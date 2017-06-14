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Только не останавливайтесь. К запрету георгиевской ленточки на Украине

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июнь 2017 (162)
11:4514.06.2017
(обновлено: 11:57 14.06.2017)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкАкция Георгиевская ленточка. Архивное фотоАкция Георгиевская ленточка. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Авигдор Эскин для РИА Новости

Украинские крушители памятников и памяти продолжают устанавливать рекорды ошеломляющей несуразности. Словно хотят унестись в страну дураков, подобно героям Алексея Толстого. Про нее в книге о Буратино, напомним, сказано, что там царствуют голод и разруха (чахлые деревья, покосившиеся колокольни, кучи мусора, полуразвалившиеся дома, кривые и грязные улицы), однако молва о ней шла как о стране веселья и счастья.

Акция Георгиевская ленточка-2009 на Украине. Архивное фото
© Общевоинский союз Украины
Политик: власть Украины и население – это два разных субъекта
Так вот. Президент Порошенко и его Рада нашли себе новое занятие. Производитель конфет подписал закон, запрещающий "публичное использование, демонстрацию, ношение, а также распространение" георгиевской ленточки или ее изображения". Отныне ношение этого символа на одежде или вещах, крепление ленточки к автомобилям, изображение на открытках, плакатах и наклейках, использование во время массовых мероприятий и в средствах массовой информации будет караться штрафами или административным арестом.

Можно в очередной раз развести руками, вопрошая: и эта страна говорит об отказе от тоталитарного прошлого и широком шаге к "статуе Свободы"?

Однако есть нюансы.

Характерно, что неукоснительное следование оголтелой русофобии не помогает Порошенко получить индульгенцию у своих радикалов. На днях активисты партии "Свобода" в Сичеславле провели шумную демонстрацию против властей. Они кричали: "Мы тут все за одно дело. Гнать этого клятого Пороха, и чтобы ставали украинцы у власти". Самого же Порошенко и Яценюка и прочих вельможных персон Малороссии неонацисты причисляют к евреям, которых, естественно, проклинают. 

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСторонники всеукраинского объединения "Свобода"
© РИА Новости / Стрингер
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Сторонники всеукраинского объединения "Свобода"
Акция Георгиевская ленточка. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Власти ДНР раскритиковали запрет георгиевской ленты на Украине

И неудивительно, что глава отделения партии "Свобода" в Фастове Юрий Горбинко публично сожалеет о том, что Гитлер не успел дойти в своих зверствованиях до полной победы: "Киевская (дальше идет непечатное обозначение еврейства. — Прим. ред.) против украинского генерала Романа Шухевича. А я вспомнил того дядьку с коротенькими усами, который, к большому сожалению, не закончил свое дело!"

На этот раз не только еврейские организации Украины, но и некоторые видные публицисты и общественные деятели еврейского происхождения выступили против переименования проспекта Ватутина в проспект Шухевича в Киеве.

Все больше людей на Украине осознают, что нельзя строить государство на базе глорификации преступников и восхваления преступной идеологии.

Акция Георгиевская ленточка. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Штрафы и арест: Порошенко запретил георгиевские ленточки на Украине
Важно отметить, что времена международного фронта поддержки политики Киева миновали. Так, верховный комиссар ООН по правам человека отмечает "тяжелейшие нарушения законности" на Украине. За три года конфликта в Донбассе, сообщает ООН изумленному человечеству, погибли больше десяти тысяч человек, ранения получили около 24 тысяч. Документ опубликовали на сайте организации, а также представили в Женеве и Киеве. В докладе особо говорится об отсутствии прогресса в расследовании массовых убийств на Майдане и в Одессе. 
© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкМужчина во дворе дома, пострадавшем в результате обстрела Докучаевска в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина во дворе дома, пострадавшем в результате обстрела Докучаевска в Донецкой области

Также отмечается, что к ответственности доселе не привлекли ни одного человека. Правозащитники ООН прямо отмечают, что есть основания считать, что расследование преступления в Одессе ведется выборочно и предвзято.

В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Аналитик: противостояние "Северному потоку-2" – истерическая реакция Киева
Помимо политических сигналов, есть уже и ясные экономические последствия прозрения многих людей на Западе в отношении Украины. Так, журнал "Форбс" сообщает о начале переговоров между Европейским комиссаром и Россией по вопросу "Северного потока — 2", оставляющего Украину вне игры. Заголовок в "Форбсе" гласит: "Россия настаивает на новом газопроводе, обходящем Украину, и европейцы соглашаются". Если это не новые веяния, то что есть новые веяния?

Президент Порошенко и его соратники полагали, что путь на Запад лежит непременно через отрыв от России. Все началось именно с этого желания бежать за Западом, "задрав штаны". Сегодня все очевиднее становится, что без отказа от насилия в Донбассе и без нормализации отношений с Россией путь в Европу будет крайне затруднителен. Особенно если он пагубен для украинского народа.

Однако с нынешним режимом Украине все равно в будущее не попасть. Так что крайне важно, чтобы нынешний режим не останавливался на выбранном пути. Чем скорее он доведет свои идеи до логического конца, тем быстрее исчезнет. И тем лучше будет для Украины и ее народа.

 

 

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