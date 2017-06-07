США
7.067 июня13:42МСК
USD56.59-0.09
EUR63.72-0.06
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Почему Порошенко никогда не станет Путиным

13:2207.06.2017
(обновлено: 13:38 07.06.2017)
03320
© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко в КиевеПрезидент Украины Петр Порошенко в Киеве
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Есть тайные мысли, желания, которые человеку не хочется обнаруживать. Особенно если ты президент. И особенно — если ты президент Украины.

Но иногда они все же прорываются сквозь защитную броню политического имиджа: Петру Порошенко очень хотелось бы быть похожим на Владимира Путина. Может быть, он не всегда может признаться в этом даже себе и вообще никогда и никому. Но бывают моменты, когда это вырывается непроизвольно — в безотчетных поступках, скоропалительных заявлениях…

Памятник Анне Ярославне в Сенлисе, Франция
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Speurt / Anne of Kiev statue
Битва украинцев за Ярославну: как Россия и Украина не поделили княжну
В последний раз это произошло, когда Путин на встрече с новым французским президентом Макроном заявил, что французская королева Анна Ярославна была русской. Российского президента решил поправить министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Неловко проинформировал, что дочь Ярослава Анна — украинка. Неловко, потому что во времена Ярослава не было ни России, ни Украины, а была Киевская Русь, и Анна действительно была тогда русской, хотя и киевлянкой.

По этому поводу в СМИ даже какая-то дискуссия развернулась. И Порошенко не выдержал, зачем-то (а зачем, сейчас и объяснить сложно) влез в спор и заявил, что Путин "украл у Украины" Анну Ярославну…

Вероятно, в этот момент ему очень хотелось, чтобы Путин ответил что-нибудь едкое, поправил, съехидничал, чтобы вступил, пусть в заочный, диалог с ним, президентом Украины.

Но Путин не ответил. Он не заметил реплики Порошенко. И даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не сказал ни слова. Как будто Порошенко ничего не говорил. Как будто его и нет на свете.

Шестнадцать лет учебы

Три года назад, то есть 7 июня 2014 года, Петр Порошенко официально вступил в должность президента Украины.

© РИА Новости / Николай ЛазаренкоПерейти в фотобанкЦеремония инаугурации президента Украины Петра Порошенко в Верховной Раде в Киеве. 2014 год
© РИА Новости / Николай Лазаренко
Перейти в фотобанк
Церемония инаугурации президента Украины Петра Порошенко в Верховной Раде в Киеве. 2014 год

Этому триумфальному для него событию предшествовали 16 лет, которые были годами политической учебы. А учителя у Порошенко были самые что ни есть лучшие на Украине — президенты Кучма, Ющенко и Янукович.

Президент Украины Пётр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Биография Петра Порошенко

А началось все в 1998 году, когда Порошенко впервые стал депутатом Верховной рады. Тогда он не был олигархом, то есть богатым настолько, чтобы участвовать в управлении государством, но уже был крупным бизнесменом, которого с радостью взяли в СДПУ(о) — Социал-демократическую партию Украины (объединенную). Партия тогда поддерживала президента Кучму, шедшего на второй президентский срок. И Порошенко вместе со всей партией поддерживал Кучму.

Тогда же на волне этой поддержки, идущей сверху, Порошенко и стал депутатом от пропрезидентской политической силы. Это был хороший урок — побеждать надо с теми, кто обречен на власть.

Но уже в 2001-м Порошенко стал одним из учредителей и главных спонсоров Партии регионов. Именно на нее тогда делал ставку Кучма. Она должна была дать стране его преемника. Но вокруг проекта началась толкотня, и у Порошенко Партию регионов отжали.

Поэтому в следующем, 2002-м, Порошенко создал свой собственный проект — партию "Солидарность", а еще чуть позже перешел в ряды "Нашей Украины" Виктора Ющенко. На этот раз чутье не обмануло: именно Ющенко стал через два года президентом — в результате так называемой "оранжевой революции" 2004 года.

И тут же Порошенко получил от ставшего ему кумом президента Ющенко, во-первых, Совет национальной безопасности и обороны (получил должность секретаря СНБО) и наблюдательный совет Нацбанка Украины (стал его председателем).

© РИА Новости / Сергей СтаростенкоПерейти в фотобанкБывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Петр Порошенко. 2006 год
© РИА Новости / Сергей Старостенко
Перейти в фотобанк
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Петр Порошенко. 2006 год

Юлия Тимошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в фотобанк
Биография Юлии Тимошенко
А должен был стать премьер-министром. Но перед самым назначением выяснилась неприятная подробность: в канун президентских выборов 2004 года лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко получила от тогда еще кандидата в президенты Ющенко расписку о том, что, став главой государства, он именно ее назначит в обмен на предвыборную поддержку премьером. И Тимошенко, не стесняясь быть обвиненной в шантаже, эту расписку обнародовала. И была назначена премьером.

Еще один урок для Порошенко от учителей во власти: никогда никому ничего не обещать, но всегда делать вид, что готов к сотрудничеству. Со всеми и по любым вопросам.

Потом были другие взлеты, падения и достижения. Порошенко был министром иностранных дел Украины у Ющенко и министром экономики у Януковича. Был депутатом Верховной рады в те дни, когда протестующие снесли эту власть. И снова урок. Порошенко вышел к протестующим 1 декабря 2013-го, на следующий день после знаменитого разгона правоохранителями студенческого Евромайдана, вышел, чтобы сказать, что он с ними, вместе, заодно. А его закидали камнями и конфетами, прогнали с трибуны за то, что он — депутат и олигарх.

А потом были смотрины. Десятого декабря 2013 года в штаб оппозиции, который расположился в Доме профсоюзов и где в это время находились все самоназванные руководители Майдана — Яценюк, Тягнибок, Луценко, Парубий, Порошенко, Кличко, пришли американский посол Джеффри Пайетт и заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Тогда же они и определились (еще за полтора месяца до госпереворота), кто, как говорится, есть who?

Яценюк стал премьером, Парубий — спикером, Порошенко — президентом, Луценко — генпрокурором, Кличко — мэром. А Тягнибок так и остался тем, кем был — националистом и угрозой власти. В любой конфигурации и при любых президентах нужна щука, чтоб карась не дремал.

© РИА Новости / Михаил ПалинчакПерейти в фотобанкПремьер-министр Украины Арсений Яценюк и президент Украины Петр Порошенко на первом заседании новоизбранной Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Михаил Палинчак
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк и президент Украины Петр Порошенко на первом заседании новоизбранной Верховной рады Украины в Киеве

Три года лжи

И все же, чтобы стать президентом, Порошенко пришлось пройти между Сциллой и Харибдой.

Сциллой была группа политиков, захватившая в 2014 году власть, — до того, как сам Порошенко был обозначен Госдепартаментом США президентом Украины (а произошло это в марте 2014-го, то есть за два месяца до выборов).

Украинский военный во время учений на полигоне под Львовом
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Украинский кризис: хроника противостояния в июне 2017 года
Яценюк, Турчинов, Аваков, Парубий и еще несколько десятков человек, уже почувствовавшие вкус власти, хотели продолжения гражданской войны с Донбассом, которую они начали в марте 2014-го и которая делала невозможным мирное развитие ситуации с Россией.

А Харибдой в этом противостоянии было население восточных, южных и центральных регионов страны, которое не хотело гражданской войны и тогда, в 2014-м, считало, что с Россией Украина должна выстраивать дружеские отношения и после Майдана.

И тогда Порошенко пригодились те навыки, которые он приобрел за 16 лет своей политической учебы. Говорил то, что хотели от него услышать. На Западе и в Киеве — о возвращении Донбасса любой ценой, а в Харькове, например, о том, что первым делом заключит договор о мире и сотрудничестве с Россией.

И стал президентом в первом туре.

Президент Украины Петр Порошенко в Одессе
© Фото : официальный сайт президента Украины
Мнение о "безальтернативности" Порошенко: все может измениться в одночасье
С тех пор политика Порошенко заключалась в этой тонкой игре на чувствах избирателей и умении говорить то, что хотят от него услышать в коридорах власти. А коридоры были теперь другие — в Вашингтоне, Брюсселе, Берлине…

Вот тут Порошенко смог развернуться в полную мощь. Два года начиная с февраля 2015-го, то есть с момента заключения Минских соглашений, путем постоянных интриг, политического маневрирования ни сделал ни одного шага в сторону выполнения Минских соглашений. Он хорошо понял, чего ждут от него в Вашингтоне и Брюсселе: на фоне разговоров о выполнении Минских соглашений постоянно переводить стрелки, обвинять Россию, не являющуюся даже юридически участником минского процесса.

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПереговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. 11 февраля 2015
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. 11 февраля 2015

Да и самому Порошенко, собирающемуся на второй президентский срок, мятежный Донбасс не нужен. Если минский процесс пойдет по плану "нормандской четверки", Порошенко получает как глава государства головную боль о восстановлении разрушенных войной регионов. А как кандидат на следующих президентских выборах — явный протестный по отношению к нему электорат.

Необязательные элементы

В публичных выступлениях как внутри страны, так и вне ее Порошенко много говорит об украинской идентичности, об уникальной украинской истории, которая, по его словам, оказывается, всегда была борьбой с Империей. А еще — об агрессии России (что так хотят слышать в Европе и в США), о растущей мощи Вооруженных сил Украины, о гибридной войне.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Украина уходит на периферию американских интересов, считает политолог
И почти никогда об экономике и националистах-радикалах. Как будто бы это — необязательные элементы его внутренней и внешней политики.

Причем об экономике — никогда вообще. А о радикалах — редко и при очень большой необходимости. Потому что экономики нет, она разрушена в стране за три года его правления. А радикалы есть, и они выросли за эти же три года в самостоятельную, неуправляемую и не контролируемую президентом силу.

И еще принцип, который ввел на этот раз сам Порошенко в украинскую политику. Если не можешь бороться, возглавь. Так, Порошенко не мог остановить железнодорожную блокаду в марте нынешнего года и потому решил показать радикалам, "кто в доме (то бишь стране) хозяин". И объявил полную транспортную блокаду Донбасса. Возглавил ее.

Так же поступил с российскими предприятиями. С декоммунизацией. С ограничениями русского языка на телевидении, радио и в интернете.

О чем не знает Порошенко

С чем пришел президент Порошенко к своему трехлетию?

На Донбассе — замороженный военный конфликт, которому нет конца.

Экономика разрушена и продолжает умирать.

Митинг у здания Национального банка Украины против экономической политики
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Мнение: пенсионная реформа Киева – "соломоново решение"
Страна полностью и исключительно зависит от западных кредитов, прежде всего траншей МВФ, который определяет не только структурные реформы, но и тарифы на коммуналку, кому и как платить пенсии, а также какие должны быть принципы борьбы с коррупцией. И уже подступился к продаже украинских черноземов.

Население страны оказалось самым нищим в Европе.

Радикалы активно захватывают местные советы (во Львове и в Киеве уже, в других регионах обещают).

Зато страна имеет "безвиз" с ЕС и вот-вот окончательно получит ассоциацию с Европейским союзом. Но при этом Евросоюз не гарантирует ни финансовой помощи, ни работы миллионам обнищавших украинцев (на чем особо настаивали Нидерланды).

Центр выдачи загранпаспортов Киеве
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Мнение: опасения в Европе из-за "безвиза" с Украиной имеют под собой почву
А ведь хочется своего места в истории — если не всей Европы, то хотя бы Украины. Как большого политика. Чтобы, пусть ругали, пусть не любили, но признавали, что именно он, президент, меняет политический ландшафт вокруг себя.

А этого не получается. И Путин не реагирует. И даже его пресс-секретарь не замечает попыток Порошенко соответствовать когорте больших политиков Европы.

Украинский шоколад Рошен, архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Страсти по Roshen: Порошенко хочет угодить всем. Особенно себе
А может, все дело в том, что Порошенко что-то перепутал еще в самом начале и, став президентом, превратился в обыкновенного большого хищника? Потому что большой политик заботится о государстве. А большой хищник — о собственной выживаемости и своей кормовой базе.

За три года президентства самым развивающимся на Украине бизнесом стал бизнес по продаже шоколадных конфет. Принадлежащий Порошенко. Во всяком случае, за три года на фоне повального обнищания на Украине открылись сотни магазинов "Рошен".

И это — самый главный и зримый итог трех лет его президентства.

© Sputnik / Мирослав РотарьПерейти в фотобанкФирменный магазин "Рошен" в Киеве. Апрель 2017
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в фотобанк
Фирменный магазин "Рошен" в Киеве. Апрель 2017

 

 

Комментировать
+
Мнение
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена