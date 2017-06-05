Сорос против родины. Почему Европа поддерживает своего врага

Игорь Пшеничников, для РИА Новости
Американский миллиардер родом из Венгрии Джордж Сорос, выступая на днях в Брюсселе, обвинил премьера своей исторической родины Виктора Орбана в том, что тот якобы "создал мафиозное государство", которое предпринимает шаги, "угрожающие свободе, в том числе и академической". Сорос говорил о новом венгерском законе о высшем образовании, позволяющем закрыть принадлежащий его фонду Центрально-Европейский университет (CEU).
За что гонят Сороса
Центрально-Европейский университет был открыт в Будапеште в 1991 году при финансовой поддержке Сороса с целью "развития открытого общества и демократии в странах Центральной и Восточной Европы и бывшего Советского Союза". Власти Венгрии обвиняют Сороса в том, что он вмешивается во внутренние дела страны и насаждает в Венгрии через свои фонды и университет "ценности", противоречащие национальным культурным традициям.
Что за ценности? Обычный список от Сороса: "особое внимание" уделяется правам ЛГБТ и пропаганде однополых браков. Кроме того, Сороса обвиняют в организации потока иммигрантов с Ближнего Востока.
Цивилизационное столкновение Сороса и Орбана
Сорос упорно продвигает свой взгляд на мир и его будущее. Он изложил его в книге "Возраст погрешности" ("The Age of Fallibility"). Главная цель Сороса — создать мир без границ, где все были бы равны и свободны, где интересы всех меньшинств, от этнорелигиозных до сексуальных, были бы не просто законодательно закреплены, но стали бы признанным приоритетом и в глазах большинства.
Границы не должны быть отменены. Границы должны быть использованы, потому что они обеспечивают защиту. Некоторые видят мир без границ: это именно та концепция, которую стремятся популяризировать Джордж Сорос и его организации гражданского общества. Это понятие в лучшем случае обусловлено благими намерениями и наивно, а в худшем — в его основе лежит сознательно организуемый процесс, ведущий к концу традиционных цивилизаций, образа жизни, культур и наций. Я отношусь к числу тех, кто не хочет изменений цивилизационной структуры мира. В частности, я бы не хотел видеть изменения в культуре этой земли, которую мы называем Венгрией. Я люблю эту страну".
Комментарии не нужны. Этим объясняется то, почему Сороса гонят из Венгрии. Венгрия — пожалуй, единственная страна в Евросоюзе, власти которой прямо, без политеса указывают на Сороса как на своего идейного противника.
Евробюрократия подчинена Соросу
Но остается открытым вопрос: каким образом идеи одного-единственного финансового спекулянта по фамилии Сорос становятся платформой для действий целого сообщества стран — Евросоюза? Почему идеи одного человека — пусть даже очень богатого — становятся основой для принятия наднациональных решений брюссельской бюрократией? И не только евробюрократией, но и международными организациями под эгидой ООН, о чем мы скажем ниже.
В апреле этого года Еврокомиссия провела дискуссию о внутренней политике Венгрии, в том числе о законе о высшем образовании в той его части, которая позволяет закрыть соросовский университет, а также о возможном законодательстве о финансировании НПО (конечно, тоже соросовских).
Еврокомиссия затребовала от Венгрии официальный отчет на эту тему. Венгрия этот отчет в Брюссель уже направила. И, как заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, этот отчет сейчас "тщательно анализируется". Так что еще не вечер. Венгрию ждут долгие споры с Соросом при посредничестве Еврокомиссии. И победителя предсказать трудно.
"Гендерная идеология"
Сорос действует через свой фонд "Открытое общество" (Open Society Foundations), базирующийся в Нью-Йорке, а также через десятки "ассоциированных" с ним фондов и организаций как внутри США, так и за рубежом. Он реально одержим бредовой идеей изменить не только мир, но и природу человека.
Значительная часть его "филантропической" деятельности направлена на стирание границ между полами и утверждение в мире так называемого "гендерного равенства". Оно предусматривает не равенство между мужчиной и женщиной, как зачастую многими поверхностно воспринимается, а равенство между гендерами — так называемыми "социальными полами", которые, по мнению сторонников этой теории, люди сами могут себе выбирать и менять по желанию.
Можно все это связывать с "теорией заговора", а можно и не связывать. Но именно соросовская трактовка равноправия, говорящая о равенстве "гендеров", которых насчитывается уже до 40, а не о равенстве полов (которых биологически только два), принята теперь в основных международных документах. Например, на Сицилии лидеры "Большой семерки", помимо всего прочего, в итоговом коммюнике записали борьбу за "гендерное равенство" (пункт 4).
Социальная инженерия
Сороса можно назвать мастером "социальной инженерии". Фонд "Открытое общество" на своем сайте пишет, что на цели "демократического развития" в странах Восточной Европы и на территории бывшего Советского Союза за последние 33 года им было потрачено 1,6 миллиарда долларов. Кроме того, 2,9 миллиарда долларов было потрачено на "защиту прав человека", прежде всего "прав таких маргинальных групп, как потребители наркотиков, секс-работники и ЛГБТ-сообщества".
Сорос также активно вмешивается в работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пытаясь изменить существующие международные классификации сексуальных расстройств таким образом, чтобы постулаты "гендерной идеологии" имели научное обоснование.
Судя по документам, опубликованным DCLeaks.com, фонд Сороса финансирует "глобальную стратегию по стимуляции абортов во всех странах мира". Прежде всего, естественно, в странах традиционно христианских (ибо в мусульманских ему развернуться не дают).
Итого
Поскольку революционная идеология Сороса есть часть затормозившего в последнее время, но не сдавшегося "проекта либеральной глобализации", то ее вынуждены продвигать все структуры, созданные под глобализационный проект. В том числе и "общеевропейская бюрократия". Несмотря на то что Сорос — объективный и последовательный противник тех государств, которые в свое время делегировали в Брюссель своих представителей.