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Другая Индия, другая дружба: Нарендра Моди как особый гость России

Сюжет:
ПМЭФ-2017 (172)
11:5301.06.2017
02860
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра МодиПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Не секрет, что Индия всегда была очень заметна на ежегодных Петербургских экономических форумах. Но в предстоящие дни нас ждет случай особый — индийскую делегацию возглавит лично премьер-министр Нарендра Моди, который также проведет в Северной столице обстоятельный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. В таких ситуациях, как у нас с индийцами сегодня, возможно, самое важное — не принять Индию сегодняшнюю за ее же, но десять и даже пять лет назад. Мы были и, к счастью, будем друзьями, но слегка иными.

Друзей много не бывает

Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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По итогам переговоров Путина и Моди примут декларацию "Россия - Индия"
Вот вам одна из особенностей дружбы с индийцами: мы всегда говорим друг другу, что между нами все хорошо (и это даже правда). Вот и сейчас, накануне саммита Путин — Моди, вы можете прочитать две почти одинаковые статьи к этому событию. По взаимной договоренности они вышли в один день. Наш президент опубликовался в The Times of India, их премьер — в "Российской газете".

В обеих — исторические экскурсы в отдаленные эпохи (времена первых контактов), перечисление сфер успешного сотрудничества. Моди говорит об индийских инвестициях в проект "Сахалин-1", а теперь и в Ванкорское и Таас-Юряхское нефтяные месторождения, упоминает АЭС "Куданкулам" и производящее уникальные крылатые ракеты совместное предприятие "БраМос". Обозначает перспективу — расширение взаимных инвестиций в сферу производства, а также строительство давно обсуждавшегося международного транспортного коридора "Север — Юг" и так далее. Выносит политическое определение насчет "передачи нашим потомкам прочного и энергичного партнерства, которое будет способствовать изменению мира к лучшему".

© AFP 2017 / John MacdougallПремьер-министр Республики Индии Нарендра Моди и канцлер Германии Ангела Меркель во врем встречи в Берлине
© AFP 2017 / John Macdougall
Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди и канцлер Германии Ангела Меркель во врем встречи в Берлине

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Премьер Индии Моди начнет официальную часть визита в Россию
Но посмотрите, что говорил тот же Моди в ходе завершившегося на этой неделе визита в Берлин (он совершает поездку по четырем странам): Индия и Германия "созданы друг для друга", и нам требуется качественный прыжок деловых связей. Много добрых слов у него для США и Китая. И все вполне искренние.

Моди — человек предельно неконфликтный, он успешно выстраивает экономические партнерства со всеми крупнейшими державами мира. Ни в какие "столкновения цивилизаций" не втягивается. Хотя нет секрета в том, что срыв санкционной политики против России, начавшейся в 2014 году, Индия обеспечила в той же степени, что и Китай. И делается это не в виде уступки или подарка Москве, а потому что наши страны в принципе против выстраивания народов по противостоящим блокам, против санкций, идеологической агрессии и прочих "родимых пятен" западной группы государств.

Но главное, что Моди делает, — он, будучи прежде всего успешным менеджером, строит великую Индию, страну с мощной экономикой. Что и будет заметно на ПМЭФ, в ходе переговоров с российским руководством — и не только там. Кстати, сегодня Индия — самая быстроразвивающаяся из крупных экономик мира, темпы роста при Моди превышают 7%, то есть обгоняют прежнего рекордсмена по этой части — Китай.

