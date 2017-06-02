К отрезанной голове Дональда Трампа: "это просто свобода"

Авигдор Эскин, для РИА Новости
Америка бурлит после скандальной фотографии комической актрисы (а также демократической активистки и "гетеросексуальной защитницы прав ЛГБТ") 57-летней Кэти Гриффин.
Гриффин сфотографировалась с муляжом окровавленной головы президента Дональда Трампа и комическим выражением на профессиональном лице.
Известный своей непримиримой позицией по отношению к Трампу телеканал CNN заявил о расторжении с ней контракта по участию в новогодней программе в качестве соведущей. Сама Гриффин выразила сожаление о собственной эпатажной выходке и сказала, что да, пожалуй, "это было слишком".
Многие американцы сокрушались в своих интернет-посланиях по общему падению уровня публичного дискурса в США.
Такая инфернальная форма реализации стремления выделиться повергает в ужас мыслящих людей. Вместо утонченного искусства, раскрывающего красоты Беатриче и одухотворенное великолепие Гамлета, — пляски вокруг отхожего места с заходами туда.
Если в некоей "традиционной" Европе принято было хранить при помощи законов основы добропорядочного бытия, то "новая" — она же "американская" — система не ограничивает граждан в самовыражении.
Мы находим в американской юридической практике признания того, что выкрики "пожар" в ходе показа в зале кинокартины нельзя считать законными, ибо такого рода "высказывание" приводит к немедленным действиям, ставящим под угрозу общественный порядок. Однако при разборе спорных ситуаций, касающихся непосредственно свободы слова, американская судебная система отдает обычно предпочтение именно этому принципу.
Так, в 1978 году суд разрешил нацистской партии США маршировать со свастикой по улицам Чикаго, в непосредственной близости к району, где проживало особо много людей, переживших холокост. Местные власти запретили нацистам маршировать, а они при помощи либерального "Американского объединения за гражданские права" обратились в суд и выиграли.
В середине восьмидесятых годов американский суд рассматривал иск бывшего министра обороны Израиля Ариэля Шарона против журнала "Тайм", обвинившего его в том, что он знал о готовившейся фалангистами бойне в Сабре и Шатиле. Шарон сумел доказать, что был несправедливо оклеветан. Но суд не признал журнал виновным и не обязал компенсировать Шарона по причине недоказанности "злых намерений" у журналистов.
Как мы видим на приведенных примерах, свобода слова в американском понимании поощряет моральную, культурную и эстетическую деградацию, не препятствует подлейшему глумлению над чувствами жертв нацизма, дозволяет клеветать и лишать других права на свободу.
К этому можно прибавить и свободу подрывать политику собственного президента. Мы ведь помним, как всего пару недель назад американская пресса обвиняла Трампа в передаче секретных материалов министру иностранных дел России Сергею Лаврову.
А было дело так. Трамп поделился с Лавровым опасениями, что террористы замышляют теракты в самолетах при помощи переносных компьютеров. Кто-то передал журналистам, что, поведав это, Трамп выдал секретнейший источник информации в ИГИЛ*. Как выяснилось позже, тревожные сигналы пришли от израильского агента.
Остается только спросить: а не задумывался ли кто-нибудь в США о том, что свобода слова не может быть добродетелью, если сперва нет критериев качества произносимых слов? Как мы видим, разнузданное словоблудие служит воцарению низменного и лишению свободы слова других людей.
Свобода превращения искусства в справление нужды и свобода глумиться над чувствами других — это и есть американская мечта? Ох, не об этом мечтали американские отцы-основатели.
*Террористическая организация, запрещенная в России.