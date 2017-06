С нас хватит "опять" или "уже"? Великобритания объявляет войну экстремизму

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

Резонансные теракты в Лондоне открыли глаза британским властям. Премьер-министр объявила войну радикальной идеологии, а не ее следствиям.

Война с идеей

В своей речи, получившей название "С нас хватит" (Enough is enough), Тереза Мэй обозначила план из четырех пунктов по борьбе с терроризмом. И если с заголовком речи все согласны (хотя некоторые и говорят, что "с нас хватит" было уже 11 сентября 2001 года), то вот по содержанию есть вопросы. Иногда глупые, а иногда не совсем.

Пунктом первым Тереза Мэй объявила войну не столько террору как таковому, сколько самой идеологии исламского экстремизма, которая и стоит за всеми последними терактами в Великобритании. "Эта идеология извращает ислам, извращает истину. Уничтожение этой идеологии стало крупнейшим вызовом нашего времени. Однако эту идеологию нельзя победить только через военное вмешательство", — заявила глава британского кабмина.

Она призвала бороться с экстремизмом в самом Соединенном Королевстве. И не только через работу спецслужб. После истории на Вестминстерском мосту полиция, по данным The Guardian, пресекла как минимум пять терактов — один в Бирмингеме и четыре в Лондоне, но она не может предотвратить все акции. Тем более что, как верно заявила Мэй, страна борется с новым вариантом терроризма, когда боевики "идут на действия не на основе тщательно разработанного плана после многолетней подготовки, а просто копируют друг друга". Поэтому бороться надо через перековку мозгов, то есть ликвидировать идейную основу терроризма. "Мы должны убедить этих людей в том, что наши ценности — плюралистические, британские ценности — гораздо лучше, чем те, которые им предлагают проповедники и сторонники ненависти", — заявила премьер-министр.

Блоки и посадки?

Мэй абсолютно права и в какой-то степени даже мужественна — она фактически взяла на вооружение тезисы ультраправых политиков из английского UKIP и французского "Национального фронта", понимая, что сразу же окажется под огнем апологетов толерантности. Так и произошло. По мнению британских либералов, слова Мэй о "зле исламистского экстремизма" лишь льют воду на мельницу Аль-Каиды* и ИГ*, прикрывающихся исламом. Ряд СМИ также выступают против того, чтобы бороться с идеологией, а не с действиями. Как отмечает редакция The Guardian, нельзя вводить понятие "мыслепреступление" и наказывать людей за их скрытые идеи. С этими людьми все понятно, они верят в политкорректность и отрицают все, что противоречит их вере, даже объективную реальность. Однако правительство не имеет права отводить глаза, и тот факт, что Мэй сейчас это признала, что наконец-то обозначила для себя и британского общества корень проблемы, а не ее следствие в виде терроризма, уже очень хорошо. И для Британии, и для мира.

Мэй, в общем-то, правильно отметила, что на сегодняшний день идеология исламского экстремизма распространяется через интернет. Поэтому вторым пунктом своей речи она призвала к созданию международного законодательства по регулированию интернет-пространства (где, по ее мнению, свободно развивается экстремистская идеология).

Но поможет ли это? Интернет нельзя контролировать, он для этого слишком большой и разный. К тому же контроль за любыми СМИ имеет и обратную сторону — сокращение свободы слова. Да, сейчас речь идет об исламистском "слове", но где гарантия, что затем Запад не будет ограничивать неполиткорректное "слово", российское "слово" или другие неприятные им лично моменты? Как, например, сейчас делает Facebook. Один из руководителей этой соцсети в Великобритании Саймон Миллер заявил о желании сделать Facebook "враждебной средой для терроризма", но мы уже знаем, что эта соцсеть стала довольно враждебной для врагов нынешнего украинского режима.

Третий пункт касался британского общества как такового. Премьер-министр отмечает недостаток интеграции мусульманских общин и слишком большую толерантность к экстремистским настроениям в Великобритании. Консерваторы уверяют, что Мэй давно мечтала заняться этой проблемой, еще в бытность министром внутренних дел при Кэмероне, однако не смогла осуществить достаточные действия для того, чтобы бороться с настроениями, а не с терактами.

С премьер-министром тут сложно поспорить — достаточно вспомнить истории с замалчиванием местными властями массовой педофилии в ряде мусульманских общин страны. А можно не углубляться в историю и рассмотреть лишь нынешний теракт. По сообщениям британской прессы, на его участников уже подавали жалобы. В частности, одна из соседок два года назад сообщила в местную полицию о том, что один из этих людей "радикализировал детей в местном парке", та передала информацию в Скотленд-Ярд, и на этом все закончилось. А между тем такого рода заявления бывают нечасто, ведь сами члены мусульманских общин на своих соседей обычно не стучат — еще одно следствие недостаточной интеграции этих общин в британское общество. Террористы осознают это свое преимущество и не собираются его терять, поэтому "одной из основных целей терактов и является порождение волны исламофобии, которая должна предотвратить интеграцию меньшинств в европейские и британское общества", уверен доцент Высшей школы экономики Дмитрий Офицеров-Бельский.

Вопрос только в том, как британским властям стимулировать эту интеграцию? Мэй пока говорит лишь о необходимости "бороться с нетолерантными антибританскими настроениями" через диалог, работу учителей и правительственных структур. Однако, возможно, стоит рассмотреть имплементацию в Великобритании некоторых пунктов из программы Марин Ле Пен, касающихся закрытия радикальных мечетей, высылки из страны радикальных неграждан и посадку самых радикальных?

