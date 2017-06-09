"Вампир" в администрации Трампа

Иван Данилов, экономист, автор блога Crimson Alter

Представим себе сюжет: некая фирма предлагает состоятельным американцам рецепт вечной молодости, который заключается в периодическом вливании в организм компонентов крови, извлеченной из молодых людей. За определенную сумму клиентам компании предоставляется что-то вроде абонемента на ежемесячные процедуры, которые должны отсрочить или даже отменить приход старости. Звучит как сюжет дешевого романа в стиле городского фэнтези о вампирах, но дело в том, что этот сюжет является сухим пересказом бизнес-модели вполне успешной американской компании, о которой поведал миру респектабельный американский канал CNBC.

Для полноты картины нужно добавить еще одну деталь: поиск вечной молодости с помощью разных форм потребления чужой человеческой крови — это что-то вроде моды среди богачей американской Кремниевой долины, и даже в ближнем круге Дональда Трампа есть как минимум один " техногенный вампир ".

Как же так получилось, что мировая столица цифровой экономики и IT-инноваций вдруг оказалась жертвой повальной моды на псевдонаучные рецепты вечной молодости?

Героями материала CNBC стали доктор Джесси Кармазин и его компания "Амброзия", у которой есть уже более ста состоятельных клиентов, выплачивающих по восемь тысяч долларов за одно переливание компонентов крови.

Обязательное условие: источником крови являются тинейджеры, хотя компания оставляет за собой право также использовать кровь доноров моложе 25 лет. "Амброзия" покупает кровь в так называемых банках крови, которые продают ее медицинским центрам и фармацевтическим компаниям. По утверждению мистера Кармазина, его клиенты уже сообщают о положительных эффектах, которые они чувствуют после переливания компонентов крови.

Основатель "Амброзии" часто выступает на калифорнийских технологических конференциях, где его предложение привлекает богатых инвесторов в технологические компании и высокооплачиваемых сотрудников IT-отрасли.

Пожалуй, самым известным из сторонников продления жизни посредством потребления молодой крови является миллиардер Питер Тиль — американский бизнесмен немецкого происхождения, инвестор и управляющий хедж-фондами, который приобрел славу техновизионера благодаря участию в создании компании PayPal. Однако его интересы не ограничиваются бизнесом: он является одним из ключевых сторонников Дональда Трампа в американском экономическом истеблишменте.

Год назад бизнес-издание Inc. Magazine опубликовало интервью с Тилем, в котором он рассказал о своей личной заинтересованности в использовании молодой крови в качестве лекарства от старости. Миллиардер, который, по собственному признанию, собирается жить до 120 лет или вообще вечно, вкладывает значительные личные средства в изучение маргинальных методов "лечения старости" и жалуется на то, что наука до сих пор не занималась глубоким изучением процессов, которые вызывает новая молодая кровь в стареющем организме.

Помимо недовольства медлительностью официальной науки, Тиль недоволен тем, что общество в целом испытывает довольно сильные предубеждения в отношении методов, которые кажутся ему перспективными.

Действительно, ученые, журналисты и специалисты по биоэтике неоднократно высказывали свое скептическое или негативное отношение к подобным экспериментам и бизнес-моделям. Помимо этических проблем, у подобных методов предотвращения старости на данный момент просто нет доказанной научной эффективности.

К сожалению, этические проблемы и возражения ученых вряд ли остановят клиентов "Амброзии" или влиятельного миллиардера, который твердо встал на путь поиска личного бессмертия. Более того, Тиль является советником Дональда Трампа по вопросам новых технологий и взаимодействия с IT-сообществом, а значит, нельзя исключать, что его вкусы и представления о дозволенном будут оказывать в будущем значительное влияние на направление развития американской науки и бизнеса.

Если смотреть на мир сквозь такую идеологическую призму, то вполне можно прийти к выводу, что нужно освободить от излишнего юридического и морального регулирования рынок крови и органов. Слегка социопатичному сообществу, обожествляющему технологии, свободу и деньги, которое в принципе лишено этических тормозов, невозможно объяснить, что между добровольной жертвой крови для спасения чьей-то жизни и скупкой крови ради того, чтобы более состоятельные и успешные предприниматели наслаждались вечной молодостью, лежит моральная пропасть.

Как выяснил американский телеканал ABC, 80% коммерческих центров по забору крови находятся в бедных районах страны и специализируются на небогатых подростках и молодых людях.

© AP Photo / Toby Talbot Донор во время процедуры сдачи крови в США © AP Photo / Toby Talbot Донор во время процедуры сдачи крови в США

Особую иронию этой ситуации придает тот факт, что для таких молодых людей кумирами зачастую являются как раз те самые успешные и знаменитые инвесторы и стартаперы Кремниевой долины.

В США, которые уже давно живут в постхристианской эпохе, неудовлетворенный религиозный инстинкт приобрел довольно причудливую форму, которая заключается в обожествлении наиболее ярких представителей высокотехнологичного бизнеса и их продукции. Впрочем, данный феномен уже приобрел глобальные масштабы — достаточно посмотреть на то, какие очереди выстраиваются в первые дни продажи какого-нибудь модного гаджета, с каким фанатизмом описывают его свойства те, кто смог такой гаджет приобрести, и с какой экзальтацией верующие в волшебную силу новых гаджетов ждут очередной презентации от технологических компаний. Руководители и владельцы высокотехнологичных корпораций становятся в одном лице жрецами и богами этой новой цифровой религии, и они же формируют в общественном сознании тот идеальный образ человека и человечества, к которому следует стремиться. Пока, правда, получается, что идеальный человек в этой версии напоминает гибрид Шейлока и графа Дракулы, но за неимением конкурентов этот отталкивающий образ вполне может стать доминирующим. В условиях глобального мира и происходящей прямо у нас на глазах технологической революции страшно себе представить, как будет выглядеть общество, совмещающее тотальную цифрофизацию и уровень морального развития, соответствующий уровню людоеда, который поедает сердца поверженных противников в надежде перенять их силу и молодость.

В этой связи нелишне вспомнить программное выступление Владимира Путина на недавнем Питерском экономическом форуме. Президент направляет усилия государства и общества на создание российской цифровой экономики, которая сможет на равных конкурировать на мировом уровне — в том числе с порождениями американской Кремниевой долины. Конкурировать придется одновременно на технологическом, экономическом и идеологическом поле.

Общество должно осознать, насколько важно, жизненно важно, чтобы мы смогли построить свою высокотехнологичную экономику, в которую будут встроены наши ценности и представления о добре, зле и справедливости.

Если мы не сможем воплотить в жизнь наш собственный образ высокотехнологичного будущего — с нашими компаниями, технологиями и интересами, то нам всем придется жить в том будущем, которое спроектируют и построят за океаном.

Такое будущее нам вряд ли понравится.