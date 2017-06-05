США
5.065 июня14:06МСК
USD56.62-0.07
EUR63.81+0.20
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Почему Великобритания: доигрались в "исламистский инкубатор"

13:5605.06.2017
(обновлено: 13:58 05.06.2017)
0360
© AP Photo / Lefteris PitarakisБританские мусульмане возле Центральной мечети ЛондонаБританские мусульмане возле Центральной мечети Лондона
© AP Photo / Lefteris Pitarakis

Максим Соколов, для РИА Новости

О кризисе европейского мультикультурализма уже давно говорили, причем не ретрограды, ватники, враги свободы и нового прекрасного мира — от их мнения всегда можно отмахнуться, — а президент Франции Саркози и канцлер Гемании Меркель. Чтобы видеть, что все идет куда-то не туда, достаточно обладать толикой здравомыслия, которое порой даже и Меркель посещало.

Митинг сторонников лидера политической партии Франции Национальный фронт, кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен в Лилле
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в фотобанк
Мнение: мультикультурализм подвел левые партии в Европе
Кризис этот есть подтверждение старой истины: "Справедливость без милости есть жестокость, а милость без справедливости — малодушие". Творцы прекрасного нового мира хорошо усвоили первую часть фразы, прилагая все силы, чтобы как-нибудь не обидеть дикого пришельца, а то и просто откровенного безобразника, а вторую просто забыли, как если бы грех малодушия вовсе не существовал.

Предполагалось, что если окружить пришельца любовью, заботой и нетребовательностью, он непременно оценит такое к себе отношение и сделается лояльным и полезным подданным своей новой родины. Если же пока не сделался и даже совсем наоборот — значит, любовь была недостаточной, надо любить еще сильнее.

© AFP 2017 / Adek BerryМусульманская женщина в Центральной мечети Лондона
© AFP 2017 / Adek Berry
Мусульманская женщина в Центральной мечети Лондона

Концепция построена на предположении, что есть только две стороны: благодетельное государство и добрый дикарь. Между тем присутствует еще и третья сторона, почему-то незамеченная, — добропорядочный житель страны, который своим благополучием, а порой и самой жизнью, оплачивает мультикультуральные упражнения родного государства.

Председатель КС РФ Валерий Зорькин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Зорькин: Россия имеет право отстаивать традиционные семейные ценности
Когда удивляются тому, откуда взялись такие ужасные явления, как "Национальный фронт" во Франции и AfD ("Альтернатива для Германии"), следовало бы удивляться другому — тому, что при таких предпосылках эти партии еще довольно-таки корректные и вегетарианские. Могло быть сильно хуже.

Ну а когда плотина окончательно рухнула и пришельцы хлынули потоком, странно было бы поражаться все учащающимся эксцессам мультикультурализма вроде последних лондонских и манчестерского. Когда нарушены все правила техники безопасности, странно было бы ожидать другого. 

© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкПолицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

Кроме предпосылок, общих как для Британских островов, так и для континетальной Европы ("Отчего не воровать (а также и убивать), коли некому унять"), есть еще и чисто британская специфика. Давняя традиция "С Темзы выдачи нет" означала, что на островах находили себе приют самые разные изгнанники из самых разных стран, которые вели довольно активную политическую деятельность. Единственное условие, которое негласно ставилось им, — эта деятельность должна быть направлена исключительно вовне.

Тимофей Сергейцев философ, методолог, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Возможна ли антирусская "русскоязычная" культура
"В отношении заграницы вы вольны делать что хотите, мы готовы закрыть на все глаза, но здесь, на островах, вы должны соблюдать приличия". Как говорил председатель КГБ В. Е. Семичастный: "Даже свинья не гадит там, где кушает".

То, что Лондон еще в начале века приобрел славу исламистского инкубатора, то что мечеть Финсбери-парк с одноруким имамом Абу Хамзой пользовалась всемирной известностью, вряд ли объяснялось прекраснодушным попустительством. На континенте власти тоже прекраснодушны (чтобы не сказать: недальновидны), но все-таки такой красоты, как на островах, в прочей Европе не наблюдалось. Более вероятно, что одноруких и многоруких имамов прикармливали, желая сохранить такой способ влияния и воздействия на разные страны. Похоже, кстати, что и Лондонград с пышным цветником активных беглецов из России (на континенте ничего и близко рядом стоящего нет) находится на той же линии. 

© AFP 2017 / Odd AndersenИмам Абу Хамза аль-Масри во время пятничной молитвы в мечети Финсбери-Парк в Лондоне
© AFP 2017 / Odd Andersen
Имам Абу Хамза аль-Масри во время пятничной молитвы в мечети Финсбери-Парк в Лондоне

Все было очень хорошо, традиционно и премудроковарно, покуда вскормленные правительством Ее Величества существа не задумались: "А почему, собственно, мы должны безусловно чтить завет В. Е. Семичастного? Кто он такой?". И рассудили, что, может, кагэбэшная свинья и не гадит там, где кушает, а мы будем гадить, Семичастный нам не указ. После чего хитроумные благодетели убедились и по сей день убеждаются в том, что не им одним чужие шкуры дубить.

Скотленд-Ярд. Архивное фото
© РИА Новости / Александров Артур
Перейти в фотобанк
В Скотланд-Ярде рассказали об источнике террористической угрозы в Британии
В политическом свиноводстве такое бывает сплошь да рядом — взять хоть историю с бен Ладеном, которого вскормили американцы, а он их отблагодарил. И сейчас не помог даже многовековой опыт английской олигархии.

Рядовым англичанам можно только посочувствовать. "Сходят с ума-то цари, а спины трещат у ахейцев". Более того, можно посочувствовать и британскому премьеру Терезе Мэй, которая сейчас принимает похмелье в чужом пиру: пировали-то все больше ее предшественники, а похмелье достается ей.

С другой стороны, очень трудно было ожидать другого. Опыты по приручению опасных хищников никогда еще ничем хорошим не кончались.

Комментировать
+
Мнение
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена