Как раздавить молодежный протест

Молодые люди на Тверской улице в Москве во время несанкционированной акции

Молодые люди на Тверской улице в Москве во время несанкционированной акции

Виктор Мараховский, для РИА Новости

Медиаэлиты страны с сильным запозданием отреагировали, наконец, на выход бунтующей юности на столичные улицы. Если учесть, что июньский "Юношеский протест против коррупции" по численности увял с марта примерно вдвое — можно сказать, его спасли в последний момент. Но зато спасли как надо: одного антикоррупционного юношу даже вытащили на "прямую линию" с президентом, а еще пару десятков разобрали по телепередачам помельче.

Школьник Даниил Прилепа задает вопрос Владимиру Путину Школьник Даниил Прилепа задает вопрос Владимиру Путину

В пару дней сформировались две школы на тему "как понимать этот молодой бунт". Первая — глубоко оскорбительная: "зажравшиеся юные дегенераты, не нюхавшие жизни, повторяют как попугаи за взрослыми провокаторами". Вторая — глубоко защитительная: "просто эта молодежь умнее нас, она свободнее думает, она не стеснена в получении информации. Она задает прямые и честные вопросы и не отравлена нашей запуганностью, и только наша проблема, если у нас нет ответов для нее".

Обе трактовки, естественно, дурные.

Первая потому, что, конечно, никакие это не дегенераты. С какого перепугу: это привилегированный молодняк русских мегаполисов — одетый, выученный и накормленный наилучшим образом. Хотя, может, этот молодняк и не так хорошо одет и накормлен, как дети медиаперсон, разоблачительно именующих его "зажравшимся".

Нет, этот молодняк не идиоты. Эти подростки рассуждают взрослыми словами, грамотно строят предложения — и да, действительно, задают четкие и резкие вопросы. Подтверждающих роликов в интернетах куча.

Но вторая трактовка (что "они развитее и умнее нас", взрослых) — она дурацкая совсем. Хотя бы потому, что приписывает бунтующей юности взрослость на основании того самого качества, которое доказывает отсутствие взрослости: "они не знают страха" (строго говоря, страха перед государством не знают и их родители конца 1970-х годов рождения. У родителей, скорее, страх за государство — потому что они отлично помнят, чего они боялись, когда государства толком не было).

Еще эта трактовка дурацкая потому, что принимает за ум юношескую гибкость в овладении жанрами.

…На самом деле лучшая иллюстрация того, что из себя представляет протестная молодежь, — это былинный 13-летний мальчик в синей футболке, заснятый на прошедшем тверском гулянии.

Мальчик рассуждает тоже совершенно грамотными, взрослыми фразами. И задает, не испуганный, смелые и обоснованные вопросы государству.

И если бы посреди монолога сквозь эту взрослоту внезапно не прорвалось комичное "Я плачу налоги", то образ внезапного вундеркинда и "гражданского общества в миниатюре" бы вообще не треснул.

…Под всеми своими образами, уважаемые читатели, это ПРОСТО молодняк. Ну, обычный, нормальный. Такой же точно, какими были те, кому сейчас сорок, и каким будут те, кто сейчас учится ходить. Не обладающий никакими особенными пороками и никакими волшебными качествами.

Не более самостоятельно мыслящий, чем любое другое поколение 13-27-летних. Сообразительный, легко перенимающий формы, жанры и технологии. Естественно, лишенный фундаментальных знаний. Естественно, бойкий. Не только усваивающий мемасики на лету, но и способный их творчески развивать. И даже (об этом с придыханием пишут журналистки средних лет) иногда зарабатывающий в интернете своими видеоблогами.

Кстати, о видеоблогах — раз уж их производители с миллионами подписчиков так травмировали воображение части отечественной медиаэлиты.

Чтобы версия какого-то специального (особо умного или особо дурного) поколения развеялась — достаточно их просто внимательно отсмотреть несколько десятков. Они, уважаемые читатели, очень ясно показывают, почему даже самые модные видеоблогеры вовсе не завтрашние звезды отечественной политики, философии и литературы. Да и вообще чего-нибудь.

Они не завтрашние лидеры потому же, почему среди сегодняшних лидеров нет блогерских звезд 15-20-летней давности по имени Гоблин Гага, Удав, Кашин, Апач, Адольфыч и других, имена которых сейчас тоже не вспомнишь без гугла.

Потому что блогеры, видео они или не видео — существа ограниченного спектра действия. Они обжили карманы реальности, в которых имеют опыт или в которых уже созданы для них хотя бы мемасики, ориентирующие, куда шутить. За пределами этих карманов они, естественно, голы и беспомощны.

Поэтому когда молодняк в своих видеобложиках гонит на кино или на неудачные игры, или на глупую технику — он умен и компетентен. И даже искрометен. А когда он стукается внезапно о нестандартную реальность — из него лезет детское заикание.

Я специально посмотрел ролики ведущих молодых блогеров, обнаруживших в прошлом году, что их больше не пускают на Украину. Цитаты показывают, как глубоко юные эксперты понимают суть жизни:

"Мне закрыли въезд на пять лет за иронический твит о том, что вся эта история с присоединением полуострова принесла очень много экономических проблем в страну. Это была ирония. Даже "Гардиан" назвала меня одним из самых оппозиционных блогеров России. Извини, Украина, но на фоне таких закидонов даже российская власть выглядит как-то более нормально… А человек, который написал на меня заявление, является человеком с самым маленьким пенисом в мире".

Руслан Усачев, 28 лет, 1,3 миллиона подписчиков.

"Человеческие отношения не должны зависеть от таких вещей, как война или еще что-то".

© РИА Новости Видео влогера Руслана Усачева © РИА Новости Видео влогера Руслана Усачева

Ник Черников, 27 лет, 0,5 миллиона подписчиков.

"Я не хочу касаться суперполитической стороны, потому что я не политолог, я не конфликтолог, который может рассказать о том, что вот здесь поступили не так, а вот тут абсолютно иначе. Я говорю о той ситуации, которая произошла лично со мной. Я никогда не любила в принципе обсуждать политику и принимать какие-то стороны".

Валерия Любарская, предположительно 25 лет, миллиогн подписчиков.

Как-то так, уважаемые читатели.

Поэтому ответ на вопрос, что же делать с рассерженными детьми, очевиден. Оставить в покое. Единственное, что могут сделать для них государство и общество — мягко, скажем, через те же видеоролики, наполнять пустые места в их головах знаниями на темы, их волнующие (про коррупцию, например: откуда она берется, из чего состоит и как побеждается).

Можно и просто отдать их на воспитание жизни — чтобы они сами полировались о шершавую реальность и делали по-настоящему свои, собственные, личные выводы.

Чего государство точно не должно делать — так это брать сердитых детей на содержание. Ни в форме "попыток перекупить", ни в форме "отправить на перевоспитание в деревню". Пусть барахтаются сами.

И если в ходе своего самовоспитания они найдут настоящие, а не ложные ответы на вопросы, которые справедливо задают сегодня, если они сумеют обеспечить всех лекарствами, квартирами, зарплатами и справедливостью — то общество и государство им будут только благодарны.

Но пусть для начала поймут, что требовать справедливости и создавать ее — это примерно как доставать еду из холодильника и наполнять его. Разные вещи, в общем.

Но такое понимание приходит только на личном опыте. Это знает каждый взрослый.