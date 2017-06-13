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Интервью Путина и лучшая шутка Захаровой: разоблачительный фельетон

13:1913.06.2017
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и телеведущая NBC News Меган Келли во время интервью. 3 июня 2017Президент РФ Владимир Путин и телеведущая NBC News Меган Келли во время интервью. 3 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Игорь Романович, автор блога Green Tea

Инсайд с прошедшего ПМЭФ

Интервью Владимира Путина журналистке телеканала NBC News Мегин Келли
© NBC News
Интервью Владимира Путина журналистке телеканала NBC News Мегин Келли
Потерянно бродя по безлюдным залам и павильонам Петербургского экономического форума, Владимир Владимирович встретил американскую журналистку Мегин Келли. "Коктейльное платье от Игиль Азраэль, 990 долларов на сайте дизайнера. Сама, видимо, юрист, но лет десять работала тренером по аэробике, второй брак, примерно трое детей", — подумал Путин, мельком взглянув на журналистку.

"Диктатор!" — подумала Мегин Келли, представилась и привычно перешла в атаку.

— Почему ваши хакеры нагло вмешались в американские выборы, что подтвердили семнадцать работников спецслужб США после того, как им пообещали повышение по службе?

— Вы же наповал меня бьете этим вопросом, — ответил Путин. — Я уже говорил: не знаю. Не знаю! А вы ищите. Фамилии, адреса, явки.

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и телеведущая NBC News Меган Келли во время интервью. 3 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и телеведущая NBC News Меган Келли во время интервью. 3 июня 2017

— А мы ищем! И кое-что уже нашли. Имена хакеров и IP- адреса. Вот, наши спецслужбы дали мне распечатку из секретного отчета: хакер Ащьф Фштшфум, город Новосйойрск, Кремль-авеню.

— Я читал этот отчет в своей ленте срочных новостей. Сразу после того, как его автор поставил в конце точку. А IP-адрес, смотрю, ваш домашний. Значит, это ваши дети хакнули сервер Демократической партии США?

— О Господи! Точно, наш. Как же это… Они не могли… Но вы же никому не скажете?! Моя страховка, кредиты на дом и машину, а муж, если я потеряю работу, меня сразу бросит и подаст на алименты, как это принято у нас, в цивилизованном обществе.

Президент РФ Владимир Путин и телеведущая NBC News Меган Келли. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Ведущая NBC об интервью с Путиным: за кадром он душевный, смеется и шутит

— Вот пристала! — рассмеялся Путин. — Да не волнуйтесь так! Гоните ее прочь, тугу печаль. Пойдемте лучше найдем моего индийского друга Моди, он тоже где-то тут бродит по пустым павильонам. Посидим, индийского чайку попьем с сушками, о делах наших скорбных покалякаем. Кстати, знаете, какая у наших сушек возможность маневрирования на закритических углах атаки? F-35 и рядом не стоял. А потом обязательно напишите, как вы загнали меня в угол своими острыми вопросами.

Мегин радостно взвизгнула и бросилась бы российскому президенту на шею, если бы не протокол.

Тем временем пошли тревожные вести с Ближнего Востока

Штаб-квартира ФБР (здание Э. Гувера). Вашингтон, США. Архивное фото
© Flickr / David Shane
СМИ узнали, что ФБР поможет Катару расследовать взлом сайта информагентства
Государственное информационное агентство Катара опубликовало новостное сообщение, которое поспособствовало кризису среди главных борцов с терроризмом в районе Персидского залива. Всем демократическим странам стало сразу понятно: взломали. Национальная принадлежность хакеров тоже была ясна как день, так как только русские могли взломать сайт не ради вымогания денег, а ради призыва к миру и добрососедству.

Катар попытался сказать своим побратимам, что он может все объяснить, что все не так однозначно, но нешуточные запасы газа и тысячи тонн золота в тучных закромах делали его однозначно виновным в глазах саудитов, сильно поиздержавшихся на последнем военном контракте с США, больше похожим на предложение, от которого нельзя отказаться.

