США
15.0615 июня13:45МСК
USD57.44+0.41
EUR64.28+0.33
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Россия старается не вмешиваться во внутренние дела на Украине, заявил Путин
Мнение

Запретите Россию. О чем просят Порошенко неравнодушные украинцы

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июнь 2017 (189)
13:3015.06.2017
(обновлено: 13:44 15.06.2017)
02080
© AFP 2017 / Vladimir SimicekПрезидент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр Порошенко
© AFP 2017 / Vladimir Simicek

Нюра Н. Берг, для РИА Новости

Когда социально активные граждане Украины слушают речи своего президента, они убеждаются: перед ними настоящий эффективный менеджер, а не заискивающий перед хозяевами вассал.

Петр Алексеевич освоил приемы НЛП не хуже пастора Турчинова и виртуозно управляет зачарованными массами. Артистические паузы, форсированные интонации, демонический смех, игра мимической мускулатурой — все с сильным перебором, как на подмостках сельского клуба, но наше общество любит, чтобы по-богатому, чтобы рвать страсть в клочья, чтобы докричаться до небес.

Флаги у Киевской городской администрации. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Киев не обсуждал с бизнесом санкции против РФ ради "элемента неожиданности"
Поэтому — кому же еще и челобитные нести, если не такому главе государства? Он услышит каждого, накажет бояр, приструнит вельмож и шестеркам своим велит о народе думать. Вот и пишут ему неспокойные духом граждане разнообразные петиции и просят о наболевшем.

…Чтение специализированного сайта петиций украинскому президенту дает богатейшую пищу для размышлений.

То есть, конечно, не нужно быть большим циником, чтобы понимать — президенту на эти петиции хоть бы тьфу и наплевать, что все это игры в пользу бедных, оперирование видимостями. В том симулякре гражданского общества, которое сегодня создано на Украине, простому человеку апеллировать вообще не к кому. Интуитивно это понимают и сами заявители, поэтому в большинстве их обращений к президенту звучат отчаяние и безысходность, и неверие в результат, и какая-то безутешная тоска.

Итак, что же просят граждане Украины у своего президента? Значительная часть неравнодушных, имеющих большой социальный темперамент, крайне озабочена взаимоотношениями Украины с Россией. Почти нет предложений эти отношения как-то наладить; напротив, большинство петиционеров озабочены тем обстоятельством, что девиз "Подальше от России" все еще не в полной мере реализован. Граждане зорко мониторят эту тему по всем направлениям и обнаруживают, например, что москали присвоили себе не только Анну Украинскую, королеву Франции, но и приватизировали Киевскую Русь, хоть понятно же, что Киев — столица Украины, а не России.

© РИА НовостиСайт электронных петиций президенту Украины
© РИА Новости
Сайт электронных петиций президенту Украины

Офис компании Яндекс в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Зачем Порошенко запретил "Яндекс", соцсети, российские СМИ и бухгалтерию
Поэтому, скажем, некто пан Прокопишин пишет в петиции, что пора отобрать у супостата киевских князей и тему закрыть, потому что "Украина — это Киевская Русь. И Россия не имеет на нее никаких прав", а потому Украина как правопреемница Киевской Руси должна об этом объявить официально. Что это даст украинцам, непонятно, возможно, усилит все еще глубоко фрустрированное чувство гордости и первородства на фоне комплекса неполноценности.

Другие петиции подобного свойства сосредоточиваются на вещах более конкретных — убрать из эфира российскую рекламу, с прилавков — российские продукты и зачистить украинский сектор интернета от русского языка. В общем и целом приветствуя блокирование доступа к вражеским соцсетям, активисты требуют идти дальше и запретить весь без исключения российский импорт, а также немедленно ввести визовый режим с агрессором.

© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкАвтомобили на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Автомобили на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины

Некто пан Загорулько отважно импровизирует дальше и требует запретить весь российский бизнес, а вместо этого национализировать вражеские предприятия. Впрочем, уже в следующем предложении бескомпромиссность дает сбой, и пан Загорулько, уже торгуясь, решает, что есть смысл частично бизнес все же разрешить, но при условии, что работникам будут платить, исходя из удвоенной минимальной зарплаты. Потому что — "не нужно давать им эксплуатировать украинский народ за бесценок, мы не рабы и не холопы". Идея представляется автору настолько плодотворной, что к наказываемым бизнесменам "из-за поребрика" тут же добавляются собственно украинские олигархи (кроме, конечно, Петра Алексеевича Порошенко).

Компьютеры в офисе
© Fotolia / Francois Doisnel
"Ах ты Сеть широкая!.." – незалежная. Киеву поможет заграница
Другой диванный активист требует немедленно исключить из украинских фильмов бранные слова и ввести уголовную ответственность за их использование, потому что "это диверсионная работа рашистов, и хуже даже, чем военные действия. Потому что вызывает ненависть даже самих украинцев к украинскому языку".