О посадках Мэй говорит как раз в четвертом пункте, правда, не о тех, которые нужны. Премьер-министр призывает увеличить сроки заключения за терроризм. Поможет ли это? Отчасти да — ведь если сами террористы являются в основном смертниками и собираются после терактов сидеть не в тюрьме, а в раю, то вот у тех, кто помогал организовывать эти теракты, таких планов нет. Однако особенность нынешних терактов в том, что они не требуют сложной организации и привлечения внешних сил. Нынешняя атака в Лондоне требовала лишь автомобиль (причем его не угоняли, а просто взяли в аренду) и несколько ножей — боевики даже не озаботились сделать пояса смертников, нацепив вместо этого муляжи. Да, после теракта полиция устроила рейды на востоке Лондона и арестовала как минимум 12 человек по подозрению в соучастии. Однако, скорее всего, большинство арестованных предполагаемых соучастников будут отпущены по причине отсутствия доказательств их виновности.

Неправильные инвесторы

В целом программа Терезы является уже серьезным прогрессом в мейнстримной западной политической мысли: власти постепенно отходят от симуляции борьбы с терроризмом и начинают постепенно признавать необходимость реальной войны с этим злом. Однако, возможно, чересчур уж постепенно — Лондон продолжает делить террористов и их спонсоров на "рукопожатных" и "нерукопожатных". Причем не только в Сирии, но и у себя дома.

Еще в период Дэвида Кэмерона была создана специальная комиссия, которая должна была выявить источники финансирования террористических группировок в Великобритании. Расследование идет вот уже полтора года, и власти подумывают не публиковать итоговый доклад по завершении работы комиссии. Причина проста: следы привели в Эр-Рияд, а этот крупный инвестор в Соединенное Королевство не просто не любит, когда его обвиняют в терроризме, но и угрожает в этом случае выводом своих активов, как это было, например, с американскими обвинениями Саудовской Аравии в причастности к 11 сентября.

Медлительность правительства уже подвергалась критике со стороны оппозиции. "Ни для кого не секрет, что Саудовская Аравия финансирует сотни мечетей в Соединенном Королевстве, в которых проповедуют крайне жесткую, ваххабистскую интерпретацию ислама. Именно в этих мечетях и находятся корни британского экстремизма", — писал спикер Либерально-демократической партии по международным делам Тим Брейк еще до нынешнего теракта в Лондоне. Сейчас же лидеры Либерал-демократической и Лейбористской партий — Тим Фаррон и Джереми Корбин — открыто призвали Терезу Мэй опубликовать доклад. По словам Корбина, "придется начать серьезный диалог с Саудовской Аравией и странами Залива, которые финансируют и подпитывают экстремистскую идеологию". И весьма возможно, что этот диалог будет касаться не только спонсирования исламского терроризма в странах Запада, но и спонсирования исламского терроризма в целом.

Официальные власти пока не готовы ответить на эту критику — чиновники говорят о том, что решение примет следующее правительство страны. Но вот какое оно будет после этих терактов?

Кто будет?

С одной стороны, теракты сделали еще более важной тему безопасности, и вот Джереми Корбин уже критикует Мэй за недостаточное внимание к защите страны. "Нельзя защитить общество без траты денег, — отметил политик. — Полиции и силам безопасности нужно давать значительное количество средств, а не сокращать их персонал на 20 тысяч человек. Федерация полицейских уже предупреждала Терезу Мэй, к чему все это приведет, однако она лишь обвиняла их в страшилках". Однако опросы беспощадны к лейбористам — в сознании избирателей безопасность является скорее поляной консерваторов.

Майские опросы показали, что 40% британцев уверены в способности консерваторов решать проблемы безопасности и обороны, и лишь 20% такого же мнения о лейбористах. Если брать по персоналиям, то отрыв еще больше. Кроме того, 44% британцев уверены в том, что Тереза Мэй сможет защитить их, причем как дома, так и за рубежом, а Корбину доверяют лишь 14%.

"Мэй имеет репутацию самого жесткого политика среди всех партийных лидеров, а именно это и необходимо для борьбы с терроризмом. Корбину в этом отношении доверяют гораздо меньше, считая лидера лейбористов достаточно мягкотелым, — говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. — С другой стороны, террористическая активность возросла именно в последнее время, когда Мэй заняла премьерское кресло, а до этого она была министром внутренних дел. Поэтому на ней особая ответственность за качество работы органов правопорядка, а здесь есть некоторые проблемы, учитывая то, как долго продолжалась лондонская резня. В какой-то мере на оценку действий премьера и кабинета консерваторов может повлиять быстрый успех расследования в самое ближайшее время, до выборов".

Для консерваторов сейчас ситуация шаткая — да, у них есть преимущество над лейбористами, но, во-первых, разрыв между ними постепенно сокращается. С 1 мая до 1 июня он упал с 18% до 9%.

Во-вторых, у консерваторов может попросту не хватить мандатов для формирования однопартийного правительства, а найти партнеров по коалиции им будет непросто. Возможно, Мэй придется идти на компромисс с либералами, а значит, поставить крест на своей пусть и не совершенной, но все равно нужной программе по борьбе с идеологией исламского экстремизма.

*Террористическая организация, запрещенная в России.