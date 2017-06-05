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Сорос против родины. Почему Европа поддерживает своего врага

13:1705.06.2017
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© AP Photo / Pool Photo, File/Olivier HosletАмериканский миллиардер Джордж Сорос в Брюсселе. 27 апреля 2017Американский миллиардер Джордж Сорос в Брюсселе. 27 апреля 2017
© AP Photo / Pool Photo, File/Olivier Hoslet

Игорь Пшеничников, для РИА Новости

Американский миллиардер родом из Венгрии Джордж Сорос, выступая на днях в Брюсселе, обвинил премьера своей исторической родины Виктора Орбана в том, что тот якобы "создал мафиозное государство", которое предпринимает шаги, "угрожающие свободе, в том числе и академической". Сорос говорил о новом венгерском законе о высшем образовании, позволяющем закрыть принадлежащий его фонду Центрально-Европейский университет (CEU).

Американский предприниматель и филантроп Джордж Сорос в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Евросоюз грозит Будапешту санкциями из-за Сороса, уверены венгерские власти
Премьер-министр Венгрии Орбан в долгу не остался и сказал, что созданная Соросом "сеть и его фонды представляют собой существенную и непрозрачную составную часть общественной жизни Венгрии". По его словам, Сорос создал "сеть, которая действует как мафия". Об этом Орбан заявил венгерской радиостанции Košut, которую цитирует агентство MTI.

За что гонят Сороса

Центрально-Европейский университет был открыт в Будапеште в 1991 году при финансовой поддержке Сороса с целью "развития открытого общества и демократии в странах Центральной и Восточной Европы и бывшего Советского Союза". Власти Венгрии обвиняют Сороса в том, что он вмешивается во внутренние дела страны и насаждает в Венгрии через свои фонды и университет "ценности", противоречащие национальным культурным традициям.

Что за ценности? Обычный список от Сороса: "особое внимание" уделяется правам ЛГБТ и пропаганде однополых браков. Кроме того, Сороса обвиняют в организации потока иммигрантов с Ближнего Востока.

Цивилизационное столкновение Сороса и Орбана

Сорос упорно продвигает свой взгляд на мир и его будущее. Он изложил его в книге "Возраст погрешности" ("The Age of Fallibility"). Главная цель Сороса — создать мир без границ, где все были бы равны и свободны, где интересы всех меньшинств, от этнорелигиозных до сексуальных, были бы не просто законодательно закреплены, но стали бы признанным приоритетом и в глазах большинства.

Протесты против новой системы образования в Венгрии. 12 апреля 2017 года
© AFP 2017 / Attila Kisbenedek
Почему ЕС и Сорос объединились против Венгрии: дикарям думать не положено
Относительно недавно венгерский премьер Виктор Орбан дал, можно сказать, программное интервью газете The Budapest Times, в котором изложил свою позицию относительно сохранения Венгрией идентичности: "Природа мира такова, что он поделен между странами и народами. Суверенитет и организация жизни народа должны быть обеспечены в пределах государственных границ. Это основа международного права, так развивалось человечество тысячелетиями до настоящего времени.

Границы не должны быть отменены. Границы должны быть использованы, потому что они обеспечивают защиту. Некоторые видят мир без границ: это именно та концепция, которую стремятся популяризировать Джордж Сорос и его организации гражданского общества. Это понятие в лучшем случае обусловлено благими намерениями и наивно, а в худшем — в его основе лежит сознательно организуемый процесс, ведущий к концу традиционных цивилизаций, образа жизни, культур и наций. Я отношусь к числу тех, кто не хочет изменений цивилизационной структуры мира. В частности, я бы не хотел видеть изменения в культуре этой земли, которую мы называем Венгрией. Я люблю эту страну".

© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан. 26 апреля 2017
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. 26 апреля 2017

Комментарии не нужны. Этим объясняется то, почему Сороса гонят из Венгрии. Венгрия — пожалуй, единственная страна в Евросоюзе, власти которой прямо, без политеса указывают на Сороса как на своего идейного противника.

Евробюрократия подчинена Соросу

Но остается открытым вопрос: каким образом идеи одного-единственного финансового спекулянта по фамилии Сорос становятся платформой для действий целого сообщества стран — Евросоюза? Почему идеи одного человека — пусть даже очень богатого — становятся основой для принятия наднациональных решений брюссельской бюрократией? И не только евробюрократией, но и международными организациями под эгидой ООН, о чем мы скажем ниже.

Участники акциии протеста в Будапеште, Венгрия. 21 мая 2017
© REUTERS / Laszlo Balogh
В Венгрии около 10 тысяч человек вышли на митинг против новых законов
Ответы на эти вопросы неминуемо приведут к рассуждениям, которые легко отнести к пресловутой теории заговора. Однако факт: несмотря на то что Сорос регулярно объявляет Евросоюз злом — Евросоюз упорно выступает на стороне Сороса в его спорах с отдельными государствами. В том числе с его родиной.

В апреле этого года Еврокомиссия провела дискуссию о внутренней политике Венгрии, в том числе о законе о высшем образовании в той его части, которая позволяет закрыть соросовский университет, а также о возможном законодательстве о финансировании НПО (конечно, тоже соросовских).

