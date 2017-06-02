Очередное покушение в Киеве: почему опять Украина?

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Перестрелка, произошедшая 1 июня в исторической части Киева — на Подоле, сразу попала в топ-новости украинских сайтов и на первые страницы газет. Злоумышленник, назвавшийся журналистом французской Le Monde Алексом Вернерером, выхватил пистолет "Глок" и трижды выстрелил в Адама Осмаева. В ответ жена жертвы Амина Окуева из наградного пистолета расстреляла псевдожурналиста.

Обе жертвы перестрелки в настоящее время, после проведенных хирургических операций по извлечению пуль, находятся в бессознательном состоянии в реанимации 17-й клинической больницы Киева. К ним приставлена охрана.

Депутаты украинского парламента, даже не имея информации о личности киллера-неудачника, поспешили обвинить во всем спецслужбы России.

"Он так красиво все расписывал"

У киллера, назвавшегося французским журналистом Алексом Вернером, оказались с Аминой Окуевой общие знакомые — гостевой редактор Алексей Стукало когда-то популярного ток-шоу Савика Шустера. Собственно, сославшись на его рекомендацию, "француз" и предложил Осмаеву и Окуевой дать ему несколько интервью для Le Monde.

По словам Окуевой, их французский собеседник, с которым они встречались в общей сложности четыре раза, очень хорошо говорил по-русски, с едва уловимым акцентом, что объяснял своей учебой в Питере, где, по его словам, получил журналистское образование.

"Он так красиво все расписывал, что французская редакция хочет сделать цикл интервью с нами в связи с тем, что во Франции пришли (к власти) новые политические силы", — вспоминает Амина.

Во время четвертой, заключительной встречи Вернер попросил супружескую пару пересесть на заднее сиденье машины, чтобы сфотографировать для своего издания. Когда они пересели, достал коробку якобы с подарком для них от редакции, вынул из нее пистолет "Глок" и открыл стрельбу.

У Окуевой оказалось с собой наградное оружие (подарок министра МВД Арсена Авакова), которое она выхватила и несколько раз в ответ выстрелила в киллера…

Жертва неудачного покушения и сам был киллером

Чеченец Адам Османов, которого пытался застрелить "французский журналист", личность на Украине приметная. Известность он получил зимой 2012 года. Тогда сразу после новогодних праздников в Одессе прогремел взрыв, в результате которого выгорела квартира. В ней правоохранители нашли труп чеченца Руслана Мадаева, а также получившего сильные ожоги гражданина Казахстана Ильи Пьянзина, которого тут же госпитализировали. А еще через несколько дней третьего жильца, снимавшего эту квартиру, арестовали в другом месте — это и был чеченец Адам Осмаев.

По утверждению Службы безопасности Украины, все трое готовили теракты в Одессе (у них нашли фотографии нескольких городских общественных зданий), но главное — они собирались совершить покушение на российского президента (тогда еще кандидата в президенты) Владимира Путина.

Еще в 2007 году ФСБ заявила о раскрытии другого теракта. В одной из автомашин в Москве была обнаружена взрывчатка. По улице, на которой эта машина стояла, должен был проезжать кортеж Рамзана Кадырова. В покушении была заподозрена группа молодых чеченцев, в том числе и Адам Осмаев. Но тогда Осмаева отпустили уже через три дня. После этого он уехал из России. А потом, уже в 2012-м, оказался в Одессе. Где на этот раз готовил теракт против Путина.

Как утверждают журналисты сайта "Страна.UA", которые в свое время провели журналистское расследование относительно теракта в Одессе, "уже в ходе следствия по факту взрыва в Одессе на Тираспольской ФСБ озвучила еще одну версию: якобы Адам Осмаев был завербован в Египте людьми чеченского полевого командира Доку Умарова и согласился сформировать диверсионную группу для покушения на Путина. А в Одессе Осмаев, Пьянзин и Мадаев должны были обучиться делать взрывные устройства. Собственно, в результате такой учебы и произошел взрыв".

Получивший в результате взрыва серьезные ожоги подельник Осмаева — Илья Пьянзин, по сведениям "Страна.UA", тогда, в 2012 году, "пошел на сотрудничество со следствием и дал показания, что покушение на Путина якобы должно было произойти в результате подрыва бочки с взрывчаткой, зарытой вдоль одной из дорог, по которой ездил президент России. В доказательство ФСБ опубликовала снимки якобы найденной бочки со взрывчаткой".

