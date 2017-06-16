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Драка за наследство азиатского Ленина

17:1416.06.2017
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© AP Photo / Wong Maye-E, FileПремьер-министр Сингапура Ли Куан Ю. 2013 годПремьер-министр Сингапура Ли Куан Ю. 2013 год
© AP Photo / Wong Maye-E, File

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

"Век Азии", в который мы все давно уже живем, начался с "человека, который создал Сингапур", то есть с Ли Куан Ю. Поэтому семейная ссора между его детьми (а старший сын Ли Сянь Лун — премьер-министр страны, как в свое время его отец) — главная политическая новость по всей Азии, и прежде всего в Китае. Неважно, с каких мелких проблем ссора началась, важно, что воспринимают ее далеко за пределами Сингапура как вопрос о политическом наследии великого Ли, а точнее — как проблему того, с кем и с чем должна быть Азия в эпоху очевидного кризиса Запада.

Где надо было хоронить Ленина

Конечно, все происходящее внутри самого Сингапура — материал для "таблоидной журналистики" и социальных сетей. Двое младших детей отца-основателя государства вдрызг ругаются со старшим братом — премьер-министром из-за того, кому и зачем был завещан дом отца: классика жанра.

Ли Куан Ю во время присяги 28 ноября 1990. Архивное фото
© AFP 2017 / Roslan Rahman
Сумский: умение меняться обеспечило политическое долголетие Ли Куан Ю

Но давайте проведем исторические параллели. Семья Владимира Ленина, как известно, ссылалась на его желание быть похороненным на Волковом кладбище в Петрограде. А тогдашнее руководство решило превратить умершего вождя в фараона и посмертную идеологическую опору режима, соорудив ему мавзолей у Кремлевской стены. Ведь мы на эту тему до сих пор спорим в национальном масштабе!

Так вот, дети Ли Куан Ю — младший сын Ли Сянь Ян и дочь Ли Вэй Лин — публично говорят, что отец просил разрушить до основания дом, в котором жил большую часть жизни. Кстати, дом — типичный для старого Сингапура и скромный, так что дело тут совсем не в деньгах.

© AFP 2017 / Roslan RahmanЧеловек проходит мимо дома покойного Ли Куан Ю в Сингапуре. 2016 год
© AFP 2017 / Roslan Rahman
Человек проходит мимо дома покойного Ли Куан Ю в Сингапуре. 2016 год

Зачем рушить: дело в том, что старый Ли был настоящим традиционным китайцем и считал, что дом — это личное, такое личное, что дальше некуда. Он хорошо знал о своем статусе живого бога и не желал, чтобы после его смерти по его дому ходили толпы восторженных зевак. Странное желание, но понятное.

Премьер-министр Ли Сян Лун, пришедший к власти в 2004 году, говорит, что не знал о желании скончавшегося в апреле 2015 года отца уничтожить дом. А брат с сестрой обвиняют его в ответ в точности в том, в чем могли бы обвинить в 1924 году советское руководство родные Ленина: в том, что премьер хочет создать культ умершего отца, чтобы поддержать свой статус бессменного руководителя, да еще и привести потом к власти собственного сына (то есть создать династию Ли).

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Абэ: Ли Куан Ю был отцом-основателем Сингапура и великим лидером

И вот тут начинается политика, пока что внутренняя (подождите, международная еще будет). В специальном письме-манифесте младшие Ли говорят, что "это не тот Сингапур, который мы знали".

Здесь надо напомнить, что это ведь часть российской внутренней дискуссии — грандиозный опыт превращения Сингапура за рекордные сроки в одно из самых процветающих государств мира, которое еще в конце 80-х превзошло по уровню жизни бывшую колониальную метрополию, Великобританию. Ли возглавлял этот процесс в качестве премьера с 1959 по 1990 годы. Мы тоже так хотели и продолжаем хотеть. Изучаем все компоненты "сингапурского чуда", хотя для широкой публики почему-то важной кажется только легенда о том, что в Сингапуре нет коррупции, и это лишь потому, что лично Ли Куан Ю якобы заметил однажды: хотите избавиться от коррупции — посадите пару ближайших проворовавшихся друзей.

