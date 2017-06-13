"То в жар, то в холод": контроль и управление климатом сегодня

Валерий Спиридонов, для РИА Новости

Валерий Спиридонов, первый кандидат на пересадку тела, делится своими мыслями о том, как человечество может управлять погодой, и рассказывает, какие попытки на этот счет уже предпринимались в России, США и других странах.

Медленно, но верно огромные, монументальные армии прошлого века, способные захватить разом половину континента, с огромным арсеналом разнообразного огнестрельного, артиллерийского и даже ядерного оружия уходят в прошлое. Все это осталось там, в уже ушедшем от нас самом кровавом столетии в истории человечества. Сегодня люди уже вошли в новую технотронную эру, эру гибридных воздействий и "мягких", но от этого не менее жестоких сил.

Климат Земли на текущий момент плохо предсказуем, нестабилен и опасен, что доказали недавние события в Москве. Действительно ли это простое глобальное потепление, вызванное промышленной деятельностью человека?

Возможно ли, что эти изменения намеренны и климатическое оружие — не гипотетические мрачные установки в тундрах Сибири или лесах Аляски в лучших традициях романов-антиутопий, а реально существующие и функционирующие системы? Ответ, как водится, и прост, и сложен одновременно.

Важно сразу же провести линию разграничения между условно "скептиками" и "уверенными": контроль климата действительно возможен, а разработки климатического оружия стопроцентно велись в двадцатом веке и наверняка продолжаются по сей день. В пользу того, что такое оружие действительно существовало и разрабатывалось ведущими державами того времени, говорит хотя бы тот факт, что в 1978 году была принята официальная конвенция о запрете государственного влияния на климат. Подписали договор тогдашние мировые лидеры СССР и США. С тех пор доказанных случаев военного применения климатического оружия нет, но обвинения в причастности тех или иных сил к природным катаклизмам продолжаются.

Немаловажный факт: контроль климата, влияние на него в тех или иных целях — это реальность. Очевидно, что реальность хорошо скрываемая, вполне возможно, реальность малоприятная, но от этого менее реальной быть она не перестает. Это обусловлено двумя важными факторами. Во-первых, человек всегда стремился все держать под контролем и едва ли современному человечеству хотелось бы зависеть от непредсказуемой погоды. И во-вторых, как это ни прискорбно, климат — тоже оружие.

Следует, однако, очень трезво оценивать возможности человека в управлении столь большими энергиями, как погодные явления. Так, например, за один день средний ураган выделяет количество тепловой энергии, равноценное той, которую вырабатывают все электростанции мира за 200 суток. А энергия сильного урагана может составлять от 50 до 200 миллионов мегаватт. Логично, что просто противопоставить грубую силу таким явлениям невозможно. Скорее необходимо рассматривать направленные точечные воздействия, способные запустить цепную реакцию перемен.

На сегодняшний день разработки систем контроля климата ведутся в ряде государств, прежде всего в Соединенных Штатах Америки. Ученые со всего мира, разбирающиеся в так называемой геоинженерии, предлагают следующие разработки, направленные на изменение земного климата для борьбы с глобальным потеплением или других целей:

— Установка отражающих зеркал на орбите с целью отразить либо концентрировать солнечный свет в заданных точках планеты. Это практически идеальный проект, однако его реализация требует колоссальных средств.

— Распыление серы в земной атмосфере. Это, по сути дела, тот же пункт первый, но более дешевый. Сера является отличным экраном, который станет отражать излишки солнечных лучей. Однако из-за очевидного вреда для экологии этот вариант сегодня не самый популярный.

— Увеличение способности земной поверхности отражать лишние солнечные потоки с поверхности Земли. Предложений в этой плоскости — легион, в частности, облачение ледников в специальные изоляционные чехлы, "раскраска" белым цветом скал, песочных масс в пустынях, крыш домов, а также генетическая модификация древесных растений (деревья с листвой, отражающей свет) и многое другое.

— Стимуляция роста и размножения одноклеточных водорослей в мировом океане, что должно будет способствовать интенсивному поглощению CO 2 из атмосферы Земли. Возможно также искусственное получение ряда видов одноклеточных водорослей. Этот способ сопряжен с коренной перестройкой экосистем мирового океана, так что применение его на практике сегодня маловероятно.

