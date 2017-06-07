Лукаво забытое старое: Геннадий Онищенко — о реформе надзорных органов

Геннадий Онищенко, специально для РИА Новости

В преддверии нового политического цикла вновь заговорили о проблеме контрольно-надзорных органов: об их деятельности и реформировании. Иногда создается впечатление, что эта реформа превращена чуть ли не в самоцель — делать, лишь бы делать. При анализе заявлений причастных к этому вопросу напрашивается ряд интересных выводов.

Первое, что бросается в глаза: те, кто пытаются реформировать контрольно-надзорные органы, но при этом никогда не работали в сфере, видимо, исходят из "философии эффективных менеджеров".

Такие люди, впрочем, готовы осуществлять менеджмент любой области — от экономики до политики.

Я, однако, хотел бы обратить внимание на содержательную часть вопроса. Суть в том, что зачастую под видом якобы новаторских решений "реформаторы" преподносят давно принятую в нашей стране практику.

Не отстают от них и профессионалы в надзорных органах.

Так, нам постоянно выдают за новинку так называемый риск-ориентированный надзор. Отдельные руководители надзорных органов говорят, что это нововведение последних пяти лет. Это лукавство. Возьмем тот же эпидемиологический надзор. Сейчас много говорят о том, что "необходимо анализировать общую ситуацию в мире", что к этому пришли только сейчас.

На самом деле, напомню, уже давно в рамках Всемирной организации здравоохранения с активнейшим участием нашей страны был организован глобальный надзор за циркуляцией вируса гриппа. Наша страна является лидером в этом вопросе. Это дает прагматичный эффект: каждый год изготавливается новая вакцина против гриппа, которая всегда актуальна и применима к тем штаммам, которые циркулируют в эпидемиологический сезон. Это огромное достижение, спасающее миллионы жизней.

Так вот это не что иное, как риск-ориентированный надзор. Он был смоделирован с участием России не только потому, что у нас есть великая школа эпидемиологии. У нас есть еще и национальная особенность: сегодня наша страна является глобальным "родильным домом" для всех видов перелетных птиц, которые существуют на Земле. К нам ежегодно прилетают десятки миллионов птиц, начиная с юга Африки, юга американского континента в летний период. Это прежде всего водоплавающие птицы, которые являются природными резервуарами гриппа.

Далее: с начала прошлого века в нашей стране тщательнейшим образом описывались все скотомогильники скота, погибшего от сибирской язвы. И сегодня все 35 тысяч скотомогильников, имеющих точные географические координаты, содержатся в кадастре, который ведется эпидемиологами нашей страны. Эти скотомогильники — не что иное, как природный резервуар сибирской язвы. Мониторинг за ними обеспечивает стабильность эпидемиологической ситуации.

Далее: еще в 1989 году вся огромная страна, которая называлась Советским Союзом, с точностью до административного района каждого населенного пункта была откадастрирована по принципу рисков распространения холеры в случае попадания возбудителя заболевания в данный регион. Исходя из этих данных строились все эпидемиологические мероприятия по контролю заболеваемости среди населения. Риск-ориентированный надзор выходил далеко за пределы сугубо медицинской деятельности. И эта система сегодня эффективно работает. И приносит огромный экономический эффект от предотвращения эпидемиологического осложнения.

Пугает то, что люди, которые занимаются надзорной деятельностью, забыли, что риск-ориентированный надзор успешно применялся задолго до них. Не помнить этого, не опираться на это, а ссылаться на то, что "где-то в Европе существуют правильные методы", безответственно по отношению к истории профессии в нашей стране.

Есть еще одна практика, которую сейчас любят преподносить как откровение. Дескать, сейчас впервые начинают внедрять технологии внутреннего контроля. На деле же еще в первой половине прошлого века в контрольно-надзорной деятельности в ответственность производителей, в том числе и пищевых продуктов, медикаментозных средств, других продуктов сельскохозяйственного производства, входил внутренний контроль, в том числе технологий и лабораторий. Без этого нельзя обеспечить высокое качество продукта.

Говорится и о том, что сегодня впервые мы внедряем контроль за продуктами, а не за предприятиями (это, отмечу, говорят люди, которые отвечают сегодня в стране за важнейшие виды надзора). Это не так. Контроль за прохождением любого продукта — от поля до тарелки — всегда был на первом месте. Все начиналось даже не с клубня картофеля, а с контроля качества земель. Разговоры о том, что это якобы начинается только сейчас, вызывают недоумение.

Еще одно обстоятельство, на которое мне бы хотелось обратить внимание. Все, что мы делаем, делается не ради самих себя, не ради совершенствования взаимодействия между структурными производителями-контролерами, а ради потребителя, гражданина. Его оценка и удовлетворенность состоянием работы — главный критерий нашей работы.

Кампанейщина тут только вредит. Беспрерывное провозглашение реформ формируют лишь недоверие в обществе. Опираясь же на оценку нашей работы гражданами и на наработанный опыт, мы в преддверии нового политического цикла сможем решить актуальные вопросы контрольно-надзорной деятельности.

Будущему правительству, которое придет после мартовских выборов, нужно дать возможность постоянной работы по совершенствованию деятельности контрольно-надзорных органов. Тем более это актуально сегодня, в той обстановке, которая складывается вокруг государства, а это появление, в том числе, военных биологических лабораторий по периметру страны, которые несут потенциальную опасность преднамеренного воздействия на состояние здоровья наших граждан. Выявлять риски, оценивать их и принимать эффективные меры по сохранению биологической безопасности нашего государства — вот задачи риск-ориентированного надзора. Хотел бы особо отметить: необходимо прекратить межведомственные распри, которые тормозят и формирование законодательного поля в области биологической безопасности, и совершенствование самой структуры контрольно-надзорной области.

…В целом, по моему глубокому убеждению, в результате непродуманного реформаторства мы не только не приобретаем в контрольно-надзорной деятельности, а, наоборот, теряем и мельчаем.

У нас огромный опыт. Это, разумеется, не значит, что контрольно-надзорная деятельность вовсе не нуждается в развитии и закрыта для реформирования. Сегодня мы имеем колоссальные технологические возможности благодаря компьютеризации. Имея эти возможности, мы можем внедрять современные программы и технологические методы, и, опираясь на опыт, резко повышать эффективность этой работы.

Но это совершенно не то что заменять наработанные собственные подходы бездумно импортированными с Запада аналогами. Это неверный подход.

Наша задача — не делать псевдооткрытий, которые тешат честолюбие тех или иных руководителей, не ссылаться без надобности на международные организации, которые всегда у нас учились этой работе. А опираясь на собственный гигантский опыт нашей страны, быстро и своевременно использовать открывающиеся технологические возможности, непрерывно совершенствовать эту важнейшую из функций государства.