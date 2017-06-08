Редкие птицы заклевали американские ракеты в Корее

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Самое интересное в истории с заморозкой размещения американских противоракетных установок в Южной Корее — это то, что она демонстрирует великолепный образец корейского юмора. Но никто этого не желает замечать.

Установки, напомним, нельзя размещать, пока не изучат их воздействие на окружающую среду.

Это что, всерьез?

Мы везем контрабанду

Сначала подробности. О заморозке дальнейшего размещения систем заатмосферного перехвата ракет малой и средней дальности (THAAD) сообщил представитель южнокорейской президентской администрации. Две уже стоящие на боевом дежурстве установки там и останутся (пока что), а еще четыре так и будут складироваться на американской военной базе в стране, под присмотром 28 тысяч военнослужащих США.

© AP Photo / U.S. Force Korea Разгрузка оборудования для развертывания системы ПВО THAAD на авиабазе в Пхентаке, Южная Корея. 6 марта 2017 © AP Photo / U.S. Force Korea Разгрузка оборудования для развертывания системы ПВО THAAD на авиабазе в Пхентаке, Южная Корея. 6 марта 2017

Тот же представитель администрации подтвердил, что дело в экологии. Надо сначала разобраться, не наносится ли ей ущерб, а еще опросить всех местных жителей о том, что они об этом думают. Процедура займет то ли несколько месяцев, то ли год.

Хотя, казалось бы, какая там экология? По официальной версии, Америка защищает союзника от ракетного (при этом ядерного) удара со стороны Северной Кореи. Вы помните, как северяне умеют грозить: столица южан, Сеул, превратится в "море огня", ракеты достанут до американских берегов и так далее. Гибель сотен тысяч людей, уничтожение страны.

Как полагается встречать защитников: женщины плачут, дети бросают цветы. А тут южане перед лицом возможной гибели будут разбираться, не распугают ли, например, ракеты какой-то редкий вид птиц.

Посмотрим на фактор времени. Считается, что вся процедура прикрытия Южной Кореи непробиваемым противоракетным щитом займет до года. Плюс безопасность нации отложится еще на несколько месяцев. Итого — года полтора, если не больше… Именно этого южные корейцы добиваются.

Разгадка происходящего очевидна: да просто не верят южане. Либо в угрозу с севера, либо в то, что от нее защитит американская система THAAD.

© AP Photo / Ahn Young-joon Митинг против развертывания американской системы THAAD в Сеуле, Южная Корея. 29 апреля 2017 © AP Photo / Ahn Young-joon Митинг против развертывания американской системы THAAD в Сеуле, Южная Корея. 29 апреля 2017

Колебания общественного мнения страны насчет того, как обращаться с братьями по ту сторону границы, известны. Сейчас маятник качнулся в сторону того, что не надо было прерывать политику "солнечного света", греющего Пхеньян. Против THAAD на юге полуострова шли — и идут — демонстрации. Кандидат в президенты Мун Чжэ Ин обещал избирателям, что никаких противоракетных систем в стране не будет — и его весной избрали (хотя далеко не только по этому поводу).

В итоге американские "защитники" оказались в смешной ситуации. Вся страна обсуждает, как они спешили, недостойно суетились, направляя свои установки в страну с песней "мы везем контрабанду". В прошлом году американские военные и администрация Барака Обамы договорились об этом с прежними властями Южной Кореи и постарались установить две системы досрочно, пока не пришел к власти президент Мун с его известной нелюбовью к THAAD. А четыре и вовсе скрыли, в том числе от нового президента, что сейчас расследуется: заместитель министра обороны (ныне уже бывший) попросту вычеркнул сведения об их прибытии из доклада.

Экология — здесь тоже смешная история. Суть ее в том, что по местным законам экологическая экспертиза должна обязательно быть, если площадь участка превышает 330 тысяч квадратных метров. Под американские системы отвели участок в 700 тысяч, но отделили от него 328 тысяч, что означало "никакой экспертизы". Затем отвели бы второй участок, слегка его урезав. Но, как видим, не помогло: скандал все равно произошел.

Зачем такая защита

Вы можете подумать, что здесь у нас какой-то уникальный, типично корейский случай, когда страна не хочет, чтобы ее "защищали", и ссылается при этом на окружающую среду. Нет, ничего уникального. То же самое происходит в последние годы в Японии — на Окинаве, где местные жители сопротивляются строительству американской базы на севере острова, причем митинги проводят с японской тщательностью ежедневно. Разница с Кореей здесь в том, что центральные власти пытаются подавить протест окинавцев. Протестуют они потому, что база ставит их под угрозу — и заодно угрожает окружающей среде.

© AP Photo / Shizuo Kambayashi Митинг в Токио против строительства американской базы на острове Окинава. 19 июня 2016 © AP Photo / Shizuo Kambayashi Митинг в Токио против строительства американской базы на острове Окинава. 19 июня 2016

Вспомним Турцию, которая ссорится сейчас, правда, не с американцами, а с немцами — и не из-за экологии. Германия в итоге выводит с базы Инджирлик свои самолеты. Займет эта процедура минимум два месяца. А как же безопасность Турции? Ведь она — член НАТО, прочие участники блока должны приходить в случае угрозы на помощь. Но какая тут помощь, если турки, рассерженные нежеланием немцев выдать группу путчистов, ранее отключали на Инджирлике электричество.

Вы только задумайтесь: отключить электричество на базе, которая (теоретически) должна обеспечивать вашу безопасность. Или не обеспечивает, или опасность Турция видит какую-то совсем другую?

Тут мы возвращаемся в Восточную Азию — там есть еще Филиппины. Баз США там нет (только соглашение о заходе кораблей), но по части традиционного военного сотрудничества с Америкой, которое есть, президент Родриго Дутерте проделывает ту же штуку, что корейцы, но без экологических разговоров. Он просто говорит, что в случае чего обойдется без союза с США, поскольку (добавлю) Америка своей политикой сталкивала Филиппины с Китаем и создавала реальную угрозу безопасности страны.

Общий знаменатель этих историй один: громкий скрип всей структуры военных альянсов США. Причем расшатывают его как "подзащитные" Америки, так и (иногда) необходимость для самой Америки избавиться от балласта по части военных обязательств.

Здесь нельзя не напомнить о недавнем высказывании президента Дональда Трампа насчет того, что южнокорейцы должны бы заплатить за размещение у себя THAAD. Военные, все еще ведущие по инерции политику Обамы, поспешили заявить: это неофициальная позиция. Президент Трамп поспешил их опровергнуть: нет, официальная, должны заплатить. Миллиард долларов. Сейчас, когда экология под угрозой, о миллиарде уже не вспоминают.

…Реальный смысл происходящего надо искать в Китае. В прошлом году Китай, главный экономический партнер Южной Кореи, серьезно поссорился с Сеулом, наложив на него санкции, как раз из-за размещения THAAD.

Импичмент предшественницы Муна на президентском посту — странная история, объективно выгодная именно Китаю. Но получилось у Китая не совсем хорошо: американские системы все-таки втащили в страну, хотя, как видим, не полностью и со скандалом.

И теперь, при новом президенте, Сеул пытается начать с Китаем переговоры по поводу санкций и американской ПРО, которая вообще-то направлена не против Пхеньяна, а против Китая и России. Суть переговоров в том, что США, регулярно подтягивающие к корейским берегам авианосцы и регулярно их оттуда убирающие, ничего не могут сделать с Северной Кореей. А вот Китай, возможно, сможет, тем более что те же США признали: только Пекин сумеет эффективно разобраться с Пхеньяном. И почему не разменять ПРО на соглашение с Пекином на эту тему?

Изучение экологической обстановки на месте размещения THAAD — всего лишь попытка Муна выиграть время для таких переговоров. Но комментаторы из Пекина сурово напоминают ему: нечего надеяться угодить двум сторонам. Сеулу придется все-таки выбирать, кто его настоящий защитник и ключевой партнер.