Только не останавливайтесь. К запрету георгиевской ленточки на Украине

Авигдор Эскин для РИА Новости
Украинские крушители памятников и памяти продолжают устанавливать рекорды ошеломляющей несуразности. Словно хотят унестись в страну дураков, подобно героям Алексея Толстого. Про нее в книге о Буратино, напомним, сказано, что там царствуют голод и разруха (чахлые деревья, покосившиеся колокольни, кучи мусора, полуразвалившиеся дома, кривые и грязные улицы), однако молва о ней шла как о стране веселья и счастья.
Можно в очередной раз развести руками, вопрошая: и эта страна говорит об отказе от тоталитарного прошлого и широком шаге к "статуе Свободы"?
Однако есть нюансы.
Характерно, что неукоснительное следование оголтелой русофобии не помогает Порошенко получить индульгенцию у своих радикалов. На днях активисты партии "Свобода" в Сичеславле провели шумную демонстрацию против властей. Они кричали: "Мы тут все за одно дело. Гнать этого клятого Пороха, и чтобы ставали украинцы у власти". Самого же Порошенко и Яценюка и прочих вельможных персон Малороссии неонацисты причисляют к евреям, которых, естественно, проклинают.
И неудивительно, что глава отделения партии "Свобода" в Фастове Юрий Горбинко публично сожалеет о том, что Гитлер не успел дойти в своих зверствованиях до полной победы: "Киевская (дальше идет непечатное обозначение еврейства. — Прим. ред.) против украинского генерала Романа Шухевича. А я вспомнил того дядьку с коротенькими усами, который, к большому сожалению, не закончил свое дело!"
На этот раз не только еврейские организации Украины, но и некоторые видные публицисты и общественные деятели еврейского происхождения выступили против переименования проспекта Ватутина в проспект Шухевича в Киеве.
Все больше людей на Украине осознают, что нельзя строить государство на базе глорификации преступников и восхваления преступной идеологии.
Также отмечается, что к ответственности доселе не привлекли ни одного человека. Правозащитники ООН прямо отмечают, что есть основания считать, что расследование преступления в Одессе ведется выборочно и предвзято.
Президент Порошенко и его соратники полагали, что путь на Запад лежит непременно через отрыв от России. Все началось именно с этого желания бежать за Западом, "задрав штаны". Сегодня все очевиднее становится, что без отказа от насилия в Донбассе и без нормализации отношений с Россией путь в Европу будет крайне затруднителен. Особенно если он пагубен для украинского народа.
Однако с нынешним режимом Украине все равно в будущее не попасть. Так что крайне важно, чтобы нынешний режим не останавливался на выбранном пути. Чем скорее он доведет свои идеи до логического конца, тем быстрее исчезнет. И тем лучше будет для Украины и ее народа.