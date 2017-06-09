Космический университет человечества: Марс как экзамен

Валерий Спиридонов, для РИА Новости

Валерий Спиридонов, первый кандидат на пересадку тела, рассказывает о том, почему колонизация Марса должна стать важнейшей задачей человечества в этом веке, и делится своими мыслями о том, как уже существующие проекты по колонизации Красной планеты могут добиться успеха.

На протяжении 70 лет, со времен планов первых марсианских пилотируемых полетов еще в СССР, люди активно занимаются изучением перспектив по колонизации Марса. Планетологи утверждают, что именно Красная планета способна стать еще одним местом, где смогут проживать люди. Возможно, она станет убежищем от пока не известной планетарной угрозы.

Если Земля является колыбелью человечества, то тогда Марс можно считать его университетом, для успешной сдачи экзамена которому понадобится показать все, чего достигли технологии и развитие общества в целом.

Колонизация Марса представляет собой комплексную программу, которая предполагает изменение многих показателей на планете с целью максимально приблизить их к земным. Впоследствии планета должна иметь собственную атмосферу и достаточное количество кислорода, что сделает ее пригодной для проживания. Именно Марс не просто так был выбран для колонизации. Добраться до него возможно всего лишь в течение девяти месяцев, а само путешествие требует достаточно низких энергетических затрат.

Какие проекты разрабатывались для колонизации Марса?

Начиная с 90-х годов прошлого столетия, когда стало очевидно, что Марс достижим для земной науки и техники, начали появляться первые детализированные проекты по освоению Красной планеты.

Mars Direct

Одним из первых негосударственных проектов по колонизации Марса стал Mars Direct, задуманный инженером Робертом Зубриным.

Проект был тщательно продуман в плане технического обеспечения и рассчитывался на современные технологические возможности цивилизации. Однако в связи с множеством бюджетных ограничений, а также из-за сопротивления со стороны конкурирующих программ, работа Зубрина осталась лишь теорией.

Несмотря на то что проект не являлся государственным, его инициатор считает, что реализация Mars Direct возможна только при участии государственных космических агентств. Интересно, что Зубрин почти смог добиться желаемого, когда администрацией Буша-младшего было объявлено о разработке довольно перспективной программы под названием Constellation.

Программой было предусмотрено строительство совершенно нового корабля для межпланетных полетов и облет Красной планеты. Также в планы входила постройка базы на Луне. Но невероятная дороговизна программы и начало кризисного периода в США привели к закрытию Constellation. В результате из всех разработок остались лишь корабль Орион, ракета SLS и немного реквизита, позволяющего снимать научно-популярные видеоклипы.

Mars One

Следующим проектом стал Mars One, который приобрел небывалую популярность, постоянно фигурируя в СМИ.

Проект Mars One был организован в 2012 году предпринимателем из Голландии Басом Лансдорпом. Основной задумкой являлся выбор среди тысяч добровольцев всего четырех человек, которые и стали бы первыми колонизаторами Красной планеты, прибывшими с Земли. Помимо этого, они также стали бы участниками реалити-шоу, транслируемого на телевидении.

По планам создателя проекта, начиная с 2024 года на Марс будут один раз в два года отправляться новые команды, состоящие из четырех добровольцев. На текущий момент, в силу отсутствия технологии возврата людей на Землю с Марса, предполагается, что участие в Mars One — это билет в один конец. По крайней мере, до тех пор, пока колонисты не построят соответствующую инфраструктуру на Красной планете, способную выводить в космос челнок с экипажем.

SpaceX и Элон Маск

Несмотря на отсутствие названия проекта и его проработки даже до уровня Mars One, идеи Элона Маска, озвученные в прошлом году, сразу стали одной из самых невероятных программ по колонизации Марса.

Все начиналось с того, что, получив огромную прибыль, основатель PayPal захотел заняться исследованием космических просторов. Он вполне серьезно намеревался отправить на Марс сосуд с живым растением, создав ему все условия для жизни. Этот эксперимент был задуман лишь с целью продемонстрировать всему миру первое растение, растущее под солнцем Красной планеты.

