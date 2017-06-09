Конкурс на лучший намордник для соцсетей объявляется открытым

Сергей Колясников

СМИ пестрят новыми инициативами власти в сфере интернета и социальных сетей. Тут и создаваемый "совет блогеров" при Думе, и организуемый при ней же молодежный парламент, в составе которого также будет экспертный совет, а он уже, в свою очередь (цитирую официальный документ), "объединит представителей средств массовой информации, блогосферы, лидеров общественного мнения в социальных сетях".

Мы расскажем этим блогерам, о чем надо писать в соцсетях, и они тут же с места рванут сеять разумное, доброе и вечное — таков стандартный, но, увы, ошибочный ход мыслей чиновника.

Не удивлюсь, если модное течение подхватят и в регионах, дабы охватить всех "лидеров общественного мнения" и оперативно отчитаться наверх: "столько-то голов заседало, столько-то правильных и хороших постов написано".

Знаете, что объединит региональные и федеральные советы блогеров? Как раз на эту тему я недавно общался со студентами крупного уральского университета на лекции.

Их объединят, во-первых, отсутствие реальных лидеров общественного мнения и, во-вторых, отсутствие реальной отдачи от тех "настоящих", кто случайно умудрится туда попасть. В моем родном регионе, к слову, нечто подобное уже создавалось — до сих пор, когда перечитываю список персоналий, в боку покалывает от смеха.

Не все, увы, понимают, что личное знакомство с чиновником, собирающим "совет блогеров", вовсе не делает тебя самого этим самым блогером, а в глазах людей сведущих и вовсе дискредитирует инициативу в целом. Хуже всего, когда этого не понимает сам ответственный чиновник.

Нет, безусловно, подвижки в вопросах наведения порядка в Сети имеются. За последние годы в лучшую сторону изменилось многое. Так, для закрытия сайта с экстремистскими материалами уже не нужны изнуряющие суды, длящиеся месяцами, имеются весомые прецеденты привлечения нарушителей закона в интернете к ответственности (в одном только Екатеринбурге на слуху таких людей двое — это поддерживавшая бандеровщину Вологжанинова и известный видеоблогер Соколовский-Сайбабталов). И само законодательство все более гибко соответствует требованиям времени, оперативно реагируя на множественные вызовы. Так, буквально вчера был арестован один из администраторов "групп смерти" в социальных сетях, а чуть ранее за подобную деятельность ввели уголовную ответственность.

Огорчает лишь тот факт, что инициатив, смахивающих на "эльфийские сказки" (вроде тех же советов блогеров), заметно, если не в разы больше.

Чего стоит хотя бы безвременно почивший "реестр блогеров".

Внесенный в Госдуму законопроект о запрете VPN-сервисов и анонимайзеров в России содержит пункт, предлагающий избавить блогеров от введенных в 2014 году ограничений и отменить их реестр. Правила распространения блогерами общедоступной информации "обнаружили свою неэффективность", говорится в пояснительной записке к законопроекту. Начиная с 2014 года блогеры, чья аудитория превышает три тысячи человек в сутки, обязаны регистрироваться, после чего их вносят в специальный реестр Роскомнадзора. Они должны соблюдать те же правила, что и СМИ: к примеру, отвечать за достоверность публикуемой информации и не употреблять нецензурную лексику. Всего за три года в реестр попали около двух тысяч страниц. Никто из вошедших в этот список наказан по закону не был.

Но это далеко не всё. Грядут новые, столь же мощные инициативы: например, ужесточение политики государства в отношении сервисов, которые позволяют обходить блокировку в Сети, а также обязательство поисковых систем скрывать ссылки на запрещенные ресурсы. Ничего не напоминает? Например, одну страну неподалеку, жителей которой недавно федеральные каналы России обучали обходить блокировки в сетях?

При этом в России совершенно спокойно себя чувствует социальная сеть Facebook, которая не гнушается любой цензурой, особенно в отношении пророссийских материалов, и так же легко позволяет размещать материалы с любым накалом экстремизма и русофобии. "Этот материал не нарушает наши Нормы сообщества" — привычный стандартный ответ даже на призывы к убийству, в Сети заскринены и выложены целые коллекции таких отписок. Отвечать на официальные запросы российских структур и переносить сервера на территорию России они не спешат.

Ситуация несколько напоминает абсурд: спокойно использующие Facebook чиновики не задумываются о его негативном влиянии и масштабной антироссийской работе, которая ведется через него, но выдумывают все больше и больше маневров и запретов, которые заведомо окажутся провальными и ничего (кроме огромных затрат) не принесут.

Еще прискорбнее в этом контексте выглядит официальная статистика: в ходе всероссийского опроса "Левада-центр" в декабре 2016 года установлено, что социальными сетями пользуются 60% россиян, сообщают "Известия".

Выбор респондентов оказался следующий: "ВКонтакте" (40%), "Одноклассники" (34%), Facebook (9%), "Мой мир" (7%), Twitter (5%), "Мой круг" (3%), ЖЖ (3%). Вариант "другое" выбрали 2% опрошенных, а 1% затруднился с ответом.

Третье место по численности, первое по негативу и полная свобода действий — за что Facebook получил такую награду? И это лишь один пример из многих, просто наиболее показательный. О чем это нам говорит? Не лучше ли прекратить следовать показушным модным тенденциям и подумать о реальной эффективности, должным образом ранжировать угрозы — после чего планомерно заняться их нейтрализацией?

Хороший пример здесь подает Китай. Понятно, что такой уровень запретов для нас покажется запредельным, но их нетерпимость к серьезным антигосударственным проектам и системам стоит взять на вооружение. В любом случае придется это сделать — и лучше раньше, нежели позже.