Беженцы: сумерки Европы

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович приняла участие в международной конференции GLOBSEC 2017, проходившей в Братиславе (Словакия). Словацкие журналисты захотели взять у нее интервью. И госпожа президент им не отказала. Благодаря этому стечению обстоятельств нам удалось узнать много нового и интересного.
Это значит, что в ближайшие девять лет ЕС должен ежегодно принимать не менее 22 миллионов мигрантов. К концу этого срока его население должно увеличиться на треть. Причем поскольку, по сведениям Колинды Грабар-Китарович, большинство среди мигрантов составляют мужчины 16-18 лет без семей, демографическая ситуация в Европе также должна будет драматическим образом измениться.
Если госпожа Грабар-Китарович ошиблась, оговорилась или даже умышленно сгустила краски, и речь идет не о двухстах, а "всего лишь" о двадцати миллионах, ЕС будет немногим легче. Просто ужасный, но практически мгновенный конец превратится в ужас без конца.
Достаточно вспомнить, что год назад Европа пережила страшнейший миграционный кризис, разрушивший европейское единство и серьезно пошатнувший основы ЕС. Так вот, тогда за год в ЕС прибыло около миллиона мигрантов, а выходить из-под контроля ситуация начала тогда, когда общая численность переселенцев приблизилась к полумиллиону. Если заставить ЕС принимать даже не по двадцать, а всего лишь по два миллиона мигрантов в год на протяжении десяти лет, Великое переселение народов покажется детской игрой в песочнице.
Украина за три года, прошедшие после переворота и разрушения государственности, потеряла пятнадцать миллионов человек. Из них только пять миллионов — жители Крыма и ДНР/ЛНР, оставшиеся на своем месте, но сменившие государственную принадлежность. Остальные — мигранты, в основном экономические.
То есть даже ориентировочно, на глаз прикинутый потенциал мировой миграции в ближайшие годы реально составляет более ста миллионов человек. Латинскую Америку, откуда народ бежит в США, мы в этих подсчетах не учитываем. Этим ста (или двумстам, по подсчетам президента Хорватии) миллионам удобнее бежать именно в Европу, а не в США, Австралию, Канаду или Новую Зеландию. И они побегут.
У меня нет никаких оснований считать, что экономики Ливии, Сирии, Ирака, Афганистана, Сомали, Южного Судана, Украины и других разрушенных или разрушающихся государств в ближайшие годы заработает. Скорее наоборот, в условиях глобального системного кризиса ситуация будет ухудшаться.
При этом многомиллионные толпы мигрантов, бегущие в относительно благополучные страны, создают критическую нагрузку не только на социальную среду, но в первую очередь на экономику, стимулируя разрушение все новых и новых экономик и появление миллионов новых мигрантов из вчера еще благополучных стран.
Мы, конечно, можем радоваться европейским проблемам, можем говорить: "Сами виноваты, не надо было заниматься продвижением в мире "демократии" и европейских ценностей, сейчас бы ливийцы и сирийцы спокойно жили у себя дома". Но современный мир, очень тесен, хрупок и взаимосвязан.
Десятки миллионов или даже миллионы мигрантов разрушат европейскую стабильность и не найдут в ЕС желаемого благополучия. Попробуйте с одного раза угадать, куда они двинутся дальше, если на Севере и на Западе океан, с Юга они прибыли, а на Востоке Россия.
Восточноевропейцы, включая прибалтов, достаточно успешно сопротивляются проникновению на территории их стран афро-азиатских мигрантов и при этом снимают с России примерно половину бремени экономической миграции с Украины. Миграция из государств Средней Азии контролируема, при этом сами они служат надежным щитом от проникновения афганских и прочих центрально-южноазиатских мигрантов.
Но все это не будет продолжаться вечно. Западная Европа не будет одна захлебываться в миграционной волне — она сломает Восточную и заставит "равномерно распределять" миграционную нагрузку между всеми членами ЕС. Восточноевропейские государства экономически и политически менее устойчивы, чем их западноевропейские собратья, и миграционный вал дестабилизирует их практически сразу. А это уже границы России.
Сегодня президент Хорватии, ни на что уже особенно не надеясь, говорит, что Европе необходимо решать проблему беженцев в местах их проживания. Не принимать их к себе, а пытаться убедить остаться дома. Наверное, это единственный эффективный способ остановки миграционного нашествия (не выдвигать же на границу против беженцев пулеметы). Поскольку же потенциальная мигрантская угроза России исходит не из Африки, а из Европы (Россия попадает под второй, постевропейский, удар мигрантской волны), необходимо содействовать приобретению восточноевропейским антимигрантским буфером достаточной устойчивости, чтобы он был в состоянии удержать нашествие. Для этого канал "Западная Европа — Восточная Европа — Россия" должен стать для мигрантов более сложным и опасным, чем канал "Западная Европа — США — Канада".
Очевидно, что многомиллионную мигрантскую волну, которая уже пришла в движение, нельзя развернуть вспять. Ее можно только перенаправить, как когда-то Восточный Рим перенаправил ударившую в него волну Великого переселения на границы Западного Рима. Через сто лет Западного Рима не стало, а Византия просуществовала еще тысячелетие и погибла совсем по другой причине.