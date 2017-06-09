США
9.069 июня12:30МСК
USD56.99+0.40
EUR64.15+0.43
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

"Вампир" в администрации Трампа

12:2209.06.2017
(обновлено: 12:23 09.06.2017)
01640
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский предприниматель Питер Тиль. Архивное фотоАмериканский предприниматель Питер Тиль. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite

Иван Данилов, экономист, автор блога Crimson Alter

Представим себе сюжет: некая фирма предлагает состоятельным американцам рецепт вечной молодости, который заключается в периодическом вливании в организм компонентов крови, извлеченной из молодых людей. За определенную сумму клиентам компании предоставляется что-то вроде абонемента на ежемесячные процедуры, которые должны отсрочить или даже отменить приход старости. Звучит как сюжет дешевого романа в стиле городского фэнтези о вампирах, но дело в том, что этот сюжет является сухим пересказом бизнес-модели вполне успешной американской компании, о которой поведал миру респектабельный американский канал CNBC.

Донорская кровь
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Медик: "молодая" кровь снизила шансы развития рака и болезни Альцгеймера
Для полноты картины нужно добавить еще одну деталь: поиск вечной молодости с помощью разных форм потребления чужой человеческой крови — это что-то вроде моды среди богачей американской Кремниевой долины, и даже в ближнем круге Дональда Трампа есть как минимум один "техногенный вампир".

Как же так получилось, что мировая столица цифровой экономики и IT-инноваций вдруг оказалась жертвой повальной моды на псевдонаучные рецепты вечной молодости?

Героями материала CNBC стали доктор Джесси Кармазин и его компания "Амброзия", у которой есть уже более ста состоятельных клиентов, выплачивающих по восемь тысяч долларов за одно переливание компонентов крови.

Обязательное условие: источником крови являются тинейджеры, хотя компания оставляет за собой право также использовать кровь доноров моложе 25 лет. "Амброзия" покупает кровь в так называемых банках крови, которые продают ее медицинским центрам и фармацевтическим компаниям. По утверждению мистера Кармазина, его клиенты уже сообщают о положительных эффектах, которые они чувствуют после переливания компонентов крови. 

© Fotolia / sudok1Донорская кровь
© Fotolia / sudok1
Донорская кровь

Основатель "Амброзии" часто выступает на калифорнийских технологических конференциях, где его предложение привлекает богатых инвесторов в технологические компании и высокооплачиваемых сотрудников IT-отрасли.

Декан факультета биоинформатики и биоинженерии МГУ, директор Института физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского, академик РАН Владимир Скулачев
© Фото : предоставлено ГУ-ВШЭ
Голые землекопы станут ключом к бессмертию человека, считает биолог
Пожалуй, самым известным из сторонников продления жизни посредством потребления молодой крови является миллиардер Питер Тиль — американский бизнесмен немецкого происхождения, инвестор и управляющий хедж-фондами, который приобрел славу техновизионера благодаря участию в создании компании PayPal. Однако его интересы не ограничиваются бизнесом: он является одним из ключевых сторонников Дональда Трампа в американском экономическом истеблишменте.

Год назад бизнес-издание Inc. Magazine опубликовало интервью с Тилем, в котором он рассказал о своей личной заинтересованности в использовании молодой крови в качестве лекарства от старости. Миллиардер, который, по собственному признанию, собирается жить до 120 лет или вообще вечно, вкладывает значительные личные средства в изучение маргинальных методов "лечения старости" и жалуется на то, что наука до сих пор не занималась глубоким изучением процессов, которые вызывает новая молодая кровь в стареющем организме.

Помимо недовольства медлительностью официальной науки, Тиль недоволен тем, что общество в целом испытывает довольно сильные предубеждения в отношении методов, которые кажутся ему перспективными.

Действительно, ученые, журналисты и специалисты по биоэтике неоднократно высказывали свое скептическое или негативное отношение к подобным экспериментам и бизнес-моделям. Помимо этических проблем, у подобных методов предотвращения старости на данный момент просто нет доказанной научной эффективности.

К сожалению, этические проблемы и возражения ученых вряд ли остановят клиентов "Амброзии" или влиятельного миллиардера, который твердо встал на путь поиска личного бессмертия. Более того, Тиль является советником Дональда Трампа по вопросам новых технологий и взаимодействия с IT-сообществом, а значит, нельзя исключать, что его вкусы и представления о дозволенном будут оказывать в будущем значительное влияние на направление развития американской науки и бизнеса.

