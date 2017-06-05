С нас хватит "опять" или "уже"? Великобритания объявляет войну экстремизму

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Резонансные теракты в Лондоне открыли глаза британским властям. Премьер-министр объявила войну радикальной идеологии, а не ее следствиям.
Война с идеей
В своей речи, получившей название "С нас хватит" (Enough is enough), Тереза Мэй обозначила план из четырех пунктов по борьбе с терроризмом. И если с заголовком речи все согласны (хотя некоторые и говорят, что "с нас хватит" было уже 11 сентября 2001 года), то вот по содержанию есть вопросы. Иногда глупые, а иногда не совсем.
Она призвала бороться с экстремизмом в самом Соединенном Королевстве. И не только через работу спецслужб. После истории на Вестминстерском мосту полиция, по данным The Guardian, пресекла как минимум пять терактов — один в Бирмингеме и четыре в Лондоне, но она не может предотвратить все акции. Тем более что, как верно заявила Мэй, страна борется с новым вариантом терроризма, когда боевики "идут на действия не на основе тщательно разработанного плана после многолетней подготовки, а просто копируют друг друга". Поэтому бороться надо через перековку мозгов, то есть ликвидировать идейную основу терроризма. "Мы должны убедить этих людей в том, что наши ценности — плюралистические, британские ценности — гораздо лучше, чем те, которые им предлагают проповедники и сторонники ненависти", — заявила премьер-министр.
Блоки и посадки?
Мэй, в общем-то, правильно отметила, что на сегодняшний день идеология исламского экстремизма распространяется через интернет. Поэтому вторым пунктом своей речи она призвала к созданию международного законодательства по регулированию интернет-пространства (где, по ее мнению, свободно развивается экстремистская идеология).
Третий пункт касался британского общества как такового. Премьер-министр отмечает недостаток интеграции мусульманских общин и слишком большую толерантность к экстремистским настроениям в Великобритании. Консерваторы уверяют, что Мэй давно мечтала заняться этой проблемой, еще в бытность министром внутренних дел при Кэмероне, однако не смогла осуществить достаточные действия для того, чтобы бороться с настроениями, а не с терактами.
Вопрос только в том, как британским властям стимулировать эту интеграцию? Мэй пока говорит лишь о необходимости "бороться с нетолерантными антибританскими настроениями" через диалог, работу учителей и правительственных структур. Однако, возможно, стоит рассмотреть имплементацию в Великобритании некоторых пунктов из программы Марин Ле Пен, касающихся закрытия радикальных мечетей, высылки из страны радикальных неграждан и посадку самых радикальных?
О посадках Мэй говорит как раз в четвертом пункте, правда, не о тех, которые нужны. Премьер-министр призывает увеличить сроки заключения за терроризм. Поможет ли это? Отчасти да — ведь если сами террористы являются в основном смертниками и собираются после терактов сидеть не в тюрьме, а в раю, то вот у тех, кто помогал организовывать эти теракты, таких планов нет. Однако особенность нынешних терактов в том, что они не требуют сложной организации и привлечения внешних сил. Нынешняя атака в Лондоне требовала лишь автомобиль (причем его не угоняли, а просто взяли в аренду) и несколько ножей — боевики даже не озаботились сделать пояса смертников, нацепив вместо этого муляжи. Да, после теракта полиция устроила рейды на востоке Лондона и арестовала как минимум 12 человек по подозрению в соучастии. Однако, скорее всего, большинство арестованных предполагаемых соучастников будут отпущены по причине отсутствия доказательств их виновности.
Неправильные инвесторы
В целом программа Терезы является уже серьезным прогрессом в мейнстримной западной политической мысли: власти постепенно отходят от симуляции борьбы с терроризмом и начинают постепенно признавать необходимость реальной войны с этим злом. Однако, возможно, чересчур уж постепенно — Лондон продолжает делить террористов и их спонсоров на "рукопожатных" и "нерукопожатных". Причем не только в Сирии, но и у себя дома.
Еще в период Дэвида Кэмерона была создана специальная комиссия, которая должна была выявить источники финансирования террористических группировок в Великобритании. Расследование идет вот уже полтора года, и власти подумывают не публиковать итоговый доклад по завершении работы комиссии. Причина проста: следы привели в Эр-Рияд, а этот крупный инвестор в Соединенное Королевство не просто не любит, когда его обвиняют в терроризме, но и угрожает в этом случае выводом своих активов, как это было, например, с американскими обвинениями Саудовской Аравии в причастности к 11 сентября.
Медлительность правительства уже подвергалась критике со стороны оппозиции. "Ни для кого не секрет, что Саудовская Аравия финансирует сотни мечетей в Соединенном Королевстве, в которых проповедуют крайне жесткую, ваххабистскую интерпретацию ислама. Именно в этих мечетях и находятся корни британского экстремизма", — писал спикер Либерально-демократической партии по международным делам Тим Брейк еще до нынешнего теракта в Лондоне. Сейчас же лидеры Либерал-демократической и Лейбористской партий — Тим Фаррон и Джереми Корбин — открыто призвали Терезу Мэй опубликовать доклад. По словам Корбина, "придется начать серьезный диалог с Саудовской Аравией и странами Залива, которые финансируют и подпитывают экстремистскую идеологию". И весьма возможно, что этот диалог будет касаться не только спонсирования исламского терроризма в странах Запада, но и спонсирования исламского терроризма в целом.
Официальные власти пока не готовы ответить на эту критику — чиновники говорят о том, что решение примет следующее правительство страны. Но вот какое оно будет после этих терактов?
Кто будет?
С одной стороны, теракты сделали еще более важной тему безопасности, и вот Джереми Корбин уже критикует Мэй за недостаточное внимание к защите страны. "Нельзя защитить общество без траты денег, — отметил политик. — Полиции и силам безопасности нужно давать значительное количество средств, а не сокращать их персонал на 20 тысяч человек. Федерация полицейских уже предупреждала Терезу Мэй, к чему все это приведет, однако она лишь обвиняла их в страшилках". Однако опросы беспощадны к лейбористам — в сознании избирателей безопасность является скорее поляной консерваторов.
Майские опросы показали, что 40% британцев уверены в способности консерваторов решать проблемы безопасности и обороны, и лишь 20% такого же мнения о лейбористах. Если брать по персоналиям, то отрыв еще больше. Кроме того, 44% британцев уверены в том, что Тереза Мэй сможет защитить их, причем как дома, так и за рубежом, а Корбину доверяют лишь 14%.
"Мэй имеет репутацию самого жесткого политика среди всех партийных лидеров, а именно это и необходимо для борьбы с терроризмом. Корбину в этом отношении доверяют гораздо меньше, считая лидера лейбористов достаточно мягкотелым, — говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. — С другой стороны, террористическая активность возросла именно в последнее время, когда Мэй заняла премьерское кресло, а до этого она была министром внутренних дел. Поэтому на ней особая ответственность за качество работы органов правопорядка, а здесь есть некоторые проблемы, учитывая то, как долго продолжалась лондонская резня. В какой-то мере на оценку действий премьера и кабинета консерваторов может повлиять быстрый успех расследования в самое ближайшее время, до выборов".
Во-вторых, у консерваторов может попросту не хватить мандатов для формирования однопартийного правительства, а найти партнеров по коалиции им будет непросто. Возможно, Мэй придется идти на компромисс с либералами, а значит, поставить крест на своей пусть и не совершенной, но все равно нужной программе по борьбе с идеологией исламского экстремизма.
*Террористическая организация, запрещенная в России.