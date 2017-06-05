США
5.065 июня17:08МСК
USD56.62-0.07
EUR63.81+0.20
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

С нас хватит "опять" или "уже"? Великобритания объявляет войну экстремизму

16:2905.06.2017
(обновлено: 16:51 05.06.2017)
03800
© REUTERS / Peter NichollsЛондонский мостЛондонский мост
© REUTERS / Peter Nicholls

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

Резонансные теракты в Лондоне открыли глаза британским властям. Премьер-министр объявила войну радикальной идеологии, а не ее следствиям.

Война с идеей

В своей речи, получившей название "С нас хватит" (Enough is enough), Тереза Мэй обозначила план из четырех пунктов по борьбе с терроризмом. И если с заголовком речи все согласны (хотя некоторые и говорят, что "с нас хватит" было уже 11 сентября 2001 года), то вот по содержанию есть вопросы. Иногда глупые, а иногда не совсем.

Британские мусульмане возле Центральной мечети Лондона
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Почему Великобритания: доигрались в "исламистский инкубатор"
Пунктом первым Тереза Мэй объявила войну не столько террору как таковому, сколько самой идеологии исламского экстремизма, которая и стоит за всеми последними терактами в Великобритании. "Эта идеология извращает ислам, извращает истину. Уничтожение этой идеологии стало крупнейшим вызовом нашего времени. Однако эту идеологию нельзя победить только через военное вмешательство", — заявила глава британского кабмина.

© AFP 2017 / Justin Tallis Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время официального заявления на Даунинг-стрит в связи с терактами в Лондоне. 4 июня 2017
© AFP 2017 / Justin Tallis
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время официального заявления на Даунинг-стрит в связи с терактами в Лондоне. 4 июня 2017

Она призвала бороться с экстремизмом в самом Соединенном Королевстве. И не только через работу спецслужб. После истории на Вестминстерском мосту полиция, по данным The Guardian, пресекла как минимум пять терактов — один в Бирмингеме и четыре в Лондоне, но она не может предотвратить все акции. Тем более что, как верно заявила Мэй, страна борется с новым вариантом терроризма, когда боевики "идут на действия не на основе тщательно разработанного плана после многолетней подготовки, а просто копируют друг друга". Поэтому бороться надо через перековку мозгов, то есть ликвидировать идейную основу терроризма. "Мы должны убедить этих людей в том, что наши ценности — плюралистические, британские ценности — гораздо лучше, чем те, которые им предлагают проповедники и сторонники ненависти", — заявила премьер-министр.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время официального заявления на Даунинг-стрит в связи с терактами в Лондоне. 4 июня 2017
© REUTERS / Kevin Coombs
Мэй призвала к международному соглашению по борьбе с экстремизмом в Сети
Мэй абсолютно права и в какой-то степени даже мужественна — она фактически взяла на вооружение тезисы ультраправых политиков из английского UKIP и французского "Национального фронта", понимая, что сразу же окажется под огнем апологетов толерантности. Так и произошло. По мнению британских либералов, слова Мэй о "зле исламистского экстремизма" лишь льют воду на мельницу Аль-Каиды* и ИГ*, прикрывающихся исламом. Ряд СМИ также выступают против того, чтобы бороться с идеологией, а не с действиями. Как отмечает редакция The Guardian, нельзя вводить понятие "мыслепреступление" и наказывать людей за их скрытые идеи. С этими людьми все понятно, они верят в политкорректность и отрицают все, что противоречит их вере, даже объективную реальность. Однако правительство не имеет права отводить глаза, и тот факт, что Мэй сейчас это признала, что наконец-то обозначила для себя и британского общества корень проблемы, а не ее следствие в виде терроризма, уже очень хорошо. И для Британии, и для мира.

© REUTERS / Neil HallДевушка несет цветы к месту теракта в Лондоне. 4 июня 2017
© REUTERS / Neil Hall
Девушка несет цветы к месту теракта в Лондоне. 4 июня 2017

Блоки и посадки?

Мэй, в общем-то, правильно отметила, что на сегодняшний день идеология исламского экстремизма распространяется через интернет. Поэтому вторым пунктом своей речи она призвала к созданию международного законодательства по регулированию интернет-пространства (где, по ее мнению, свободно развивается экстремистская идеология).

Мессенджер WhatsApp. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Регулирование мессенджеров поможет в борьбе с терроризмом, считает эксперт
Но поможет ли это? Интернет нельзя контролировать, он для этого слишком большой и разный. К тому же контроль за любыми СМИ имеет и обратную сторону — сокращение свободы слова. Да, сейчас речь идет об исламистском "слове", но где гарантия, что затем Запад не будет ограничивать неполиткорректное "слово", российское "слово" или другие неприятные им лично моменты? Как, например, сейчас делает Facebook. Один из руководителей этой соцсети в Великобритании Саймон Миллер заявил о желании сделать Facebook "враждебной средой для терроризма", но мы уже знаем, что эта соцсеть стала довольно враждебной для врагов нынешнего украинского режима.

Третий пункт касался британского общества как такового. Премьер-министр отмечает недостаток интеграции мусульманских общин и слишком большую толерантность к экстремистским настроениям в Великобритании. Консерваторы уверяют, что Мэй давно мечтала заняться этой проблемой, еще в бытность министром внутренних дел при Кэмероне, однако не смогла осуществить достаточные действия для того, чтобы бороться с настроениями, а не с терактами.

Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Telegram не хочет помогать в борьбе с терроризмом, заявил глава Европола
С премьер-министром тут сложно поспорить — достаточно вспомнить истории с замалчиванием местными властями массовой педофилии в ряде мусульманских общин страны. А можно не углубляться в историю и рассмотреть лишь нынешний теракт. По сообщениям британской прессы, на его участников уже подавали жалобы. В частности, одна из соседок два года назад сообщила в местную полицию о том, что один из этих людей "радикализировал детей в местном парке", та передала информацию в Скотленд-Ярд, и на этом все закончилось. А между тем такого рода заявления бывают нечасто, ведь сами члены мусульманских общин на своих соседей обычно не стучат — еще одно следствие недостаточной интеграции этих общин в британское общество. Террористы осознают это свое преимущество и не собираются его терять, поэтому "одной из основных целей терактов и является порождение волны исламофобии, которая должна предотвратить интеграцию меньшинств в европейские и британское общества", уверен доцент Высшей школы экономики Дмитрий Офицеров-Бельский.
Теракт в Лондоне
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Теракт в Лондоне

Вопрос только в том, как британским властям стимулировать эту интеграцию? Мэй пока говорит лишь о необходимости "бороться с нетолерантными антибританскими настроениями" через диалог, работу учителей и правительственных структур. Однако, возможно, стоит рассмотреть имплементацию в Великобритании некоторых пунктов из программы Марин Ле Пен, касающихся закрытия радикальных мечетей, высылки из страны радикальных неграждан и посадку самых радикальных?

Прохожие у здания Парламента в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
© AFP 2017 / Justin Tallis
Большинство британцев видят в этнических меньшинствах угрозу, показал опрос

О посадках Мэй говорит как раз в четвертом пункте, правда, не о тех, которые нужны. Премьер-министр призывает увеличить сроки заключения за терроризм. Поможет ли это? Отчасти да — ведь если сами террористы являются в основном смертниками и собираются после терактов сидеть не в тюрьме, а в раю, то вот у тех, кто помогал организовывать эти теракты, таких планов нет. Однако особенность нынешних терактов в том, что они не требуют сложной организации и привлечения внешних сил. Нынешняя атака в Лондоне требовала лишь автомобиль (причем его не угоняли, а просто взяли в аренду) и несколько ножей — боевики даже не озаботились сделать пояса смертников, нацепив вместо этого муляжи. Да, после теракта полиция устроила рейды на востоке Лондона и арестовала как минимум 12 человек по подозрению в соучастии. Однако, скорее всего, большинство арестованных предполагаемых соучастников будут отпущены по причине отсутствия доказательств их виновности.

