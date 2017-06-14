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Как Катар подложил футбольную свинью чеченским геям

13:3914.06.2017
(обновлено: 13:40 14.06.2017)
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© РИА Новости / Абдулкадер ХаджПерейти в фотобанкСтроительство стадиона Халифа в Дохе. Архивное фотоСтроительство стадиона Халифа в Дохе. Архивное фото
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
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Дмитрий Лекух

Как стало известно, на днях президент Футбольного союза Германии Райнхард Гриндель в Нюрнберге во время давно запланированной дискуссии на тему "Вызов ЧМ-2018 — футбол и права человека в России" занял, мягко говоря, несколько уклончивую позицию.

И даже, можно сказать, неоднозначную.

А ведь должен был — ого-го!

Тут ведь в чем дело.

Эмблема чемпионата мира по футболу 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Во время традиционной одиннадцатой "Нюрнбергской беседы о культуре футбола" герр Гриндель, который, по задумке организаторов, должен был весьма недвусмысленно высказываться на тему тяжелейшего положения с правами человека в стране — хозяйке грядущего чемпионата мира 2018 года (немцы даже на Кубок конфедераций оскорбительно и демонстративно везут второй состав), — внезапно забуксовал. И если бы речь не шла на столь деликатную тему, можно было бы даже сказать "включил заднюю передачу".

"Я считаю, что в такой ситуации не следует переоценивать футбол", — неожиданно заявил Гриндель.

А ведь можно было о таких интересных вещах высказаться, — например, другой германский общественный деятель, Штефан Мелле из Общества германо-российских обменов, уже высказался, что коварное российское правительство использовало и Кубок конфедераций — 2017, и грядущий в 2018 году чемпионат мира по футболу, чтобы как можно сильнее ограничить свободу собраний.

Или, допустим, можно было бы поговорить о столь популярном сейчас у германских политиков тяжелом жизненном положении тех же "чеченских геев".

Но тут внезапно вмешался и зачем-то напомнил о себе маленький эмират Катар, хозяин чемпионата-2022, который влез в непонятный конфликт с другими, не менее демократичными, чем он, государствами арабского мира в целом и Персидского залива в частности.

Там, в Катаре, происходит много такого, что с каждым разом все труднее не замечать. 

© РИА Новости / Абдулкадер ХаджПерейти в фотобанкСтроительство стадиона "Халифа" в Дохе
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
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Строительство стадиона "Халифа" в Дохе

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Например, не так давно вскрытая система эксплуатации откровенно рабского труда рабочих-мигрантов на строительстве новых стадионов в Катаре, необходимых для проведения ЧМ-2022, была темой, обсуждавшейся на заседании исполнительного комитета УЕФА в Кардиффе, и немецкий союз, конечно, катарцев немного осудил. Но — не очень сильно и вполне благожелательно.

А что делать сейчас, если их, допустим, из все тех же "гуманитарных соображений" из-за океана раздастся команда "мочить"?

Или вот сейчас герр Гриндель, допустим, прямо и бескомпромиссно говорит, что он против российской дискриминации гомосексуалистов: "Мы ясно заявим, что понятие "многообразие" толкуется нами широко. Все группы болельщиков должны чувствовать себя комфортно. Мы ожидаем этого. Мы берем это на заметку". А несчастного капитана сборной Германии Юлиана Дракслера возглавляемый им Футбольный союз Германии даже вынуждает выйти на поле с нарукавной повязкой в цветах радуги во время матча с датчанами в минувший четверг, что вызывает шквал нетолерантного гогота в не очень хорошо воспитанной немецкой болельщицкой среде. 

© AFP 2017 / Daniel RolandПрезидент Футбольного союза Германии Райнхард Гриндель
© AFP 2017 / Daniel Roland
Президент Футбольного союза Германии Райнхард Гриндель

Сколько правильных слов, казалось бы, можно про этих неправильных русских сказать.

Но ведь следующий-то за Россией опять-таки не какой-нибудь индифферентный в этом смысле Уругвай, а все тот же проклятый Катар.

А катарские законы мало того, что рассматривают гомосексуальность как уголовное преступление, наказание за которое может доходить до семи лет тюремного заключения или пожизненного срока, если один из обвиняемых несовершеннолетний. Там еще, кроме обычного гражданского Уголовного кодекса, действуют и законы шариата, причем абсолютно официально. И хотя они вроде как применяются только по отношению к мусульманам, геям от этого не легче. Ибо законы шариата в этом смысле совсем незамысловато просты и предусматривают смертную казнь за однополый секс состоящих в браке граждан и наказание плетью за однополый секс граждан неженатых.

Так Катар, он как — еще цивилизованная страна или уже кровавый и террористический тоталитарный режим?!

Вопросы, вопросы…

Российские болельщики на стадионе Мейски в Вроцлаве перед матчем группового этапа Чемпионата Европы по футболу между сборными командами России и Чехии
© РИА Новости / Антон Денисов
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Забыты и довольны этим. Почему не пригодилась "армия российских фанатов"
Вот и приходится президенту Футбольного союза Германии, уважаемому и лояльному гуманитарной демократии человеку, вертеться ужом на профильном мероприятии, вместо того чтобы привычно и гневно Российскую Федерацию осуждать.

Приходится путать следы, противоречить себе (например, то требуя "хулиганам четко показывать красную карточку", то "ожидая, что въезд футбольных фанатов в Россию будет простым и без бюрократических проволочек"). А в конце так и вообще вынужденно признать, что, возможно, — это не так уж и плохо, что чемпионат мира будет проходить в этой самой Российской Федерации.

Ибо Россия, "футбольная держава с миллионами футбольных болельщиков, которые имеют право на такой турнир".

 

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