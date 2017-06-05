Шестидневная война: урок молниеносных боев

Сергей Варшавчик, для РИА Новости



Пятого июня 1967 года началась Шестидневная война Израиля с Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром. Эта короткая кампания вошла в военные учебники как пример умелого применения авиации, танков и десантных войск против многократно превосходящих сил противника сразу на нескольких фронтах.

Не давая взлететь

Утром в 08:45 по египетскому времени 183 Sud Aviation Vautour II, Dassault Mirage III, Dassault Mystère IV и Dassault Super Mystère из состава ВВС Израиля нанесли удары одновременно по 11 египетским авиабазам. За час с небольшим было уничтожено почти 200 самолетов, подавляющее большинство которых не успело даже подняться в воздух.

После короткой дозаправки израильские летчики вернулись и повторно атаковали египетские аэродромы, включая три авиабазы, не затронутые в ходе предыдущего налета. На земле остались гореть еще более 100 самолетов ВВС Египта.

© AP Photo / FILE Уничтоженный израильской авиацией египетский самолет. Июнь 1967 © AP Photo / FILE Уничтоженный израильской авиацией египетский самолет. Июнь 1967

Авиации Сирии и Иордании попытались контратаковать. Ответ последовал молниеносно — в результате штурмовки авиабаз этих стран из строя были выведены все иорданские самолеты и около половины сирийских. Так в первый же день войны ВВС Израиля добились полного господства в воздухе, обеспечив своим наземным войскам свободу маневра.

Египтяне против израильтян

К этому столкновению противники готовились давно. Вооруженный конфликт между евреями и арабами начался в регионе еще до образования государства Израиль, в мае 1948 года. В ходе войны 1947-1949 годов израильтянам пришлось противостоять армиям Египта, Сирии, Ливана, Ирака, Саудовской Аравии, Иордании, Йемена и Судана.

В итоге Израиль не только выстоял, но и оккупировал часть территории, выделенной ООН под создание арабского государства, в том числе Западный Иерусалим. Второй раз египтяне скрестили оружие с израильтянами в ходе Суэцкого кризиса 1956 года, когда те в союзе с Великобританией и Францией захватили почти весь Синайский полуостров и Сектор Газа.

Под давлением международной общественности, в первую очередь СССР, который пригрозил применением ядерного оружия, и Соединенных Штатов, Великобритания, Франция и Израиль вывели свои войска из Египта. На границе двух стран были размещены войска ООН. Однако это была лишь передышка перед следующей войной.

Сбросить евреев в море

Президент Египта Гамаль Абдер Насер, который воспринимался в арабских странах как неформальный лидер, горел жаждой реванша. Его стратегическим союзником стала Сирия, фактическим правителем которой был бывший начальник главного штаба Салах Джадид. И Насер, и Джадид, пришедшие к власти путем военных переворотов, считали, что с Израилем можно разговаривать только с позиции силы. В ноябре 1966 года две страны заключили военный союз.

По требованию Насера 17 мая 1967 года миротворческие контингенты ООН из Индии и Югославии покинули египетско-израильскую границу. Двадцать второго мая Египет запретил кораблям Израиля проходить через Суэцкий канал в Красное море. А 26 мая президент Египта призвал арабские страны "сбросить евреев в море" и навсегда покончить с Израилем как с государством.

Король Иордании Хусейн 30 мая заключил с Насером соглашение, по которому иорданские солдаты подчинялись командам из Каира. Тридцать первого мая Иордания и Ирак подписали пакт, по которому воинские части последнего вошли в Иорданию.

К началу июня 1967 года еврейское государство было плотно обложено по периметру войсками арабских государств, ждавших только сигнала к наступлению. С запада и юга на Синайском полуострове были сконцентрированы 900 танков и более 100 тысяч египетских военнослужащих, к северу стянуты 300 танков и шесть пехотных дивизий Сирии, с востока подступали 270 танков и семь бригад Иордании и Ирака.

© AP Photo Войска Иордании у израильской границы. 1967 © AP Photo Войска Иордании у израильской границы. 1967

О своей готовности предоставить своих солдат заявил и ряд других арабских государств, среди которых были Кувейт, Алжир и Саудовская Аравия.

Борьба не на жизнь, а на смерть

Численное преимущество было на стороне арабов. Их сухопутные войска превышали 500 тысяч солдат и офицеров (против 264 тысяч у Израиля) и насчитывали более двух тысяч танков (у противника — 800), в составе авиации была почти 1000 боевых самолетов (против 300 в израильских ВВС).

В свою очередь, премьер-министр Израиля Леви Эшколь и министр обороны Моше Даян отдавали себе отчет в том, что предстоит борьба не на жизнь, а на смерть. И если для арабов будущая война была всего лишь очередным раундом борьбы с евреями, то израильтяне не могли себе позволить ее проиграть — вопрос стоял об их физическом существовании.

К такому развитию событий в стране были давно готовы. И уже с 1965 года войска ЦАХАЛ (армия обороны Израиля) готовила превентивный удар по противникам. Разведка уточняла будущие цели, в частности проходимость дорог для танков на Синайском полуострове, оборонительные позиции на Голанских высотах, расположение артиллерийских и зенитных батарей, пункты управления войсками, склады с оружием, колодцы.

