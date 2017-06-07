Основатель Facebook боится человечества и хочет всем заплатить

Анатолий Вассерман, для РИА Новости



Ведущие западные издания — Forbes, The Huffington Post, Bloomberg и другие — в последние дни активно обсуждают идею введения так называемого базового дохода, то есть гарантированной каждому гражданину суммы, выплачиваемой государством. Резкая популяризация термина и идеи произошла после того, как выступавший в Гарварде мультимиллиардер и основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг заявил, что поддерживает эту идею.

С учетом того что заявление произошло на фоне усиления слухов о президентских амбициях Цукерберга и с начала года эксперименты по введению ББД запущены уже в двух государствах (Канаде и Финляндии), СМИ обсуждают вопрос, не является ли эта крайне популярная в Силиконовой долине идея некоей программой будущего устройства общества.

…Что хотелось бы отметить. Сама по себе идея безусловного базового дохода, насколько я знаю, довольно стара. По крайней мере, мне она попадалась в первом фантастическом романе Хайнлайна "Нам, живущим", изданном всего несколько лет назад (поскольку в 1939 году издатели не сочли его достаточно убедительным для публикации). В результате Хайнлайн этот свой первый неизданный роман раздергал на идеи, которые использовал в последующем творчестве.

Первый же рассказ, в котором я прочел об этой идее, вышел, если не ошибаюсь, где-то в середине шестидесятых годов прошлого века и принадлежал другому автору — так что идея, видимо, бродячая.

Естественно, ни организаторы недавнего швейцарского референдума о введении ББД (провалившегося), ни организаторы нынешних социальных экспериментов с базовым доходом в Финляндии и Канаде, ни тем более Цукерберг не могут считаться первооткрывателями этой идеи.

Швейцария на референдуме, насколько я помню, проголосовала не просто против такой идеи, но и проголосовала достаточно значительным большинством голосов. Почему? Просто потому, что идея ББД — это идея отказа тех, кто руководит обществом, от практически всех своих обязанностей и обязательств.

По сути, безусловный базовый доход означает, что общество более не пытается бороться с безработицей, не пытается создавать новые рабочие места, а просто выбрасывает людей из жизни, хотя при этом оплачивает их существование. Но именно существование, не жизнь — тогда как не только смысл жизни каждого человека прежде всего в активной деятельности, но и общество в целом должно востребовать возможности каждого человека. Должно — просто потому, что других ресурсов, кроме людей, у общества, по сути, нет. Причем это ресурсы довольно дефицитные. Всё остальное — гораздо легче создать или купить, чем людей.

И вот когда провозглашается безусловный базовый доход, как бы его ни называли и под каким бы соусом ни предлагали (потому что я, например, видел еще и термин "отрицательный подоходный налог" и еще какие-то аналогичные), — означает это всегда одно и то же: общество в целом лишается части своих сил и возможностей, перестает использовать часть своих ресурсов. Поэтому те, кто предлагает идею, фактически добиваются ослабления общества в целом.

Что касается уже упомянутого фантастического романа, то у Хайнлайна в 1939 году наличие у людей этого самого базового дохода, выплачиваемого обществом, еще не мешало им активно действовать просто в рамках собственных увлечений. Однако уже в рассказе шестидесятых годов общество, предоставлявшее своим гражданам "отрицательный подоходный налог", выглядело, мягко говоря, крайне неблагополучно. Да и главный герой рассказа ощущал свое положение как крайне ущербное и по ходу повествования делал все от него зависящее, чтобы вновь обрести возможность постоянной работы и, как другие востребованные члены общества, платить нормальный подоходный налог.

Что же может стоять, например, за внезапной популярностью идеи ББД у таких сверхуспешных лиц, как Марк Цукерберг?

Полагаю, недавнее заявление последнего означает, что он если не понял, то по крайней мере ощутил опасность множества людей, чьи силы не востребованы. Человек от природы весьма активен, и если ему не предоставляется возможности действовать полезно, он начинает действовать вредно. Иногда для себя, иногда — для окружающих.

Вероятно, Цукерберг уже понимает, что массовая безработица создает взрывоопасную обстановку, но еще не понимает, каким образом можно избежать этого взрыва.

Замечу, что недавно мне попалась на глаза публикация о повальном увлечении богатейших людей в странах, все еще почему-то именующих себя развитыми, всевозможными формами убежищ от всего на свете.

Эти убежища, как правило, — бункеры, где можно прожить автономно не один год. То есть, вероятнее всего, такие люди уже ощущают возможность катастрофического развития событий, но еще не осознают, как возможный взрыв предотвратить и можно ли его предотвратить вообще.

Кстати говоря, бункеры в данном случае — вполне бессмысленное решение, поскольку рано или поздно в них обязательно кончится то, без чего невозможна дальнейшая жизнь.

Бункер — проявление страха, не сопровождаемого разумными рассуждениями. И я полагаю, что предложение Цукерберга — явление из той же категории. То есть оно точно так же порождено страхом и так же не сопровождается здравым размышлением.