Подготовка к открытию Петербургского экономического форума
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум во второй раз пройдет на площадке "Экспофорума".Флаги стран-участниц у Экспофорума перед началом Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Петербургский международный экономический форум во второй раз пройдет на площадке "Экспофорума".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкГлавной темой предстоящего форума станут поиски нового баланса в глобальной экономике.В Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Главной темой предстоящего форума станут поиски нового баланса в глобальной экономике.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкОфициальная церемония открытия ПМЭФ с участием высоких гостей состоится 1 июня.Подготовка к открытию в павильоне Экспофорума перед началом Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Официальная церемония открытия ПМЭФ с участием высоких гостей состоится 1 июня.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЦентральным мероприятием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и федерального канцлера Австрии Кристиана Керна, которое состоится 2 июня.Подготовка к открытию в павильоне Экспофорума перед началом Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и федерального канцлера Австрии Кристиана Керна, которое состоится 2 июня.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПервый вице-премьер РФ Игорь Шувалов накануне открытия форума посетил стенд медиагруппы "Россия сегодня", которая является информационным партнером ПМЭФ. Агентство РИА Новости, входящее в состав медиагруппы, выпустило специальную информационную ленту для участников форума. Подписчики мобильного приложения  "Динамика Дня" в дни ПМЭФ будут получать основные новости форума одной строкой, часто еще до того, как о событии сообщат ленты информационных агентств.Заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов у стенда МИА Россия сегодня накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017. 31 мая 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов накануне открытия форума посетил стенд медиагруппы "Россия сегодня", которая является информационным партнером ПМЭФ. Агентство РИА Новости, входящее в состав медиагруппы, выпустило специальную информационную ленту для участников форума. Подписчики мобильного приложения  "Динамика Дня" в дни ПМЭФ будут получать основные новости форума одной строкой, часто еще до того, как о событии сообщат ленты информационных агентств.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПервый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов посетил стенд МИА "Россия сегодня" на площадке Петербургского международного экономического форума. Он высоко оценил качество подготовки форума в целом и стенда "России сегодня", а также рассказал о своей встрече на ПМЭФ с руководством Google и планах компании по развитию сотрудничества с РФ в сфере высоких технологий.Заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов у стенда МИА Россия сегодня накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017. 31 мая 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов посетил стенд МИА "Россия сегодня" на площадке Петербургского международного экономического форума. Он высоко оценил качество подготовки форума в целом и стенда "России сегодня", а также рассказал о своей встрече на ПМЭФ с руководством Google и планах компании по развитию сотрудничества с РФ в сфере высоких технологий.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкОжидается, что в этом году в работе Петербургского международного экономического форума примут участие порядка 12 тысяч человек.Стенд Сбербанка перед началом Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Ожидается, что в этом году в работе Петербургского международного экономического форума примут участие порядка 12 тысяч человек.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам форума. "Мировая экономика впервые за последние несколько лет начинает демонстрировать признаки преодоления спада. В ходе форума предстоит обсудить, как упрочить наметившиеся тенденции, а также оценить вызовы и риски, связанные с внедрением новых технологий", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.В Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам форума. "Мировая экономика впервые за последние несколько лет начинает демонстрировать признаки преодоления спада. В ходе форума предстоит обсудить, как упрочить наметившиеся тенденции, а также оценить вызовы и риски, связанные с внедрением новых технологий", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкГлава российского государства выразил уверенность, что принятые в ходе форума инициативы и рекомендации будут способствовать выработке общих, консолидированных подходов, а заключенные на полях форума контракты и соглашения послужат развитию международного сотрудничества, запуску и реализации новых взаимовыгодных проектов.Стенд компании Крымский мост в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Глава российского государства выразил уверенность, что принятые в ходе форума инициативы и рекомендации будут способствовать выработке общих, консолидированных подходов, а заключенные на полях форума контракты и соглашения послужат развитию международного сотрудничества, запуску и реализации новых взаимовыгодных проектов.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВсего на форуме зарегистрировались представители 66 стран мира.В Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Всего на форуме зарегистрировались представители 66 стран мира.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа стенде информационного агентства и радио Sputnik все дни форума будет работать радиорубка, гостями которой станут ведущие международные и российские ньюсмейкеры.Студия радио Sputnik в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
На стенде информационного агентства и радио Sputnik все дни форума будет работать радиорубка, гостями которой станут ведущие международные и российские ньюсмейкеры.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ работе ПМЭФ примут участие руководители 250 крупнейших иностранных компаний, главы 72 субъектов России.Фрагмент стенда компании Роснефть в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В работе ПМЭФ примут участие руководители 250 крупнейших иностранных компаний, главы 72 субъектов России.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкО своем желании приехать на форум в Петербург сообщили тридцать девять министров из двадцати шести стран.Стенд транспортно-логистического комплекса в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
О своем желании приехать на форум в Петербург сообщили тридцать девять министров из двадцати шести стран.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ этом году в работе форума в Петербурге примут участие порядка десяти членов клуба нобелевских лауреатов.Посетитель в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В этом году в работе форума в Петербурге примут участие порядка десяти членов клуба нобелевских лауреатов.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкБолее двух с половиной тысяч заявок поступило от СМИ на аккредитацию для работы на форуме.В Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Более двух с половиной тысяч заявок поступило от СМИ на аккредитацию для работы на форуме.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ основной деловой программе форума запланированы 108 мероприятий.Стенд компании Роснефть в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В основной деловой программе форума запланированы 108 мероприятий.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ рамках работы форума подготовлена насыщенная культурная программа, включающая выставки, концерты и благотворительные акции.Подготовка к открытию в павильоне Экспофорума перед началом Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В рамках работы форума подготовлена насыщенная культурная программа, включающая выставки, концерты и благотворительные акции.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкПри организации работы форума задействовано более тысячи волонтеров.Волонтеры в Экспофоруме готовятся к открытию Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
При организации работы форума задействовано более тысячи волонтеров.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкНа время проведения форума в Петербурге и непосредственно на территории "Экспофорума" были приняты повышенные меры безопасности.Стенд Почты России в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
На время проведения форума в Петербурге и непосредственно на территории "Экспофорума" были приняты повышенные меры безопасности.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум проводится с 1997 года.Подготовка стенда в Экспофоруме к открытию Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкС 2006 года ПМЭФ проводится под патронатом и при участии президента России.Павильон АО Объединенная зерновая компания в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С 2006 года ПМЭФ проводится под патронатом и при участии президента России.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗа годы своего существования Петербургский форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.Павильон группы ВТБ в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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За годы своего существования Петербургский форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
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Девушка фотографирует участников делового завтрака ЕАЭС — ИНДИЯ: Стратегическое Партнерство в рамках ПМЭФ 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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На ПМЭФ открылся стенд Индии
Это означает, что Россия хотя и важный партнер Индии, вызывает там во всех слоях общества массу добрых чувств, но не единственный. Когда-то СССР почти в одиночку помог индийцам создать фундамент тяжелой индустрии, но такие исторические шансы выпадают редко. К счастью, мы таким шансом тогда воспользовались. А сейчас другая Индия — и другая дружба с ней.

