"Вампир" в администрации Трампа

Иван Данилов, экономист, автор блога Crimson Alter
Представим себе сюжет: некая фирма предлагает состоятельным американцам рецепт вечной молодости, который заключается в периодическом вливании в организм компонентов крови, извлеченной из молодых людей. За определенную сумму клиентам компании предоставляется что-то вроде абонемента на ежемесячные процедуры, которые должны отсрочить или даже отменить приход старости. Звучит как сюжет дешевого романа в стиле городского фэнтези о вампирах, но дело в том, что этот сюжет является сухим пересказом бизнес-модели вполне успешной американской компании, о которой поведал миру респектабельный американский канал CNBC.
Как же так получилось, что мировая столица цифровой экономики и IT-инноваций вдруг оказалась жертвой повальной моды на псевдонаучные рецепты вечной молодости?
Героями материала CNBC стали доктор Джесси Кармазин и его компания "Амброзия", у которой есть уже более ста состоятельных клиентов, выплачивающих по восемь тысяч долларов за одно переливание компонентов крови.
Обязательное условие: источником крови являются тинейджеры, хотя компания оставляет за собой право также использовать кровь доноров моложе 25 лет. "Амброзия" покупает кровь в так называемых банках крови, которые продают ее медицинским центрам и фармацевтическим компаниям. По утверждению мистера Кармазина, его клиенты уже сообщают о положительных эффектах, которые они чувствуют после переливания компонентов крови.
Основатель "Амброзии" часто выступает на калифорнийских технологических конференциях, где его предложение привлекает богатых инвесторов в технологические компании и высокооплачиваемых сотрудников IT-отрасли.
Год назад бизнес-издание Inc. Magazine опубликовало интервью с Тилем, в котором он рассказал о своей личной заинтересованности в использовании молодой крови в качестве лекарства от старости. Миллиардер, который, по собственному признанию, собирается жить до 120 лет или вообще вечно, вкладывает значительные личные средства в изучение маргинальных методов "лечения старости" и жалуется на то, что наука до сих пор не занималась глубоким изучением процессов, которые вызывает новая молодая кровь в стареющем организме.
Помимо недовольства медлительностью официальной науки, Тиль недоволен тем, что общество в целом испытывает довольно сильные предубеждения в отношении методов, которые кажутся ему перспективными.
Действительно, ученые, журналисты и специалисты по биоэтике неоднократно высказывали свое скептическое или негативное отношение к подобным экспериментам и бизнес-моделям. Помимо этических проблем, у подобных методов предотвращения старости на данный момент просто нет доказанной научной эффективности.
К сожалению, этические проблемы и возражения ученых вряд ли остановят клиентов "Амброзии" или влиятельного миллиардера, который твердо встал на путь поиска личного бессмертия. Более того, Тиль является советником Дональда Трампа по вопросам новых технологий и взаимодействия с IT-сообществом, а значит, нельзя исключать, что его вкусы и представления о дозволенном будут оказывать в будущем значительное влияние на направление развития американской науки и бизнеса.является либертарианство, причем в довольно экстравагантных формах. Согласно меткому выражению оксфордского историка Дэвида Пристлэнда, "Кремниевая долина поклоняется у алтаря ничем не ограниченного рынка".
Если смотреть на мир сквозь такую идеологическую призму, то вполне можно прийти к выводу, что нужно освободить от излишнего юридического и морального регулирования рынок крови и органов. Слегка социопатичному сообществу, обожествляющему технологии, свободу и деньги, которое в принципе лишено этических тормозов, невозможно объяснить, что между добровольной жертвой крови для спасения чьей-то жизни и скупкой крови ради того, чтобы более состоятельные и успешные предприниматели наслаждались вечной молодостью, лежит моральная пропасть.
Как выяснил американский телеканал ABC, 80% коммерческих центров по забору крови находятся в бедных районах страны и специализируются на небогатых подростках и молодых людях.
Особую иронию этой ситуации придает тот факт, что для таких молодых людей кумирами зачастую являются как раз те самые успешные и знаменитые инвесторы и стартаперы Кремниевой долины.
Общество должно осознать, насколько важно, жизненно важно, чтобы мы смогли построить свою высокотехнологичную экономику, в которую будут встроены наши ценности и представления о добре, зле и справедливости.
Если мы не сможем воплотить в жизнь наш собственный образ высокотехнологичного будущего — с нашими компаниями, технологиями и интересами, то нам всем придется жить в том будущем, которое спроектируют и построят за океаном.
Такое будущее нам вряд ли понравится.