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В Киеве генерала Ватутина поменяли на эсэсовца Шухевича

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июнь 2017 (28)
13:3502.06.2017
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВ центре Киева во время празднования Дня городаВ центре Киева во время празднования Дня города
© РИА Новости / Стрингер
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Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

В четверг, 1 июня, горсовет Киева принял решение переименовать проспект генерала и героя Великой Отечественной войны Николая Ватутина. Теперь этот проспект будет носить имя гауптмана и заместителя командира батальона СС Романа Шухевича. А накануне, 30 мая, националисты провели акцию устрашения во Львовском областном совете, где взорвали несколько дымовых шашек. В результате пострадали 11 человек, среди них — беременная женщина.

Все началось во Львове в 1941 году…

В ночь с 29 на 30 июня 1941 года батальон СС "Нахтигаль" под командованием гауптштурмфюрера Романа Шухевича в ходе операции "Барбаросса" первым вошел во Львов в составе фашистских войск.

Участники факельного шествия в честь 60-летия гибели командира УПА Романа Шухевича. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Бандера и Шухевич. Как "герои" боролись за независимость Украины
Тогда же "Нахтигаль" участвовал в массовых карательных операциях, направленных против мирного населения. По заранее составленным спискам националисты во главе с Романом Шухевичем расстреливали во Львове партийных и советских работников, а также польскую и украинскую интеллигенцию, еврейское население и простых людей, проявлявших сочувствие к советской власти.

С 1943 года Шухевич был руководителем Организации украинских националистов (ОУН)* и командующим Украинской повстанческой армией*.

Во Львове 30 июня 1941 года ОУН* провозгласила создание союзного фашистской Германии украинского государства. Позже "Нахтигаль" под командованием Шухевича участвовал в борьбе с партизанами на территории Белоруссии.

Мероприятия в честь 72-й годовщины создания УПА на Украине. Архив
© РИА Новости / Игорь Чекачков
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Федор Фефелов: героизация УПА – это чистая пропаганда
После войны ОУН-УПА* переходит на нелегальное положение и продолжает воевать с советской властью. В 1950 году во время военной операции при попытке задержания Шухевич был убит. Теперь его именем названа одна из центральных улиц Киева.

Сын Романа Шухевича ныне — депутат Верховной рады Украины, один из инициаторов закона о декоммунизации, принятого в парламенте страны 9 апреля 2015 года.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЛидер фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко и депутат Верховной рады Юрий Шухевич на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 15 ноября 2016 года
© РИА Новости / Стрингер
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Лидер фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко и депутат Верховной рады Юрий Шухевич на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 15 ноября 2016 года

Справедливости ради надо сказать, что в декабре 2016 года Киевский горсовет уже рассматривал вопрос о переименовании проспекта Ватутина в проспект Шухевича. Но тогда он это делать отказался.

…и продолжилось в 2017-м там же

Города мира. Львов. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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СМИ: радикалы ворвались в сессионный зал Львовского облсовета
Тридцатого мая уже в нынешнем 2017-м году во Львове собрались на свою сессию депутаты областного совета. Спустя некоторое время в зал заседаний ворвались радикалы из "Национального корпуса". Они потребовали принять обращение к президенту с объявлением амнистии в отношении ветеранов антитеррористической операции (АТО), которые осуждены или находятся под следствием и судом в связи с уголовными преступлениями (мародерство, изнасилования, грабежи, пытки).

А еще они требуют от депутатов поддержать свой "Манифест националистов", принятый в Киеве, а также их требования по национализации российских предприятий, отмене моратория на продажу земли, снижению коммунальных тарифов.

В этом радикалы из "Национального корпуса" нашли поддержку у своих побратимов и единомышленников во всеукраинском объединении "Свобода" (бывшей Социал-националистической партии Украины). "Сегодня националистические силы Львовщины — "Свобода", "Правый сектор"*, "Национальный корпус" — собрались у Львовского облсовета с тем, чтобы поддержать манифест, принятый националистическими силами в Киеве, обратиться к представителям Львовской области, чтобы максимально поддержать его", — заявил один из руководителей "Свободы" Руслан Кошулинский.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСторонник "Правого сектора" (организации, запрещенной в России) на митинге националистов во Львове. 30 мая 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Сторонник "Правого сектора" (организации, запрещенной в России) на митинге националистов во Львове. 30 мая 2017

Андрей Билецкий. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Максименко
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Радикалы грозят заблокировать областные советы по всей Украине
После того как львовские депутаты отказались рассматривать заявления националистов, в зал было брошено несколько дымовых шашек, пострадали 11 человек, среди них беременная женщина. Глава "Национального корпуса" Андрей Билецкий заявил на следующий день в Киеве, что активисты "НК" дойдут со своими требованиями до администрации президента. Главное из них — амнистия ветеранов АТО.

"Мы хотим создать давление, показать, что эти вещи поддерживает каждый регион. Мы будем приходить в другие облсоветы, будем продолжать это делать и надеемся на понимание", — заявил Билецкий в эфире телеканала "Эспрессо.TV". "И когда уже будем иметь за собой какое-то консолидированное мнение, два десятка обращений от областей, тогда мы обязательно придем к президенту", — утверждает он.

Что ждет Порошенко

То, что националисты и радикалы на Украине умеют добиваться своего, не вызывает сомнений.

Памятник генералу Николаю Федоровичу Ватутину в Киеве, Украина
© РИА Новости / Р. Якименко
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Декоммунизация или ренацизация? В Киеве переименовали проспект Ватутина
В декабре 2016 года они предложили переименовать проспект Ватутина в проспект нациста Шухевича. Тогда им депутаты Киевского горсовета отказали, но 1 июня 2017-го приняли такое решение.

Тогда же, в декабре 2016-го, радикалы и ветераны АТО объявили о железнодорожной блокаде Донбасса. В январе они начали эту акцию, что сразу же ударило по экономике страны. А в марте президент, негодуя на радикалов, тем не менее, ее поддержал и даже расширил, объявив полную транспортную блокаду Донбасса.

© РИА Новости / Игорь МасловПерейти в фотобанкОстановка производства на Енакиевском металлургическом заводе из-за железнодорожной блокады Донбасса.
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Остановка производства на Енакиевском металлургическом заводе из-за железнодорожной блокады Донбасса.

В конце февраля "Национальный корпус" начал акцию по блокированию украинских дочек российских банков. По сути, это было вмешательство в финансовую систему страны. И президент Петр Порошенко снова дрогнул, объявив в марте санкции в отношении российских финансовых учреждений с требованиями их продажи и ухода с украинского финансового рынка.

Здание Сбербанка в Харькове. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Залитые монтажной пеной банкоматы в Харькове принадлежат "дочке" Сбербанка
Теперь радикалы идут дальше. Они хотят потребовать от президента и вообще украинской власти выпустить на свободу уголовников, чтобы пополнить свои ряды накануне важных для страны событий — возможных досрочных парламентских выборов.

Очевидно, что президент Петр Порошенко оказался не способен на борьбу с радикалами, за которыми стоят люди из его ближайшего окружения, которые, впрочем, этого и не скрывают. Тот же министр МВД Арсен Аваков неоднократно заявлял, что ветераны АТО — его побратимы. А один из идеологов "Национального корпуса" Вадим Троян стал в нынешнем году заместителем Авакова и контролирует Национальную полицию.

*Организация украинских националистов, запрещенная в России.

 

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