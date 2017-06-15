Запретите Россию. О чем просят Порошенко неравнодушные украинцы

Нюра Н. Берг, для РИА Новости



Когда социально активные граждане Украины слушают речи своего президента, они убеждаются: перед ними настоящий эффективный менеджер, а не заискивающий перед хозяевами вассал.

Петр Алексеевич освоил приемы НЛП не хуже пастора Турчинова и виртуозно управляет зачарованными массами. Артистические паузы, форсированные интонации, демонический смех, игра мимической мускулатурой — все с сильным перебором, как на подмостках сельского клуба, но наше общество любит, чтобы по-богатому, чтобы рвать страсть в клочья, чтобы докричаться до небес.

Поэтому — кому же еще и челобитные нести, если не такому главе государства? Он услышит каждого, накажет бояр, приструнит вельмож и шестеркам своим велит о народе думать. Вот и пишут ему неспокойные духом граждане разнообразные петиции и просят о наболевшем.

…Чтение специализированного сайта петиций украинскому президенту дает богатейшую пищу для размышлений.

То есть, конечно, не нужно быть большим циником, чтобы понимать — президенту на эти петиции хоть бы тьфу и наплевать, что все это игры в пользу бедных, оперирование видимостями. В том симулякре гражданского общества, которое сегодня создано на Украине, простому человеку апеллировать вообще не к кому. Интуитивно это понимают и сами заявители, поэтому в большинстве их обращений к президенту звучат отчаяние и безысходность, и неверие в результат, и какая-то безутешная тоска.

Итак, что же просят граждане Украины у своего президента? Значительная часть неравнодушных, имеющих большой социальный темперамент, крайне озабочена взаимоотношениями Украины с Россией. Почти нет предложений эти отношения как-то наладить; напротив, большинство петиционеров озабочены тем обстоятельством, что девиз "Подальше от России" все еще не в полной мере реализован. Граждане зорко мониторят эту тему по всем направлениям и обнаруживают, например, что москали присвоили себе не только Анну Украинскую, королеву Франции, но и приватизировали Киевскую Русь, хоть понятно же, что Киев — столица Украины, а не России.

© РИА Новости Сайт электронных петиций президенту Украины © РИА Новости Сайт электронных петиций президенту Украины

Поэтому, скажем, некто пан Прокопишин пишет в петиции, что пора отобрать у супостата киевских князей и тему закрыть, потому что "Украина — это Киевская Русь. И Россия не имеет на нее никаких прав", а потому Украина как правопреемница Киевской Руси должна об этом объявить официально. Что это даст украинцам, непонятно, возможно, усилит все еще глубоко фрустрированное чувство гордости и первородства на фоне комплекса неполноценности.

Другие петиции подобного свойства сосредоточиваются на вещах более конкретных — убрать из эфира российскую рекламу, с прилавков — российские продукты и зачистить украинский сектор интернета от русского языка. В общем и целом приветствуя блокирование доступа к вражеским соцсетям, активисты требуют идти дальше и запретить весь без исключения российский импорт, а также немедленно ввести визовый режим с агрессором.

Некто пан Загорулько отважно импровизирует дальше и требует запретить весь российский бизнес, а вместо этого национализировать вражеские предприятия. Впрочем, уже в следующем предложении бескомпромиссность дает сбой, и пан Загорулько, уже торгуясь, решает, что есть смысл частично бизнес все же разрешить, но при условии, что работникам будут платить, исходя из удвоенной минимальной зарплаты. Потому что — "не нужно давать им эксплуатировать украинский народ за бесценок, мы не рабы и не холопы". Идея представляется автору настолько плодотворной, что к наказываемым бизнесменам "из-за поребрика" тут же добавляются собственно украинские олигархи (кроме, конечно, Петра Алексеевича Порошенко).

Другой диванный активист требует немедленно исключить из украинских фильмов бранные слова и ввести уголовную ответственность за их использование, потому что "это диверсионная работа рашистов, и хуже даже, чем военные действия. Потому что вызывает ненависть даже самих украинцев к украинскому языку".

Радетели за украинский язык традиционно пишут на нем катастрофически безграмотно, и чем истеричнее радетель, тем больше он делает ошибок. Впрочем, в этом тоже виноваты "рашисты", так что ничего не поделаешь. С Россией вообще борются всесторонне, и ничто не скрывается от паранойяльного внимания активистов — от генконсульств России, которые требуется закрыть повсеместно, до некоего мишки Кробы, якобы тотема российских хакеров, которого следует немедленно удавить как символ экстремизма и тоталитарной идеологии (не спрашивайте, что за мишка. У них там своя атмосфера).