Новая геополитика

В прежнем мире, если бы у власти в странах Запада повсеместно оставались демократы, они же либералы, можно еще было бы воспринимать мир так: по ту сторону — они, по эту — мы, то есть Россия, Китай, Индия и множество прочих. Сейчас все потихоньку усложняется.

Известно, что Моди — это индийский Дональд Трамп, то есть человек, ориентированный на экономику и ставящий на первое место свою страну, а не какие-то групповые принципы и идеалы. В мире таких лидеров довольно много, и иметь с ними дело легко, потому что они понятны. В частности, известна повестка дня переговоров Моди и Путина (она, по сути, содержится в упомянутых статьях обоих лидеров). В целом речь пойдет о больших проектах двух стран в области высоких технологий и инвестициях в таковые.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время официальной встречи в Кремле
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Межгосударственные отношения России и Индии
Но с такими лидерами бывают и сложности, происходящие как раз из их приверженности национальным интересам — так, как они их понимают. Попросту говоря, они иногда неожиданно остро реагируют на ситуации, в которых демократы и либералы вели себя по-иному. И они не воспринимают "групповые ценности" так, как это делали их предшественники. При этом в мире почти нет сил, которые сегодня могли бы на такие страны повлиять.

Поэтому можно уверенно сказать, что если в российско-индийских переговорах и есть острая тема, то она касается отношений наших ближайших партнеров — Индии и Китая.

Посмотрим на аналитическую статью в делийской газете Pioneer, названную "Переориентация индийской внешней политики". Статья практически целиком об отношениях с Китаем по поводу Шри-Ланки. Получается, автор говорит "надо что-то делать с Китаем", но не знает, что именно. Суть в том, что Шри-Ланка, стратегически важный остров в Индийском океане, теоретически должна бы находиться в сфере влияния Индии, но получается, что индийцы конкурируют там по части инвестиций с китайцами, которым Индийский океан тоже важен. В том числе в военных целях.

© Fotolia / M.V. PhotographyВид на город Коломбо, Шри Ланка
© Fotolia / M.V. Photography
Вид на город Коломбо, Шри Ланка

Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В Кремле назвали темы переговоров Путина с премьером Индии на ПМЭФ
И вроде бы самое логичное для них — сотрудничать. Однако вывод автора таков: в регионе намечаются два гегемона, испытывающих подозрения друг к другу. И как в такой ситуации быть, в Дели пока не знают.

Только что случившийся у меня разговор с китайскими экспертами (сейчас в Москве проходит сразу несколько конференций по Китаю) показывает следующее: Китай не считает Индию конкурентом в каком-либо смысле и не волнуется по поводу каких-либо ее действий. А вот Индия — наоборот. Что понятно: Китай — вторая экономика мира, ежегодно производящая ВВП на 11 триллионов долларов, Индия же только-только вошла в первую пятерку, с ВВП, по разным системам подсчета, в лучшем случае втрое меньшим. То же относится к их стратегическому потенциалу.

Лого Рособоронэкспорта. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Глава "Рособоронэкспорта" встретится с премьером Индии на ПМЭФ-2017
То есть в момент, когда "трампистская" Индия начала всерьез превращаться в очень мощную державу, она обнаружила, что ее сосед успел занять многие из тех ниш, которые индийцы хотели бы видеть своими. Заметим, что они усиленно развивают сотрудничество между собой, но в Индии достаточно сил, которые хотели бы этому помешать. И к формуле "Индия прежде всего" мечтают добавить: а кто-то этому мешает.

Надо напомнить, что еще с 90-х годов именно Москва выступила инициатором создания международных структур, куда входят и Индия, и Китай. Это БРИКС и еще ШОС, где на предстоящем саммите Индия станет полноправным членом. Интересно, как и где бы общались индийцы с китайцами, если бы не мы. Москва очень старается, чтобы ее главные друзья и партнеры в этом мире сотрудничали по всем направлениям. Этим так или иначе будет заниматься и в Санкт-Петербурге.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
© РИА Новости, Инфографика
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)

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