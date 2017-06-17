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Сможет ли армия Евросоюза "уничтожить Путина"

09:0017.06.2017
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной Прямой линии в Гостином дворе. 15 июня 2017Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной Прямой линии в Гостином дворе. 15 июня 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Иван Данилов, экономист, автор блога Crimson Alter

"Евросоюз создает мегаармию, способную уничтожить Путина раз и навсегда", — сообщает британское издание The Daily Star.

Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Мнение: НАТО сделает все, чтобы не допустить появления "европейской армии"
Официальные заявления европейских политиков, которые сопровождают процесс создания армии Евросоюза, не содержат столь явных угроз в адрес России, но заголовок британского таблоида четко дает понять, под какими лозунгами европейских налогоплательщиков будут убеждать профинансировать создание объединенных европейских Вооруженных сил, которые будут напрямую подчиняться брюссельским бюрократам, а не генералам НАТО.

Впрочем, и на официальном уровне в комментариях сторонников создания армии Евросоюза можно легко уловить звенящие нотки русофобии и истерического страха перед "российской угрозой". С другой стороны, американские эксперты считают, что создание европейских Вооруженных сил будет на руку Владимиру Путину. Понятно, что независимо от конечного результата российского президента и Россию в целом объявят виноватыми во всех проблемах, но все-таки стоит разобраться в том, что может представлять собой армия ЕС и какими будут последствия ее создания с точки зрения российских интересов.

© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкВоеннослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе

Агентство Блумберг сообщает, что Еврокомиссия уже опубликовала официальный документ, содержащий несколько сценариев развития европейской кооперации в военной сфере.

Депутаты Европарламента во время голосования, архивное фото
© AP Photo / Christian Lutz
Ни в НАТО, ни в евроармию. Европа пошла вразнос
Опорным тезисом документа, подписанного двумя вице-президентами Еврокомиссии, считается тезис "Трансатлантическое партнерство эволюционирует, а ответственность за улучшение европейской безопасности находится прежде всего в руках Европы". Авторы текста четко обозначают свою поддержку наиболее радикального подхода к выстраиванию европейской военной интеграции, что, в свою очередь, предполагает общую систему безопасности, проведение военных операций независимо от НАТО, создание европейской структуры для контроля за кибербезопасностью, а также европейских пограничных войск и береговой охраны. Блумберг отмечает, что на данный момент все эти идеи еще не получили соответствующего финансирования, но первые шаги в этом направлении уже сделаны.

Эксперты влиятельного американского издания Foreign Policy идут дальше и доказывают, что Ангела Меркель ловким маневром обходит сопротивление тех европейских лидеров, которые не хотят создания армии ЕС и снижения влияния НАТО.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
© AP Photo / Jean Francois Badias
Юнкер заявил, что если бы НАТО не было, это стало бы катастрофой для ЕС
Берлину будет сложно протащить через все европейские руководящие структуры официальное решение о создании независимой европейской армии, и обходной путь уже найден. Действительно, зачем добиваться создания европейской армии, если можно подмять под бундесвер армии других европейских стран? Foreign Policy с тревогой сообщает, что процесс поглощения втихую начался, а немецкое командование уже получило контроль над одной бригадой румынской армии, одной бригадой чешской армии и двумя бригадами Вооруженных сил Нидерландов. "Правительство Германии показывает, что оно желает продолжать европейскую военную интеграцию", заявил журналистам Foreign Policy профессор Военного университета Мюнхена Карло Масала. Получается, что Берлин де-факто создает не армию ЕС, а скорее "большой бундесвер", который будет контролировать наиболее боеспособные части Вооруженных сил других стран Евросоюза. Такое развитие событий вызывает вполне очевидные исторические ассоциации негативного характера. В ХХ веке, когда немецкое командование объединило под своим контролем Вооруженные силы континентальной Европы, последствия получились очень неприятными. В контексте явно антироссийской риторики многих европейских политиков, а также недавнего призыва немецкого министра обороны Урсулы фон дер Ляйен "говорить с Россией с позиции силы" процесс создания европейских Вооруженных сил не может не вызывать определенных опасений. Однако у этого процесса есть и оборотная сторона, которая заставляет американских журналистов и экспертов говорить о том, что на самом деле создание армии Евросоюза будет "на руку Путину".

