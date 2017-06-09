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Джеймс Коми упустил возможность промолчать

17:4709.06.2017
07000
© REUTERS / Jonathan ErnstЭкс-директор ФБР Джеймс Коми во время слушаний в сенатском комитете по разведке. 8 июня 2017Экс-директор ФБР Джеймс Коми во время слушаний в сенатском комитете по разведке. 8 июня 2017
© REUTERS / Jonathan Ernst

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации

В комитете по разведке сената США закончился допрос бывшего директора ФБР Джеймса Коми о порядочности и профессионализме нынешнего президента. В итоге все усомнились в наличии этих качеств у самого Коми.

Кто давил?

Коми подтвердил предыдущие сообщения СМИ о том, что Трамп требовал от него верности, просил прекратить расследование по Флинну, сообщить об отсутствии сговора штаба Трампа с Москвой. Решение о том, содержит ли это состав преступления "препятствие правосудию", примет спецпрокурор Роберт Мюллер. Официальное обвинение президенту может выдвинуть палата представителей.

Бывший директор ФБР США Джеймс Коми. Архивное фото
© AP Photo / Cliff Owen
"Мои беседы с Трампом". Бенефис экс-главы ФБР – на всех телеканалах США
Однако есть ли что предъявлять? Противники Трампа, напомним, возлагали огромные надежды на то, что Коми расскажет о давлении со стороны президента относительно расследования вокруг Майкла Флинна — бывшего советника Трампа, которого де-факто обвиняют в работе на Москву. И да, Коми заявил о том, что президент просил его прекратить расследование. "Надеюсь, ты найдешь способ оставить Флинна в покое, — якобы сказал тогда еще директору Коми Дональд Трамп в ходе их личной беседы, состоявшейся еще в середине февраля. — Он хороший парень и не сделал ничего плохого своими звонками русским".

© REUTERS / POOL/Doug MillsЭкс-директор ФБР Джеймс Коми во время слушаний в сенатском комитете по разведке. 8 июня 2017
© REUTERS / POOL/Doug Mills
Экс-директор ФБР Джеймс Коми во время слушаний в сенатском комитете по разведке. 8 июня 2017

Что в этих словах противозаконного (даже если не знать, что по американским законам президент как глава исполнительной власти имеет право останавливать расследование против любого человека)? Ни угроз, ни взяток — простое дружеское пожелание оставить в покое человека, который пытался предотвратить срыв российско-американских отношений после дипломатической истерики Обамы в последние дни его президентства. В такой формулировке это заявление Трампа очень сложно трактовать как "давление на следствие". Сам Коми отказался трактовать это решение, но заметил, что речь шла скорее о создании некоего дискомфорта, а не о попытке влияния. И на следствие слова Трампа не повлияли, так что президенту можно пришить только неполиткорректность. Но неполиткорректность — это же, как говорят в Америке, его второе имя. "Вы выбрали президента извне системы. Тот, кто никогда не был во власти и не тратил особо много времени на общение с ней, разве что на местном уровне. Ну вот он сейчас на своих действиях и учится реакции людей на действия, которые он считает нормальными", — говорит губернатор Нью Джерси Крис Кристи.

Нужна посадка

Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Трамп не является лжецом, как это утверждает Коми, заявили в Белом доме
Да, чисто теоретически Коми может рассказать еще какие-то моменты, предъявить какие-то доказательства. Но на этих слушаниях Коми проиграл не только с точки зрения доказательной базы, но и потерял репутацию профессионала и просто порядочного человека — ключевые элементы его имиджа, на которые делали ставку антитрамповские силы.

Напомним, что формальной причиной увольнения Коми была его профнепригодность. "Администрация решила оболгать меня и, что важнее, ФБР, заявив, что организация была в беспорядке и плохо управлялась", — заявил сам Коми.

