Почему Путин должен быть неравнодушнее нас

Сергей Колясников, для РИА Новости



…Схлестнулись на Тверской школьно-оппозиционные и пророссийско-патриотические силы, и вся страна сразу забыла о происходящем вокруг. На следующий день "прямая линия" с президентом, и мы снова прильнули к экранам, впитывая каждое слово, жадно вылавливая глазами гаденькие комментарии, прошедшие цензуру и оказавшиеся на миллионах мониторов. Сегодня СМИ выдадут на-гора еще одну-две жареные новости, завтра этот бесконечный цикл продолжится, и так до "Новогоднего огонька".

Речь сейчас в том числе и обо мне, потому как сам не меньше "виновен" в своей подверженности манипуляциям, как, уверен, и большинство людей.

Между тем под прикрытием всех этих скандалов в одной некогда братской стране (а чуть ранее и вообще части нашего общего целого) официально запретили георгиевские ленты. Да не просто запретили, а со штрафами, с конфискацией, по-взрослому.

На Украине с 15 июня вступил в силу закон о запрете на ношение и пропаганду георгиевской ленты. Документ опубликовали в официальном издании "Голос Украины". Согласно закону за ношение георгиевской ленты грозит штраф от 850 до 2550 гривен. При повторном нарушении штраф составит от 2550 до 5100 гривен. Кроме того, возможен админарест до 15 суток. Георгиевскую ленту или предметы с ее изображением будут изымать в любом случае.

А в подмосковном городке Железнодорожный и вовсе признали погибшего под колесами несущейся по двору машины шестилетнего малыша пьяным, а отцу отказывали даже в проведении повторной судмедэкспертизы, чтобы опровергнуть эту дикость, на месяц затянув возбуждение уголовного дела. Это не говоря о заявлениях про давление на свидетелей, исчезновение доказательств и прочем.

Ну а во время вчерашней "прямой линии" к президенту России Владимиру Путину обратилась Дарья Старикова, проживающая в Апатитах Мурманской области. Ранее ей поставили диагноз "рак четвертой стадии". По ее словам, первоначально медики ставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", занимались лечением спины, и поэтому время для лечения настоящей болезни было упущено. В данном населенном пункте зафиксирована нехватка квалифицированных врачей, основную часть которых перевели в город Кировск. Это уже отголоски реформы здравоохранения.

А в Донбассе во время очередного удара ВСУ по жилым кварталам опять погибли женщина и ребенок, мама и сын. Это не тот случай, когда был ранен мальчик, а его мама убита, это уже другой. А еще одна пожилая женщина убита снайпером ВСУ прямо в своем огороде.

И криков таких тысячи и тысячи по всей огромной стране, просто мы с вами их не слышим. А президента на все не хватит. Это, конечно, прекрасно, когда после "прямой линии" губернатор Мурманской области срывается в Апатиты, вот только ли в Апатитах такая проблема? И только ли в Мурманской области?

Нам же всё некогда. И вот мы забываем о нависшей над известным на всю страну НИИ ОММ (уникальный научно-исследовательский институт материнства и младенчества в Екатеринбурге) угрозе закрытия, очередном издевательстве над ветеранами в селе Ключики, чей День Победы снова отметили 8 мая, а активиста и вовсе почти выжили из поселка, не занимаемся группой Вконтакте "Лис", под видом заданий за бесплатные стикеры склоняющей наших подростков к членовредительству, не интересуемся происходящим в Карелии, где сотни семей остались без крова.

"Не бойтесь друзей — в худшем случае они могут вас предать. Не бойтесь врагов — в худшем случае они могут вас убить. Бойтесь равнодушных, ибо именно с их молчаливого согласия совершаются на земле все самые низкие преступления".

И так получается, что самый неравнодушный у нас — это президент, поскольку только данные им поручения не забываются на следующий день после их появления в повестке, а доводятся до логического завершения, контролируются на протяжении всего времени исполнения. Но, как говорил выше, его на всех не хватит, даже если проводить "прямую линию" ежедневно.

Про людей с короткой памятью иногда говорят, что она как у золотой рыбки. Именно неумение и нежелание даже просто периодически интересоваться волновавшим нас вопросом и освещать его в собственных социальных сетях — хотя бы среди своего круга — и ведет к тому, что единственный доступный для простых людей способ добиться справедливости, то есть огласка, перестает работать. "А, покричат и забудут", — спокойно отмахнется нерадивый чиновник.

И завтра закроют больницу уже в твоем районе, твоему ребенку предложат порезать руку в соцсети, твоей жене будет негде рожать, а чуть позже ты увидишь тусующуюся молодежь со странным символом на рукаве, напоминающим вольфсангель — "волчий крюк".

Когда мой дед вернулся с войны домой в деревню, они отстраивались целыми улицами, по очереди возводя дома и дворовые постройки друг другу. Проблема и беда одного была бедой многих. И упаси господь какого-либо подростка "зигануть" или просто выматериться громко в публичном месте. Люди того времени, наши предки, нас сейчас бы не поняли, как не поняли бы подростка с митинга Навального, заявляющего, что он устал от "русского быдла" аж с семи лет и хочет в Италию.

Сдается мне, что с дошедшей до точки атомизацией общества и короткой памятью золотой рыбки пора заканчивать. Для начала можно познакомиться с соседями. Пролистать свои соцсети за последний год и поинтересоваться, в каком состоянии находятся ситуации и проблемы, которые ты истово освещал и распространял в прошлом месяце, и тому подобное. Поверьте, это очень интересно. А иногда и стыдно.

И тогда, со временем, для нас не будет последним средством "прямая линия" с президентом. Мы вполне сумеем обходиться поддержкой единомышленников и уже существующих возможностей взаимодействия с правоохранительными и государственными органами. И наше же единство не позволит большинству забыть про Донбасс, чествование бандеровцев на Украине и многое другое.