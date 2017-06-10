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О символах. Нельзя оскорблять то, за что погибли миллионы соотечественников

19:2610.06.2017
(обновлено: 19:40 10.06.2017)
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© РИА Новости / Владимир СеменюкПерейти в фотобанкСоветский флаг. Архивное фотоСоветский флаг. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Семенюк
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Михаил Демурин, для РИА Новости

С подачи ЛДПР в общественную дискуссию вброшена тема государственных символов нашей страны: гимна, герба, флага. Не нравится, видите ли, ЛДПР современный гимн России – очень длинный, — а советский гимн так вообще вызывает аллергию. Отвергают в ЛДПР и красный советский флаг, и звезду, и серп и молот, которые располагались на флаге и гербе СССР. Мол, серп и молот – это "символы масонства".

Государственная Дума РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Возможно, в какой-то исторический период серп и молот и являлись масонскими знаками. И что с того? Всем же прекрасно понятно, что в XX веке серп и молот были и остаются сегодня символами рабоче-крестьянской власти, власти трудового народа, народной демократии. Того государственного строя, при котором наша страна достигла невиданных до того вершин своего могущества. Но нет, и эту правду русской истории пытаются сегодня извратить.

Любые символы существуют не сами по себе, а в конкретной политической и культурной среде, в поле общей жизни того или иного народа.

Возьмём свастику. Известно происхождение этого знака, известно его изначально положительное содержание, известно, что к нему с уважением относились в династии Романовых, используя, в частности, в  оформлении своих дворцов. Свастика была изображена на автомобиле Николая II, планировалось использование этого знака на денежных купюрах. Специалисты в области геральдики это знают, и пусть себе знают. Но после того, что произошло в середине прошлого века, для русского народного сознания свастика навсегда связана с человеконенавистническим нацистским режимом, принесшим на нашу землю, и не только на неё, неисчислимые страдания. Таким значение этого символа для нас навсегда и останется.

Другой пример. На ордене Красного Знамени изображена перевёрнутая звезда. Тоже, на первый взгляд, "масонский знак". В специальных изданиях можно прочитать даже, что "это результат личного вмешательства в процесс создания этого ордена Льва Троцкого". Ну и что? Мы знаем, какие люди и за какие подвиги были награждены этим орденом в период между 1918 и 1991 годами. Известно, что им очень высоко дорожили сотни тысяч наших соотечественников, многие из которых получили его посмертно, омыли его своей кровью, освятили своим подвигом. Поэтому орден Красного Знамени навсегда останется одной из самых дорогих для русского воинства наград. А как именно на нём изображена звезда – дело даже не второстепенное.

© РИА НовостиОрден Красного Знамени. Архивное фото
© РИА Новости
Орден Красного Знамени. Архивное фото

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 7 июня 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЛДПР предложила перейти на юлианское летоисчисление
Кто-то скажет, что коммунисты, придя к власти, попрали символы России, которые существовали до 1917 года. Да, частично и временно это было так. Но символы предыдущих правителей, да и не только некоторые символы, но и саму традицию, попрал и наиболее известный представитель династии Романовых – Пётр I. Что же нам, повторять эти ошибки? Нет, конечно.

Не буду даже в этой связи ссылаться на известное мнение высшего политического руководства страны, ибо нормальному гражданину это и так очевидно: история России непрерывна, это цельная история и никаких "кусков" из неё никому выкидывать не позволено. Как никому не позволено оскорблять символы того или иного периода истории нашей страны.

Попирать символы, за которые отдали свои жизни миллионы твоих соотечественников, — это очевидная подлость. Или банальная глупость – как кому будет угодно.

© РИА Новости / Евгений ХалдейПерейти в фотобанкЗнамя Победы на здании Рейхстага в городе Берлине
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Знамя Победы на здании Рейхстага в городе Берлине
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