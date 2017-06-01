Другая Индия, другая дружба: Нарендра Моди как особый гость России

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Не секрет, что Индия всегда была очень заметна на ежегодных Петербургских экономических форумах. Но в предстоящие дни нас ждет случай особый — индийскую делегацию возглавит лично премьер-министр Нарендра Моди, который также проведет в Северной столице обстоятельный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. В таких ситуациях, как у нас с индийцами сегодня, возможно, самое важное — не принять Индию сегодняшнюю за ее же, но десять и даже пять лет назад. Мы были и, к счастью, будем друзьями, но слегка иными.

Друзей много не бывает

Вот вам одна из особенностей дружбы с индийцами: мы всегда говорим друг другу, что между нами все хорошо (и это даже правда). Вот и сейчас, накануне саммита Путин — Моди, вы можете прочитать две почти одинаковые статьи к этому событию. По взаимной договоренности они вышли в один день. Наш президент опубликовался в The Times of India, их премьер — в " Российской газете ".

В обеих — исторические экскурсы в отдаленные эпохи (времена первых контактов), перечисление сфер успешного сотрудничества. Моди говорит об индийских инвестициях в проект "Сахалин-1", а теперь и в Ванкорское и Таас-Юряхское нефтяные месторождения, упоминает АЭС "Куданкулам" и производящее уникальные крылатые ракеты совместное предприятие "БраМос". Обозначает перспективу — расширение взаимных инвестиций в сферу производства, а также строительство давно обсуждавшегося международного транспортного коридора "Север — Юг" и так далее. Выносит политическое определение насчет "передачи нашим потомкам прочного и энергичного партнерства, которое будет способствовать изменению мира к лучшему".

© AFP 2017 / John Macdougall Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди и канцлер Германии Ангела Меркель во врем встречи в Берлине © AFP 2017 / John Macdougall Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди и канцлер Германии Ангела Меркель во врем встречи в Берлине

Но посмотрите, что говорил тот же Моди в ходе завершившегося на этой неделе визита в Берлин (он совершает поездку по четырем странам): Индия и Германия "созданы друг для друга", и нам требуется качественный прыжок деловых связей. Много добрых слов у него для США и Китая. И все вполне искренние.

Моди — человек предельно неконфликтный, он успешно выстраивает экономические партнерства со всеми крупнейшими державами мира. Ни в какие "столкновения цивилизаций" не втягивается. Хотя нет секрета в том, что срыв санкционной политики против России, начавшейся в 2014 году, Индия обеспечила в той же степени, что и Китай. И делается это не в виде уступки или подарка Москве, а потому что наши страны в принципе против выстраивания народов по противостоящим блокам, против санкций, идеологической агрессии и прочих "родимых пятен" западной группы государств.

Но главное, что Моди делает, — он, будучи прежде всего успешным менеджером, строит великую Индию, страну с мощной экономикой. Что и будет заметно на ПМЭФ, в ходе переговоров с российским руководством — и не только там. Кстати, сегодня Индия — самая быстроразвивающаяся из крупных экономик мира, темпы роста при Моди превышают 7%, то есть обгоняют прежнего рекордсмена по этой части — Китай.

Новая геополитика

Это означает, что Россия хотя и важный партнер Индии, вызывает там во всех слоях общества массу добрых чувств, но не единственный. Когда-то СССР почти в одиночку помог индийцам создать фундамент тяжелой индустрии, но такие исторические шансы выпадают редко. К счастью, мы таким шансом тогда воспользовались. А сейчас другая Индия — и другая дружба с ней.

В прежнем мире, если бы у власти в странах Запада повсеместно оставались демократы, они же либералы, можно еще было бы воспринимать мир так: по ту сторону — они, по эту — мы, то есть Россия, Китай, Индия и множество прочих. Сейчас все потихоньку усложняется.

Известно, что Моди — это индийский Дональд Трамп, то есть человек, ориентированный на экономику и ставящий на первое место свою страну, а не какие-то групповые принципы и идеалы. В мире таких лидеров довольно много, и иметь с ними дело легко, потому что они понятны. В частности, известна повестка дня переговоров Моди и Путина (она, по сути, содержится в упомянутых статьях обоих лидеров). В целом речь пойдет о больших проектах двух стран в области высоких технологий и инвестициях в таковые.

Но с такими лидерами бывают и сложности, происходящие как раз из их приверженности национальным интересам — так, как они их понимают. Попросту говоря, они иногда неожиданно остро реагируют на ситуации, в которых демократы и либералы вели себя по-иному. И они не воспринимают "групповые ценности" так, как это делали их предшественники. При этом в мире почти нет сил, которые сегодня могли бы на такие страны повлиять.

Поэтому можно уверенно сказать, что если в российско-индийских переговорах и есть острая тема, то она касается отношений наших ближайших партнеров — Индии и Китая.

Посмотрим на аналитическую статью в делийской газете Pioneer, названную "Переориентация индийской внешней политики". Статья практически целиком об отношениях с Китаем по поводу Шри-Ланки. Получается, автор говорит "надо что-то делать с Китаем", но не знает, что именно. Суть в том, что Шри-Ланка, стратегически важный остров в Индийском океане, теоретически должна бы находиться в сфере влияния Индии, но получается, что индийцы конкурируют там по части инвестиций с китайцами, которым Индийский океан тоже важен. В том числе в военных целях.

И вроде бы самое логичное для них — сотрудничать. Однако вывод автора таков: в регионе намечаются два гегемона, испытывающих подозрения друг к другу. И как в такой ситуации быть, в Дели пока не знают.

Только что случившийся у меня разговор с китайскими экспертами (сейчас в Москве проходит сразу несколько конференций по Китаю) показывает следующее: Китай не считает Индию конкурентом в каком-либо смысле и не волнуется по поводу каких-либо ее действий. А вот Индия — наоборот. Что понятно: Китай — вторая экономика мира, ежегодно производящая ВВП на 11 триллионов долларов, Индия же только-только вошла в первую пятерку, с ВВП, по разным системам подсчета, в лучшем случае втрое меньшим. То же относится к их стратегическому потенциалу.

То есть в момент, когда "трампистская" Индия начала всерьез превращаться в очень мощную державу, она обнаружила, что ее сосед успел занять многие из тех ниш, которые индийцы хотели бы видеть своими. Заметим, что они усиленно развивают сотрудничество между собой, но в Индии достаточно сил, которые хотели бы этому помешать. И к формуле "Индия прежде всего" мечтают добавить: а кто-то этому мешает.

Надо напомнить, что еще с 90-х годов именно Москва выступила инициатором создания международных структур, куда входят и Индия, и Китай. Это БРИКС и еще ШОС, где на предстоящем саммите Индия станет полноправным членом. Интересно, как и где бы общались индийцы с китайцами, если бы не мы. Москва очень старается, чтобы ее главные друзья и партнеры в этом мире сотрудничали по всем направлениям. Этим так или иначе будет заниматься и в Санкт-Петербурге.