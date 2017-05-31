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Мнение

"Я тебя посажу": Саакашвили обнаружил, что его на Украине подменили

Сюжет:
Ситуация на Украине. Май 2017 (458)
17:0131.05.2017
(обновлено: 17:05 31.05.2017)
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© AFP 2017 / Sergei Supinsky Лидер партии Движение новых сил Михаил Саакашвили со сторонниками возле Министерства юстиции в Киеве. 30 мая 2017Лидер партии Движение новых сил Михаил Саакашвили со сторонниками возле Министерства юстиции в Киеве. 30 мая 2017
© AFP 2017 / Sergei Supinsky 

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Во вторник, 30 мая, Михаил Саакашвили вместе с несколькими депутатами Верховной рады Украины пришел в Министерство юстиции, чтобы перерегистрировать свою партию "Движение новых сил" на "Движение Михаила Саакашвили". Но документы у него принимать отказались — как считает бывший президент Грузии и бывший руководитель Одесской областной администрации, под "надуманным предлогом".

Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Денис Петров
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Минюст Украины отказал Саакашвили в регистрации партии
Как обычно разразился эмоциональный скандал, во время которого министр юстиции Павел Петренко побывал в личине "мерзавца" и "ублюдка". Саакашвили еще хотел нанести министру "легкие телесные повреждения", но вовремя был остановлен сторонниками "Движения" — теперь уже, правда, и не поймешь чего: "Движения новых сил" или "старого Саакашвили"…

В ходе возникшей перепалки выяснилось, что на Украине уже есть идентичное политическое образование — "Блок Михаила Саакашвили", который Минюстом страны накануне был зарегистрирован. Хотя сам Саакашвили к нему не имеет никакого отношения.

"Я тебя посажу!" — пообещал министру юстиции Украины бывший глава Одесской ОГА, напомнив, как сажал своих земляков за куда меньшие прегрешения, когда был президентом Грузии. Саакашвили считает, возможно справедливо, что блок его имени создан для того, чтобы украсть у него голоса на будущих досрочных выборах в парламент. Речь как раз идет о том, что такие выборы могут быть вот-вот назначены.

На что не способна Верховная рада

В нынешнем виде парламент Украины дееспособен только в тех случаях, когда это касается конфликта с Россией. То есть если речь идет об ограничении до минимума ТВ и радиовещания на русском языке, запрещении георгиевской ленточки и других популистских антироссийских законов.

Когда же дело касается экономики, то тут у Верховной рады наступает коллапс. Например, за обсуждение законопроекта о земле проголосовали 17 депутатов. Остальные 400 — против.

Участница первомайского шествия в Киеве
© РИА Новости / Алексей Фурман
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Между тем главным условием выделения очередного транша МВФ назвал именно отмену моратория на продажу земли. Не будет отмены, и денег не дадут. Но депутаты этого даже обсуждать не желают.

Еще хуже дело обстоит с Минскими соглашениями. Политическая часть Минских соглашений предполагает принятие ряда законов — об амнистии для всех участников конфликта, внесении изменений в конституцию страны с предоставлением Донецкой и Луганской областям статуса особых территорий, назначении выборов местных органов власти…

Из всего этого пакета в первое чтение 31 августа 2015 года прошел лишь закон об особом статусе. Тогда же радикалы, окружившие Раду, подорвали гранатой Национальных гвардейцев, в результате чего несколько человек погибли и более 100 получили ранения. Второго чтения после этого так и не состоялось.

© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкУчастники протестных акций у здания Верховной рады в Киеве во время столкновений с сотрудниками правоохранительных органов. 15 августа 2015 год
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Участники протестных акций у здания Верховной рады в Киеве во время столкновений с сотрудниками правоохранительных органов. 15 августа 2015 год

Украинский военный во время учений на полигоне под Львовом. Архив
© РИА Новости / Стрингер
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Украинский кризис: хроника противостояния в мае 2017 года
И с тех пор ни один документ из Минских соглашений до парламента так и не дошел. Да, и смысла это не имеет. Парламент, избранный в период активной фазы военной компании (осень 2014-го), за мир голосовать не будет. В нем собрались активные сторонники вооруженного захвата Донбасса, а не "голуби мира". К тому же большинство депутатов-ястребов, как и сам президент страны, подозрительно быстро разбогатели во время военной компании, которая на самом деле является гражданской войной.

Поэтому, если выполнять Минские соглашения, то прежде всего надо поменять состав Верховной рады, то есть пройти через досрочные выборы.

Чего хочет Порошенко

Киев. Украина
© РИА Новости / Стрингер
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Украины становится все меньше. А скоро будет еще меньше
У Порошенко нынешний год в политическом смысле наиболее урожайный. Страна получила безвиз с ЕС, вот-вот (по сути, остались лишь бюрократические процедуры) будет подписана ассоциация с Евросоюзом, к которой Украина шла три трудных года. То есть у президента и его парламентской силы "Блок Петра Порошенко" (БПП) есть с чем идти на выборы.

© Фото : Администрация Президента УкраиныПрезидент Петр Порошенко во время пресс-конференции, 14 мая 2017
© Фото : Администрация Президента Украины
Президент Петр Порошенко во время пресс-конференции, 14 мая 2017

Зато в экономике и внутренней политике — полный крах. ВВП на рекордно низком уровне, гражданская война продолжается, внутренняя оппозиция режиму растет.

Что будет в ближайшие два года, непонятно. Возможно, безвиз и ассоциация с ЕС через пару лет сильно потускнеют в глазах избирателей. Потому что и то и другое не дает возможности украинцам свободно работать или учиться в Европе, о чем, собственно, все и мечтают со времен Евромайдана. Можно, конечно, теперь отдыхать в Европе, не получая виз и путешествуя от Чопа до Ламанша. Но на это нужны деньги (бензин, гостиница, еда, сувениры), а их у украинцев нет.

"Знаешь, мне заработанных перед отпуском денег хватит только на заправку машины до границы, а дальше ехать не на что. Поэтому мне безвиз до лампочки", — рассказал знакомый интернет-дизайнер в Киеве.

Центр выдачи загранпаспортов Киеве
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Мнение: опасения в Европе из-за "безвиза" с Украиной имеют под собой почву
Поэтому в следующем году успехи нынешнего года могут обернуться против Порошенко, и ему, конечно, выгодно было бы провести досрочные выборы в нынешнем году. А по их результатам и досрочные президентские.

Но тут у Порошенко три проблемы.

Первая. Для назначения досрочных президентских выборов нужны основания. Таким основанием по закону может быть — что наиболее вероятно и даже выгодно для имиджа БПП — отставка правительства и нежелание парламента назначить нового премьера. Еще 14 апреля премьер Владимир Гройсман должен был отчитаться в Верховной раде за год работы правительства. Но отчет перенесли на середину мая. С середины же мая снова тянут. Видимо, Порошенко никак не решит, что делать: отправить Гройсмана в отставку и, торпедируя назначение нового премьера с помощью "Народного фронта" и "Блока Петра Порошенко", перейти к досрочным парламентским выборам — или же все оставить как есть.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПремьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров Украины в Киеве

Потому что это — отношение к Минским соглашениям и перевыборы Верховной рады — вторая проблема режима.

Флаги Белоруссии, Франции, Германии, России и Украины в резиденции президента Белоруссии в Минске
© AFP 2017 / Kirill Kudryavtsev
Эксперт: есть то, что играет на пользу "Минску-2"
Она в отношениях Украины с США, вернее администрацией Тампа. Порошенко пока не может понять "американский вектор". Если американцы вдруг озаботятся украинской ситуацией и потребуют немедленного выполнения Минских соглашений, тогда надо отправить в отставку Гройсмана, не дать парламенту назначить нового премьера, а сам парламент распустить, назначив новые выборы.

Если Штаты хотят оставить все как есть — прежде всего санкции в отношении России, — тогда им нужна Украина не с мирным решением гражданского конфликта, а с гражданской войной, в которой США и ЕС будут обвинять Москву. Тогда парламент может оставаться тем же — с "ястребами", разжиревшими на военных поставках.

Но есть и третья проблема, которая в этой ситуации самая неприятная для Порошенко и его команды.

Риск оказаться в одиночестве

Дело в том, что, несмотря на успешные внешнеполитические факторы, у Петра Порошенко все-таки не все благополучно с рейтингом. Так сложилось, что за три года у "Блока Петра Порошенко" есть только один стратегический политический партнер — "Народный фронт" Арсения Яценюка. А это движение, успешно конкурировавшее с БПП на выборах в парламент в 2014 году, согласно последнему социологическому опросу группы "Рейтинг" имеет поддержки населения в размере 0,5 процента.

Президент Украины Петр Порошенко. Март 2017 года. Архивное Фото.
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Порошенко пригрозил тем, кто попробует "испортить" праздник с "безвизом"
Все остальные политические партии, проходящие, согласно соцопросу, в парламент, находятся в безальтернативной оппозиции к президенту и его политической силе. То есть если тенденция сохранится, политическое движение главы государства окажется в меньшинстве в парламенте, а все его политические противники создадут коалицию, которая будет воевать с президентом. Тогда Порошенко неминуемо "покатится" к отставке, а то и к импичменту. Во всяком случае, главный политический противник Петра Порошенко — лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко — регулярно ставит вопрос об этом на заседаниях Верховной рады.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЛидер фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Лидер фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве

Сам Петр Порошенко так же стремительно утратил доверие населения. Напомню, что в мае 2014 года он победил в первом туре президентских выборов, получив более 50% голосов избирателей, а сейчас набирает едва 12%, то есть имеет даже меньше, чем было у его предшественника Виктора Януковича накануне Евромайдана.

Поэтому Порошенко избрал тактику "удушения политических противников". Смысл ее в следующем. Пока США определяются со своей политикой в отношении Украины, президент и его команда подчищают своих оппонентов.

Тот же Саакашвили весной нынешнего года провел переговоры с "Самопомощью" львовского мэра Андрея Садового и "Гражданской позицией" Анатолия Гриценко о совместных действиях на предстоящих выборах. Сам по себе Саакашвили Порошенко не страшен, а вот союз трех — Гриценко, Садового и Саакашвили — для будущей досрочной избирательной кампании крайне опасен. Потому что сложение этих трех сил резко повышает их удельный политический вес.

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
© AFP 2017 / Vasily Maximov
В Киеве между сторонниками Саакашвили и Нацгвардией произошла потасовка
Поэтому пока в США идут поиски "российских связей Трампа", а американской политической элите не до Украины, Порошенко пытается разрушить планы своих политических противников.

Вот почему появился "Блок Михаила Саакашвили", о котором сам Саакашвили, что называется, "ни сном, ни духом".

Зря бывший грузинский президент называл министра юстиции "мерзавцем" и "ублюдком". Тут ведь не Петренко главный…

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