Лабораторные исследования
© Fotolia / angellodeco
Пуповинная кровь человека омолодила мозг мышей, заявляют ученые
Нет ничего удивительного в том, что эпицентром техногенного вампиризма является Кремниевая долина — место с максимальной концентрацией высокотехнологичных стартапов и инвесторов, которые специализируются на прорывных технологиях. По многочисленным свидетельствам западных журналистов, доминирующей идеологией этого сообщества стартаперов, инженеров и венчурных капиталистов является либертарианство, причем в довольно экстравагантных формах. Согласно меткому выражению оксфордского историка Дэвида Пристлэнда, "Кремниевая долина поклоняется у алтаря ничем не ограниченного рынка".

Если смотреть на мир сквозь такую идеологическую призму, то вполне можно прийти к выводу, что нужно освободить от излишнего юридического и морального регулирования рынок крови и органов. Слегка социопатичному сообществу, обожествляющему технологии, свободу и деньги, которое в принципе лишено этических тормозов, невозможно объяснить, что между добровольной жертвой крови для спасения чьей-то жизни и скупкой крови ради того, чтобы более состоятельные и успешные предприниматели наслаждались вечной молодостью, лежит моральная пропасть.

Как выяснил американский телеканал ABC, 80% коммерческих центров по забору крови находятся в бедных районах страны и специализируются на небогатых подростках и молодых людях. 

© AP Photo / Toby TalbotДонор во время процедуры сдачи крови в США
© AP Photo / Toby Talbot
Донор во время процедуры сдачи крови в США

Особую иронию этой ситуации придает тот факт, что для таких молодых людей кумирами зачастую являются как раз те самые успешные и знаменитые инвесторы и стартаперы Кремниевой долины.

Лабораторная мышь
© Fotolia / JacobST
"Молодая" кровь не является эликсиром молодости, доказали ученые
В США, которые уже давно живут в постхристианской эпохе, неудовлетворенный религиозный инстинкт приобрел довольно причудливую форму, которая заключается в обожествлении наиболее ярких представителей высокотехнологичного бизнеса и их продукции. Впрочем, данный феномен уже приобрел глобальные масштабы — достаточно посмотреть на то, какие очереди выстраиваются в первые дни продажи какого-нибудь модного гаджета, с каким фанатизмом описывают его свойства те, кто смог такой гаджет приобрести, и с какой экзальтацией верующие в волшебную силу новых гаджетов ждут очередной презентации от технологических компаний. Руководители и владельцы высокотехнологичных корпораций становятся в одном лице жрецами и богами этой новой цифровой религии, и они же формируют в общественном сознании тот идеальный образ человека и человечества, к которому следует стремиться. Пока, правда, получается, что идеальный человек в этой версии напоминает гибрид Шейлока и графа Дракулы, но за неимением конкурентов этот отталкивающий образ вполне может стать доминирующим. В условиях глобального мира и происходящей прямо у нас на глазах технологической революции страшно себе представить, как будет выглядеть общество, совмещающее тотальную цифрофизацию и уровень морального развития, соответствующий уровню людоеда, который поедает сердца поверженных противников в надежде перенять их силу и молодость.

Так художник представил себе процедуру омоложения в будущем
© Juan Carlos Izpisua Belmonte Lab /Salk Institute
Ученые впервые омолодили мышь при помощи генной терапии
В этой связи нелишне вспомнить программное выступление Владимира Путина на недавнем Питерском экономическом форуме. Президент направляет усилия государства и общества на создание российской цифровой экономики, которая сможет на равных конкурировать на мировом уровне — в том числе с порождениями американской Кремниевой долины. Конкурировать придется одновременно на технологическом, экономическом и идеологическом поле.

Общество должно осознать, насколько важно, жизненно важно, чтобы мы смогли построить свою высокотехнологичную экономику, в которую будут встроены наши ценности и представления о добре, зле и справедливости.

Если мы не сможем воплотить в жизнь наш собственный образ высокотехнологичного будущего — с нашими компаниями, технологиями и интересами, то нам всем придется жить в том будущем, которое спроектируют и построят за океаном.

Такое будущее нам вряд ли понравится.

Комментировать
+
Мнение
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена