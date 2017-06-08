Редкие птицы заклевали американские ракеты в Корее

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
Самое интересное в истории с заморозкой размещения американских противоракетных установок в Южной Корее — это то, что она демонстрирует великолепный образец корейского юмора. Но никто этого не желает замечать.
Установки, напомним, нельзя размещать, пока не изучат их воздействие на окружающую среду.
Это что, всерьез?
Мы везем контрабанду
Сначала подробности. О заморозке дальнейшего размещения систем заатмосферного перехвата ракет малой и средней дальности (THAAD) сообщил представитель южнокорейской президентской администрации. Две уже стоящие на боевом дежурстве установки там и останутся (пока что), а еще четыре так и будут складироваться на американской военной базе в стране, под присмотром 28 тысяч военнослужащих США.
Тот же представитель администрации подтвердил, что дело в экологии. Надо сначала разобраться, не наносится ли ей ущерб, а еще опросить всех местных жителей о том, что они об этом думают. Процедура займет то ли несколько месяцев, то ли год.
Хотя, казалось бы, какая там экология? По официальной версии, Америка защищает союзника от ракетного (при этом ядерного) удара со стороны Северной Кореи. Вы помните, как северяне умеют грозить: столица южан, Сеул, превратится в "море огня", ракеты достанут до американских берегов и так далее. Гибель сотен тысяч людей, уничтожение страны.
Как полагается встречать защитников: женщины плачут, дети бросают цветы. А тут южане перед лицом возможной гибели будут разбираться, не распугают ли, например, ракеты какой-то редкий вид птиц.
Разгадка происходящего очевидна: да просто не верят южане. Либо в угрозу с севера, либо в то, что от нее защитит американская система THAAD.
Колебания общественного мнения страны насчет того, как обращаться с братьями по ту сторону границы, известны. Сейчас маятник качнулся в сторону того, что не надо было прерывать политику "солнечного света", греющего Пхеньян. Против THAAD на юге полуострова шли — и идут — демонстрации. Кандидат в президенты Мун Чжэ Ин обещал избирателям, что никаких противоракетных систем в стране не будет — и его весной избрали (хотя далеко не только по этому поводу).
Экология — здесь тоже смешная история. Суть ее в том, что по местным законам экологическая экспертиза должна обязательно быть, если площадь участка превышает 330 тысяч квадратных метров. Под американские системы отвели участок в 700 тысяч, но отделили от него 328 тысяч, что означало "никакой экспертизы". Затем отвели бы второй участок, слегка его урезав. Но, как видим, не помогло: скандал все равно произошел.
Зачем такая защита
Вы можете подумать, что здесь у нас какой-то уникальный, типично корейский случай, когда страна не хочет, чтобы ее "защищали", и ссылается при этом на окружающую среду. Нет, ничего уникального. То же самое происходит в последние годы в Японии — на Окинаве, где местные жители сопротивляются строительству американской базы на севере острова, причем митинги проводят с японской тщательностью ежедневно. Разница с Кореей здесь в том, что центральные власти пытаются подавить протест окинавцев. Протестуют они потому, что база ставит их под угрозу — и заодно угрожает окружающей среде.
Вы только задумайтесь: отключить электричество на базе, которая (теоретически) должна обеспечивать вашу безопасность. Или не обеспечивает, или опасность Турция видит какую-то совсем другую?
Тут мы возвращаемся в Восточную Азию — там есть еще Филиппины. Баз США там нет (только соглашение о заходе кораблей), но по части традиционного военного сотрудничества с Америкой, которое есть, президент Родриго Дутерте проделывает ту же штуку, что корейцы, но без экологических разговоров. Он просто говорит, что в случае чего обойдется без союза с США, поскольку (добавлю) Америка своей политикой сталкивала Филиппины с Китаем и создавала реальную угрозу безопасности страны.
Здесь нельзя не напомнить о недавнем высказывании президента Дональда Трампа насчет того, что южнокорейцы должны бы заплатить за размещение у себя THAAD. Военные, все еще ведущие по инерции политику Обамы, поспешили заявить: это неофициальная позиция. Президент Трамп поспешил их опровергнуть: нет, официальная, должны заплатить. Миллиард долларов. Сейчас, когда экология под угрозой, о миллиарде уже не вспоминают.
…Реальный смысл происходящего надо искать в Китае. В прошлом году Китай, главный экономический партнер Южной Кореи, серьезно поссорился с Сеулом, наложив на него санкции, как раз из-за размещения THAAD.
Импичмент предшественницы Муна на президентском посту — странная история, объективно выгодная именно Китаю. Но получилось у Китая не совсем хорошо: американские системы все-таки втащили в страну, хотя, как видим, не полностью и со скандалом.
Изучение экологической обстановки на месте размещения THAAD — всего лишь попытка Муна выиграть время для таких переговоров. Но комментаторы из Пекина сурово напоминают ему: нечего надеяться угодить двум сторонам. Сеулу придется все-таки выбирать, кто его настоящий защитник и ключевой партнер.