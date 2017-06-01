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Как все было на самом деле. Фельетон на встречу Путина с Макроном

11:3001.06.2017
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров в Версальском дворцеПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров в Версальском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Игорь Романович, автор блога Green Tea

Макрон принял Путина в Версале, в Батальном зале, по стенам которого можно было проследить все блистательные победы французского оружия.

Вот Атилла трусливо проходит мимо Парижа — вероятно, не заметив его за облаками пыли, поднятыми конницей. Вот величественный триптих о Наполеоне. На первой части триптиха император торжественно входит в рукоплещущий ему Париж, на второй — выходит из рукоплещущего ему Парижа на войну с Россией, а на третьей — задумчиво сидит на барабане посреди Красной площади.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин назвал взгляды Макрона на международную политику прагматичными
Далее по стенам зала величаво чередовались картины о войнах за свободу и независимость Франции. Вот в клубах дыма французские солдаты отважно защищают Париж от орд алжирцев, китайцев, вьетнамцев, тайцев, гвианцев, малийцев и сенегальцев, которые в разные времена пытались поработить мирный, но свободолюбивый французский народ.

Завершало экспозицию большое полотно, на котором восседающий в кресле Шарль де Голль принимает капитуляцию гитлеровской Германии, а за спинкой кресла стоит Жуков, держа над генералом лавровый венок.

Путин остановился возле шедевра и заметил:

— Какая поразительная достоверность в каждом мазке.

— Мы знаем нашу историю и гордимся ею! — гордо сказал Макрон.

— Это, безусловно, бросается в глаза, — ответил Путин.

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в Версальском дворце. 29 мая 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в Версальском дворце. 29 мая 2017

Встреча прошла в теплой рабочей обстановке.

Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин обсудил с постоянными членами Совбеза переговоры с Макроном
Макрон, стоя за трибуной с изображением флагов Франции и Евросоюза, зачитал приветственный текст, который, судя по фразе "Хорошая сделка — это очень хорошо, а немцы плохие, очень плохие", он явно писал не сам.

А Путин, стоя за трибуной с изображением флагов России и Галактической империи, рассказал своему французскому коллеге о русской Анне — королеве Франции. В этот момент в секторе прессы раздался громкий хлопок. Все было подумали про теракт, но это оказался всего лишь украинский журналист, стонущее тело которого врачи оперативно увезли на носилках лицом вниз.

Путин продолжил выступление, тонко пошутив, что из-за Анны Ярославны Франция не совсем нам чужая, а Петр некоторых королей так и вообще на руках качал, отчего Макрон вздрогнул и заметно побледнел.

Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции в Версальском дворце. 29 мая 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сотрудничество по Сирии с Парижем закончилось, не начавшись, заявил Путин

Пресс-конференция продолжалась.

Какой-то польский журналист спросил Макрона, ехидно глядя на Путина, снимут ли санкции.

Макрон открыл было рот, но Путин сообщил, что санкции Россия не снимет, пусть никто в ЕС на это не надеется, так как российские производители ему этого никогда не простят.

Польский журналист сел, достал яблоко, с ненавистью на него посмотрел и яростно откусил.

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров в Версальском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров в Версальском дворце

Встреча с прессой закончилась, Эммануэль с облегчением перевел дух и предложил Владимиру Владимировичу прокатиться. Выкинув ойкнувшего водителя из электромобиля, Макрон сам сел за руль и повез Путина по окрестностям дворца. По возвращении они еще долго обсуждали, как сажать огурцы — рассадой или семенами, а Путин обещал научить Макрона, как правильно их солить, если Франция займет более конструктивную позицию в своей внешней политике.

Путин и Макрон посетили выставку о Петре I в Версале
© РИА Новости / Виктория Иванова
Путин и Макрон посетили выставку о Петре I в Версале
Затем президенты отправились смотреть прибывшую из России выставку, посвященную Петру I.

В одном из залов, рядом с камзолом Петра, Владимир Владимирович неожиданно увидел боевой робототехнический комплекс "Уран-9".

"Кужугетович опять не удержался…" — подумал он.

— А это что?— удивленно спросил Макрон, с любопытством рассматривая робота.

— Это старинный комбайн для уборки огурцов, работы уральских мастеров, — нашелся Путин. — Убирает все огурцы на дистанциях до восьми километров. Давайте пройдем в следующий зал, я покажу вам карандаш Петра Первого.

Эманнуэль послушно последовал за ним, изумленно оглядываясь на комбайн.

Встреча подходила к концу.

— А можно я вас буду дядей Вовой звать?— застенчиво спросил Макрон и покраснел.

— Можно! — Путин улыбнулся и потрепал его по волосам. — Только не при тете Ангеле, а то она заругает.

— Это да, — шмыгнул носом Эммануэль. — Она такая, строгая очень… Ой, а можно я ей потом позвоню и расскажу про Анну, про огурцы, про комбайн и вообще про все, о чем мы сегодня говорили?

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите Большой семерки в Таормине, Италия. 26 мая 2017
© REUTERS / Darrin Zammit Lupi
Меркель заявила, что ЕС больше не может полагаться на других

— Позвони, конечно. И привет от меня передавай комсомольский. Трудно ей сейчас. Приходится брать свою судьбу в свои руки.

Эммануэль еще долго махал вслед кортежу, украдкой вытирая слезы.

А потом вприпрыжку побежал звонить тете Ангеле, пока не позвала жена и не усадила делать уроки.

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