© AP Photo Израильские танки во время шестидневной войны. 1967 год © AP Photo Израильские танки во время шестидневной войны. 1967 год

Тяжело в учении, легко в бою

В ходе многочисленных тренировок отрабатывались навыки атаки с ходу на укрепленную полосу, по преодолению проходов в минных полях, быстрому переносу артиллерийскому огня с передовых целей вглубь вражеских позиций.

От танкистов требовалось умение держать заданный темп движения, уверенно подавляя огнем и гусеницами сопротивление противника. Парашютисты учились быстро высаживаться во вражеском расположении, уничтожать его живую силу и закрепляться до подхода основных сил.

Особая роль уделялась авиации, которая должна была дать "зеленый свет" всем остальным родам войск. Два года израильские пилоты ежедневно по утрам летали над Средиземным морем, а затем снижались и садились на авиабазу в пустыне Негев. Этим, с одной стороны, отрабатывались навыки внезапного нападения, а с другой, египетские войска противовоздушной обороны привыкали к графику и маршруту полетов.

Израильский "Фокус" для египтян

Командующий ВВС Израиля генерал Мордехай Ход приучал своих летчиков летать в режиме полного радиомолчания над морем на низкой высоте, а также наносить меткие удары с малых высот по вражеским аэродромам Египта и Сирии, детальные макеты которых были построены в пустыне.

Все это позволило израильтянам 5 июня с блеском провести воздушную операцию "Мокед" ("фокус"), когда утром их самолеты полетели по привычному для египтян маршруту над Средиземным морем. Но на этот раз вместо пустыни Негев они развернулись и на высоте 30 метров, в условиях полного радиомолчания, ринулись громить египетские аэродромы. ПВО египтян оказалась бессильна.

Тем же утром три дивизии ЦАХАЛ атаковали египетскую армию на Синайском полуострове. При этом им пришлось преодолевать многочисленные укрепленные позиции, теряя танки и пехотинцев. В районе города Рафах один из израильских батальонов попал в окружение и в течение нескольких часов отбивал яростные атаки египетской бригады, прежде чем подоспела помощь.

Десантники против артиллеристов

Одно из ожесточенных сражений войны развернулось за Абу-Агейлский укрепленный район между дивизией генерала Ариеля Шарона (будущего премьер-министра Израиля) и 2-й пехотной египетской дивизией, усиленной танками и самоходными орудиями. Шарон сосредоточил всю свою артиллерию на расстоянии прямой наводки от позиций врага, обрушив на позиции египтян мощный удар.

Две танковые группы обошли тем временем с разных сторон позиции врага, лишив египтян возможности послать окруженным подкрепления. Для нейтрализации неприятельской артиллерии израильтяне высадили с воздуха батальон десантников, который уничтожил пушки, после чего пехота начала штурм окопов. В итоге 6 июня израильские стрелки, танкисты и парашютисты встретились в центре укрепрайона.

За три дня боев оборона египтян на Синае рухнула, и они начали беспорядочно отступать с полуострова вглубь страны. Свою лепту в хаос, царивший в отступающих колоннах, вносила израильская авиация, в том числе вертолеты, регулярно подвергавшие наземные войска противника активным бомбардировкам и обстрелам.

© AP Photo Египетские военные в плену у израильских войск. Шестидневная война. 1967 © AP Photo Египетские военные в плену у израильских войск. Шестидневная война. 1967

Бои за стратегические высоты

Несколько по другому сценарию разворачивались бои на сирийском фронте, где обе противоборствующие стороны сражались за обладание стратегическими Голанскими высотами (более 1000 метров над уровнем моря), понимая, что тот, кто контролирует это горное плато, может вести мощный артиллерийский огонь с его склонов либо по северо-востоку Израиля, либо по юго-западу Сирии.

Первые четыре дня войны между собой сражались "боги войны". Девятого июня израильские войска под командованием генерала Давида Элазара прорвали сирийскую оборону и на следующий день очистили плато от вражеских войск.

На иорданском фронте бои начались с утра 5 июня. Арабские минометчики били по целям в Западном Иерусалиме, а артиллерия наносила удары по Тель-Авиву и Изреельской долине. В ответ израильтяне перешли в наступление, на острие которого были парашютисты полковника Мордехая Гура.

Сражаясь за каждый дом

Особенностью действий на данном направлении стало то, что бои велись в городских условиях, рассыпавшись на множество индивидуальных схваток. Иорданцы ожесточенно сопротивлялись, остановив наступление врага на Старый город.

Но 6 июня израильские танковые части окружили Восточный Иерусалим, в котором находятся святые для разных религий места — Храм Гроба Господня, Храмовая гора, Стена Плача и ряд других.

В итоге Израиль в ходе скоротечной кампании не только разгромил всех своих противников, но и захватил территорию, в более чем три с половиной раза превышающую собственную предвоенную.

Боевой опыт короткой кампании

Шестидневная война, в которой участвовали все роды войск, еще раз доказала важность завоевания авиацией господства в воздухе для успешного наступления танковых и десантных частей. Опыт же борьбы ВВС с войсками ПВО был затем использован в других конфликтах.

Извлекли уроки и зенитчики. В частности, во время войны во Вьетнаме в конце 60-х — начале 70-х годов советские и северовьетнамские ПВО усовершенствовали тактику борьбы с американской авиацией, на вооружение зенитно-ракетных войск поступили более совершенные боеприпасы. Все это нанесло ВВС США — которые потеряли почти 10 тысяч самолетов и вертолетов — тяжелый урон, не позволив добиться Соединенным Штатам поставленных целей в войне.