Теракты в Лондоне
© AP Photo / Dominic Lipinski/ PA В ночь на воскресенье трое мужчин направили машину на пешеходов на Лондонском мосту, затем вышли из автомобиля и стали нападать на прохожих с ножами.Офицер полиции на месте теракта в центре Лондона. 3 июня 2017
© AP Photo / Dominic Lipinski/ PA
В ночь на воскресенье трое мужчин направили машину на пешеходов на Лондонском мосту, затем вышли из автомобиля и стали нападать на прохожих с ножами.
© AP Photo / Matt DunhamПолицейские ликвидировали злоумышленников. Как сообщил Скотланд-Ярд, на мужчинах были муляжи поясов смертников.Лондонцы покидают зону полицейского оцепления на месте терракта. 3 июня 2017
© AP Photo / Matt Dunham
Полицейские ликвидировали злоумышленников. Как сообщил Скотланд-Ярд, на мужчинах были муляжи поясов смертников.
© AP Photo / Dominic Lipinski/ PAПри теракте погибли шесть человек, в больницах находятся 48, часть из них - в критическом состоянии. Пострадавшие с более легкие ранениями получили медицинскую помощь на месте.Вооруженные силы полиции на Лондонском мосту. 3 июня 2017
© AP Photo / Dominic Lipinski/ PA
При теракте погибли шесть человек, в больницах находятся 48, часть из них - в критическом состоянии. Пострадавшие с более легкие ранениями получили медицинскую помощь на месте.
© REUTERS / Neil HallРоссиян среди пострадавших, по данным полиции, нет, в посольство также никто не обращался. Кроме британцев при теракте пострадал австралиец, ранены двое граждан Франции.Люди покидают район терракта в Лондоне
© REUTERS / Neil Hall
Россиян среди пострадавших, по данным полиции, нет, в посольство также никто не обращался. Кроме британцев при теракте пострадал австралиец, ранены двое граждан Франции.
© REUTERS / HANNAH MCKAYСразу после терактов Тереза Мэй назвала произошедшее в Лондоне "потенциальным актом терроризма", а мэр Лондона назвал произошедшее "спланированным и подлым нападением" на мирных жителей и гостей города.Лондонская полиция. 4 июня 2017 года
© REUTERS / HANNAH MCKAY
Сразу после терактов Тереза Мэй назвала произошедшее в Лондоне "потенциальным актом терроризма", а мэр Лондона назвал произошедшее "спланированным и подлым нападением" на мирных жителей и гостей города.
© REUTERS / Hannah McKayПредвыборную кампанию приостановили Шотландская национальная партия и правящая Консервативная партия Великобритании.Лондонцы на месте теракта на Лондонском мосту
© REUTERS / Hannah McKay
Предвыборную кампанию приостановили Шотландская национальная партия и правящая Консервативная партия Великобритании.
© REUTERS / Hannah McKayМэр Лондона Садик Хан заявил, что выборы в Великобритании пройдут 8 июня, как и было запланировано. Он отметил, что на фоне последних событий гражданам страны особенно важно сохранить незыблемыми демократические ценности.Полиция прибывает на место теракта на Лондонском мосту 3 июня 2017
© REUTERS / Hannah McKay
Мэр Лондона Садик Хан заявил, что выборы в Великобритании пройдут 8 июня, как и было запланировано. Он отметил, что на фоне последних событий гражданам страны особенно важно сохранить незыблемыми демократические ценности.
© AFP 2017 / Chris J Ratcliffe Теракты в Лондоне могут кардинально повлиять на итоги предстоящих 8 июня всеобщих выборов и привести Мэй к политическому провалу. Обвинения в адрес Мэй в ухудшении ситуации в сфере безопасности могут усилиться, а доверие избирателей к премьеру и правительству — снизиться.Люди покидают место теракта в центре Лондона. 3 июня 2017
© AFP 2017 / Chris J Ratcliffe
Теракты в Лондоне могут кардинально повлиять на итоги предстоящих 8 июня всеобщих выборов и привести Мэй к политическому провалу. Обвинения в адрес Мэй в ухудшении ситуации в сфере безопасности могут усилиться, а доверие избирателей к премьеру и правительству — снизиться.
© AFP 2017 / Chris J RatcliffeСобытия в ночь на воскресенье стали стали третьим терактом в Великобритании за три месяца. Атака в марте на Вестминстерском мосту унесла жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов, после чего у здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому.Брошенная машина на месте теракта на Лондонском мосту. 3 июня 2017
© AFP 2017 / Chris J Ratcliffe
События в ночь на воскресенье стали стали третьим терактом в Великобритании за три месяца. Атака в марте на Вестминстерском мосту унесла жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов, после чего у здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому.
© AFP 2017 / Chris J RatcliffeЕще один теракт произошел 22 мая в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей.Вооруженные силы полиции на месте теракта возле рынка Боро в Лондоне. 3 июня 2017
© AFP 2017 / Chris J Ratcliffe
Еще один теракт произошел 22 мая в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей.
/

Неправильные инвесторы

В целом программа Терезы является уже серьезным прогрессом в мейнстримной западной политической мысли: власти постепенно отходят от симуляции борьбы с терроризмом и начинают постепенно признавать необходимость реальной войны с этим злом. Однако, возможно, чересчур уж постепенно — Лондон продолжает делить террористов и их спонсоров на "рукопожатных" и "нерукопожатных". Причем не только в Сирии, но и у себя дома.

