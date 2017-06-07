Дрессировка Катара: Саудовская Аравия наказывает эмират за его амбиции

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

Конфликт между Катаром и Саудовской Аравией носит стратегический характер. И закончится либо дрессировкой эмирата, либо его переходом в другую песочницу.

Секут за дело

Ближний Восток продолжает сотрясать конфликт между Катаром и другими странами — членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). На первый взгляд, кризис очень легко разрешить. Формально, как верно отмечает министр иностранных дел Катара, всему виной фейковая новость. Двадцать третьего мая на сайте катарского новостного агентства появилось сообщение о том, что глава государства — эмир Тамим — якобы позитивно высказывался в адрес Израиля и Ирана, а также публично сомневался в способности Трампа долго усидеть на своем посту. Доха быстро заявила, что сайт был взломан, и ФБР подтвердило эту версию. Однако все понимают, что скандал с заявлением был лишь поводом для саудитов и их союзников расчехлить розги и наказать эмират за целый ряд более реальных, существенных и опасных для Эр-Рияда дел.

Во-первых, за нечестную (по мнению саудовцев) конкуренцию в борьбе за лидерство в арабском мире. Если влияние Эр-Рияда на Ближнем Востоке распространялось за счет финансирования послушных политических и теологических элит в других странах (для чего использовалась широкая сеть благотворительных фондов и организаций), а также "Аль-Каиды"* как средства силового давления, то Катар боролся за умы и сердца простых жителей региона посредством "Аль-Джазиры". И мягкая сила в сочетании с тугим катарским кошельком зачастую оказывалась эффективнее косной политики идеологизированного саудовского режима.

Во-вторых, за поддержку террористов. О том, что у эмира Тамима тесные финансовые отношения с радикалами, знали все, в том числе американцы. Для тех, кто не догадывался, порталом WikiLeaks была опубликована секретная переписка Хиллари и советника Обамы Джона Подесты в 2014 году. Тогда Хиллари писала о том, что Катар оказывает "подпольную финансовую и материально-техническую поддержку ИГ* и другим радикальным суннитским группировкам в регионе".

По словам министра иностранных дел Катара, если бы обвинения в поддержке терроризма имели под собой реальную почву, то "это стало бы предметом специального заседания Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), но этого не произошло". Однако тут ничего странного нет: почти все страны — члены ССАГПЗ являются спонсорами суннитского исламского терроризма (в том же письме Хиллари к Подесте речь шла не только о Катаре, но и о саудитах), и публичная порка одного из них на заседании выглядела бы, мягко говоря, очень комично. К тому же у Эр-Рияда претензии к Катару не столько в связи с поддержкой ИГ* или враждующего с ФАТХ (официальной властью Палестинской автономии, которой благоволят арабские государства) ХАМАС*, сколько с поддержкой группировки "Братья-мусульмане"* (в арабском мире их называют "Ихваны"*). Они представляют для Саудовской Аравии серьезную, даже экзистенциальную угрозу.

"Ихванизм как политическая идеология базируется на определенной религиозной доктрине догматического и правового центризма и умеренности, которая предполагает восприятие мусульманской уммы не столько как общины истинно верующих, а как универсального исторического субъекта, объединяющего всех мусульман, независимо от их внутренних религиозных разногласий, своего рода общемусульманской нации или некоего сверхнационального единства, — пишет российский арабист Игорь Алексеев. — Это общеисламское единство имеет безусловный приоритет над религиозно-догматическими разногласиями, а его следствием является воздержание от крайних позиций и действий как во внутренних, так и межконфессиональных отношениях". Это противоречит саудовской концепции ваххабизма, на которой базируется внутренняя и внешняя политика королевства.

Финальная дрессировка

В-третьих, за поддержку нерукопожатного государства. Возможно, заявление эмира и было фейком, но ни для кого не секрет, что из всех стран ССАГПЗ Катар поддерживает наиболее близкие отношения с Ираном и всегда выступал за снижение напряженности между Заливом и Исламской Республикой. Катар это делал тонко, всегда учитывал в заигрываниях с Ираном интересы Эр-Рияда, поэтому раньше эта позиция вызывала лишь зубной скрежет саудовцев. Однако сейчас ситуация изменилась: королевство проигрывает Ирану на всех фронтах (в Йемене, Ираке, Сирии), поэтому проводит тотальную антииранскую мобилизацию, в том числе арендуя под это дело внешнего игрока в лице Трампа. И, естественно, требует сплочения союзнических рядов. Поэтому, верно отмечает The New York Times, "изоляция Катара рассматривается как четкий саудовский сигнал о том, что в рамках нового порядка на Ближнем Востоке Эр-Рияд не потерпит никакой мягкости по отношению к Ирану или "Братьям-мусульманам"*.

Все эти разногласия Катара и Эр-Рияда носят стратегический характер, поэтому между сторонами требуется не столько временное примирение, сколько выработка компромисса по данным вопросам. Да, катарцы уже пошли на определенные уступки и "по причине внешнего давления на государство" выслали со своей территории целый ряд представителей группировки ХАМАС*, прежде всего ответственных за деятельность группировки на Западном берегу (то есть против ФАТХ). Однако в Эр-Рияде, по всей видимости, считают, что могут быстро и четко продавить Катар на свои условия, поэтому сразу ввели максимально возможные ограничения.

© AP Photo / Doha News Жители Дохи запасаются продуктами в супермаркете. 5 июня 2017 © AP Photo / Doha News Жители Дохи запасаются продуктами в супермаркете. 5 июня 2017

В частности, речь не только о высылке послов и катарских граждан, но и о закрытии границы. Для Катара, имеющего сухопутную границу лишь с КСА, это крайне существенно. "Девяносто девять процентов продовольствия, потребляемого катарцами, приходит из-за рубежа. И 99 от этих 99 процентов поступает через сухопутную границу с Саудовской Аравией", — пишет The Washington Post. Да, по словам кабмина страны, "приняты все необходимые меры для обеспечения функционирования нормальной жизни страны, морское и воздушное пространство остается открытым для движения людей и товаров". Однако население не поверило — люди рванули в супермаркеты закупаться товарами. К тому же строительные материалы и большинство других товаров на самолетах не привезти, что уже ставит под вопрос подготовку к важнейшему для Катара имиджевому событию — чемпионату мира 2022 года.

Блокада ставит под вопрос и надежность Катара как регионального союзника Штатов. Дело в том, что на территории Катара располагается крупнейшая американская авиабаза в регионе — аль-Удейд, на которой находятся 11 тысяч человек персонала и с которой США ведут борьбу против ИГ*. Да, министр обороны США Джеймс Мэттис и госсекретарь Рекс Тиллерсон заявили о том, что саудовско-катарский конфликт никак не повлияет на борьбу с международным терроризмом. Скорее (министры, конечно, этого не говорят) поможет, ведь Катар будет быстро сбрасывать все ставшие опасными террористические активы. Однако, верно отмечает The New York Times, "как в американской кампании против террора могут участвовать боевые самолеты из Бахрейна, Саудовской Аравии и ОАЭ, если правительства этих стран больше не позволят своим военным представителям базироваться в американском командном центре или даже посещать его"? В Пентагоне заявили, что пока не собираются сворачивать базу, однако если Катар действительно исключат из ССАГПЗ и изгонят из благородного арабского семейства, то, возможно, американским военным придется все-таки переехать из Катара.

В Саудовской Аравии считают, что Катар учтет все эти риски и припомнит, что гораздо меньшее давление на Катар привело к смене режима в 2013 году. Поэтому Сауды уверены, что эмират учтет требование старшего брата.

Выбор есть

Собственно, уже появились посредники, которые готовы эти требования доносить. Первым себя на эту роль предложил оманский султан Кабус. Утром 6 июня в Катар прилетал министр иностранных дел Омана Юсеф бен Алауи бен Абдалла. Возможно, оманские услуги будут приняты, однако султан в глазах Саудов все-таки фигура ненадежная — уж слишком тесно связан с Ираном. Поэтому нужен другой посредник, более рукопожатный — им, по всей видимости, уже назначен эмир Кувейта Сабах ас-Сабах. Эмир уже заявил о намерении слетать в Катар (на эту дату у него был намечен прием короля Иордании, но король Абдалла великодушно отменил свой визит). Ценное указание от Эр-Рияда эмир Сабах получил: для этого в Кувейт специально приезжал посланник короля Салмана, принц Халед аль-Фейсал.

Что же касается Катара, то он согласился принять посредника: эмир Тамим решил отложить специальное обращение к народу до того момента, как выслушает кувейтского коллегу. Однако принимать условия Эр-Рияда он не спешит. Эмир уверен, что имеет гораздо большее пространство для маневра, чем думают его саудовские соседи.

© AP Photo / Hamid Jalaudin Сотрудники в офисе телекомпании Al Jazeera в Дохе, Катар © AP Photo / Hamid Jalaudin Сотрудники в офисе телекомпании Al Jazeera в Дохе, Катар

По сути, сейчас позиция Катара является сочетанием выдержки и угрозы. С одной стороны, по словам министра иностранных дел эмирата Мухаммеда Абдеррахмана аль-Тани, Доха не намерена принимать ответных мер в отношении тех, кто ввел против нее санкции, и хотела бы цивилизованно обсудить все имеющиеся недопонимания. "Катар верит, что такие разногласия между родственными странами должны решаться путем диалога", — пояснил министр. Однако, с другой стороны, Катар огрызается — и огрызается больно. В частности, "Аль-Джазира" выпустила репортаж, основанный на материалах из взломанной хакерами почты посла ОАЭ в США Юсефа аль-Отайба. Из него следовало, что посол вел переговоры с произраильскими брейн-центрами — причем не просто вел переговоры, а в критической форме обсуждал внутренние дела Саудовской Аравии. По мнению "Аль-Джазиры" (которое, вероятно, недалеко от истины), Эмираты хотят потеснить Саудовскую Аравию и стать правой рукой США в регионе.

Укусы "Аль-Джазиры" (любимой информационной сабли эмира Тамима) связаны не столько с желанием наказать ОАЭ или отомстить им — Катар просто демонстрирует остроту зубов. Показывает всем, что "Аль-Джазира" (которая, даже несмотря на скандалы с достоверностью информации, является самым популярным телеканалом арабского мира) имеет компромат на всех благочестивых соседей и будет выбрасывать это в эфир до тех пор, пока соседи не умерят амбиции в отношение Катара. Всем известно, что между ОАЭ и КСА очень непростые отношения (стороны, например, сильно разнятся в йеменском вопросе, что уже грозит возможным развалом коалиции в Йемене), да и в целом отношения арабских стран внутри ССАГПЗ напоминают консенсус пауков в банке.

Еще одной угрозой является напоминание Заливу о том, что у Катара есть возможность уйти из ССАГПЗ в другую песочницу. Например, в иранскую. Тегеран уже осудил травлю Катара. "Соседи всегда останутся соседями — вы не можете изменить географию", — отметил министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф. Более того, иранские власти готовы помочь не только словом, но и делом. В частности, организовать поставки продовольствия по морю. По словам председателя Иранского союза экспортеров сельхозпродукции Резы Нурани, это можно организовать за 12 часов. Да, сейчас вряд ли Катар будет готов принять помощь, которая лишь обострит его отношения со странами Залива и докажет факт ирано-катарского сговора. Однако если Залив будет эскалировать конфликт, то Катар вполне может развернуться на север. И решить этот вопрос через интервенцию Эр-Рияд не сможет.

Развернуться Катар может и на северо-запад: еще одним важным внешним партнером страны есть и будет Турция, с которой Катар сотрудничает и в Сирии, и на Ближнем Востоке, и даже в Африке. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу уже заявил о готовности помочь Катару и Заливу преодолеть все разногласия, но, понятно, будет рад, если эти разногласия приведут к разрыву отношений между эмиратом и саудитами (с которыми у Анкары отношения, мягко говоря, непростые). Как и Иран, Турция мечтает о максимальном ослаблении ССАГПЗ.

Потенциально можно развернуться даже на самый-самый север — в сторону России. Акции России резко выросли на Ближнем Востоке, и Кремль уже рассматривается как гарант безопасности и политический партнер. В свою очередь, Москве выгодно не только разбить единство ССАГПЗ, но и резко усилить политическое присутствие в Заливе. Пусть даже за счет особых отношений с Катаром (между Москвой и Дохой было и есть много проблем, однако политическая целесообразность обязывает их сотрудничать). Неслучайно, как сообщает CNN, американские правоохранители "подозревают", что именно хакеры из России стояли за взломом катарского новостного агентства и размещением там фейковой новости о проиранских воззрениях эмира Тамима, прекрасно зная, что фейк послужит искрой в заливном бензобаке.

Поэтому не исключено, что, публично высекая Катар, Эр-Рияд пилит сук, на котором сидит. Возможно, королевству надо было все-таки играть тоньше и не идти ва-банк. Особенно в нынешнее турбулентное время.

*Террористическая организация, запрещенная в России.