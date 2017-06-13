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Священный безвиз: чем украинцы платят за него

Сюжет:
Безвизовый режим между ЕС и Украиной (52)
12:2213.06.2017
0300
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкГраждане Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границуГраждане Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу
© РИА Новости / Стрингер
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Нюра Н. Берг

Итак, Евросоюз встретил первые тысячи украинцев, намеренных познать Европу безо всяких препон, истоптать все главные туристические тропы, припасть к святыням и красотам Старого Света, запросто и в любой момент пересекая границу. Ровно в полночь 11 июня тыква превратилась в карету, мыши — в лошадей, жирная крыса (все версии по личностям — на вашей совести) — в кучера. И понеслась эта повозка в Европу безо всяких барьеров. Утром 11 июня толпа восторженных болельщиков проводила первых счастливцев в Брюссель и Вильнюс. В Борисполе пели, плясали, давали гопака и перформансов, махали вослед венками.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкАвтобус Черновцы - Варшава на Западном автовокзале польской столицы. С 11 мая украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Автобус Черновцы - Варшава на Западном автовокзале польской столицы. С 11 мая украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны

Поезд Киев-Варшава на железнодорожном вокзале польской столицы
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Уже более 2,3 тысячи украинцев смогли въехать в Евросоюз без виз
И это прекрасно. Что может быть лучше, чем возможность лично вписаться в культурный контекст Рима и Парижа, Венеции и Амстердама… Да мало ли еще куда готовы вписаться алчущие прекрасного новые украинцы.

Говорят, это первое реальное достижение "революции достоинства". О достоинстве в таком случае и поговорим.

Собственно, главным девизом Майдана (кроме, конечно, кружевного белья и немедленного вхождения в ЕС) было восстановление попранного преступной властью клики Януковича достоинства украинцев. Скакали и скандировали: "Мы не позволим, чтобы нам кто-то диктовал, за нас решал, вместо нас определял, куда нам двигаться и с кем. Мы — великая европейская нация и сами знаем, кто нас будет танцевать и ужинать".

Примерно ту же аргументацию, кстати, сегодня приводит гордый Душко — черногорский премьер, которого Трамп бесцеремонным пинком вытолкнул из первого ряда на саммите НАТО. А вот, поди ты, простил, забыл и тоже вещает об обретенных независимости и достоинстве.

Об украинской незалежности написаны мегатонны букв, карго-культ, который стал государствообразующей идеей, обсужден и обстебан в тысячах статей. И, кажется, мы все об этом сказали, но наступила эра Священного безвиза…

Стоит скупыми, но точными мазками напомнить, в атмосфере какого массового умопомрачения готовилась Украина вступить в эту новую эпоху.

© Фото : Администрация Президента УкраиныПрезидент Украины Петр Порошенко запустил таймер обратного отсчета до отмены визового режима с ЕС. 10 июня 2017
© Фото : Администрация Президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко запустил таймер обратного отсчета до отмены визового режима с ЕС. 10 июня 2017

Президент Украины Петр Порошенко на церемонии по случаю начала действия безвизового режима с Евросоюзом
© Фото : Администрация Президента Украины
Порошенко "открыл дверь в Евросоюз" на словацкой границе
Десятое июня. Секта свидетелей Священного безвиза на низком старте. Порошенко, дрожа от возбуждения, запускает таймер наступления безвиза при стечении возбужденной рукоплещущей публики. Повсюду телекамеры и сорок тысяч одних журналистов. Президент буквально ревет в микрофон: "Пал символический бумажный занавес, годами отделявший нас от Европы". "Семья народов, авторизация украинского паспорта, мощный двигатель, теперь идем в ЕС и НАТО" — и прочие бла-бла-бла. И поэтически добавляет: есть у безвиза начало, нет у безвиза конца. "Революция гидности" и лично я принесли ощутимый результат, перемогу и сбычу мечт.

Тот факт, что все это касается возможности беспрепятственно, в любой момент выехать с обретшей достоинство родины, особенно не педалируется.

"Гордая свободная демократическая нация возвращается в семью европейских народов", — патетически объявляет Порошенко, ничуть не смущаясь количеством натяжек и передергиваний в этой фразе.

Президент Украины Петр Порошенко запустил таймер обратного отсчета до отмены визового режима с ЕС. 10 июня 2017
© Фото : Администрация Президента Украины
Порошенко поздравил украинцев с безвизом строками из Пушкина и Лермонтова
Позже, однако, выясняется, что в момент запуска таймера имела место лишь разминка речевого аппарата гаранта. Во всю мощь лирико-патетического восторга он развернулся вечером, попрощавшись с "немытой Россией", чем снискал продолжительную одобрительную истерику радикалов. (Не знаю, кстати, была ли это импровизация или плод креативных усилий пиарщиков, но, воля ваша, не Петру Алексеевичу говорить о чьей-то гигиене. Рваные носки, жеваный костюм — общий хабитус человека, находящегося в непрестанной борьбе с зеленым змием.)

