр тяжести своего давления с России на Китай, а их военно-морская активность в акватории Тихого океана, в том числе вблизи китайских берегов, резко возросла. В такой ситуации обязывающий военный союз с Россией не просто стал бы для Китая охранной грамотой, но и вновь переключил бы внимание США на Россию, поскольку Москва бы продемонстрировала готовность поддерживать и создавать любые антиамериканские союзы.

Сегодня же Россия активно поддерживает Китай политическими и дипломатическими средствами, а также не скрывает тесного военного взаимодействия (военно-техническое сотрудничество, совместные учения). Но у России нет обязывающего соглашения, которое бы предполагало ее безусловное вступление в военный конфликт на стороне Китая. У Москвы руки остаются развязанными, а пространство для маневра широким при любом варианте развития событий.

Американский авианосец George H.W. Bush. Архивное Фото.
CC BY 2.0 / U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet / USS George H. W. Bush
Обозреватель NI объяснил, как Россия и Китай могут уничтожить авианосцы США
При этом такая позиция Москвы защищает Китай не хуже обязывающего соглашения. США не могут позволить себе конфронтацию с КНР, которая имеет достаточные возможности для длительного сопротивления и нанесения неприемлемого ущерба в условиях, когда у Китая будет оставаться прочный дружественный российский тыл, а сама Россия, сохраняя свободу рук и, несомненно, выступая с посреднической миссией. То есть пока США будут истекать кровью, Россия получит возможность набирать политические очки, а ее военный потенциал будет становиться все более весомым аргументом, по исчерпании американского.

США сами слишком любят воевать именно таким способом, чтобы позволить себе таскать для другого каштаны из огня.

Батальон НАТО в Польше. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Организация Североатлантического договора (НАТО)
Поэтому партнерство без оформления военного альянса предоставляет Китаю надежную защиту, в то время как  военный альянс сделал бы Россию приоритетной целью США. При том, что понятно даже ребенку, что если российские ядерные, военно-космические силы и флот способны надежно поддержать Китай на Дальнем Востоке, то помощь Китая на главном для России европейском театре военных действий (ТВД) была бы чисто номинальной.

Ситуация с Ираном еще сложнее. Да, мы сейчас являемся союзниками в сирийском урегулировании. Но и Турция тоже входит в эту компанию вынужденных партнеров. В последнее время даже Катар, еще вчера наиболее последовательный враг, настойчиво набивается в друзья.

Вице-президент США Майкл Пенс
© AP Photo / John Minchillo
Мнение: называя Россию и Иран угрозой, Пенс хочет "подменить" повестку дня
В то же время пока окончательное сирийское урегулирование представляется невозможным без доброй воли США. Между тем Иран является для администрации Трампа столь же сильным раздражителем, как Китай. Пока Москва и Тегеран партнерствуют в "борьбе с террористами" — это ровно то же самое, что коалиция США против ИГ* с "умеренными" террористами. Американцам не нравится Иран, нам не нравятся "умеренные" террористы, но, поскольку "неумеренные" террористы хуже "умеренных", мы терпим их союзников, а они наших.

Если же Россия подписывает с Тегераном формальное военное соглашение, она принимает на себя обязательство защищать Иран от США (больше на Ближнем Востоке Тегерану бояться некого). Под таким зонтиком Иран и проиранские шиитские формирования почувствуют себя гораздо вольготнее. Если сейчас они стараются не провоцировать прямые столкновения с американскими военнослужащими, то, получив российское обязательство вступить в войну на их стороне, станут гораздо менее выдержанными.

© AP Photo / WarfareWWДальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22 М3 на авиабазе Хамадан в Иране. Август 2016
© AP Photo / WarfareWW
Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22 М3 на авиабазе Хамадан в Иране. Август 2016

Кроме того, и Турция, и Иран претендуют на роль регионального лидера. Подписав военное соглашение с Ираном, Москва автоматически толкнет Анкару в лагерь наших противников.

Наконец, есть еще и арабский фактор. Саудовская Аравия и другие монархии Персидского залива опираются не только и не столько на нефтегазовые миллиарды и не на особые отношения с США. Их главный актив — поддержка суннитского арабского мира, видящего в Иране и Турции иноэтнические (неарабские) силы, а в иранском случае еще и шиитов, стремящихся установить господство над арабским миром. Арабы были и будут третьим центром силы на Ближнем Востоке, одинаково враждебным и Турции, и Ирану.

Наконец, есть и четвертый центр силы — Израиль, который сумел установить более-менее конструктивные отношения с окружающими арабскими странами. Иран не скрывает своего намерения уничтожить государство Израиль. Следовательно, формализованный союз с Ираном делает нашим врагом не только Турцию, но и Израиль, и монархии залива, то есть весь Ближний Восток.

Что получает от этого союза Иран понятно — свободу рук и защиту от США. А что получает Россия? Кроме обязательства поддерживать военной силой иранские амбиции на Ближнем Востоке?

Президент России Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Межгосударственные отношения России и Ирана
России не нужен новый региональный гегемон (пусть даже дружественный, пока не передумает). России нужен на Ближнем Востоке прочный мир на основе учета интересов всех региональных игроков. Роль непредубежденного, посредника — честного маклера обеспечивает России значительно более прочные позиции в регионе, со значительно меньшими издержками, чем роль жандарма на службе у нового регионального лидера (как США состояли на службе у Саудовской Аравии).

Не случайно великого Бисмарка преследовал "кошмар коалиций". Военная коалиция создается там и тогда, когда входящие в нее государства не видят возможности предотвратить войну иным способом, кроме как заявив о коллективной обороне. Коалиция — последний шаг перед войной. Она всегда стимулирует создание оппонирующей коалиции. А потом всегда находится какая-нибудь Сербия, Бельгия или Польша, которую уже нельзя не защищать.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

 

 

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