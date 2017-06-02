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К отрезанной голове Дональда Трампа: "это просто свобода"

11:2102.06.2017
(обновлено: 11:22 02.06.2017)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci

Авигдор Эскин, для РИА Новости

Америка бурлит после скандальной фотографии комической актрисы (а также демократической активистки и "гетеросексуальной защитницы прав ЛГБТ") 57-летней Кэти Гриффин.

Гриффин сфотографировалась с муляжом окровавленной головы президента Дональда Трампа и комическим выражением на профессиональном лице.

© AFP 2017 / Robyn BeckАктриса Кэти Гриффин
© AFP 2017 / Robyn Beck
Актриса Кэти Гриффин

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Секретная служба США проверяет публикацию снимков с муляжом головы Трампа
Многочисленные комментарии в социальных сетях были по большей части негативными: актрисе предлагали вступить в ИГИЛ* и называли ее "осатаневшей".

Известный своей непримиримой позицией по отношению к Трампу телеканал CNN заявил о расторжении с ней контракта по участию в новогодней программе в качестве соведущей. Сама Гриффин выразила сожаление о собственной эпатажной выходке и сказала, что да, пожалуй, "это было слишком".

© РИА НовостиТелеканал CNN заявил о расторжении контракта с Кэти Гриффин по участию в новогодней программе в качестве соведущей
© РИА Новости
Телеканал CNN заявил о расторжении контракта с Кэти Гриффин по участию в новогодней программе в качестве соведущей

Многие американцы сокрушались в своих интернет-посланиях по общему падению уровня публичного дискурса в США.

Такая инфернальная форма реализации стремления выделиться повергает в ужас мыслящих людей. Вместо утонченного искусства, раскрывающего красоты Беатриче и одухотворенное великолепие Гамлета, — пляски вокруг отхожего места с заходами туда.

Дональд Трамп. Архивное офто
© AFP 2017 / Robyn Beck
Американская актриса извинилась за фотографии с "отрезанной головой" Трампа
Отсюда и сущностный вопрос: можно ли считать американского идола свободы слова добродетелью?

Если в некоей "традиционной" Европе принято было хранить при помощи законов основы добропорядочного бытия, то "новая" — она же "американская" — система не ограничивает граждан в самовыражении.

Мы находим в американской юридической практике признания того, что выкрики "пожар" в ходе показа в зале кинокартины нельзя считать законными, ибо такого рода "высказывание" приводит к немедленным действиям, ставящим под угрозу общественный порядок. Однако при разборе спорных ситуаций, касающихся непосредственно свободы слова, американская судебная система отдает обычно предпочтение именно этому принципу.

Так, в 1978 году суд разрешил нацистской партии США маршировать со свастикой по улицам Чикаго, в непосредственной близости к району, где проживало особо много людей, переживших холокост. Местные власти запретили нацистам маршировать, а они при помощи либерального "Американского объединения за гражданские права" обратились в суд и выиграли.

В середине восьмидесятых годов американский суд рассматривал иск бывшего министра обороны Израиля Ариэля Шарона против журнала "Тайм", обвинившего его в том, что он знал о готовившейся фалангистами бойне в Сабре и Шатиле. Шарон сумел доказать, что был несправедливо оклеветан. Но суд не признал журнал виновным и не обязал компенсировать Шарона по причине недоказанности "злых намерений" у журналистов.

Сотрудники полиции в США. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh
Калифорнийский университет закрыли из-за беспорядков студентов
А 13 января сего года леволиберальные радикалы в Университете Калифорнии сумели сорвать лекцию бывшего редактора правоконсервативного издания "Брейтбарт" Мило Яннопулоса. Студенты использовали свое право на свободу слова, чтобы лишить этого права других.

Как мы видим на приведенных примерах, свобода слова в американском понимании поощряет моральную, культурную и эстетическую деградацию, не препятствует подлейшему глумлению над чувствами жертв нацизма, дозволяет клеветать и лишать других права на свободу.

К этому можно прибавить и свободу подрывать политику собственного президента. Мы ведь помним, как всего пару недель назад американская пресса обвиняла Трампа в передаче секретных материалов министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

© AP Photo / Russian Foreign Ministry PhotoПрезидент США Дональд Трамп и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в Белом доме. 10 мая 2017
© AP Photo / Russian Foreign Ministry Photo
Президент США Дональд Трамп и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в Белом доме. 10 мая 2017

А было дело так. Трамп поделился с Лавровым опасениями, что террористы замышляют теракты в самолетах при помощи переносных компьютеров. Кто-то передал журналистам, что, поведав это, Трамп выдал секретнейший источник информации в ИГИЛ*. Как выяснилось позже, тревожные сигналы пришли от израильского агента.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Трамп заявил, что не упоминал Израиль, делясь разведданными с Лавровым
Рассказав Лаврову в ходе непубличной беседе о самом опасении, Трамп никому никаких источников не раскрыл, а вот газеты нанесли удар не только по собственному президенту, но и по израильтянам, обнародовав факт существования агента. И никто не привлек их к ответственности.

Остается только спросить: а не задумывался ли кто-нибудь в США о том, что свобода слова не может быть добродетелью, если сперва нет критериев качества произносимых слов? Как мы видим, разнузданное словоблудие служит воцарению низменного и лишению свободы слова других людей.

Свобода превращения искусства в справление нужды и свобода глумиться над чувствами других — это и есть американская мечта? Ох, не об этом мечтали американские отцы-основатели.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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