Только не останавливайтесь. К запрету георгиевской ленточки на Украине

Авигдор Эскин для РИА Новости



Украинские крушители памятников и памяти продолжают устанавливать рекорды ошеломляющей несуразности. Словно хотят унестись в страну дураков, подобно героям Алексея Толстого. Про нее в книге о Буратино, напомним, сказано, что там царствуют голод и разруха (чахлые деревья, покосившиеся колокольни, кучи мусора, полуразвалившиеся дома, кривые и грязные улицы), однако молва о ней шла как о стране веселья и счастья.

Так вот. Президент Порошенко и его Рада нашли себе новое занятие. Производитель конфет подписал закон, запрещающий "публичное использование, демонстрацию, ношение, а также распространение" георгиевской ленточки или ее изображения". Отныне ношение этого символа на одежде или вещах, крепление ленточки к автомобилям, изображение на открытках, плакатах и наклейках, использование во время массовых мероприятий и в средствах массовой информации будет караться штрафами или административным арестом.

Можно в очередной раз развести руками, вопрошая: и эта страна говорит об отказе от тоталитарного прошлого и широком шаге к "статуе Свободы"?

Однако есть нюансы.

Характерно, что неукоснительное следование оголтелой русофобии не помогает Порошенко получить индульгенцию у своих радикалов. На днях активисты партии "Свобода" в Сичеславле провели шумную демонстрацию против властей. Они кричали: "Мы тут все за одно дело. Гнать этого клятого Пороха, и чтобы ставали украинцы у власти". Самого же Порошенко и Яценюка и прочих вельможных персон Малороссии неонацисты причисляют к евреям, которых, естественно, проклинают.

И неудивительно, что глава отделения партии "Свобода" в Фастове Юрий Горбинко публично сожалеет о том, что Гитлер не успел дойти в своих зверствованиях до полной победы: "Киевская (дальше идет непечатное обозначение еврейства. — Прим. ред.) против украинского генерала Романа Шухевича. А я вспомнил того дядьку с коротенькими усами, который, к большому сожалению, не закончил свое дело!"

На этот раз не только еврейские организации Украины, но и некоторые видные публицисты и общественные деятели еврейского происхождения выступили против переименования проспекта Ватутина в проспект Шухевича в Киеве.

Все больше людей на Украине осознают, что нельзя строить государство на базе глорификации преступников и восхваления преступной идеологии.

Важно отметить, что времена международного фронта поддержки политики Киева миновали. Так, верховный комиссар ООН по правам человека отмечает "тяжелейшие нарушения законности" на Украине. За три года конфликта в Донбассе, сообщает ООН изумленному человечеству, погибли больше десяти тысяч человек, ранения получили около 24 тысяч. Документ опубликовали на сайте организации, а также представили в Женеве и Киеве. В докладе особо говорится об отсутствии прогресса в расследовании массовых убийств на Майдане и в Одессе.

Также отмечается, что к ответственности доселе не привлекли ни одного человека. Правозащитники ООН прямо отмечают, что есть основания считать, что расследование преступления в Одессе ведется выборочно и предвзято.

Помимо политических сигналов, есть уже и ясные экономические последствия прозрения многих людей на Западе в отношении Украины. Так, журнал "Форбс" сообщает о начале переговоров между Европейским комиссаром и Россией по вопросу "Северного потока — 2", оставляющего Украину вне игры. Заголовок в "Форбсе" гласит: "Россия настаивает на новом газопроводе, обходящем Украину, и европейцы соглашаются". Если это не новые веяния, то что есть новые веяния?

Президент Порошенко и его соратники полагали, что путь на Запад лежит непременно через отрыв от России. Все началось именно с этого желания бежать за Западом, "задрав штаны". Сегодня все очевиднее становится, что без отказа от насилия в Донбассе и без нормализации отношений с Россией путь в Европу будет крайне затруднителен. Особенно если он пагубен для украинского народа.

Однако с нынешним режимом Украине все равно в будущее не попасть. Так что крайне важно, чтобы нынешний режим не останавливался на выбранном пути. Чем скорее он доведет свои идеи до логического конца, тем быстрее исчезнет. И тем лучше будет для Украины и ее народа.