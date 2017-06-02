Очередное покушение в Киеве: почему опять Украина?

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости
Перестрелка, произошедшая 1 июня в исторической части Киева — на Подоле, сразу попала в топ-новости украинских сайтов и на первые страницы газет. Злоумышленник, назвавшийся журналистом французской Le Monde Алексом Вернерером, выхватил пистолет "Глок" и трижды выстрелил в Адама Осмаева. В ответ жена жертвы Амина Окуева из наградного пистолета расстреляла псевдожурналиста.
Обе жертвы перестрелки в настоящее время, после проведенных хирургических операций по извлечению пуль, находятся в бессознательном состоянии в реанимации 17-й клинической больницы Киева. К ним приставлена охрана.
Депутаты украинского парламента, даже не имея информации о личности киллера-неудачника, поспешили обвинить во всем спецслужбы России.
"Он так красиво все расписывал"
По словам Окуевой, их французский собеседник, с которым они встречались в общей сложности четыре раза, очень хорошо говорил по-русски, с едва уловимым акцентом, что объяснял своей учебой в Питере, где, по его словам, получил журналистское образование.
"Он так красиво все расписывал, что французская редакция хочет сделать цикл интервью с нами в связи с тем, что во Франции пришли (к власти) новые политические силы", — вспоминает Амина.
У Окуевой оказалось с собой наградное оружие (подарок министра МВД Арсена Авакова), которое она выхватила и несколько раз в ответ выстрелила в киллера…
Жертва неудачного покушения и сам был киллером
Чеченец Адам Османов, которого пытался застрелить "французский журналист", личность на Украине приметная. Известность он получил зимой 2012 года. Тогда сразу после новогодних праздников в Одессе прогремел взрыв, в результате которого выгорела квартира. В ней правоохранители нашли труп чеченца Руслана Мадаева, а также получившего сильные ожоги гражданина Казахстана Ильи Пьянзина, которого тут же госпитализировали. А еще через несколько дней третьего жильца, снимавшего эту квартиру, арестовали в другом месте — это и был чеченец Адам Осмаев.
По утверждению Службы безопасности Украины, все трое готовили теракты в Одессе (у них нашли фотографии нескольких городских общественных зданий), но главное — они собирались совершить покушение на российского президента (тогда еще кандидата в президенты) Владимира Путина.
Как утверждают журналисты сайта "Страна.UA", которые в свое время провели журналистское расследование относительно теракта в Одессе, "уже в ходе следствия по факту взрыва в Одессе на Тираспольской ФСБ озвучила еще одну версию: якобы Адам Осмаев был завербован в Египте людьми чеченского полевого командира Доку Умарова и согласился сформировать диверсионную группу для покушения на Путина. А в Одессе Осмаев, Пьянзин и Мадаев должны были обучиться делать взрывные устройства. Собственно, в результате такой учебы и произошел взрыв".
Получивший в результате взрыва серьезные ожоги подельник Осмаева — Илья Пьянзин, по сведениям "Страна.UA", тогда, в 2012 году, "пошел на сотрудничество со следствием и дал показания, что покушение на Путина якобы должно было произойти в результате подрыва бочки с взрывчаткой, зарытой вдоль одной из дорог, по которой ездил президент России. В доказательство ФСБ опубликовала снимки якобы найденной бочки со взрывчаткой".
После освобождения гражданин России Осмаев (кстати, и по сей день он имеет российское гражданство) записался добровольцем в "батальон имени Джохара Дудаева" и отправился воевать в Донбасс против ДНР и ЛНР.
Вместе с ним в гражданской войне на стороне украинского правительства приняла участие и его жена Амина Окуева. Она, кстати, пока ждала мужа из заключения, прошла Евромайдан, где, по информации украинских СМИ, была санитаркой.
"Французский" киллер чеченского происхождения
Так же считает и его коллега по парламенту Игорь Мосийчук.
"Под видом французского журналиста подготовленный в России киллер через помощницу Савика Шустера договорился о цикле интервью с Адамом и Аминой", — написал он на своей странице в Facebook.
Правда, ни Геращенко, ни Мосийчук никаких доказательств своей версии не приводят. Впрочем, для них это дело вполне решенное, потому что обвинения России и ее спецслужб во всех покушениях, убийствах и терактах, происходящих на территории нынешней Украины, дело стандартное и доказательств у авторов этих версий не требующее.
На этот раз дело, правда, несколько сложнее. Во-первых, документы у киллера, судя по всему, подлинные, но полученные на умершее лицо (и это уже вопрос к украинским правоохранительным структурам, а никак не к России). Что же касается личности киллера, то она тоже весьма примечательная. Как выяснила "Страна.UA", это — чеченец Артур Курмакаев, за которым числится целый букет правонарушений.
Впервые о нем стало известно в 2008 году, когда его задержали в Австрии. В этой стране тогда находился и враг главы Чечни Рамзана Кадырова Умар Исраилов. Исраилов был убит неизвестными позже, в 2009 году. К этому времени Курмакаев уже был депортирован в Россию и потому к убийству Исраилова не причастен.
По предположению американского издания, признательные показания Курмакаев дал в надежде получить убежище в Австрии. Однако австрийские государственные органы в этом ему отказали и депортировали в Россию, где он и был осужден за многочисленные ранее совершенные преступления.
И на этот раз оказался на Украине.
Вместо послесловия
Конечно, ни о какой работе российских спецслужб здесь речи не идет. Такая версия может родиться только в воображении политиков-русофобов. Потому что трудно представить себе ситуацию, при которой ФСБ России посылает в Киев 58-летнего киллера, уже однажды провалившегося и зарекомендовавшего себя как перебежчика. Да и зачем российской спецслужбе убийство Осмаева? Что оно может дать? Носителем каких секретов, планов, особо ценных знаний в отношении России или ее руководства может быть боец добробата вместе со своей женой?
Достаточно вспомнить о коллекторе Павле Паршове, ставшем киллером экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, тоже сбежавшего со своей родины, где ему угрожало судебное преследование. Теперь и Паршов, и Вороненков убиты… А Осмаев и Курмакаев в реанимации. Все они в чем-то несчастные люди, потерявшие родину и не имеющие ни корней, ни будущего.
А сколько еще подобных случаев, хотя и менее известных. Это говорит не столько о криминальных нравах соседей, сколько о ситуации на самой Украине, ставшей прибежищем всего этого сброда.