Усиливается напряженность и на границах с прибалтийскими государствами

Литва строит стену, Эстония тоже что-то там укрепляет. Российские пограничники вынуждены принимать тысячи литовских зайцев, оленей и кабанов и сотни эстонских бобров, лишившихся привычных мест обитания в результате грандиозных строек века.

© Фото : Valstybės sienos apsaugos tarnybaСтроительство защитного забора на границе России и Литвы
© Фото : Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Строительство защитного забора на границе России и Литвы

Города мира. Рига
© РИА Новости / Владимир Песня
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Забористая идея. В стене между Прибалтикой и Россией будут дырки
"Поначалу они присвоили мне статус "небобра", а теперь и вовсе разрушили мою хатку в рамках программы подготовки к российскому вторжению, — грустно рассказал корреспонденту журнала "Природа" пожилой эстонский небобер. — Теперь вот пробираюсь к родным, у меня дочка с зятем живут в Ленинградской области, у них своя плотина на Онежском озере".

В Министерстве иностранных дел России уже отметили, что русофобская и недальновидная политика некоторых стран Балтии привела к тому, что в этих странах и так почти не осталось населения, а скоро и из фауны останутся лишь иностранные военные контингенты НАТО.

Пока решали вопросы с бобрами, пришли новости о продаже Украиной круизного лайнера "Николай Ватутин"

Источник из компании, эксплуатировавшей судно, на правах анонимности рассказал о причинах столь срочной продажи.

Прибытие лайнера Генерал Ватутин в порт Ростова-на-Дону. 8 июня 2017
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Судовладелец рассказал, когда "Генерал Ватутин" станет полностью российским

"Сразу после нашей "революции достоинства" на судне стали происходить странные и непонятные вещи. То на пассажиров внезапно сорвутся со стен портреты Бандеры и Шухевича, то по судовой трансляции вдруг громко заиграет "Катюша", то на мачте сам собой поднимется красный флаг. Но самый страшный случай произошел месяц назад. Двести призывников АТО арендовали судно, чтобы ярко отметить свой уход на войну с Россией, а через три дня дрейфующий лайнер был найден в море без единого человека на борту. Куда они все делись — никто не знает до сих пор. Море умеет хранить свои тайны. Поговаривают, что некоторых пропавших потом видели в репортаже российского ТВ со строительства Керченского моста, типа они довольно махали касками в камеру, но это пропаганда и брехня с целью бросить тень на наших героических хлопцев. Да и вообще никакого строительства моста нет, это тоже брехня. Вот после того ужасного случая мы и решили продать наш лайнер. Щоб вы им подавились! Слава Украине!"

© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкПрибытие лайнера "Генерал Ватутин" в порт Ростова-на-Дону. 8 июня 2017
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Прибытие лайнера "Генерал Ватутин" в порт Ростова-на-Дону. 8 июня 2017

Мария Захарова предложила CNN сделать честный репортаж из Алеппо

Вид на город Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Захарова предложила CNN сделать честный репортаж о мальчике из Алеппо
CNN. Честный.

Многие считают это одной из лучших ее шуток.

Глава CNN Джефф Цукер вначале полез в Гугл, чтобы узнать значение слова "честность", потом несколько минут сидел, переваривая прочитанное, затем воровато оглянулся, встал, задернул в кабинете шторы, выключил видеокамеры, закрыл глаза и размашисто написал на листе бумаги: "США со своими союзниками развязали войну в Сирии, Ираке и Ливии, что привело к гибели сотен тысяч человек и дестабилизации всего региона".

Газета с фейковыми новостями на столе
© Fotolia / DOC RABE Media
Его величество фейк. Добро пожаловать, или Вход запрещен
После чего открыл глаза и прочитал написанное: "Российские имперские агрессоры вторглись в Сирию, неся с собой горе и смерть. Тысячи бородатых неприкаянных детей уже год бродят по пескам, повсюду натыкаясь на стену непонимания, эгоизма и ненависти. Пора сказать наше решительное "Нет!" русским варварам!".

"Уф, слава богу! А то я уж грешным делом подумал, что теряю навыки свободной западной журналистики!" — облегченно выдохнул Джефф и плеснул себе виски.

Президент России в интервью режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о своем отношении к сенатору США

Сенатор Маккейн привычно выпил свой утренний кофе, надел пиджак, с ненавистью плюнул в большую фотографию советского зенитно-ракетного комплекса С-75 и вышел на улицу. Его тут же крепко взяли под руки два крупных человека в темных строгих костюмах, щелкнули наручники, и сенатора повели к черному фургону с надписью "Пицца".

— Что тут происходит?! — изумленно выкрикнул Джон. — Я сенатор США!

— Уже нет, сэр, — сухо ответил один.

А второй больно ткнул Маккейна в бок и с ненавистью прошипел:

— Путинский наймит! Когда он тебя завербовал — во Вьетнаме или позже?

— Чего?! — вытаращил глаза бывший сенатор.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкАмериканский сенатор Джон Маккейн
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Американский сенатор Джон Маккейн
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин рассказал о симпатии к сенатору Маккейну

В машине ему на колени положили планшет и включили воспроизведение.

— На самом деле он мне даже немножко симпатичен. Да-да, я не шучу сейчас. Он симпатичен мне своим патриотизмом и своей последовательностью в защите интересов своей страны! — рассказывал Путин сидящему напротив него Оливеру Стоуну.

— Не-е-ет!!! — закричал Маккейн, но его вопль потонул в визге шин фургона, рванувшего в сторону аэродрома, где его уже ждал самолет на Гуантанамо.

И последняя новость.

Украина получила безвизовый режим с ЕС

Уже пошли первые отзывы.

Сотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу
© РИА Новости / Стрингер
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Более тысячи украинцев впервые отправились в ЕС без виз
"Шановний пан президент, Петро Олексійович! Спасибо вам за Безвиз! Как узнали, так сразу с женой и поехали в мытую Европу, в Вену.
Впечатлений много. Посетили знаменитые уютные венские кафе. Внутрь не пошли, так как дорого, но зато сделали на их фоне селфи, вдохнув аромат свежей выпечки и смачной кавы.

Еще понравились тамошние магазины. Не пропустили ни одного. За гривны они, правда, не торгуют, несмотря на мое удостоверение участника АТО, но на фоне их витрин жена была неотразима. Она у меня большая модница, не пропускает ни одной коллекции, которые наши кыборги привозят из Донбасса.

Безвизовый режим между Евросоюзом и Украиной
Безвизовый режим между Евросоюзом и Украиной

Приобщились и к европейской культуре, посетив Венскую оперу. На представление нас бесплатно не пустили, несмотря на мое удостоверение участника АТО, но мы попросили какого-то любезного поляка сфотографировать нас на фоне здания оперы. Фотографии, к сожалению, показать не могу, так как поляк куда-то стремительно убежал вместе с нашей камерой. Но я понимаю — Европа, бизнес, инновации, стартапы, все заняты, бурлит настоящая жизнь, никто не стоит на месте.

Одно нам омрачило великий праздник Безвиза, шановний наш пан президент.

Польша неохотно пропускает украинцев через границу, заявили пограничники
Польша неохотно пускает украинцев после отмены виз, заявили пограничники
Ватники. Они там повсюду, а местные скачут вокруг них, как мы когда-то на Майдане вокруг горящих покрышек. Ведь только за одну смачну каву ватники дают местным чаевых больше, чем вся моя месячная пенсия ветерана АТО.

С этим нужно срочно что-то делать, ведь у нас самая мощная армия в Европе.

Пан президент, предлагаю устроить этим австриякам АТО, после чего мы будем бесплатно сидеть в их кафе, ходить в их оперы и пить их смачну каву. Ведь именно мы, украинцы, когда-то основали эту страну, как и все остальные страны Европейского полуострова.

С уважением,ветеран АТО, Мыкола Переможенко".

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