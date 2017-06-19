Как раздавить молодежный протест

Виктор Мараховский, для РИА Новости
Медиаэлиты страны с сильным запозданием отреагировали, наконец, на выход бунтующей юности на столичные улицы. Если учесть, что июньский "Юношеский протест против коррупции" по численности увял с марта примерно вдвое — можно сказать, его спасли в последний момент. Но зато спасли как надо: одного антикоррупционного юношу даже вытащили на "прямую линию" с президентом, а еще пару десятков разобрали по телепередачам помельче.
Обе трактовки, естественно, дурные.
Первая потому, что, конечно, никакие это не дегенераты. С какого перепугу: это привилегированный молодняк русских мегаполисов — одетый, выученный и накормленный наилучшим образом. Хотя, может, этот молодняк и не так хорошо одет и накормлен, как дети медиаперсон, разоблачительно именующих его "зажравшимся".
Нет, этот молодняк не идиоты. Эти подростки рассуждают взрослыми словами, грамотно строят предложения — и да, действительно, задают четкие и резкие вопросы. Подтверждающих роликов в интернетах куча.
Еще эта трактовка дурацкая потому, что принимает за ум юношескую гибкость в овладении жанрами.
…На самом деле лучшая иллюстрация того, что из себя представляет протестная молодежь, — это былинный 13-летний мальчик в синей футболке, заснятый на прошедшем тверском гулянии.
Мальчик рассуждает тоже совершенно грамотными, взрослыми фразами. И задает, не испуганный, смелые и обоснованные вопросы государству.
…Под всеми своими образами, уважаемые читатели, это ПРОСТО молодняк. Ну, обычный, нормальный. Такой же точно, какими были те, кому сейчас сорок, и каким будут те, кто сейчас учится ходить. Не обладающий никакими особенными пороками и никакими волшебными качествами.
Не более самостоятельно мыслящий, чем любое другое поколение 13-27-летних. Сообразительный, легко перенимающий формы, жанры и технологии. Естественно, лишенный фундаментальных знаний. Естественно, бойкий. Не только усваивающий мемасики на лету, но и способный их творчески развивать. И даже (об этом с придыханием пишут журналистки средних лет) иногда зарабатывающий в интернете своими видеоблогами.
Кстати, о видеоблогах — раз уж их производители с миллионами подписчиков так травмировали воображение части отечественной медиаэлиты.
Чтобы версия какого-то специального (особо умного или особо дурного) поколения развеялась — достаточно их просто внимательно отсмотреть несколько десятков. Они, уважаемые читатели, очень ясно показывают, почему даже самые модные видеоблогеры вовсе не завтрашние звезды отечественной политики, философии и литературы. Да и вообще чего-нибудь.
Потому что блогеры, видео они или не видео — существа ограниченного спектра действия. Они обжили карманы реальности, в которых имеют опыт или в которых уже созданы для них хотя бы мемасики, ориентирующие, куда шутить. За пределами этих карманов они, естественно, голы и беспомощны.
Поэтому когда молодняк в своих видеобложиках гонит на кино или на неудачные игры, или на глупую технику — он умен и компетентен. И даже искрометен. А когда он стукается внезапно о нестандартную реальность — из него лезет детское заикание.
Я специально посмотрел ролики ведущих молодых блогеров, обнаруживших в прошлом году, что их больше не пускают на Украину. Цитаты показывают, как глубоко юные эксперты понимают суть жизни:
Руслан Усачев, 28 лет, 1,3 миллиона подписчиков.
"Человеческие отношения не должны зависеть от таких вещей, как война или еще что-то".
Ник Черников, 27 лет, 0,5 миллиона подписчиков.
"Я не хочу касаться суперполитической стороны, потому что я не политолог, я не конфликтолог, который может рассказать о том, что вот здесь поступили не так, а вот тут абсолютно иначе. Я говорю о той ситуации, которая произошла лично со мной. Я никогда не любила в принципе обсуждать политику и принимать какие-то стороны".
Валерия Любарская, предположительно 25 лет, миллиогн подписчиков.
Как-то так, уважаемые читатели.
Поэтому ответ на вопрос, что же делать с рассерженными детьми, очевиден. Оставить в покое. Единственное, что могут сделать для них государство и общество — мягко, скажем, через те же видеоролики, наполнять пустые места в их головах знаниями на темы, их волнующие (про коррупцию, например: откуда она берется, из чего состоит и как побеждается).
Можно и просто отдать их на воспитание жизни — чтобы они сами полировались о шершавую реальность и делали по-настоящему свои, собственные, личные выводы.
Чего государство точно не должно делать — так это брать сердитых детей на содержание. Ни в форме "попыток перекупить", ни в форме "отправить на перевоспитание в деревню". Пусть барахтаются сами.
Но пусть для начала поймут, что требовать справедливости и создавать ее — это примерно как доставать еду из холодильника и наполнять его. Разные вещи, в общем.
Но такое понимание приходит только на личном опыте. Это знает каждый взрослый.