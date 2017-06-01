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На Украине объявили "победу" над "Газпромом", не читая документов

18:1801.06.2017
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВысокогорная газокомпрессорная станция Воловец в Закарпатской областиВысокогорная газокомпрессорная станция Воловец в Закарпатской области
© РИА Новости / Стрингер
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Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Украинская власть облегченно выдохнула, бегло просмотрев материалы Стокгольмского трибунала, полученные 31 мая: банкротства "Нафтогаза" не будет. Более того, не будет и дефолта страны. Стокгольмский трибунал одним своим решением спас Украину от экономического краха.

Все обрадовались. Президент Петр Порошенко, не дожидаясь консолидированного мнения экспертов по 800-страничному документу (его ведь элементарно прочитать еще надо было), в тот же день заявил об очередной победе Украины над Россией на международных юридических фронтах.

Газовый трубопровод в Закарпатской области Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Фальстарт: Украина заявила о победе над "Газпромом" в Стокгольмском суде
А замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Олена Зеркаль в тон главе государства прочувствованно заявила: "Это однозначно победа. Евроинтеграция в силе".

Правда, когда документ начали изучать эксперты, энтузиазма поубавилось. Платить Украине все равно придется. И по решению трибунала сумма немалая. А если честно, для Украины — неподъемная. По предварительным подсчетам, от одного до трех миллиардов долларов. Но, возможно, и больше.

Впрочем, украинская власть все равно платить не будет. И не собиралась. Для этого был придуман специальный юридический ход, который готовился заранее. И теперь наверняка к нему прибегнут.

Скандальная предыстория

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВысокогорная газокомпрессорная станция "Воловец" в Закарпатской области
© РИА Новости / Стрингер
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Высокогорная газокомпрессорная станция "Воловец" в Закарпатской области
Контракт, по которому Украина получала в последние годы газ из России, был заключен 17 января 2009 года. История эта немного комичная, но с привкусом трагизма и уголовщины.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Фото : официальный сайт президента Украины
Порошенко заявил, что Украина останется надежным транзитером газа в ЕС
Предыдущий весьма выгодный для Украины контракт на поставки газа истекал 31 декабря 2008 года. По нему цена на газ была ниже той, по которой российская монополия поставляла в Европу. Делегация "Нафтогаза" несколько дней находилась в Москве, согласовывая параметры нового соглашения. Но 31 декабря 2008 года тогдашний глава "Нафтогаза" Олег Дубина неожиданно спешно покинул "Газпром", как утверждали участники переговоров, чуть ли не прямо во время процедуры подписания.

В тот момент премьер-министром Украины была Юлия Тимошенко, которая вела изнурительную политическую кампанию против президента Виктора Ющенко. И поэтому она своим распоряжением вернула из Москвы в Киев главу "Нафтогаза", которого на переговоры с "Газпромом" отправил Ющенко.

Но договор не был подписан. "Газпром", не имея договора, поставки для Украины прекратил. Украина начала отбирать газ из своей газотранспортной трубы, по которой он поступает в Европу. Разразился скандал.

И тогда Тимошенко прибыла в Москву, где после переговоров с президентом России Владимиром Путиным лично подписала контракт на поставки газа. После чего триумфально прибыла в Киев, доказав своим избирателям, что умеет решать проблемы страны. А в конце того же года на Украине началась президентская избирательная кампания. В которой Тимошенко собиралась конкурировать с Ющенко. 

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин и Юлия Тимошенко в Доме правительства. 18 января 2009
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин и Юлия Тимошенко в Доме правительства. 18 января 2009

Александр Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Замглавы "Газпрома" о решении по спору с "Нафтогазом": важны забитые голы
Позже выяснилось, что подписала Тимошенко абсолютно невыгодный для Украины контракт. Цена поставляемого газа была выше той, по которой "Газпром" поставлял голубое топливо в Европу. А еще было условие, по которому Украина должна была отбирать более 50 миллиардов кубометров газа в год. Принцип был такой — "бери или плати". То есть даже если не берешь оговоренный объем, то все равно за него платишь.

Когда же на президентских выборах победил Виктор Янукович, выяснилось совсем неприличное обстоятельство: Тимошенко не могла принимать самостоятельно решение о цене и прочих условиях, по которым подписывала контракт на поставки газа. Она должна была его согласовать с кабинетом министров в Киеве. Кабмин согласие на это не дал. Но у Тимошенко, тем не менее, на руках появился документ о таком согласии — конечно, поддельный.