© РИА Новости / Михаил МордасовПерейти в фотобанкОфицер бундесвера. Архив
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Офицер бундесвера. Архив

Эксперты американского Центра Карнеги считают, что "Путин приветствовал бы создание армии ЕС, так как США не имели бы влияние на ее действия", а значит, такую европейскую структуру создавать ни в коем случае нельзя. В оценках американских экспертов особо подчеркивается необходимость избежать ослабления НАТО, а также необходимость "разрушить надежды Путина" на то, что у НАТО закончился срок эксплуатации.

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Markus Schreiber
Урсула Ляйен – караван идет. Глава бундесвера заняла "позицию силы"
Нельзя не отметить поразительное желание влиятельных американских специалистов рассматривать будущее НАТО и действия ЕС исключительно через призму предполагаемых интересов, надежд и желаний лидера страны, которая была официально объявлена "всего лишь региональной державой", а также "страной-бензоколонкой" с "порванной в клочья экономикой". Получается, что на информационном уровне дискуссия вокруг объединенных Вооруженных сил ЕС выстраивается в виде конкурса, в котором побеждает проект, наиболее убедительно доказывающий свою антироссийскую направленность. Американские лоббисты сохранения НАТО настаивают, что именно НАТО — это наиболее эффективный инструмент борьбы с Россией, а европейцы указывают на то, что ответственность за защиту ЕС от России теперь лежит на ЕС, а значит, нужно создавать именно европейскую армию. Однако за фасадом антироссийской риторики европейской стороны скрывается интересный экономический и социальный контекст. Согласно опросу Pew Global, на который с грустью ссылаются журналисты Блумберг, большинство немцев не хотели бы, чтобы Германия защищала другие страны НАТО в том случае, если эти страны окажутся в состоянии военного конфликта с Россией.

Помимо этого, главными бенефициарами создания общеевропейских Вооруженных сил окажутся крупные компании европейского ВПК. Журналисты The New York Times даже считают, что массированное вливание бюджетных средств в европейский, а не американский военно-промышленный комплекс может стать инструментом стимулирования европейской экономики в целом.

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мнение: тезис ЕС о переговорах с РФ "с позиции силы" – от растерянности
Исходя из вышеизложенного, можно согласиться с опасениями американских экспертов, видящих в проекте армии ЕС прежде всего попытку уменьшить влияние Вашингтона в Европе и доказательство желания некоторых европейских государств "откосить" от возможного конфликта с Россией, лишив при этом американский ВПК значительной части заказов, которые будут перенаправлены европейским компаниям. Очевидно, что Вашингтон будет сопротивляться этому сценарию до последнего — и никакие мантры о том, что на самом деле европейская армия это "инструмент против Путина", не помогут.

Смогут ли европейцы добиться своих целей — вопрос открытый, но позитивные сигналы есть, особенно если смотреть на экономический фронт американо-европейских отношений. На этой неделе Берлин и Вена официально раскритиковали новые санкции США против России и заодно осудили желание Соединенных Штатов вмешаться в энергетический рынок ЕС для того, чтобы заблокировать "Северный поток — 2" и заставить Евросоюз покупать дорогой американский сжиженный газ.

Акции протеста против саммита НАТО
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Европейцам жаль денег на НАТО, а американцам – не жаль… Европейских денег
Впервые на официальном уровне обозначен курс на снижение влияния США на европейскую экономику, а новость о том, что европейские энергетические компании уже перевели "Газпрому" деньги на строительство "Северного потока — 2", несмотря на протесты американской дипломатии и угрозу новых санкций, указывает на то, что жребий брошен и пути назад уже нет. Если решительность, которая проявляется в экономических действиях, будет распространяться и на попытки сбежать из-под американского "зонтика НАТО", то перед Вашингтоном действительно встанет неприятная перспектива потери влияния на Евросоюз. Геополитический развод США и ЕС — процесс долгий, и вряд ли его результаты будут заметны в ближайшем будущем, однако чем больше усилий Берлин и Вашингтон тратят на борьбу с друг другом, тем меньше у них остается ресурсов для борьбы с Москвой. При этом даже если у кого-то и есть мечты о том, чтобы реально использовать НАТО или будущую армию ЕС для давления на Россию, российский военный (в том числе ядерный) потенциал достаточен для того, чтобы в случае необходимости купировать эти желания раз и навсегда.

 

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