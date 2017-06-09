Конкурс на лучший намордник для соцсетей объявляется открытым

Сергей Колясников
СМИ пестрят новыми инициативами власти в сфере интернета и социальных сетей. Тут и создаваемый "совет блогеров" при Думе, и организуемый при ней же молодежный парламент, в составе которого также будет экспертный совет, а он уже, в свою очередь (цитирую официальный документ), "объединит представителей средств массовой информации, блогосферы, лидеров общественного мнения в социальных сетях".
Не удивлюсь, если модное течение подхватят и в регионах, дабы охватить всех "лидеров общественного мнения" и оперативно отчитаться наверх: "столько-то голов заседало, столько-то правильных и хороших постов написано".
Знаете, что объединит региональные и федеральные советы блогеров? Как раз на эту тему я недавно общался со студентами крупного уральского университета на лекции.
Их объединят, во-первых, отсутствие реальных лидеров общественного мнения и, во-вторых, отсутствие реальной отдачи от тех "настоящих", кто случайно умудрится туда попасть. В моем родном регионе, к слову, нечто подобное уже создавалось — до сих пор, когда перечитываю список персоналий, в боку покалывает от смеха.
Не все, увы, понимают, что личное знакомство с чиновником, собирающим "совет блогеров", вовсе не делает тебя самого этим самым блогером, а в глазах людей сведущих и вовсе дискредитирует инициативу в целом. Хуже всего, когда этого не понимает сам ответственный чиновник.
Огорчает лишь тот факт, что инициатив, смахивающих на "эльфийские сказки" (вроде тех же советов блогеров), заметно, если не в разы больше.
Чего стоит хотя бы безвременно почивший "реестр блогеров".
Но это далеко не всё. Грядут новые, столь же мощные инициативы: например, ужесточение политики государства в отношении сервисов, которые позволяют обходить блокировку в Сети, а также обязательство поисковых систем скрывать ссылки на запрещенные ресурсы. Ничего не напоминает? Например, одну страну неподалеку, жителей которой недавно федеральные каналы России обучали обходить блокировки в сетях?
Ситуация несколько напоминает абсурд: спокойно использующие Facebook чиновики не задумываются о его негативном влиянии и масштабной антироссийской работе, которая ведется через него, но выдумывают все больше и больше маневров и запретов, которые заведомо окажутся провальными и ничего (кроме огромных затрат) не принесут.
Еще прискорбнее в этом контексте выглядит официальная статистика: в ходе всероссийского опроса "Левада-центр" в декабре 2016 года установлено, что социальными сетями пользуются 60% россиян, сообщают "Известия".
Выбор респондентов оказался следующий: "ВКонтакте" (40%), "Одноклассники" (34%), Facebook (9%), "Мой мир" (7%), Twitter (5%), "Мой круг" (3%), ЖЖ (3%). Вариант "другое" выбрали 2% опрошенных, а 1% затруднился с ответом.
Хороший пример здесь подает Китай. Понятно, что такой уровень запретов для нас покажется запредельным, но их нетерпимость к серьезным антигосударственным проектам и системам стоит взять на вооружение. В любом случае придется это сделать — и лучше раньше, нежели позже.