Логотип компании Газпром на павильоне в выставочном комплексе Ленэкспо
© РИА Новости / Максим Блинов
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Минюст Украины отчитался о взыскании первых штрафов с "Газпрома"
За это при новом президенте против Тимошенко было возбуждено уголовное дело, состоялся суд, и в 2011-м по решению суда она оказалась в Харьковской женской колонии.

Из колонии Тимошенко была выпущена досрочно — во время Евромайдана. Тогда же Верховная рада полностью ее реабилитировала и признала уголовное преследование в отношении Тимошенко политически мотивированным.

Вся эта предыстория нужна только для того, чтобы правильно оценить заявления нынешней украинской власти по поводу "нечестности" "Газпрома", якобы принуждавшего "Нафтогаз" к неравноправным отношениям.

Абордаж по-украински
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Абордаж по-украински

Предмет спора

Спор по этому контракту между "Газпромом" и "Нафтогазом" возник в июне 2014 года.

Дело в том, что украинская власть к этому моменту задолжала 2,9 миллиарда долларов за газ, который с ноября 2013-го по май 2014 года "Газпром" исправно поставлял Украине. В это время в стране проходил госпереворот с последующим перераспределением высоких чиновничьих постов. И власти было не до расчетов за газ. А когда пришло время рассчитываться, денег не оказалось.

Стенд компании Газпром нефть в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
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"Газпром" изучает промежуточное решение арбитража по спору с "Нафтогазом"
"Газпром" обратился в Стокгольмский трибунал с требованием рассчитаться в соответствии с условиями контракта. "Нафтогаз" отказался.

Однако за последующие после мая поставки "Нафтогаз" рассчитывался и газ получал — и в 2014-м, и в 2015 году. А в 2016-м Украина вообще отказалась получать газ из России и стала потреблять так называемый реверсный из Восточной Европы. То есть тот же газпромовский, но только излишки, которые оставались у той же Словакии, например. 

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВывеска НАК "Нафтогаз Украины" на административном здании в Киеве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вывеска НАК "Нафтогаз Украины" на административном здании в Киеве

Платить долг в размере 2,9 миллиарда долларов Украина отказалась. И тогда "Газпром" вспомнил о наличии условия "бери или плати", которое до этого оставалось на бумаге, и пригрозил, что применит и эту формулу при дальнейших расчетах с Украиной. Так возник иск "Газпрома" к "Нафтогазу", в котором, помимо долга за реально поставленное топливо, были записаны еще 42,8 миллиарда долларов за газ, который "Газпром" не поставлял, но за который Украина обязалась платить по формуле "бери или плати".

В свою очередь, "Нафтогаз" подал в тот же Стокгольмский трибунал встречный иск, в соответствии с которым просил, во-первых, признать с самого начала, то есть с 2009 года, цену на газ неправильной (то есть ее снизить до среднеевропейской) и, таким образом, взыскать с "Газпрома" в качестве излишне выплаченных 17,9 миллиарда долларов. А еще "Нафтогаз" потребовал отменить правило "бери или плати", по которому (внимание!) "Газпром" с Украины никогда денег и не получал.

Что решил Стокгольмский трибунал

Газокомпрессорная станция в Закарпатской области Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Глава "Газпрома" о возможном отборе Украиной газа: пусть попробуют
Стокгольмский трибунал, во-первых, предложил в дальнейшем исчислять цену по газу, поставляемому "Газпромом" на Украину по среднеевропейской цене. Но только с 2014 года. А до этой даты цена на газ признана действительной. Второе, трибунал предложил отменить правило "бери и плати", по которому Украина и так никогда и не платила.

Таким образом, теперь отклонены все претензии "Нафтогаза", который хотел задним числом возвратить себе из уже выплаченных "Газпрому" сумм 17,9 миллиарда долларов.

Что же касается долга "Нафтогаза" за газ, поставленный с ноября 2013-го по май 2014 года в размере 2,9 миллиарда долларов, то его "Нафтогазу" надо будет выплатить. Так что "победа" Украины на Россией, о которой столь шумно и торжественно заявила украинская власть, оказалась пирровой.

 

 

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