Как говорит сам Элон Маск, в его планы входит создание эффективной транспортной системы, позволяющей доставить на Марс около 100 человек в течение 80 суток. При этом все эти люди будут иметь возможность по желанию снова вернуться на Землю.

© AFP 2017 / Hector-Guerrero Глава SpaceX Илон Маск во время Международной астронавтической конференции © AFP 2017 / Hector-Guerrero Глава SpaceX Илон Маск во время Международной астронавтической конференции

Со слов Маска стало известно, что финансирование проекта заинтересовало и частных инвесторов, и государственные организации. Первый пробный запуск двух марсианских кораблей Red Dragon планируется произвести уже в 2020 году, а сам полет на Красную планету может стать реальностью к 2022 году.

Inspiration Mars

В 2001 году крупный американский инвестор и инженер Деннис Тито отправился в космос, став первым космическим туристом, побывавшим на околоземной орбите на борту МКС.

Через два года он заявил о невероятном предложении, которое должно было вдохновить всех американцев на новые достижения в изучении космического пространства — Inspiration Mars, что в переводе означает "Вдохновение Марсом". Предполагалось, что корабль, управляемый двумя пилотами, должен пролететь над ночным Марсом, а при удалении и сближении с планетой, возможно, увидеть ее фазы.

Данный проект можно назвать наиболее дешевым и реалистичным среди всех существующих. Однако он не отличается особой уникальностью — его научная польза заключается лишь в возможности оценить состояние организма людей, находящихся длительное время под воздействием космической радиации и невесомости.

Но даже учитывая простоту реализации такого проекта, существует несколько серьезных проблем, усложняющих его воплощение: запуск корабля должен произойти или в 2018 году, или в 2031 году, или еще позже. Пока запуск ракеты на Марс в рамках проекта запланирован на 2018 год, несмотря на то что на данный момент для его реализации нет ни денег, ни корабля.

НАСА

Как упоминалось ранее, проект Constellation был закрыт, а для Марса остались только Curiosity и "Марс-2020". Несмотря на это, Обама многократно говорил о планах по отправке людей на орбиту Красной планеты, а в дальнейшем и о высадке на ее поверхности. Изначально это событие должно было произойти в середине 2030-х годов.

Россия

Бывший директор НАСА Чарльз Болден часто называл себя фанатом Красной планеты, однако самостоятельно он не мог выделить деньги из бюджета для колонизации Марса. Тем более что на данный момент в НАСА, так же как и в "Роскосмосе", настал кризисный период: каждому понятно, что необходимо уже подняться выше МКС, но никто не может понять, что делать дальше и как преодолеть все страхи.

Интересная обстановка складывается и у нас на родине. Россия не имеет никаких проектов относительно пилотируемого полета на Марс. Однако у нас активно идут разработки и проводятся исследования, которые смогут пригодиться именно для членов международной экспедиции, отправляющейся на покорение Красной планеты.

В то время как НАСА делает шаги вперед в техническом развитии, разработав корабль Orion для межпланетных полетов и ракету SLS, россияне занимают лидирующие позиции в испытаниях, проходящих с участием людей.

Именно наши космонавты имели опыт работы на "Мире" и МКС в таких условиях, в которых руководство НАСА никогда бы не позволило участвовать своим людям.

Кроме рекордной продолжительности в пребывании на орбите, в России, в стенах Института медико-биологических проблем РАН, также проводился небезызвестный эксперимент под названием "Марс-500". Не так давно был проведен и еще один увлекательный эксперимент: приземлившись с МКС, космонавты в скафандрах начали имитировать работу на Красной планете после приземления на ее поверхности.

Также в исследовательском центре имени Келдыша уже готов эскизный проект, по которому намечено создание космического ядерного реактора высокой мощности для электроракетной установки. В то же время в Лыткарино планируется создание стенда для испытаний, при помощи которого будут проводиться исследования относительно тяги, аэродинамики, контролируемости прямоточных двигателей и показателей расхода топлива. Помимо этого, при испытаниях планируется исследование поведения двигателя в нестандартных условиях, в том числе в атмосфере Марса.

Так на сегодняшний день выглядит картина, касающаяся колонизации Марса. И интерес к этой проблеме растет вместе с ростом возможностей и амбиций человечества.