Стабильно много петиций писали граждане с требованием отменить георгиевскую ленточку (наконец сбылось). В этом году к ним добавились ультимативные наказы запретить также и "Бессмертный полк" как пропаганду коммуняцких и совковых идей, извращающих историю незалежной Украины и мешающих ей строить большое свободное демократическое будущее. За организацию таких провокационных акций граждане-заявители требуют ввести уголовную ответственность.

Интересно, что, с большим энтузиазмом и переможным духом соревновательности играясь в декоммунизацию, украинские активисты совершенно равнодушны к запрету нацистских идей. Им абсолютно не мешают строить европейскую страну ни факельные марши в день рождения Бандеры, ни зигования, ни свастики на прапорах добробатов, ни явно нацистская эстетика и риторика их вождей. Вы не найдете ни одной, даже самой малюсенькой, петиции на этот счет.

Дают граждане и рецепты всестороннего улучшения жизни в стране, полезные, как постукивание ногой по колесу и протирание лобового стекла при отказе двигателя у автомобиля. Например, снова и снова требуют исправить прапор и герб, а также переписать гимн — с "выживающего" на "процветающий". Ну то есть убрать слова "Ще не вмерла України і слава, і воля" и заменить их чем-то более оптимистичным. Характерно, что строку про то, что "душу й тіло ми положим за нашу свободу" никто изменить не предлагает, а ведь она на фоне тотального откоса от призыва в ряды ВСУ любыми способами, включая самые коррупционные, выглядит крайне пикантно.

Есть и более прагматичные предложения — например, стребовать с России репарации уже сегодня. Автор одного из таких предложений даже приводит расчеты — мол, если один выстрел обходится России в 50 центов, то после умножения этой суммы на 2000 получаем репарацию в размере тыщи долларов за каждый пиф-паф. Заявитель не дает никаких обоснований коэффициента в 2000. Почему бы и нет.

…Изучив несколько десятков петиций, я не обнаружила ни одной, в которой бы граждане требовали от своего президента прекратить войну в Донбассе. Даже правильно обложенную подушками в виде проклятий в сторону северной соседки такую петицию могут, пожалуй, признать посягательством на территориальную целостность Украины, госизмену и сепаратизм, да и потянуть на цугундер. Таким примерам, собственно, несть числа. Так что даже среди чудаков, адресующих президенту свои комические куплеты, инфантильных много, а дурных нема. Поэтому граждане по поводу войны высказываются исключительно в ключе обеспечения прав ее ветеранов — на бесплатный проезд, льготы по ЖКХ и получение обещанного шматка землицы. К этим требованиям недавно добавились петиции о приравнивании карателей из добробатов к ветеранам ВСУ — чудесным образом это совпало с акциями самих радикалов, блокирующих суды и берущих на абордаж областные советы с тем же требованием.

Есть петиции с требованием немедленно построить базы НАТО на территории Украины и, конечно, вступить в альянс.

Имеются, конечно, отдельные петиции с хныканьем об убогой участи пенсионеров, комические требования запретить инфляцию выше 4%, дать денег, субсидий и льгот; единичные жалобы на то, что внутренне перемещенные лица живут как абсолютно пораженное в правах и униженное быдло, просьбы снизить налоги, тарифы и цены… Но все это теряется на фоне модных требований наказать, отобрать, запретить, искоренить, разорвать, отменить.

Не обходят активные украинцы и тему праздников. В нескольких петициях, например, заявители требуют установить новое национальное "свято", то есть праздник под названием День безвиза.

Впрочем, среди благоглупостей есть и по-настоящему зловещие предложения. Так, некто пан Вичик требует "Установить в Украине "День Великой Одесской Победы 2014", который отмечать ежегодно 2 мая". В мотивирующей части заявитель указывает на то, что благодаря силе духа граждан, уничтоживших стратегию России, стало возможно европейское будущее Украины.

Конечно, массовая шизофрения с полным разложением человеческого в человеках охватила не всех. Есть и петиция, требующая установить памятник жертвам одесской трагедии.

Но она, конечно, не имеет ни единого шанса.