© AFP 2017 / Ferenc IszaПротесты на улицах Будапешта в поддержку Центрально-Европейского университета, принадлежащего фонду Джорджа Сороса, в Будапеште. Март 2017 года
© AFP 2017 / Ferenc Isza
Протесты на улицах Будапешта в поддержку Центрально-Европейского университета, принадлежащего фонду Джорджа Сороса, в Будапеште. Март 2017 года

Еврокомиссия затребовала от Венгрии официальный отчет на эту тему. Венгрия этот отчет в Брюссель уже направила. И, как заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, этот отчет сейчас "тщательно анализируется". Так что еще не вечер. Венгрию ждут долгие споры с Соросом при посредничестве Еврокомиссии. И победителя предсказать трудно.

Здание Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
© Flickr / European Parliament
Европарламент призвал запустить процедуру санкций против Венгрии
Виктор Орбан сказал на днях, что "Европейская комиссия и НПО Сороса поставили под удар венгерские миграционные порядки и хотят, чтобы Венгрия демонтировала свою границу, приняла их предписания и позволила незаконным иммигрантам наводнить страну". Орбан добавил: вполне возможно, что Еврокомиссия запустит процедуру наказания Венгрии за ее независимую миграционную политику. Он отметил, что "иммиграционный план Сороса предусматривает, чтобы каждый год в страны Евросоюза ежегодно прибывало до миллиона иммигрантов". Именно поэтому, подчеркнул Орбан, "сеть" Сороса трудится над тем, чтобы оказать международное давление на Венгрию в попытке принудить венгров "позволить иммигрантам проникать в страну и использовать ее как транзит". "Так Сорос из финансового спекулянта превратился в европейского политика, выступающего за иммиграцию", — заключил Орбан.

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовБеженцы, не успевшие перейти на венгерскую сторону, бредут вдоль границы
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Беженцы, не успевшие перейти на венгерскую сторону, бредут вдоль границы

"Гендерная идеология"

Сорос действует через свой фонд "Открытое общество" (Open Society Foundations), базирующийся в Нью-Йорке, а также через десятки "ассоциированных" с ним фондов и организаций как внутри США, так и за рубежом. Он реально одержим бредовой идеей изменить не только мир, но и природу человека.

Значительная часть его "филантропической" деятельности направлена на стирание границ между полами и утверждение в мире так называемого "гендерного равенства". Оно предусматривает не равенство между мужчиной и женщиной, как зачастую многими поверхностно воспринимается, а равенство между гендерами — так называемыми "социальными полами", которые, по мнению сторонников этой теории, люди сами могут себе выбирать и менять по желанию.

Флаг США, раскрашенный в цвета радуги. Архивное фото
© AP Photo / Michael Conroy
В Америке секса нет. К половому закону штата Пенсильвания
Само понятие "гендер" было введено в научный обиход американскими сексопатологами в 50-е годы прошлого века в рамках обсуждения гипотезы о "сексуальной нейтральности новорожденных". А уже в 70-е годы лидеры феминистского движения превратили эту гипотезу в "факт социальной жизни". Сорос как раз сторонник "гендерной идеологии", которая из научной теории превратилась именно в идеологию, ставшую сегодня новой религией Западного мира.

Можно все это связывать с "теорией заговора", а можно и не связывать. Но именно соросовская трактовка равноправия, говорящая о равенстве "гендеров", которых насчитывается уже до 40, а не о равенстве полов (которых биологически только два), принята теперь в основных международных документах. Например, на Сицилии лидеры "Большой семерки", помимо всего прочего, в итоговом коммюнике записали борьбу за "гендерное равенство" (пункт 4).

Социальная инженерия

Сороса можно назвать мастером "социальной инженерии". Фонд "Открытое общество" на своем сайте пишет, что на цели "демократического развития" в странах Восточной Европы и на территории бывшего Советского Союза за последние 33 года им было потрачено 1,6 миллиарда долларов. Кроме того, 2,9 миллиарда долларов было потрачено на "защиту прав человека", прежде всего "прав таких маргинальных групп, как потребители наркотиков, секс-работники и ЛГБТ-сообщества".

Советник Белого дома Джаред Кушнер и его жена Иванка Трамп
© AFP 2017 / Mandel Ngan
Опасные связи. Зять Трампа оказался деловым партнером Сороса
И 2,1 миллиарда долларов пущено на "образовательные проекты, то есть на реформу образования от дошкольного до высшего". Эта та самая статья расходов, из которой черпались средства и на Центрально-Европейский университет в Будапеште.

Сорос также активно вмешивается в работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пытаясь изменить существующие международные классификации сексуальных расстройств таким образом, чтобы постулаты "гендерной идеологии" имели научное обоснование.

Судя по документам, опубликованным DCLeaks.com, фонд Сороса финансирует "глобальную стратегию по стимуляции абортов во всех странах мира". Прежде всего, естественно, в странах традиционно христианских (ибо в мусульманских ему развернуться не дают).

Итого

Американский предприниматель и филантроп Джордж Сорос. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Матусихис
Биография Джорджа Сороса
Мы видим противостояние, по сути, "революционера" (в том смысле, что престарелый миллиардер действительно жаждет переделать саму структуру человеческого общества согласно своим представлениям о прекрасном) и "традиции", по иронии судьбы олицетворяемой сейчас его родной страной.

Поскольку революционная идеология Сороса есть часть затормозившего в последнее время, но не сдавшегося "проекта либеральной глобализации", то ее вынуждены продвигать все структуры, созданные под глобализационный проект. В том числе и "общеевропейская бюрократия". Несмотря на то что Сорос — объективный и последовательный противник тех государств, которые в свое время делегировали в Брюссель своих представителей.

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