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Делай это в Индии. ПМЭФ как стартовая площадка для новой мировой державы

Сюжет:
ПМЭФ-2017 (751)
12:2405.06.2017
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© РИА Новости / Алексей Даничев
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Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Конечно, самая большая делегация на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) была американская — 140 компаний. Этот факт радует — так же, как и прочие рекорды и достижения (например, объем подписанных там соглашений или высказывания зарубежных экспертов, что ПМЭФ сравнялся по значению с Давосом).

Но за этими рекордами можно было не увидеть другое событие, связанное с особой ролью Индии на форуме: слон, которого кто-то мог и не заметить.

Наш друг, сверхдержава

Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии подписания совместных документов. 1 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Слон, кстати, для индийцев символизирует массу замечательных качеств, но, в отличие от наших представлений, это слово в Индии вовсе не намекает на неповоротливость и вредоносность для посудных лавок. Достаточно было понаблюдать за саммит-дискуссией на форуме, которую вела настырная американка Мегин Келли, и отметить, как изящно на этой дискуссии отмахивался от ее вопросов премьер-министр Индии Нарендра Моди. Лидер самой быстроразвивающейся из крупных экономик мира приехал на ПМЭФ не для того, чтобы реагировать на ее провокации.

А зачем он туда приехал? Если коротко, то Моди и его громадная делегация бизнесменов избрали ПМЭФ (и некоторые европейских столиц, которые они посетили до и после форума) как стартовую площадку для взлета глобальных программ, все вместе означающие выход Индии на новый уровень вовлеченности в мировую экономику.

И прежде всего это программа привлечения в страну инвестиций под общим лозунгом "Делай в Индии". Интересующимся рекомендую посетить посвященный этому сайт, кстати, с особым разделом — "Индия на ПМЭФ".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Моди отметил конструктивную роль России и Индии на международном уровне
Вся операция была проделана в полном сотрудничестве с Москвой, исходя из логики того, что ПМЭФ действительно стал очень важной площадкой для глобальных экономических событий. Для этого Индия получила статус страны — партнера форума, а Моди стал там почетным гостем, выступившим сразу после хозяина встречи — Владимира Путина. Кстати, подобную роль (неформально, но по сути) незадолго до этого играл и сам Путин на форуме в Пекине, посвященном китайской инициативе "Один пояс, один путь" (инфраструктура завтрашней торговли на всем Евразийском континенте).

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
© РИА Новости, Инфографика
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин назвал российско-индийские переговоры содержательными и продуктивными
Давайте посмотрим, что сказал в Петербурге Моди, обращаясь не только к российским, но и мировым деловым кругам. Первое: в стране впервые за много лет появилось правительство, опирающееся на устойчивое большинство избирателей — и поэтому способное на быстрое продвижение экономики вперед. Второе: результаты уже есть, налицо множество реформ, в том числе в виде отмены ненужных ограничений или унификации законов (раньше они были свои — и довольно разные в каждом штате). В итоге, по данным ЮНКТАД, Индия уже оказалась в первой тройке среди десяти наиболее успешных по привлечению инвестиций стран, вдобавок она растет в рейтинге Doing Business и вышла на ежегодный рост ВВП в 7% в год.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2017

Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017. 1 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Третье: лозунг "Делай в Индии" означает приглашение инвестировать в высокотехнологические производства в стране. Кроме того, там 50 городов-полумиллионников, где требуется современная обработка воды и отходов (хотя и это, как ни странно, хай-тек), и 500 городов, где требуется прочая инфраструктура, плюс 2500 километров реки Ганг, которой нужна очистка. Это выгодный бизнес.

В общем, у России есть очень хороший и близкий партнер для совместной работы — возникшая на наших глазах и развивающаяся взрывным образом экономическая сверхдержава. Для такого партнерства потребовалось 70 лет особо дружественных дипломатических отношений и множество усилий в недавний период.

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время прогулки в Константиновском дворце в Стрельне. 1 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время прогулки в Константиновском дворце в Стрельне. 1 июня 2017

И — что проявилось на ПМЭФ и особенно в ходе наших двусторонних контактов — суть достигнутых в этот раз между Москвой и Дели договоренностей отлично вписывается как в новую политику Моди, так и в идеальную картину того, как Москва видит свою роль в глобальной экономике.

Идеальная формула

Напомним, российско-индийские отношения все равно что обрушились в начале 90-х годов, поскольку не у одной, а у двух стран в тот период возникали новая экономическая модель и новая идеология. Дальше, после неловкой паузы, было несколько лет попыток возродить старую дружбу (что, конечно, невозможно — обратно в историю хода нет), затем — годы стараний создать дружбу новую.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Премьер Индии рассчитывает на высокие темпы роста отношений с Россией
К чему пришли? Вывод первый: с торговлей как таковой не получается (хотя старались что-то придумать по этой части последние лет 10-15). Она хотя и начала в последний год резко расти, но остается ниже восьми миллиардов долларов в год. Мы, попросту говоря, производим вещи, не все из которых нужны друг другу. С Индией можно развивать множество выгодных проектов, но они относятся не к торговле.

Вывод второй: пришлось менять остававшуюся в какой-то момент чуть ли не единственной опорой двусторонних отношений модель военно-технического сотрудничества. От поставок вооружений (а Москва в какой-то момент оказалась почти монополистом для Индии в этой сфере) надо было переходить к сотрудничеству в этой области.

В итоге пришли к нынешней формуле: следует развивать совместные инвестиции на территории Индии, России и, возможно, третьих стран. Причем инвестировать надо в сферы высоких технологий (хотя Индия пока что вложила до восьми миллиардов долларов в основном в наш нефтегазовый сектор, но и там тоже высоких технологий немало).

АЭС Куданкулам в Индии. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Безека
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В этот раз все, что подписано в Санкт-Петербурге (19 проектов), похоже на какой-то образец, идеальную витрину для курса "Делай в Индии". Это прежде всего касается сооружения Россией новых атомных реакторов в Индии: два в Куданкуламе (вдобавок к работающим там) и еще 10. Но посмотрите, как относятся к этому проекту индийцы: они говорят, что этот проект вписывается в программу "своих атомных реакторов". Потому что так оно и есть — Россия по ходу строительства, по сути, будет создавать российско-индийскую атомную отрасль, со множеством исследований и побочных интеллектуальных продуктов.

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии подписания совместных документов в Константиновском дворце в Стрельне
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии подписания совместных документов в Константиновском дворце в Стрельне

Что касается военной сферы, то продолжатся работы над новыми версиями сверхзвуковой ракеты "БраМос", началось совместное производство вертолетов "Ка-226" в Индии и совместное производство там фрегатов. Это, конечно, далеко не все по военной части.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017. 1 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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РФ и Индия приняли декларацию о расширении сотрудничества в сфере политики
Далее же, если цитировать "Санкт-Петербургскую декларацию", подписанную Моди и Путиным, будем наращивать научно-технологическое взаимодействие в таких областях, как космические технологии, авиация, новые материалы, сельское хозяйство, информационно-коммуникационные технологии, медицина, фармацевтика, робототехника, нанотехнологии, суперкомпьютерные технологии, искусственный интеллект и материаловедение. Отличное партнерство. Это вам не нефть в обмен на ширпотреб.

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