Собственно, у многих вменяемых людей факт беспорядка сомнений не вызывал — достаточно было последить за прошлогодней эпопеей вокруг Хиллари, когда ФБР возбуждает расследование в отношении нее по обвинению в нарушении гостайны, затем по команде подруги Хиллари — генпрокурора Лоретты Линч — закрывает расследование, затем по решению Коми открывает, затем под давлением СМИ закрывает.

Последней каплей стала неспособность директора ФБР выявить выявить источник утечек информации о делах администрации Трампа в прессу. Однако американская либеральная тусовка стала по обычаю конструировать реальность и позиционировала Коми как жертву трамповского произвола, борца за добро и справедливость.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Трамп заявил, что находится "в осаде", но победит
Теперь же заниматься этим будет непросто, ведь, со слов Коми, одним из источников утечек был он сам (когда передал записи о своих разговорах с Трампом знакомому профессору для дальнейшей публикации в СМИ). Более того, Коми признал, что он намеренно отказывался сообщать публике о том, что Трамп не является фигурантом расследования. Поэтому получается, что Трамп был абсолютно прав, говоря о профнепригодности Коми как директора ФБР и как члена команды. Более того, в этом свете вполне оправданным кажется требование Трампа "лояльности" от Коми, на которое тогда еще директор ФБР обещал президенту честность. Честностью, понятно, тут и не пахнет. Поэтому единственная претензия тут к президенту в том, что Коми до сих пор не сидит за свои действия (хотя все еще впереди — адвокат Трампа Марк Касовиц предложил соответствующим органам разобраться в словах экс-директора ФБР и в том, нарушил ли он закон).

© REUTERS / Yuri Gripas Адвокат Дональда Трампа Марк Касовиц во время пресс-конференции после допроса экс-директора ФБР Джеймса Коми. 8 июня 2017
© REUTERS / Yuri Gripas
Адвокат Дональда Трампа Марк Касовиц во время пресс-конференции после допроса экс-директора ФБР Джеймса Коми. 8 июня 2017

Последний Флинн

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп заявил, что Коми раскрывает секретную информацию
Демократы, конечно, не намерены принимать поражение и будут продолжать расследование против Трампа в связи с "российским следом". Однако делать это теперь будет непросто — спасибо Коми. Да, бывший директор ФБР заявил, что "в российской дипмиссии есть группа сотрудников разведывательных служб". Это все знали и без Коми — разведчики работают при всех посольствах стран, которые хоть что-то из себя представляют. Куда важнее то, что, со слов Коми, он не считает посла Кисляка офицером российской разведки. Что важно, ведь а) Кисляк — бывший замминистра и один из самых уважаемых российских дипломатов и б) именно с Кисляком аж три раза встречался Джефф Сешнс — генпрокурор и еще один кандидат на роль российского агента. То есть получается, что эта встреча абсолютно легальна.

Экс-директор ФБР Джеймс Коми во время слушаний в сенатском комитете по разведке. 8 июня 2017
© REUTERS / Jonathan Ernst
Показания экс-главы ФБР Коми в сенате: ловушка для Трампа или себя самого?
Неудивительно, что критики Трампа разочарованы. "Кажется, спецпрокурор Роберт Мюллер и не собирается открывать дело против Трампа. В ином случае он бы не позволил своему основному и единственному свидетелю выйти на свет и получить тумаков", — говорит сенатор Линдси Грэм. Однако он не совсем прав — у промоутеров импичмента есть еще один козырь. Теперь весь антитрамповский крестовый поход зиждется на очень зыбком фундаменте под названием Майкл Флинн. Напомним, что отставной генерал реально нарушил законы США (когда не задекларировал акты лоббизма против Турции), но его пытаются заставить выдумать другой эпизод — работу на русских, желательно по приказу Трампа. И если Флинн не станет клеветать на Трампа, то он рискует сесть по "турецкой статье". Поэтому теперь генерал Флинн должен доказать, является ли он профессионалом и порядочным человеком.

© AP Photo / Carolyn KasterМайкл Флинн
© AP Photo / Carolyn Kaster
Майкл Флинн

 

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