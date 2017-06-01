Другая Индия, другая дружба: Нарендра Моди как особый гость России

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
Не секрет, что Индия всегда была очень заметна на ежегодных Петербургских экономических форумах. Но в предстоящие дни нас ждет случай особый — индийскую делегацию возглавит лично премьер-министр Нарендра Моди, который также проведет в Северной столице обстоятельный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. В таких ситуациях, как у нас с индийцами сегодня, возможно, самое важное — не принять Индию сегодняшнюю за ее же, но десять и даже пять лет назад. Мы были и, к счастью, будем друзьями, но слегка иными.
Друзей много не бывает
Вот вам одна из особенностей дружбы с индийцами: мы всегда говорим друг другу, что между нами все хорошо (и это даже правда). Вот и сейчас, накануне саммита Путин — Моди, вы можете прочитать две почти одинаковые статьи к этому событию. По взаимной договоренности они вышли в один день. Наш президент опубликовался
в The Times of India, их премьер — в "Российской газете
".
В обеих — исторические экскурсы в отдаленные эпохи (времена первых контактов), перечисление сфер успешного сотрудничества. Моди говорит об индийских инвестициях в проект "Сахалин-1", а теперь и в Ванкорское и Таас-Юряхское нефтяные месторождения, упоминает АЭС "Куданкулам" и производящее уникальные крылатые ракеты совместное предприятие "БраМос". Обозначает перспективу — расширение взаимных инвестиций в сферу производства, а также строительство давно обсуждавшегося международного транспортного коридора "Север — Юг" и так далее. Выносит политическое определение насчет "передачи нашим потомкам прочного и энергичного партнерства, которое будет способствовать изменению мира к лучшему".
Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди и канцлер Германии Ангела Меркель во врем встречи в Берлине
Но посмотрите, что говорил
тот же Моди в ходе завершившегося на этой неделе визита в Берлин (он совершает поездку по четырем странам): Индия и Германия "созданы друг для друга", и нам требуется качественный прыжок деловых связей. Много добрых слов у него для США и Китая. И все вполне искренние.
Моди — человек предельно неконфликтный, он успешно выстраивает экономические партнерства со всеми крупнейшими державами мира. Ни в какие "столкновения цивилизаций" не втягивается. Хотя нет секрета в том, что срыв санкционной политики против России, начавшейся в 2014 году, Индия обеспечила в той же степени, что и Китай. И делается это не в виде уступки или подарка Москве, а потому что наши страны в принципе против выстраивания народов по противостоящим блокам, против санкций, идеологической агрессии и прочих "родимых пятен" западной группы государств.
Но главное, что Моди делает, — он, будучи прежде всего успешным менеджером, строит великую Индию, страну с мощной экономикой. Что и будет заметно на ПМЭФ, в ходе переговоров с российским руководством — и не только там. Кстати, сегодня Индия — самая быстроразвивающаяся из крупных экономик мира, темпы роста при Моди превышают 7%, то есть обгоняют прежнего рекордсмена по этой части — Китай.
Петербургский международный экономический форум во второй раз пройдет на площадке "Экспофорума".
Главной темой предстоящего форума станут поиски нового баланса в глобальной экономике.
Официальная церемония открытия ПМЭФ с участием высоких гостей состоится 1 июня.
Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и федерального канцлера Австрии Кристиана Керна, которое состоится 2 июня.
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов накануне открытия форума посетил стенд медиагруппы "Россия сегодня", которая является информационным партнером ПМЭФ. Агентство РИА Новости, входящее в состав медиагруппы, выпустило специальную информационную ленту для участников форума. Подписчики мобильного приложения "Динамика Дня" в дни ПМЭФ будут получать основные новости форума одной строкой, часто еще до того, как о событии сообщат ленты информационных агентств.
Первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов посетил стенд МИА "Россия сегодня" на площадке Петербургского международного экономического форума. Он высоко оценил качество подготовки форума в целом и стенда "России сегодня", а также рассказал о своей встрече на ПМЭФ с руководством Google и планах компании по развитию сотрудничества с РФ в сфере высоких технологий.
Ожидается, что в этом году в работе Петербургского международного экономического форума примут участие порядка 12 тысяч человек.
Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам форума. "Мировая экономика впервые за последние несколько лет начинает демонстрировать признаки преодоления спада. В ходе форума предстоит обсудить, как упрочить наметившиеся тенденции, а также оценить вызовы и риски, связанные с внедрением новых технологий", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Глава российского государства выразил уверенность, что принятые в ходе форума инициативы и рекомендации будут способствовать выработке общих, консолидированных подходов, а заключенные на полях форума контракты и соглашения послужат развитию международного сотрудничества, запуску и реализации новых взаимовыгодных проектов.
Всего на форуме зарегистрировались представители 66 стран мира.
На стенде информационного агентства и радио Sputnik все дни форума будет работать радиорубка, гостями которой станут ведущие международные и российские ньюсмейкеры.