© РИА Новости / Марина ЛысцеваПерейти в фотобанкВид на башни "Сити" и Raffles Place
© РИА Новости / Марина Лысцева
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Вид на башни "Сити" и Raffles Place

Немножко злорадства из Пекина

Легенды — они и есть легенды. Но вот мы читаем в письме младших Ли, что их отец ненавидел монументы себе… вкратце мы сказали бы, что не выносил "культ личности". Что жена великого Ли никогда не пыталась руководить правительством из-за кулис. Что сегодня создано государство тотального контроля.

Сингапур. Архивное фото
© РИА Новости / Марина Лысцева
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А это интересно. Заметим, режим, созданный самим Ли Куан Ю, нежным никак не назовешь. Половина до сих пор идущих глобальных дискуссий о его наследии обсуждает как раз эту проблему: что за модель демократии была при нем и демократия ли это вообще. Сходятся на том, что это особая политическая модель, свойственная Азии и китайскому населению, которое преобладает в Сингапуре.

И вот здесь важно, как реагирует на семейный скандал в Сингапуре публика в Китае. Дело в том, что нынешняя политическая система в КНР открыто строилась на сингапурском опыте. Даже начало этой системы — создание свободных экономических зон на юге страны — делалось под руководством бывших министров Ли Куан Ю. В общем, это особая для Китая страна, и за ней публика следит.

А вдобавок Сингапур сегодня — это страна, чье руководство имеет сложные отношения с Китаем по части геополитики. То есть дело в вопросе с кем Сингапур: с Китаем или с Западом. Ли Куан Ю держался на равном расстоянии от обоих центров силы, был одновременно прозападным и прокитайским. Пекин обвиняет Ли-второго в чрезмерном проамериканском крене.

Конкретно же — Сингапур радостно поддержал историю с вынесением вопросов о принадлежности островов в Южно-Китайском море на арбитраж в Гааге вопреки желанию Пекина. И пострадал на этом, потому что сингапурские соседи в Юго-Восточной Азии вели себя куда более осторожно, а тут еще ключевая в этой истории страна — Филиппины — привела к власти нового президента Родриго Дутерте, который отказался от результатов арбитража, справедливо полагая, что эта история может привести лишь к вечному конфликту с Китаем при весьма сомнительной поддержке США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Или — Сингапур был среди главных энтузиастов антикитайского по сути проекта Транстихоокеанского торгового партнерства. И тут от него отказываются США, главный "мотор" этой идеи: полный шок! Что вы будете делать дальше, дорогие сингапурцы, злорадно интересуется Китай.

Общий настрой китайского политического класса — страна должна укрепить свои позиции в мире, пользуясь кризисом и развалом западной системы. Вопрос в том, как конкретно это делать, например как убедить сингапурцев, что их занесло не туда.

"Век Азии" начинался с того, что Ли Куан Ю делом, а также словом показал, что маленькая отсталая страна Азии может превзойти немало гигантов Запада по части экономики и уровня жизни. Для этого нужна политическая система, отвечающая традициям именно этого народа. Далее его опыт повторили уже страны побольше, включая сам Китай. Ли писал об этом книги, выступал с лекциями, при жизни стал чем-то вроде великого политологического гуру.

А сегодня дальнейшая судьба "века Азии" зависит, среди прочего, и от того, на чью сторону — Китая или Запада — и насколько далеко склонятся небольшие государства этого региона.

Это уже не вопрос того, что "Азия тоже может". Это, по сути, проблема мирового лидерства. А складывается процесс в том числе и из вроде бы мелких "семейных ссор" за наследие бывшего премьер-министра.

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