© Фото : Администрация Президента УкраиныПрезидент Украины Петр Порошенко поздравил соотечественников с введением безвизового режима с Евросоюзом в Киеве. 10 июня 2017
© Фото : Администрация Президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко поздравил соотечественников с введением безвизового режима с Евросоюзом в Киеве. 10 июня 2017

Экстатически возбужденный отец нации не уточнил, что делать двум с половиной миллионам украинцев, впахивающих в "немытой России" за долю малую. Им-то как? Тоже прощаться? На посошок и домой, в зону АТО? Человек достойный, фильтрующий базар по понятиям, не позволил бы себе таких позорных проколов, но наш гарант не таков.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил соотечественников с введением безвизового режима с Евросоюзом в Киеве. 10 июня 2017
© Фото : Администрация Президента Украины
В ГД ответили Порошенко, который процитировал "Прощай, немытая Россия"
Он, как говорится, игнорирует и пляшет дальше. Неумеренная, граничащая с нервным срывом веселость, избыточная жестикуляция, слегка смазанная речь — народ строит ядовитые предположения о причинах. От пафоса и безудержного хвастовства главы государства у граждан слезятся глаза, но сам он уверен, что умиленный электорат теперь уж точно не сомневается насчет его второго президентского срока…

Истерический подъем, который переживает украинская политическая нация, вгоняет в ступор. Размах ликования, победоносные вопли и визги, достигающие такого запредела, что, кажется, вот-вот массовый психоз выльется в коллективный приступ падучей — все это как-то не вяжется с достоинством, той самой пресловутой гидностью, ради которой страну погрузили в морок и руину.

На главных площадях областных и районных центров задолго до Наступления безвиза прошли обязательные массовые гуляния. Местное начальство в пожеванных — по заданной президентом страны моде — пиджачных парах (отглаженные смотрелись бы неуместным троллингом) возглавило всенародное ликование. Мэров и чиновников сопровождали чада и домочадцы, обряженные в вышиванки и веночки, люрекс и стразики. Мясистые супруги начальников с начесами и халами старательно исполняли восторг и причастность. Закошмаренные отделами образования учителя вели колонны надрессированных учащихся. Иногда к аборигенам наезжали столичные вельможи с пасторскими визитами: что-то открыть, что-то выдать, но главное — окормить паству радостным ощущением перемоги.

Ксива, чтобы жить красиво
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Ксива, чтобы жить красиво

В Хмельницком, например, накануне безвиза побывал министр юстиции пан Петренко. Барин приехал лично, чтобы проверить уровень ликования по поводу безвиза. Фоторепортеры запечатлели хмельницких детишек с прапорами, почему-то стоящих перед министром на корточках: то ли не могли удержаться на ногах от нахлынувших чувств, то ли мода всякий раз падать на колени дошла и до праздничных контекстов. С точки зрения прагматичности ход крайне правильный: управлять биомассой, стоящей на ногах и с прямой спиной, не в пример труднее, чем поставленной на корточки, от которых совсем близко до четверенек…

С таким же неуемным восторгом встречают туземцы из африканских племен сначала бусики и зеркальца, а потом и самолеты со всякими хитрыми приспособами, о которых дикари и мечтать не могли. Бухаются на колени, воздевают руки к небу, бьют земные поклоны, скачут, пляшут и поют. Буквально молятся на белого человека. Но ведь Украина не бантустан, не затерянный в джунглях Амазонки изолят, в котором близкородственные браки сильно истощили генетику. Граждане Украины ездили по всему свету и раньше, так неужели же экономия 35-70 евро стоит того, чтобы так постыдно унижаться? Ну, поблагодарили сдержанно — и в путь, ведь заслужили же. Или нет?

Флаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС
© Фото : Администрация Президента Украины
Достаточно паспорта: Европа открывает для украинцев свои границы
Вот и еврочиновники дружно подчеркивают — нация доказала, что заслужила. Чем заслужила, чем? Геноцидом населения Донбасса, диктатурой радикалов, попранием законов, ростом смертности, обнищанием населения, убитой экономикой, экспортом чернозема и леса-кругляка? Не уточняют — стесняются, наверное. Они, эти еврочиновники, вообще слегка на нерве, слегка с ощущением изнасилования, а что поделать?

Зато в Европу, как говорится, теперь могут отправиться не только лишь все, мало кто сможет…

В конце концов, Украина боролась за этот священный грааль более десяти лет, каждый президент и премьер обязательно обещали гражданам, что сошествие безвиза на украинские черноземы наступит непременно во дни их правления, но всякий раз случался облом. Самый большой вклад в обретение Священного безвиза, кстати, внесла как раз та самая "злочинна влада" Януковича, обеспечившая выполнение львиной доли требований ЕС, но кто об этом вспоминает, если все лавры достались Порошенко.

И вот теперь смотаться в Рим станет такой же рутиной, как наведаться на дачу. И любой студент сможет купить деду тур в Швейцарию, а себе — чашку кофе на Елисейских полях.

Безвизовый режим между Евросоюзом и Украиной
Безвизовый режим между Евросоюзом и Украиной

Самые трезвые и рассудительные из тех, кому начхать на достопримечательности Европы, однако, понимают — оставаться в ЕС и искать любую возможность укорениться нужно прямо сейчас. Ведь увидев, что число въехавших не совпадает с числом возвращающихся домой, сильно не совпадает, Еврокомиссия может запустить процедуру отмены безвиза. Поэтому ковать железо нужно немедленно, пока оно горячо. Легальные, полулегальные и вовсе подпольные рекрутинговые фирмы уже предлагают украинцам варианты трудоустройства. Первые — для имеющих разрешение на работу, а остальные удовлетворят запросы готовых впахивать по-черному.

Международный пункт пропуска через украинско-польскую границу Угринов-Долгобичув
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Эксперт: Польша испытает "транзитный удар" от "безвиза" ЕС для украинцев
Но полная картина прояснится позже, а пока Украина ликует.

P. S. На гребне восторга от обретенной перемоги украинская власть готовится ставить новые ультиматумы русским. И готова ввести если уж не визовый режим с Россией, то заблаговременное уведомление украинских пограничников о намерении въехать на территорию Цеевропы. Мы, в смысле, поглядим, что за заявитель такой, да и откажем. А также переможники непременно желают, чтобы, значит, пускать к себе россиян исключительно по биометрическим паспортам. А вы как думали?

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