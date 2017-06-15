Метод, который не работает: история антироссийских санкций

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
"Прямая линия" с президентом Владимиром Путиным показала, что вопрос антироссийских санкций продолжает волновать общественность и СМИ. Тезис об их неэффективности все уже усвоили. Почему в таком случае Запад не отказывается от попыток санкционного давления?
В классическом виде санкции применяются тогда, когда дипломатическим путем достичь соглашения не удается, а военные действия по какой-то причине являются невозможными или нежелательными. Первым историческим примером таких санкций можно считать действия персидской державы Ахеменидов в ходе Пелопоннесской войны 431-404 годов до нашей эры.
Потерпев поражение в ходе греко-персидских войн, персы осознали, что военное решение греческой проблемы отсутствует. Зато финансово-экономически поддерживая поочередно Делосский и Пелопоннесский союзы (столкнувшиеся в междоусобной войне), Ахемениды добились ослабления обоих и установления мягкой зависимости разобщенных греческих полисов от персидской державы.
Антироссийские санкции, как и контрсанкции России, также не являются ноу-хау сегодняшнего дня. Разобщенные русские земли вновь собрал в единое государство Иван III Васильевич, а уже его внук, Иван IV Васильевич Грозный столкнулся с направленной против Москвы санкционной политикой Ганзы и Лондона. Он же более-менее успешно применял и контрсанкции.
С тех пор в России не было ни одного правительства, которое не столкнулось бы с попытками Запада организовать санкционное давление и не было бы вынуждено искать и находить адекватные способы ответа на агрессию, которую тогда еще не называли гибридной.
Последние 100 лет, с 1917 года, СССР/Россия находятся под санкциями постоянно. Даже во время Великой Отечественной войны союзники вводили запреты на поставки в СССР некоторых видов вооружения и технологий. А уже с 1946 года, с начала холодной войны, санкции стали нарастать.
Надо сказать, что в большинстве случаев санкции Запада оказывались неэффективны по одной причине. Он критически зависел от поставок сырьевых ресурсов из России, в то время как последняя с большими или меньшими издержками всегда оказывалась способна либо произвести аналог западных товаров сама, либо найти альтернативного поставщика на том же Западе.
Исключением из этого правила являлись США, которые и сами обладали огромными запасами необходимых природных ресурсов и к тому же, прямо или косвенно контролируя с начала ХХ века большую часть планеты, имели возможность заместить поставки из России. Именно поэтому США последними, в 1934 году, нормализовали свои торговые отношения с СССР, а после 1945 года были главным инициатором и проводником в жизнь новой политики санкций.
Как только вопрос продовольственной безопасности России был решен, санкции вновь потеряли свою эффективность. В частности, о неэффективности средств экономического давления свидетельствует тот факт, что США и ЕС стали дополнять политику экономических санкций персональными санкциями против представителей правящей элиты, ограничивающими возможность посещения конкретными людьми и их родственниками стран Запада.
Опыт того же СССР, который в 1920-1930 годы пережил значительно более серьезные экономические проблемы, чем те, которые сгубили его в 1991 году, свидетельствует, что любой экономический кризис государство преодолевает (зачастую выходя из него более сильным, чем было прежде), если общество сохраняет единство и сплачивается в преодолении санкций как одной из форм внешней агрессии. Но как только единство пропадает (пусть даже по вопросу о джинсах, о количестве сортов пива и колбасы в магазинах и о прочих второстепенных вещах), политика давления становится более чем эффективной.
По этой же причине о неэффективности санкций на Западе заговорили уже к концу 2014-го — началу 2015 года. То есть санкции еще не успели как следует поработать, убытки Запада были не так уж велики. Они, конечно, были чувствительны в условиях глобального системного кризиса, но компенсировались бы в случае победы над Россией за счет побежденного. И при этом Запад вдруг сделал вывод о неэффективности такой привычной для него политики, которая к тому же всегда рассчитывается на годы, а не на дни или месяцы.
Причина в том, что вначале в Европе, а затем и в США поняли, что раскола российского общества достичь не удастся. Наоборот, произошло его сплочение в противостоянии агрессивной политике США и ЕС. Следовательно, даже если бы санкции нанесли России значительно больший экономический ущерб, чем они смогли нанести, а политика импортозамещения оказалась бы в разы менее эффективной, чем на деле, сломать политическую волю государства к сопротивлению не удалось бы. Ну а с ядерной военной державой невозможно сладить путем внешнего воздействия, если только она не начала разлагаться изнутри.
Собственно, это все, что надо знать о санкциях.
В связи с этим элиты, связанные санкционной политикой, не могут отказаться от нее, не признав своего внутриполитического банкротства. В то же время шаткая ситуация, когда ни одна из борющихся в странах Запада сторон не имеет решающего перевеса, не позволяет их оппонентам совершать решительные шаги.
Крупнейшие военные теоретики XVIII века предлагали выигрывать войны бесконечным маневрированием, не доверяя судьбу кампании сражению, в котором военное счастье (случайность) может сыграть более существенную роль, чем искусство полководца и подготовка войск. Насколько они были правы, показало сражение при Маренго, которое Меласс проиграл Бонапарту случайно (генерал Дезе, в отличие от не явившегося к Ватерлоо маршала Груши, принял правильное решение и успел на поле боя вовремя для того, чтобы в последний момент переломить ход к тому моменту проигранной французами вчистую битвы).
Сейчас мы можем наблюдать, насколько данное правило (не лезть на рожон, если не уверен в абсолютном превосходстве) применимо и к экономическим санкциям. Если ты ошибся в оценке устойчивости противника и он выдержал твой натиск, то платить по политическим и экономическим счетам затеянного тобой конфликта придется тебе же.