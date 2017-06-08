Раскол ЕС: Россия и Украина спасают Восточную Европу от мигрантов

Виктор Мараховский, для РИА Новости

В четверг в столицу Чехии прибывает в каком-то смысле начальник Евросоюза — президент Еврокомисси Жан-Клод Юнкер. В Чехии его ждет скандал.

Перед визитом Юнкер успел дать чешской прессе интервью, в котором отметил одну из главных европроблем республики: она не хочет принимать мигрантов. "К нынешнему моменту Чехия приняла всего двенадцать человек", — поругал чехов Юнкер. — "Есть прекрасная возможность сделать больше".

Однако накануне визита правительство Чехии официально заявило, что нет, принимать мигрантов с Ближнего Востока по квотам от Евросоюза республика не будет даже под угрозой санкций.

Напомним, о чем речь. В минувшем году руководство ЕС (то есть, грубо говоря, Германия и сателлиты) приняло программу расселения по разным странам хотя бы одна десятая мигрантской волны, прорвавшейся в Европу (в основном в Германию) в шумном 2015-м.

В итоге было решено распределить 160 тысяч человек. По большей части — в западноевропейские страны, до которых волна не докатилась: Португалию, Испанию и пр.

Восточноевропейские же страны должны были довольно легко отделаться (особенно по сравнению с ФРГ, куда прибыли 1,5 миллиона, или Швецией с ее 180 тысячами). Так, Чехия, чье население сравнимо со шведским, получила указание принять всего 2,7 тысячи беженцев. Польше назначили семь тысяч беженцев, Венгрии и Словакии — две тысячи.

Тем большим было удивление западноевропейцев, когда именно "Вышеградская четверка", то есть четыре бывшие социалистические республики Восточной Европы, начали резко возражать против самой идеи.

Строго говоря, остальные государства тоже не проявили особого рвения. Дедлайн программы уже в сентябре, на дворе июнь, а из 160 тысяч беженцев расселено лишь 18,5 тысячи.

Но есть один нюанс. Всякие португалии тормозят процесс принятия мигрантов тихо, без эмоций и громких заявлений.

Восточноевропейцы же отказываются выполнять распоряжение Брюсселя громко, публично и с декларациями.

Премьер Польши Беата Шидло в понедельник, то есть сразу же после очередного британского теракта, выступила с заявлением, что "между терроризмом и миграционной политикой Евросоюза есть прямая связь, и невозможно ее отрицать".

Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал мигрантов "ядом" и отметил, что "каждый мигрант угрожает общественной безопасности и повышает риск терактов".

Логика "четверки" проста: у нас, в Восточной Европе, терактов нет, потому что почти нет мигрантов из этих ваших исламских регионов. У вас, в Западной Европе, есть мигранты из исламских регионов, и они совершают теракты. Теперь назовите хоть одну причину, по которой мы должны принимать тех, кто нас, с довольно высокой вероятностью, начнет потом убивать.

Евросоюзная чиновничья элита смотрит на поведение восточноевропейцев, надо думать, со смешанными чувствами.

С одной стороны — официально — она обещает санкции и штрафы за непослушание. А с другой — кулуарно — тихо завидует. Потому что восточноевропейские элиты в современном ЕС — это единственные политические элиты, которым можно быть неполиткорректными, не исповедовать добро и либеральный гуманизм.

Тому есть, как мы помним, глубинные причины. Когда восточноевропейцев брали в Евросоюз и НАТО, западные инстанции, курировавшие процесс, более всего были озабочены искоренением всех остатков "советской" идеологии и вообще "русского влияния".

Поэтому восточноевропейцам было позволено то, чего не было позволено в самой Европе никому.

Им позволяли разгонять собственные компартии и запрещать красные флаги.

Им позволяли (в случае прибалтов) лишать гражданства сотни тысяч людей, родившихся и всю жизнь проживших в республиках, просто по причине не того происхождения.

Им позволяли реабилитировать (вплоть до героизации) любых исторических персонажей, боровшихся с Россией, советской ли, царской ли. Включая даже бойцов гитлеровской коалиции.

Одним словом, им позволили установить у себя такие национал-либеральные режимы, даже намек на появление которых в "настоящей Европе" провоцировал повальную истерику: достаточно вспомнить травлю покойного Йорга Хайдера в Австрии или общеевропейское сафари на Марин Ле Пен.

Европа не то чтобы не видела творящегося на востоке. Она просто деликатно замалчивала все случаи, когда восточноевропейцы вываливались из "передовой морали", топила жалобы "русскоязычных", "красных" и "советских" в бесконечных разбирательствах и процедурах и так далее.

Это умение деликатно молчать распространилось даже на гособразования, в ЕС не входящие, но "евроориентированные" и антироссийские на совесть: мы это с начала 2014 можем наблюдать на Украине, где даже самые дикие и кровавые формы "национального возрождения" у европейских наблюдателей проходят как незначительные нюансы, к которым нечего цепляться.

В результате на восточном фланге Европы образовался достаточно толстый слой из государств, живущих в принципе в другой политической эпохе. И со своими страшноватыми, с точки зрения современного западного европейства, ценностями.

И вот теперь, когда эти государства начали приучать к истинному европейству на примере мигрантов, противоречия, как мы видим, полезли наружу. Бомба из лицемерия, заложенная под европейское единство, сработала.

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов Беженцы переходят границу Сербии и Венгрии в районе поселка Реске © РИА Новости / Дмитрий Виноградов Беженцы переходят границу Сербии и Венгрии в районе поселка Реске

Что особенно любопытно: сделать Западная Европа с Восточной мало что может. Прибалтийские республики, которые ЕС сможет "нагнуть", то есть находящиеся в глубокой зависимости от европейских денег, слишком малы, чтобы принимать сколько-нибудь значимое число беженцев.

А страны "вышеградской четверки" от европейских денег зависят крайне мало или не зависят совсем.

Более того, к Польше — Чехии — Словакии — Венгрии невозможно применить даже логические методы убеждения из серии "посмотрите на свою рождаемость, вам же нужна рабочая сила, кто за вашими стариками-то ухаживать будет, возьмите афганских беженцев".

По одной простой причине — Восточная Европа уже имеет у себя под боком запас дешевой, непритязательной и к тому же куда более приемлемой в цивилизационном смысле рабочей силы. Я, естественно, про Украину, откуда к восточноевропейцам перемещаются сотнями тысяч батраки, сиделки, грузчики и девушки с пониженной социальной ответственностью.

В общем, можно смело прогнозировать: никакой Жан-Клод Юнкер не сумеет уговорить чехов изменить свою железобетонную позицию по мигрантам.

Таким образом, в известном смысле Восточная Европа обязана нынешней своей неподстебаемостью бывшим "старшим братьям" по Варшавскому договору из бывшего СССР.

Не будь России, никто не позволил бы восточноевропейцам организовать у себя "заповедник несовременных ценностей".

А не будь Украины, ей неоткуда было бы взять замену "мигрантам из небелых и нехристианских стран".

Правда, едва ли Россия или Украина дождутся восточноевропейской благодарности.