В работе ПМЭФ примут участие руководители 250 крупнейших иностранных компаний, главы 72 субъектов России.
О своем желании приехать на форум в Петербург сообщили тридцать девять министров из двадцати шести стран.
В этом году в работе форума в Петербурге примут участие порядка десяти членов клуба нобелевских лауреатов.
Более двух с половиной тысяч заявок поступило от СМИ на аккредитацию для работы на форуме.
В основной деловой программе форума запланированы 108 мероприятий.
В рамках работы форума подготовлена насыщенная культурная программа, включающая выставки, концерты и благотворительные акции.
При организации работы форума задействовано более тысячи волонтеров.
На время проведения форума в Петербурге и непосредственно на территории "Экспофорума" были приняты повышенные меры безопасности.
Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года.
С 2006 года ПМЭФ проводится под патронатом и при участии президента России.
За годы своего существования Петербургский форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
Это означает, что Россия хотя и важный партнер Индии, вызывает там во всех слоях общества массу добрых чувств, но не единственный. Когда-то СССР почти в одиночку помог индийцам создать фундамент тяжелой индустрии, но такие исторические шансы выпадают редко. К счастью, мы таким шансом тогда воспользовались. А сейчас другая Индия — и другая дружба с ней.
Новая геополитика
В прежнем мире, если бы у власти в странах Запада повсеместно оставались демократы, они же либералы, можно еще было бы воспринимать мир так: по ту сторону — они, по эту — мы, то есть Россия, Китай, Индия и множество прочих. Сейчас все потихоньку усложняется.
Известно, что Моди — это индийский Дональд Трамп, то есть человек, ориентированный на экономику и ставящий на первое место свою страну, а не какие-то групповые принципы и идеалы. В мире таких лидеров довольно много, и иметь с ними дело легко, потому что они понятны. В частности, известна повестка дня переговоров Моди и Путина (она, по сути, содержится в упомянутых статьях обоих лидеров). В целом речь пойдет о больших проектах двух стран в области высоких технологий и инвестициях в таковые.
Но с такими лидерами бывают и сложности, происходящие как раз из их приверженности национальным интересам — так, как они их понимают. Попросту говоря, они иногда неожиданно остро реагируют на ситуации, в которых демократы и либералы вели себя по-иному. И они не воспринимают "групповые ценности" так, как это делали их предшественники. При этом в мире почти нет сил, которые сегодня могли бы на такие страны повлиять.
Поэтому можно уверенно сказать, что если в российско-индийских переговорах и есть острая тема, то она касается отношений наших ближайших партнеров — Индии и Китая.
Посмотрим на аналитическую статью в делийской газете Pioneer, названную "Переориентация индийской внешней политики". Статья практически целиком об отношениях с Китаем по поводу Шри-Ланки. Получается, автор говорит "надо что-то делать с Китаем", но не знает, что именно. Суть в том, что Шри-Ланка, стратегически важный остров в Индийском океане, теоретически должна бы находиться в сфере влияния Индии, но получается, что индийцы конкурируют там по части инвестиций с китайцами, которым Индийский океан тоже важен. В том числе в военных целях.
Вид на город Коломбо, Шри Ланка
И вроде бы самое логичное для них — сотрудничать. Однако вывод автора таков: в регионе намечаются два гегемона, испытывающих подозрения друг к другу. И как в такой ситуации быть, в Дели пока не знают.
Только что случившийся у меня разговор с китайскими экспертами (сейчас в Москве проходит сразу несколько конференций по Китаю) показывает следующее: Китай не считает Индию конкурентом в каком-либо смысле и не волнуется по поводу каких-либо ее действий. А вот Индия — наоборот. Что понятно: Китай — вторая экономика мира, ежегодно производящая ВВП на 11 триллионов долларов, Индия же только-только вошла в первую пятерку, с ВВП, по разным системам подсчета, в лучшем случае втрое меньшим. То же относится к их стратегическому потенциалу.
То есть в момент, когда "трампистская" Индия начала всерьез превращаться в очень мощную державу, она обнаружила, что ее сосед успел занять многие из тех ниш, которые индийцы хотели бы видеть своими. Заметим, что они усиленно развивают сотрудничество между собой, но в Индии достаточно сил, которые хотели бы этому помешать. И к формуле "Индия прежде всего" мечтают добавить: а кто-то этому мешает.
Надо напомнить, что еще с 90-х годов именно Москва выступила инициатором создания международных структур, куда входят и Индия, и Китай. Это БРИКС и еще ШОС, где на предстоящем саммите Индия станет полноправным членом. Интересно, как и где бы общались индийцы с китайцами, если бы не мы. Москва очень старается, чтобы ее главные друзья и партнеры в этом мире сотрудничали по всем направлениям. Этим так или иначе будет заниматься и в Санкт-Петербурге.