Это лишь краткий перечень основных и далеко не самых фантастических идей ученых со всего мира, направленных на изменение климата. Само собой, не все из них осуществимы, однако по ряду положений уже сегодня ведутся разработки. Конечно, все данные по подобным проектам засекречены и едва ли можно найти какие-либо официальные документы в открытом доступе.

Что касается вопросов существования и функционирования непосредственно оружия, связанного с климатом, то здесь все не так однозначно. Совершенно очевиден тот факт, что такое оружие существовало ранее. Об этом говорят как косвенные факты и ряд откровений бывших сотрудников спецслужб, так и вполне официальные документы и конвенции о нераспространении климатического оружия, подписанные представителями Советского Союза и Соединенных Штатов Америки.

Однако одно дело — запретить и с честными глазами пообещать не делать, а другое — реально придерживаться взятых на себя обязательств. Все страны мира договорились о том, что не будут производить новое ядерное оружие, однако Иран и Северная Корея, несмотря на санкции, продолжают его разрабатывать. Еще раньше схожим образом атомными бомбами обзавелись с попустительства США Израиль и Пакистан. Сегодня ведутся разговоры о том, что даже террористы запрещенного в РФ "Исламского государства" разрабатывают свою атомную бомбу. Так можно ли вообще верить каким-либо международным договорам, в особенности когда это касается вопросов оружия? Ответ, к сожалению, очевиден: едва ли.

В ряде государств сегодня существуют специализированные установки, официально занимающиеся изучением климата. Прежде всего это всем известный американский HAARP, выполняющий роль эдакой "Зоны 51" в конспирологических теориях (специально запущенная американским правительством "пустышка" для отвлечения внимания от серьезных проектов).

© AP Photo / Mark Farmer Антенны американского научно-исследовательского проекта HAARP © AP Photo / Mark Farmer Антенны американского научно-исследовательского проекта HAARP

Однако мало кто знает, что в США существуют и аналогичные, действительно скрываемые от общественного внимания базы: это пуэрто-риканский телескоп Аресибо и обсерватория HIPAS на Аляске. На территории Европы достоверно известно о функционировании двух комплексов такого же класса: это EISCAT в Норвегии и SPEAR на острове Шпицберген.

К слову, несколько таких же станций существуют на сегодняшний день в Российской Федерации, а один — "УРАН-1", ныне заброшенный, однако все еще почему-то охраняемый военными объект, находится в Украине, в нескольких километрах от Харькова. Следует отметить, что это только общедоступные данные о таких станциях, которые официально занимаются лишь мирным изучением атмосферы. Однако насколько это правда?

Нужно понимать, что реальные системы по коррекции погоды сегодня или уже существуют, или же активно разрабатываются. В США регулярно проводится разгон и засев облаков. Один из самых богатых людей мира — Билл Гейтс — выделят сотни миллионов долларов США на проекты по нейтрализации ураганов и цунами. В ОАЭ, подобно шаманам древности, действительно умеют вызывать дождь на изнывающую от зноя землю. В КНР перед очередной Олимпиадой правительство сообщало, что использует регуляторы погоды для обеспечения максимально комфортных погодных условий. А бывший иранский лидер Махмуд Ахмадинежад не единожды прямо обвинял США и ЕС в том, что при помощи климатических установок они вызвали небывалую засуху в регионе.

Холодное лето в этом году в России также может сыграть на руку тем странам, которые терпели убытки от продовольственных антисанкций. Погодные условия в нашей стране сейчас явно не способствуют высокому урожаю, и повлияет ли это на ослабление мер, направленных на защиту нашего сельскохозяйственного сектора от импорта, еще предстоит оценить.

Системы контроля климата сегодня — объективная реальность. Другое дело — как их использовать. Человечеству впору задуматься о том, почему все, даже мирные разработки, оно постоянно использует в военных целях. Мы все живем на одной планете и проблемы климата угрожают каждому из нас. Так не важнее ли общее благосостояние, нежели вражда отдельных государств? Этот вопрос, впрочем, следует адресовать мировым лидерам, а не простым жителям Земли.