"Я тебя посажу": Саакашвили обнаружил, что его на Украине подменили

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости
Во вторник, 30 мая, Михаил Саакашвили вместе с несколькими депутатами Верховной рады Украины пришел в Министерство юстиции, чтобы перерегистрировать свою партию "Движение новых сил" на "Движение Михаила Саакашвили". Но документы у него принимать отказались — как считает бывший президент Грузии и бывший руководитель Одесской областной администрации, под "надуманным предлогом".
В ходе возникшей перепалки выяснилось, что на Украине уже есть идентичное политическое образование — "Блок Михаила Саакашвили", который Минюстом страны накануне был зарегистрирован. Хотя сам Саакашвили к нему не имеет никакого отношения.
"Я тебя посажу!" — пообещал министру юстиции Украины бывший глава Одесской ОГА, напомнив, как сажал своих земляков за куда меньшие прегрешения, когда был президентом Грузии. Саакашвили считает, возможно справедливо, что блок его имени создан для того, чтобы украсть у него голоса на будущих досрочных выборах в парламент. Речь как раз идет о том, что такие выборы могут быть вот-вот назначены.
На что не способна Верховная рада
В нынешнем виде парламент Украины дееспособен только в тех случаях, когда это касается конфликта с Россией. То есть если речь идет об ограничении до минимума ТВ и радиовещания на русском языке, запрещении георгиевской ленточки и других популистских антироссийских законов.
Когда же дело касается экономики, то тут у Верховной рады наступает коллапс. Например, за обсуждение законопроекта о земле проголосовали 17 депутатов. Остальные 400 — против.
Еще хуже дело обстоит с Минскими соглашениями. Политическая часть Минских соглашений предполагает принятие ряда законов — об амнистии для всех участников конфликта, внесении изменений в конституцию страны с предоставлением Донецкой и Луганской областям статуса особых территорий, назначении выборов местных органов власти…
Из всего этого пакета в первое чтение 31 августа 2015 года прошел лишь закон об особом статусе. Тогда же радикалы, окружившие Раду, подорвали гранатой Национальных гвардейцев, в результате чего несколько человек погибли и более 100 получили ранения. Второго чтения после этого так и не состоялось.
Поэтому, если выполнять Минские соглашения, то прежде всего надо поменять состав Верховной рады, то есть пройти через досрочные выборы.
Чего хочет Порошенко
Зато в экономике и внутренней политике — полный крах. ВВП на рекордно низком уровне, гражданская война продолжается, внутренняя оппозиция режиму растет.
Что будет в ближайшие два года, непонятно. Возможно, безвиз и ассоциация с ЕС через пару лет сильно потускнеют в глазах избирателей. Потому что и то и другое не дает возможности украинцам свободно работать или учиться в Европе, о чем, собственно, все и мечтают со времен Евромайдана. Можно, конечно, теперь отдыхать в Европе, не получая виз и путешествуя от Чопа до Ламанша. Но на это нужны деньги (бензин, гостиница, еда, сувениры), а их у украинцев нет.
"Знаешь, мне заработанных перед отпуском денег хватит только на заправку машины до границы, а дальше ехать не на что. Поэтому мне безвиз до лампочки", — рассказал знакомый интернет-дизайнер в Киеве.
Но тут у Порошенко три проблемы.
Первая. Для назначения досрочных президентских выборов нужны основания. Таким основанием по закону может быть — что наиболее вероятно и даже выгодно для имиджа БПП — отставка правительства и нежелание парламента назначить нового премьера. Еще 14 апреля премьер Владимир Гройсман должен был отчитаться в Верховной раде за год работы правительства. Но отчет перенесли на середину мая. С середины же мая снова тянут. Видимо, Порошенко никак не решит, что делать: отправить Гройсмана в отставку и, торпедируя назначение нового премьера с помощью "Народного фронта" и "Блока Петра Порошенко", перейти к досрочным парламентским выборам — или же все оставить как есть.
Потому что это — отношение к Минским соглашениям и перевыборы Верховной рады — вторая проблема режима.
Если Штаты хотят оставить все как есть — прежде всего санкции в отношении России, — тогда им нужна Украина не с мирным решением гражданского конфликта, а с гражданской войной, в которой США и ЕС будут обвинять Москву. Тогда парламент может оставаться тем же — с "ястребами", разжиревшими на военных поставках.
Но есть и третья проблема, которая в этой ситуации самая неприятная для Порошенко и его команды.
Риск оказаться в одиночестве
Дело в том, что, несмотря на успешные внешнеполитические факторы, у Петра Порошенко все-таки не все благополучно с рейтингом. Так сложилось, что за три года у "Блока Петра Порошенко" есть только один стратегический политический партнер — "Народный фронт" Арсения Яценюка. А это движение, успешно конкурировавшее с БПП на выборах в парламент в 2014 году, согласно последнему социологическому опросу группы "Рейтинг" имеет поддержки населения в размере 0,5 процента.
Сам Петр Порошенко так же стремительно утратил доверие населения. Напомню, что в мае 2014 года он победил в первом туре президентских выборов, получив более 50% голосов избирателей, а сейчас набирает едва 12%, то есть имеет даже меньше, чем было у его предшественника Виктора Януковича накануне Евромайдана.
Поэтому Порошенко избрал тактику "удушения политических противников". Смысл ее в следующем. Пока США определяются со своей политикой в отношении Украины, президент и его команда подчищают своих оппонентов.
Тот же Саакашвили весной нынешнего года провел переговоры с "Самопомощью" львовского мэра Андрея Садового и "Гражданской позицией" Анатолия Гриценко о совместных действиях на предстоящих выборах. Сам по себе Саакашвили Порошенко не страшен, а вот союз трех — Гриценко, Садового и Саакашвили — для будущей досрочной избирательной кампании крайне опасен. Потому что сложение этих трех сил резко повышает их удельный политический вес.
Вот почему появился "Блок Михаила Саакашвили", о котором сам Саакашвили, что называется, "ни сном, ни духом".
Зря бывший грузинский президент называл министра юстиции "мерзавцем" и "ублюдком". Тут ведь не Петренко главный…