Еще в период Дэвида Кэмерона была создана специальная комиссия, которая должна была выявить источники финансирования террористических группировок в Великобритании. Расследование идет вот уже полтора года, и власти подумывают не публиковать итоговый доклад по завершении работы комиссии. Причина проста: следы привели в Эр-Рияд, а этот крупный инвестор в Соединенное Королевство не просто не любит, когда его обвиняют в терроризме, но и угрожает в этом случае выводом своих активов, как это было, например, с американскими обвинениями Саудовской Аравии в причастности к 11 сентября.

Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© AP Photo / PA/ Peter Byrne
Главный урок теракта в Манчестере

Медлительность правительства уже подвергалась критике со стороны оппозиции. "Ни для кого не секрет, что Саудовская Аравия финансирует сотни мечетей в Соединенном Королевстве, в которых проповедуют крайне жесткую, ваххабистскую интерпретацию ислама. Именно в этих мечетях и находятся корни британского экстремизма", — писал спикер Либерально-демократической партии по международным делам Тим Брейк еще до нынешнего теракта в Лондоне. Сейчас же лидеры Либерал-демократической и Лейбористской партий — Тим Фаррон и Джереми Корбин — открыто призвали Терезу Мэй опубликовать доклад. По словам Корбина, "придется начать серьезный диалог с Саудовской Аравией и странами Залива, которые финансируют и подпитывают экстремистскую идеологию". И весьма возможно, что этот диалог будет касаться не только спонсирования исламского терроризма в странах Запада, но и спонсирования исламского терроризма в целом.

© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкЛидер лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин во время пресс-конференции в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Лидер лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин во время пресс-конференции в Лондоне

Официальные власти пока не готовы ответить на эту критику — чиновники говорят о том, что решение примет следующее правительство страны. Но вот какое оно будет после этих терактов?

Кто будет?

С одной стороны, теракты сделали еще более важной тему безопасности, и вот Джереми Корбин уже критикует Мэй за недостаточное внимание к защите страны. "Нельзя защитить общество без траты денег, — отметил политик. — Полиции и силам безопасности нужно давать значительное количество средств, а не сокращать их персонал на 20 тысяч человек. Федерация полицейских уже предупреждала Терезу Мэй, к чему все это приведет, однако она лишь обвиняла их в страшилках". Однако опросы беспощадны к лейбористам — в сознании избирателей безопасность является скорее поляной консерваторов.

Полиция на месте происшествия на Лондонском мосту. 3 июня 2017
© REUTERS / Neil Hall
Лидер лейбористов назвал происшествия в Лондоне "жестокими и шокирующими"

Майские опросы показали, что 40% британцев уверены в способности консерваторов решать проблемы безопасности и обороны, и лишь 20% такого же мнения о лейбористах. Если брать по персоналиям, то отрыв еще больше. Кроме того, 44% британцев уверены в том, что Тереза Мэй сможет защитить их, причем как дома, так и за рубежом, а Корбину доверяют лишь 14%.

"Мэй имеет репутацию самого жесткого политика среди всех партийных лидеров, а именно это и необходимо для борьбы с терроризмом. Корбину в этом отношении доверяют гораздо меньше, считая лидера лейбористов достаточно мягкотелым, — говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. — С другой стороны, террористическая активность возросла именно в последнее время, когда Мэй заняла премьерское кресло, а до этого она была министром внутренних дел. Поэтому на ней особая ответственность за качество работы органов правопорядка, а здесь есть некоторые проблемы, учитывая то, как долго продолжалась лондонская резня. В какой-то мере на оценку действий премьера и кабинета консерваторов может повлиять быстрый успех расследования в самое ближайшее время, до выборов".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на Даунинг-стрит, 10. Архивное фото
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
В Британии опрос показал снижение поддержки консерваторов
Для консерваторов сейчас ситуация шаткая — да, у них есть преимущество над лейбористами, но, во-первых, разрыв между ними постепенно сокращается. С 1 мая до 1 июня он упал с 18% до 9%.

Во-вторых, у консерваторов может попросту не хватить мандатов для формирования однопартийного правительства, а найти партнеров по коалиции им будет непросто. Возможно, Мэй придется идти на компромисс с либералами, а значит, поставить крест на своей пусть и не совершенной, но все равно нужной программе по борьбе с идеологией исламского экстремизма.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

 

Комментировать
+
Мнение
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена