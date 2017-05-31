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Концлагеря и выжженная земля: британский геноцид буров

18:1331.05.2017
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© Public domain Бурские женщины и дети в британском концлагереБурские женщины и дети в британском концлагере
© Public domain

Сергей Варшавчик, для РИА Новости

Одними из первых в мировой истории концлагеря использовали не нацисты, а британские войска в ходе англо-бурской войны 1899-1902 годов против мирного населения. Со дня окончания этой колониальной войны, в которой Соединенное Королевство сражалось за обладание алмазными и золотыми приисками в далекой стране, 31 мая исполняется 115 лет.

Война с крестьянами

В городке Феринихинг под Преторией 31 мая 1902 года состоялось подписание мирного договора, согласно которому проигравшие складывали оружие и признавали аннексию своих республик, вошедших в состав Великобритании. Официальный Лондон торжествовал: он додавил непокорных южноафриканских поселенцев.

Молодежь Мозамбика
© РИА Новости / Юрий Куйдин
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Несмотря на то что первыми открыли боевые действия буры в октябре 1899 года, именно британцы заставили их начать войну, постоянно наращивая свои воинские контингенты на юге Черного континента и активно вмешиваясь во внутренние дела Южно-Африканской республики и Оранжевого Свободного государства.

Данная война стала не первой между Туманным Альбионом и переселенцами из Нидерландов, за которыми закрепилось голландское слово boeren — крестьяне. Сами себя белые фермеры-африканеры бурами тогда не называли.

Алмазы как главная добыча захватчиков

В начале ХIХ века британские войска захватили Капскую колонию, основанную голландцами на юге Африки еще в ХVI веке, под предлогом того, что Нидерланды оккупированы французскими войсками, и Наполеон якобы может использовать здешние земли против английской короны. В 1815 году, после окончательной победы союзников над Бонапартом, захваченная территория была закреплена за Англией официально.

Постоянный представитель РФ при ООН и в Совете Безопасности ООН Виталий Чуркин. Архивное фото
© AP Photo / Bebeto Matthews
Чуркин призвал Британию оставить колониальные привычки
Спасаясь от британской ассимиляции и бросая свои фермы, буры основали в 30-40-х годах ХIХ века рядом с Капской колонией Республику Трансвааль (она же Южно-Африканская Республика) и Оранжевую республику (называемую также Оранжевым Свободным государством).

Но передышка была недолгой. После того как в 1867 году на границе Капской колонии и Оранжевой республики было найдено крупнейшее в мире месторождение алмазов, Британия аннексировала эту землю, а заодно и присоединила к себе территорию Южно-Африканской Республики.

Щелчок по носу Лондона

В ответ жители Трансвааля восстали. В декабре 1880 года начались боевые действия, позже получившие название Первой англо-бурской войны. Она длилась чуть менее четырех месяцев, в ходе которой африканеры осадили все британские гарнизоны, а также нанесли ряд поражений англичанам. Буры, которые занимались не только сельским хозяйством, но и охотой, были великолепными стрелками, а красные мундиры врага служили им отличными мишенями.

© Public domain Первая англо-бурская война. Битва за Маджуба-Хилл
© Public domain
Первая англо-бурская война. Битва за Маджуба-Хилл

Морской порт Гибралтара. Архивное фото
© РИА Новости / Ольга Головко
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Крупнейшим сражением этой кампании стал бой 28 января 1881 года у перевала Лаингс-Нека Драконовых гор, в которой королевские солдаты безрезультатно штурмовали позиции буров и в итоге отступили, потеряв 84 солдата и офицера.

Не желая ввязываться в большую войну, Великобритания в августе 1881 года заключила с Трансваалем мир. Но, как показали дальнейшие события, это была лишь передышка перед вторым раундом в борьбе за захват слишком лакомого куска.

Троянский конь для Трансвааля

Решение Лондона покончить с бурами только укрепилось в 1886 году, когда в Южно-Африканской Республике нашли крупнейшие в мире золотоносные месторождения. На этот раз хитроумные англичане решили действовать не напролом, как прежде.

По преимуществу сельскохозяйственный Трансвааль был захлестнут потоком иностранных рабочих, предлагающих свои услуги в области горнорудной промышленности. Подавляющее большинство этих "гастарбайтеров" составляли британцы.

Уитлендеры, как буры называли всех иностранцев, за 10 лет вдвое превысили число коренных жителей Трансвааля. Президент Южно-Африканской Республики Пауль Крюгер опасался, что чужеземцы станут "троянским конем" для его страны, поскольку предоставление им избирательных прав привело бы фактически к утрате независимости республики.

© Public domainПрезидент Южно-Африканской республики Пауль Крюгер. 1898 год
© Public domain
Президент Южно-Африканской республики Пауль Крюгер. 1898 год

Набег на золотые прииски

Недовольство уитлендеров своим бесправным положением активно подогревалось англичанами. В частности, одним из влиятельных политиков викторианской эпохи, проводивших резко враждебную бурам политику, стал государственный секретарь по делам колоний Джозеф Чемберлен, отец будущего премьер-министра Британии Невилла Чемберлена.

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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Именно Чемберлен-старший благословил набег на Трансвааль британского колониального чиновника Линдера Джеймсона, который в конце 1895 года во главе вооруженного отряда, в котором насчитывалось более 500 человек (большинство из них составляли местные полицейские), пересек границу Капской колонии и Южно-Африканской Республики. Целью рейда был захват золотых приисков, которые планировалось удерживать с помощью местных уитлендеров в ожидании вмешательства Великобритании.

Однако буры не дремали и 2 января 1896 года окружили отряд под Дорнкопом. В ходе боя джеймсоновцы были разбиты и сложили оружие. Большинство из них были помилованы Крюгером и отосланы домой. Немаленький штраф, который Англия выплатила в качестве компенсации за неудачный набег, президент Трансвааля потратил на покупку оружия и амуниции для защиты своей страны.

Ультиматум Джозефа Чемберлена

Понимая, что вслед за рейдом Джеймсона на их земли могут вторгнуться регулярные войска, правительства Южно-Африканской Республики и Оранжевого Свободного государства заключили договор о военной помощи друг другу. Он им вскоре понадобился.

Воспользовавшись тем, что уитлендеры слали губернатору Капской колонии многочисленные жалобы, Великобритания выбивала из правительства Трансвааля одну уступку за другой, добиваясь желанного предлога для начала боевых действий.

Последней каплей стал ультиматум Чемберлена 10 сентября 1899 года в письме Крюгеру, в котором британский политик потребовал предоставления избирательного права всем иностранцам, живущим в республике не менее пяти лет.

Начало кампании

Несмотря на поражение в первой войне, Лондон не считал буров серьезным противником и (в надежде, что предстоящая кампания будет более успешной) активно наращивал свои воинские контингенты в Капской колонии.

В ответ Крюгер выдвинул свой ультиматум, потребовав прекратить подготовку к нападению, а все спорные вопросы решить в третейском суде. Получив отрицательный ответ, руководство Трансвааля и Оранжевой республики объявили войну Великобритании, и 12 октября 1899 года отряды буров пересекли границу.

Командующий английскими войсками на юге Африки генерал Джордж Уайт двинулся с частями им навстречу, но потерпел поражение и был вынужден отступить. Буры захватили ряд территорий и осадили несколько городов, в частности, алмазную столицу Капской колонии Кимберли.

Устаревшая тактика и пренебрежение разведкой

На первом этапе войны бурская армия, в которой регулярными были только артиллерийские части, показала свое преимущество перед британской, которая по своему развитию недалеко ушла от эпохи Крымской войны 1853-1856 годов. Тактика буров заключалась в быстром маневрировании конницей в наступлении и метком, практически снайперском ружейно-пулеметном огне из-за укрытий в обороне.

© Public domainОсадное орудие буров под Мафекингом
© Public domain
Осадное орудие буров под Мафекингом

Здание парламента в столице Мальдив Мале
© AP Photo / Sinan Hussain
Мальдивы покидают Британское содружество наций
Одетые в неприметные цвета бурские отряды выгодно отличались от англичан в ярко-красных мундирах, которые по прежнему опыту колониальных войн с черными туземцами больше полагались на штыковой бой пехоты или сомкнутую атаку кавалерии, которые их противник благоразумно не принимал.

Плохую службу англичанам сослужило также незнание местности и пренебрежение разведкой. В сражении около городка Коленсо 15 декабря 1899 года Ирландская бригада попала под убийственный огонь буров, пытаясь переправиться через реку, не разведав предварительно брод. В итоге за короткое время было потеряно убитыми и ранеными более 500 человек.

Задавить противника числом

Череда унизительных для громадной империи военных поражений вызвала шок и негодование общественного мнения в Великобритании и заставила принимать активные меры по изменению ситуации. Был сменен командующий, в Южную Африку началась массовая переброска войск, форма томми стала защитной, цвета хаки.

Силы были слишком неравны. Буры могли выставить не более 80 с лишним тысяч бойцов, тогда как число британских солдат и офицеров достигло 450 тысяч человек.

Новый главком, фельдмаршал Фредерик Робертс, опираясь на свое многократное превосходство в живой силе, добился перелома в войне, заняв в июне 1900 года Преторию, и объявил о присоединении Южно-Африканской Республики и Оранжевого Свободного государства к Соединенному Королевству.

Концлагеря

Неравная борьба буров за свою свободу вызвала симпатии многих государств. К ним на помощь отправилось немало добровольцев, среди которых были и русские. Одним из самых известных и уважаемых новыми боевыми товарищами стал подполковник Евгений Максимов, который командовал "европейским легионом", а затем был произведен в генералы.

После потери Претории развернулась партизанская борьба, с которой англичане справлялись при помощи укрепленных блокгаузов, где размещали свои гарнизоны, а также — внимание — концентрационных лагерей, куда сгоняли гражданское население, заподозренное в симпатиях к повстанцам или потенциально способное оказать им какую-либо помощь. При этом фермы несчастных британцами сжигались, а скот и посевы уничтожались.

Женщин и детей отделяли от мужчин, которых ссылали в отдаленные концлагеря, размещавшиеся в других британских колониях, — в Индии или Цейлоне. Всего в концлагерях содержалась половина белого населения бурских республик — 200 тысяч человек. Из них не менее 26 тысяч погибли от болезней и голода.

Конец независимости буров

© Public domain Фрагмент первой страницы Феринихингского мирного договора, подписанного в 1902 году под Преторией
© Public domain
Фрагмент первой страницы Феринихингского мирного договора, подписанного в 1902 году под Преторией

Тактика выжженной земли и концентрационных лагерей поставила буров на край гибели. Чтобы прекратить геноцид своего народа, руководители Трансвааля и Оранжевой республики были вынуждены принять английские условия, подписав Феринихингский мирный договор, положивший конец их независимости.

Пауль Крюгер не присутствовал на унизительной церемонии — незадолго до окончания войны он отправился в Европу, безуспешно пытаясь добиться вмешательства третьих государств в защиту бурских республик.

На родину он больше не вернулся.

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