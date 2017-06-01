На Украине объявили "победу" над "Газпромом", не читая документов

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости
Украинская власть облегченно выдохнула, бегло просмотрев материалы Стокгольмского трибунала, полученные 31 мая: банкротства "Нафтогаза" не будет. Более того, не будет и дефолта страны. Стокгольмский трибунал одним своим решением спас Украину от экономического краха.
Все обрадовались. Президент Петр Порошенко, не дожидаясь консолидированного мнения экспертов по 800-страничному документу (его ведь элементарно прочитать еще надо было), в тот же день заявил об очередной победе Украины над Россией на международных юридических фронтах.
Правда, когда документ начали изучать эксперты, энтузиазма поубавилось. Платить Украине все равно придется. И по решению трибунала сумма немалая. А если честно, для Украины — неподъемная. По предварительным подсчетам, от одного до трех миллиардов долларов. Но, возможно, и больше.
Впрочем, украинская власть все равно платить не будет. И не собиралась. Для этого был придуман специальный юридический ход, который готовился заранее. И теперь наверняка к нему прибегнут.
Скандальная предыстория
В тот момент премьер-министром Украины была Юлия Тимошенко, которая вела изнурительную политическую кампанию против президента Виктора Ющенко. И поэтому она своим распоряжением вернула из Москвы в Киев главу "Нафтогаза", которого на переговоры с "Газпромом" отправил Ющенко.
Но договор не был подписан. "Газпром", не имея договора, поставки для Украины прекратил. Украина начала отбирать газ из своей газотранспортной трубы, по которой он поступает в Европу. Разразился скандал.
И тогда Тимошенко прибыла в Москву, где после переговоров с президентом России Владимиром Путиным лично подписала контракт на поставки газа. После чего триумфально прибыла в Киев, доказав своим избирателям, что умеет решать проблемы страны. А в конце того же года на Украине началась президентская избирательная кампания. В которой Тимошенко собиралась конкурировать с Ющенко.
Когда же на президентских выборах победил Виктор Янукович, выяснилось совсем неприличное обстоятельство: Тимошенко не могла принимать самостоятельно решение о цене и прочих условиях, по которым подписывала контракт на поставки газа. Она должна была его согласовать с кабинетом министров в Киеве. Кабмин согласие на это не дал. Но у Тимошенко, тем не менее, на руках появился документ о таком согласии — конечно, поддельный.
Из колонии Тимошенко была выпущена досрочно — во время Евромайдана. Тогда же Верховная рада полностью ее реабилитировала и признала уголовное преследование в отношении Тимошенко политически мотивированным.
Вся эта предыстория нужна только для того, чтобы правильно оценить заявления нынешней украинской власти по поводу "нечестности" "Газпрома", якобы принуждавшего "Нафтогаз" к неравноправным отношениям.
Предмет спора
Спор по этому контракту между "Газпромом" и "Нафтогазом" возник в июне 2014 года.
Дело в том, что украинская власть к этому моменту задолжала 2,9 миллиарда долларов за газ, который с ноября 2013-го по май 2014 года "Газпром" исправно поставлял Украине. В это время в стране проходил госпереворот с последующим перераспределением высоких чиновничьих постов. И власти было не до расчетов за газ. А когда пришло время рассчитываться, денег не оказалось.
Однако за последующие после мая поставки "Нафтогаз" рассчитывался и газ получал — и в 2014-м, и в 2015 году. А в 2016-м Украина вообще отказалась получать газ из России и стала потреблять так называемый реверсный из Восточной Европы. То есть тот же газпромовский, но только излишки, которые оставались у той же Словакии, например.
Платить долг в размере 2,9 миллиарда долларов Украина отказалась. И тогда "Газпром" вспомнил о наличии условия "бери или плати", которое до этого оставалось на бумаге, и пригрозил, что применит и эту формулу при дальнейших расчетах с Украиной. Так возник иск "Газпрома" к "Нафтогазу", в котором, помимо долга за реально поставленное топливо, были записаны еще 42,8 миллиарда долларов за газ, который "Газпром" не поставлял, но за который Украина обязалась платить по формуле "бери или плати".
В свою очередь, "Нафтогаз" подал в тот же Стокгольмский трибунал встречный иск, в соответствии с которым просил, во-первых, признать с самого начала, то есть с 2009 года, цену на газ неправильной (то есть ее снизить до среднеевропейской) и, таким образом, взыскать с "Газпрома" в качестве излишне выплаченных 17,9 миллиарда долларов. А еще "Нафтогаз" потребовал отменить правило "бери или плати", по которому (внимание!) "Газпром" с Украины никогда денег и не получал.
Что решил Стокгольмский трибунал
Таким образом, теперь отклонены все претензии "Нафтогаза", который хотел задним числом возвратить себе из уже выплаченных "Газпрому" сумм 17,9 миллиарда долларов.
Что же касается долга "Нафтогаза" за газ, поставленный с ноября 2013-го по май 2014 года в размере 2,9 миллиарда долларов, то его "Нафтогазу" надо будет выплатить. Так что "победа" Украины на Россией, о которой столь шумно и торжественно заявила украинская власть, оказалась пирровой.