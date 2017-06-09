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России запрещено побеждать. К нейтральному триумфу на Бриллиантовой лиге

11:5209.06.2017
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкМария Ласицкене (Кучина) готовится к выполнению прыжка в высоту на соревнованиях по легкой атлетикеМария Ласицкене (Кучина) готовится к выполнению прыжка в высоту на соревнованиях по легкой атлетике
© РИА Новости / Антон Денисов
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Дмитрий Лекух

Спортивные массмедиа страны радуются, причем трудно сказать, что эта радость не заслужена: чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) одержала очередную победу на этапе легкоатлетической Бриллиантовой лиги — теперь в Риме.

Марина Кучина (Россия). Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги
Спортсменка, выступавшая под нейтральным флагом, показала результат два метра, для нее достаточно средний. Но для победы — вполне, как выясняется, достаточный.

Второй стала Камила Лицвинко из Польши (1,96 метра), третьей — украинка Юлия Левченко (1,94 метра).

Маша скромностью победы не расстроена.

"Это только начало сезона, и я довольна уже тем, что имею право пробовать такие высоты. Впереди еще много стартов, поэтому возможность еще будет. Главное, что есть силы и настроение, сегодня я попробовала, почувствовала. Конечно, хотелось взять 2,05 метра, но я не расстраиваюсь, всё впереди, — улыбалась российская спортсменка и действующая, кстати, чемпионка мира. — Психологически я к этому готова, когда ты знаешь, что тебя ждет впереди, легче к этому подойти, потому что настроена на большое число поездок, перелетов и стартов. Я понимаю, что мне это нужно, да и после полуторагодичного перерыва выступать в компании с такими соперницами — одно удовольствие".

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкРоссийская спортсменка Мария Ласицкене (Кучина)
© РИА Новости / Антон Денисов
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Российская спортсменка Мария Ласицкене (Кучина)

Ласицкене в этом сезоне уже, кстати, провела два успешных старта.

Мария Ласицкене во время выступления на этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине. 27 мая 2016
© REUTERS / USA TODAY Sports/ Kirby Lee
Россиянка Ласицкене победила в прыжках в высоту на этапе Diamond League
Сначала установила личный рекорд в американском Юджине, прыгнув вполне серьезные 2,03 метра.

Впрошлое воскресенье победила и в Польше, в дождливую погоду преодолев знаковые для этого вида спорта два метра и подтвердив, что соперниц у нее в дисциплине, несмотря на незаслуженный перерыв, просто нет.

Теперь повторила результат и в Риме.

Ну и хорошо, казалось бы. После трагичной для нашей легкой атлетики Олимпиады в Рио отечественные звезды потихоньку возвращаются на мировые арены: в том же Риме вместе с Марией Ласицкене выступают уже и барьерист Сергей Шубенков (итоговая бронза), и чемпионка Европы-2014 в прыжках с шестом двадцатипятилетняя Анжелика Сидорова, ставшая в Риме, к сожалению, только четвертой. Но и это — тоже вполне себе, знаете ли, результат.

Хуже другое.

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Шляхтин: выступление атлетов под российским флагом на ЧМ-2017 исключено
Как бы ни радовался хотя бы такому "промежуточному" результату с допуском российских легкоатлетов на международные старты, "хотя бы под нейтральным флагом", Виталий Леонтьевич Мутко, утверждающий, что "этот коммерческий турнир станет хорошим этапом подготовки к главному старту сезона — чемпионату мира, наши спортсмены испытают конкуренцию со стороны лучших атлетов мира, и хочется пожелать им удачи", — следует помнить одну простую вещь.

Что в Лондон российские легкоатлеты все равно, что бы кто ни говорил, если и поедут, то только все под тем же "нейтральным флагом".

И чисто по факту побеждать будут там, с 5 по 13 августа сего 2017 года, исключительно для себя.

А не для своей страны.

И если бы только это.

Буквально за день до победы Ласицкене Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) официально заявила, что считает неуместным ношение российскими спортсменами формы цветов своего национального флага во время турниров, которые проходят под эгидой этой замечательной в своем роде организации.

Все та же нынешняя победительница этапа Бриллиантовой лиги прямо объяснила прессе, что не может выйти на соревнования ни в чем, что даже просто намекало бы на российский триколор.

Российская спортсменка Вера Ребрик. Архивное фото
© РИА Новости
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IAAF допустила троих россиянок до международных соревнований
И "чтобы не провоцировать скандальных ситуаций", ей достаточно прямо и жестко объяснили, что она, российская спортсменка, не может себе позволить даже накрасить ногти в цвета российского флага.

Собственно, прецеденты уже были.

На чемпионате Европы, который проходил в марте в Белграде, российская прыгунья в длину Даша Клишина вышла в сектор для прыжков в длину, перетянув свои волосы резинкой цветов российского флага.

Наглость какая.

У подобного решения спортсменки, разумеется, тут же нашлись противники, так что IAAF решила регламентировать этот вопрос. По сути, приравняв своим решением цвета российского государственного флага едва ли не к нацистской символике.

Как хотите, но, на мой взгляд, это прямое национальное унижение.

За которое, как за любое унижение, кто-то рано или поздно должен будет ответить — пусть, возможно, и не сейчас.

Сейчас эти "ребята" пока что продолжают "банковать".

И гадить, где только могут, подтверждая известную историческую поговорку про "англичанку".

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПапка с символикой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF)
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Папка с символикой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF)

Вывеска Международной ассоциации легкоатлетических федераций у здания штаб-квартиры организации в Монако. Архивное фото
© AP Photo / Lionel Cironneau
IAAF рассмотрит половину оставшихся заявок российских легкоатлетов
То, что сейчас в IAAF (а это самая жесткая по отношению к "российскому допинговому скандалу" спортивная федерация) правят исключительно англосаксы, в общем, ни для кого не секрет.

Президент — англичанин, британский политический деятель и спортивный функционер, член Консервативной партии Великобритании лорд Себастьян Ньюболд Коу. Первый вице-президент — американец Роберт Херш. У вас еще вызывает удивление, отчего этих милых людей раздражает даже резинка для волос цветов российского флага и трехцветный маникюр на ногтях у российских спортсменок?!

Лично меня — нет.

И этот довольно дрянной этап в спортивной жизни нашей с вами страны, раз мы уж выбрали путь "возвращения в мировой спорт", — теперь просто надо пережить.

Перетерпеть, если угодно.

Заседание Независимой общественной антидопинговой комиссии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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НОАК заявила о необходимости взыскания доходов атлетов, уличенных в допинге
Потому как возвращаться в мировую легкую атлетику куда-либо, кроме "площадок IAAF", увы, просто технически невозможно: других просто нет. Но со временем, когда мы туда вернемся (а мы туда обязательно вернемся — не мытьем, так катаньем), за это национальное унижение кто-то будет должен ответить. И не потому, что мы народ злопамятный.

Просто потому, что ни у кого, будь он хоть трижды лорд и пэр, и рыцарь-командор ордена Британской империи, не должно быть ощущения, что русский триколор можно безнаказанно унижать.

Если мы им позволим такое ощущение иметь — нам же хуже будет.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Olejeron
Статья честная,хоть и грустная... Только сильная спортсменами нация может претендовать на мировое лидерство. У нас это отобрали нагло и цинично. Но русские народ терпеливый,будет и на нашей улице праздник!!!
12:05
09.06.2017
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