Радетели за украинский язык традиционно пишут на нем катастрофически безграмотно, и чем истеричнее радетель, тем больше он делает ошибок. Впрочем, в этом тоже виноваты "рашисты", так что ничего не поделаешь. С Россией вообще борются всесторонне, и ничто не скрывается от паранойяльного внимания активистов — от генконсульств России, которые требуется закрыть повсеместно, до некоего мишки Кробы, якобы тотема российских хакеров, которого следует немедленно удавить как символ экстремизма и тоталитарной идеологии (не спрашивайте, что за мишка. У них там своя атмосфера).

Стабильно много петиций писали граждане с требованием отменить георгиевскую ленточку (наконец сбылось). В этом году к ним добавились ультимативные наказы запретить также и "Бессмертный полк" как пропаганду коммуняцких и совковых идей, извращающих историю незалежной Украины и мешающих ей строить большое свободное демократическое будущее. За организацию таких провокационных акций граждане-заявители требуют ввести уголовную ответственность.

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУчастники акции "Бессмертный полк" в Киеве
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Участники акции "Бессмертный полк" в Киеве

Зарубежные страны. Украина. Харьков
© РИА Новости / Алексей Фурман
Перейти в фотобанк
Историк о декоммунизации на Украине: что-то у них ничего не получается
Интересно, что, с большим энтузиазмом и переможным духом соревновательности играясь в декоммунизацию, украинские активисты совершенно равнодушны к запрету нацистских идей. Им абсолютно не мешают строить европейскую страну ни факельные марши в день рождения Бандеры, ни зигования, ни свастики на прапорах добробатов, ни явно нацистская эстетика и риторика их вождей. Вы не найдете ни одной, даже самой малюсенькой, петиции на этот счет.

Дают граждане и рецепты всестороннего улучшения жизни в стране, полезные, как постукивание ногой по колесу и протирание лобового стекла при отказе двигателя у автомобиля. Например, снова и снова требуют исправить прапор и герб, а также переписать гимн — с "выживающего" на "процветающий". Ну то есть убрать слова "Ще не вмерла України  і слава, і воля" и заменить их чем-то более оптимистичным. Характерно, что строку про то, что "душу й тіло ми положим за нашу свободу" никто изменить не предлагает, а ведь она на фоне тотального откоса от призыва в ряды ВСУ любыми способами, включая самые коррупционные, выглядит крайне пикантно.

Есть и более прагматичные предложения — например, стребовать с России репарации уже сегодня. Автор одного из таких предложений даже приводит расчеты — мол, если один выстрел обходится России в 50 центов, то после умножения этой суммы на 2000 получаем репарацию в размере тыщи долларов за каждый пиф-паф. Заявитель не дает никаких обоснований коэффициента в 2000. Почему бы и нет.

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область. 14 июня 2017
© Фото : Администрация Президента Украины
Порошенко выступил против отмены операции в Донбассе
…Изучив несколько десятков петиций, я не обнаружила ни одной, в которой бы граждане требовали от своего президента прекратить войну в Донбассе. Даже правильно обложенную подушками в виде проклятий в сторону северной соседки такую петицию могут, пожалуй, признать посягательством на территориальную целостность Украины, госизмену и сепаратизм, да и потянуть на цугундер. Таким примерам, собственно, несть числа. Так что даже среди чудаков, адресующих президенту свои комические куплеты, инфантильных много, а дурных нема. Поэтому граждане по поводу войны высказываются исключительно в ключе обеспечения прав ее ветеранов — на бесплатный проезд, льготы по ЖКХ и получение обещанного шматка землицы. К этим требованиям недавно добавились петиции о приравнивании карателей из добробатов к ветеранам ВСУ — чудесным образом это совпало с акциями самих радикалов, блокирующих суды и берущих на абордаж областные советы с тем же требованием.

© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкНовобранцы батальона "Азов"
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Новобранцы батальона "Азов"

Есть петиции с требованием немедленно построить базы НАТО на территории Украины и, конечно, вступить в альянс.

Имеются, конечно, отдельные петиции с хныканьем об убогой участи пенсионеров, комические требования запретить инфляцию выше 4%, дать денег, субсидий и льгот; единичные жалобы на то, что внутренне перемещенные лица живут как абсолютно пораженное в правах и униженное быдло, просьбы снизить налоги, тарифы и цены… Но все это теряется на фоне модных требований наказать, отобрать, запретить, искоренить, разорвать, отменить.

Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. Архивное Фото.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МВФ и Всемирный банк одобрили проект пенсионной реформы на Украине
Не обходят активные украинцы и тему праздников. В нескольких петициях, например, заявители требуют установить новое национальное "свято", то есть праздник под названием День безвиза.

Впрочем, среди благоглупостей есть и по-настоящему зловещие предложения. Так, некто пан Вичик требует "Установить в Украине "День Великой Одесской Победы 2014", который отмечать ежегодно 2 мая". В мотивирующей части заявитель указывает на то, что благодаря силе духа граждан, уничтоживших стратегию России, стало возможно европейское будущее Украины.

Конечно, массовая шизофрения с полным разложением человеческого в человеках охватила не всех. Есть и петиция, требующая установить памятник жертвам одесской трагедии.

Но она, конечно, не имеет ни единого шанса.

 

Комментировать
+
Мнение
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена