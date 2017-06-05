Шестидневная война: урок молниеносных боев

Сергей Варшавчик, для РИА Новости
Пятого июня 1967 года началась Шестидневная война Израиля с Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром. Эта короткая кампания вошла в военные учебники как пример умелого применения авиации, танков и десантных войск против многократно превосходящих сил противника сразу на нескольких фронтах.
Не давая взлететь
После короткой дозаправки израильские летчики вернулись и повторно атаковали египетские аэродромы, включая три авиабазы, не затронутые в ходе предыдущего налета. На земле остались гореть еще более 100 самолетов ВВС Египта.
Авиации Сирии и Иордании попытались контратаковать. Ответ последовал молниеносно — в результате штурмовки авиабаз этих стран из строя были выведены все иорданские самолеты и около половины сирийских. Так в первый же день войны ВВС Израиля добились полного господства в воздухе, обеспечив своим наземным войскам свободу маневра.
Египтяне против израильтян
В итоге Израиль не только выстоял, но и оккупировал часть территории, выделенной ООН под создание арабского государства, в том числе Западный Иерусалим. Второй раз египтяне скрестили оружие с израильтянами в ходе Суэцкого кризиса 1956 года, когда те в союзе с Великобританией и Францией захватили почти весь Синайский полуостров и Сектор Газа.
Под давлением международной общественности, в первую очередь СССР, который пригрозил применением ядерного оружия, и Соединенных Штатов, Великобритания, Франция и Израиль вывели свои войска из Египта. На границе двух стран были размещены войска ООН. Однако это была лишь передышка перед следующей войной.
Сбросить евреев в море
Президент Египта Гамаль Абдер Насер, который воспринимался в арабских странах как неформальный лидер, горел жаждой реванша. Его стратегическим союзником стала Сирия, фактическим правителем которой был бывший начальник главного штаба Салах Джадид. И Насер, и Джадид, пришедшие к власти путем военных переворотов, считали, что с Израилем можно разговаривать только с позиции силы. В ноябре 1966 года две страны заключили военный союз.
Король Иордании Хусейн 30 мая заключил с Насером соглашение, по которому иорданские солдаты подчинялись командам из Каира. Тридцать первого мая Иордания и Ирак подписали пакт, по которому воинские части последнего вошли в Иорданию.
К началу июня 1967 года еврейское государство было плотно обложено по периметру войсками арабских государств, ждавших только сигнала к наступлению. С запада и юга на Синайском полуострове были сконцентрированы 900 танков и более 100 тысяч египетских военнослужащих, к северу стянуты 300 танков и шесть пехотных дивизий Сирии, с востока подступали 270 танков и семь бригад Иордании и Ирака.
О своей готовности предоставить своих солдат заявил и ряд других арабских государств, среди которых были Кувейт, Алжир и Саудовская Аравия.
Борьба не на жизнь, а на смерть
Численное преимущество было на стороне арабов. Их сухопутные войска превышали 500 тысяч солдат и офицеров (против 264 тысяч у Израиля) и насчитывали более двух тысяч танков (у противника — 800), в составе авиации была почти 1000 боевых самолетов (против 300 в израильских ВВС).
В свою очередь, премьер-министр Израиля Леви Эшколь и министр обороны Моше Даян отдавали себе отчет в том, что предстоит борьба не на жизнь, а на смерть. И если для арабов будущая война была всего лишь очередным раундом борьбы с евреями, то израильтяне не могли себе позволить ее проиграть — вопрос стоял об их физическом существовании.
К такому развитию событий в стране были давно готовы. И уже с 1965 года войска ЦАХАЛ (армия обороны Израиля) готовила превентивный удар по противникам. Разведка уточняла будущие цели, в частности проходимость дорог для танков на Синайском полуострове, оборонительные позиции на Голанских высотах, расположение артиллерийских и зенитных батарей, пункты управления войсками, склады с оружием, колодцы.
Тяжело в учении, легко в бою
В ходе многочисленных тренировок отрабатывались навыки атаки с ходу на укрепленную полосу, по преодолению проходов в минных полях, быстрому переносу артиллерийскому огня с передовых целей вглубь вражеских позиций.
Особая роль уделялась авиации, которая должна была дать "зеленый свет" всем остальным родам войск. Два года израильские пилоты ежедневно по утрам летали над Средиземным морем, а затем снижались и садились на авиабазу в пустыне Негев. Этим, с одной стороны, отрабатывались навыки внезапного нападения, а с другой, египетские войска противовоздушной обороны привыкали к графику и маршруту полетов.
Израильский "Фокус" для египтян
Командующий ВВС Израиля генерал Мордехай Ход приучал своих летчиков летать в режиме полного радиомолчания над морем на низкой высоте, а также наносить меткие удары с малых высот по вражеским аэродромам Египта и Сирии, детальные макеты которых были построены в пустыне.
Тем же утром три дивизии ЦАХАЛ атаковали египетскую армию на Синайском полуострове. При этом им пришлось преодолевать многочисленные укрепленные позиции, теряя танки и пехотинцев. В районе города Рафах один из израильских батальонов попал в окружение и в течение нескольких часов отбивал яростные атаки египетской бригады, прежде чем подоспела помощь.
Десантники против артиллеристов
Одно из ожесточенных сражений войны развернулось за Абу-Агейлский укрепленный район между дивизией генерала Ариеля Шарона (будущего премьер-министра Израиля) и 2-й пехотной египетской дивизией, усиленной танками и самоходными орудиями. Шарон сосредоточил всю свою артиллерию на расстоянии прямой наводки от позиций врага, обрушив на позиции египтян мощный удар.
Две танковые группы обошли тем временем с разных сторон позиции врага, лишив египтян возможности послать окруженным подкрепления. Для нейтрализации неприятельской артиллерии израильтяне высадили с воздуха батальон десантников, который уничтожил пушки, после чего пехота начала штурм окопов. В итоге 6 июня израильские стрелки, танкисты и парашютисты встретились в центре укрепрайона.
За три дня боев оборона египтян на Синае рухнула, и они начали беспорядочно отступать с полуострова вглубь страны. Свою лепту в хаос, царивший в отступающих колоннах, вносила израильская авиация, в том числе вертолеты, регулярно подвергавшие наземные войска противника активным бомбардировкам и обстрелам.
Бои за стратегические высоты
Первые четыре дня войны между собой сражались "боги войны". Девятого июня израильские войска под командованием генерала Давида Элазара прорвали сирийскую оборону и на следующий день очистили плато от вражеских войск.
На иорданском фронте бои начались с утра 5 июня. Арабские минометчики били по целям в Западном Иерусалиме, а артиллерия наносила удары по Тель-Авиву и Изреельской долине. В ответ израильтяне перешли в наступление, на острие которого были парашютисты полковника Мордехая Гура.
Сражаясь за каждый дом
Но 6 июня израильские танковые части окружили Восточный Иерусалим, в котором находятся святые для разных религий места — Храм Гроба Господня, Храмовая гора, Стена Плача и ряд других.
В итоге Израиль в ходе скоротечной кампании не только разгромил всех своих противников, но и захватил территорию, в более чем три с половиной раза превышающую собственную предвоенную.
Боевой опыт короткой кампании
Шестидневная война, в которой участвовали все роды войск, еще раз доказала важность завоевания авиацией господства в воздухе для успешного наступления танковых и десантных частей. Опыт же борьбы ВВС с войсками ПВО был затем использован в других конфликтах.
Извлекли уроки и зенитчики. В частности, во время войны во Вьетнаме в конце 60-х — начале 70-х годов советские и северовьетнамские ПВО усовершенствовали тактику борьбы с американской авиацией, на вооружение зенитно-ракетных войск поступили более совершенные боеприпасы. Все это нанесло ВВС США — которые потеряли почти 10 тысяч самолетов и вертолетов — тяжелый урон, не позволив добиться Соединенным Штатам поставленных целей в войне.