Позже, в 2013 году, Пьянзин для проведения дальнейших следственных мероприятий был экстрадирован в Россию. А вот с Осмаевым этого почему-то не произошло, он оставался в Одесском СИЗО вплоть до государственного переворота, то есть до 2014 года. После госпереворота украинские спецслужбы передавать его России отказались. Осенью 2014 года украинский суд, обвинивший Осмаева в незаконном хранении и небрежном обращении с взрывчатыми веществами, присудил ему два года и шесть месяцев заключения. Обвинения в покушении на государственного руководителя с него были тем же судом сняты. И Осмаев тут же оказался свободе: полученный срок как раз включал то время, которое он находился в СИЗО.

После освобождения гражданин России Осмаев (кстати, и по сей день он имеет российское гражданство) записался добровольцем в "батальон имени Джохара Дудаева" и отправился воевать в Донбасс против ДНР и ЛНР.

Вместе с ним в гражданской войне на стороне украинского правительства приняла участие и его жена Амина Окуева. Она, кстати, пока ждала мужа из заключения, прошла Евромайдан, где, по информации украинских СМИ, была санитаркой.

"Французский" киллер чеченского происхождения

Сразу, как стало известно о покушении на Осмаева, советник министра МВД Антон Геращенко заявил, что это — дело рук российских спецслужб. По его словам, киллер получил в 2016 году паспорт на гражданина Украины Александра Венусовича Дакара, проживающего в Виннице, и буквально в те же дни — загранпаспорт и идентификационный код. По мнению Геращенко, все это не случайно. Все эти документы находились при раненом киллере.

Так же считает и его коллега по парламенту Игорь Мосийчук.

"Под видом французского журналиста подготовленный в России киллер через помощницу Савика Шустера договорился о цикле интервью с Адамом и Аминой", — написал он на своей странице в Facebook.

Правда, ни Геращенко, ни Мосийчук никаких доказательств своей версии не приводят. Впрочем, для них это дело вполне решенное, потому что обвинения России и ее спецслужб во всех покушениях, убийствах и терактах, происходящих на территории нынешней Украины, дело стандартное и доказательств у авторов этих версий не требующее.

На этот раз дело, правда, несколько сложнее. Во-первых, документы у киллера, судя по всему, подлинные, но полученные на умершее лицо (и это уже вопрос к украинским правоохранительным структурам, а никак не к России). Что же касается личности киллера, то она тоже весьма примечательная. Как выяснила "Страна.UA", это — чеченец Артур Курмакаев, за которым числится целый букет правонарушений.

Впервые о нем стало известно в 2008 году, когда его задержали в Австрии. В этой стране тогда находился и враг главы Чечни Рамзана Кадырова Умар Исраилов. Исраилов был убит неизвестными позже, в 2009 году. К этому времени Курмакаев уже был депортирован в Россию и потому к убийству Исраилова не причастен.

Как сообщила после ареста Курмакаева The New York Times со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах Австрии, задержанный австрийскими правоохранителями чеченский киллер дал признательные показания о том, что получил заказ на Исраилова от одного высокопоставленного чиновника в администрации президента Чечни. С этой целью незаконно проник в Западную Европу, однако в деле не преуспел.

По предположению американского издания, признательные показания Курмакаев дал в надежде получить убежище в Австрии. Однако австрийские государственные органы в этом ему отказали и депортировали в Россию, где он и был осужден за многочисленные ранее совершенные преступления.

И на этот раз оказался на Украине.

Вместо послесловия

Конечно, ни о какой работе российских спецслужб здесь речи не идет. Такая версия может родиться только в воображении политиков-русофобов. Потому что трудно представить себе ситуацию, при которой ФСБ России посылает в Киев 58-летнего киллера, уже однажды провалившегося и зарекомендовавшего себя как перебежчика. Да и зачем российской спецслужбе убийство Осмаева? Что оно может дать? Носителем каких секретов, планов, особо ценных знаний в отношении России или ее руководства может быть боец добробата вместе со своей женой?

Вся эта история, скорее всего, свидетельствует о другом. О том, что, к огромному сожалению всех тех, кто искренне любит Украину, страна за три года превратилась в зону, где со всей Европы собираются киллеры-неудачники, предатели, мошенники, уголовники, прячущиеся от правосудия, должники, скрывающиеся от кредиторов, авантюристы с большой дороги, готовые за сто долларов совершить любое преступление.

Достаточно вспомнить о коллекторе Павле Паршове, ставшем киллером экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, тоже сбежавшего со своей родины, где ему угрожало судебное преследование. Теперь и Паршов, и Вороненков убиты… А Осмаев и Курмакаев в реанимации. Все они в чем-то несчастные люди, потерявшие родину и не имеющие ни корней, ни будущего.

А сколько еще подобных случаев, хотя и менее известных. Это говорит не столько о криминальных нравах соседей, сколько о ситуации на самой Украине, ставшей прибежищем всего этого сброда.